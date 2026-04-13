"Diz çöküp yalvarıyoruz": Chelsea efsanesi Didier Drogba'nın bir iç savaşı nasıl durdurduğu

Sudan'da elde edilen 3-1'lik galibiyet ve Kamerun'un aynı anda aldığı mağlubiyet sayesinde, Fildişi Sahili 8 Ekim 2005 tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Ancak Drogba bununla yetinmedi: Dünya Kupası'na katılmanın ardından barışın gelmesi gerekiyordu. O dönemde Fildişi Sahili'nde üç yıldır iç savaş sürüyordu. Bir yanda ordunun kontrolündeki, Hristiyan ağırlıklı, daha zengin güney. Diğer yanda ise daha çok Müslümanların yaşadığı kuzeydeki isyancılar.

"Bugün diz çökerek sizden yalvarıyoruz," diyor Drogba, diz çöküyor ve etrafındaki tüm takım arkadaşları da onu taklit ediyor. Sonra şöyle haykırıyor: "Birbirinizi affedin! Birbirinizi affedin! Birbirinizi affedin! Zengin ülkemizin bir savaşla harap olmasına izin vermeyin. Sizden rica ediyorum: Silahlarınızı bırakın. Seçimler düzenleyin ve her şey daha iyi olacak." Ardından Drogba ve takım arkadaşları şarkı söylemeye ve dans etmeye başlar.

O zamanlar 27 yaşında olan Chelsea FC'nin forveti, ülkesindeki herkesten daha tanınmış ve sevilen bir kişidir. Muhtemelen tüm Fildişililerin hayran olduğu ve sözünü dinlediği tek kişidir. Konuşmasından kısa bir süre sonra, savaşan taraflar bir ateşkes anlaşması yapar. Ancak bu anlaşma kırılgandır ve ilk etapta seçimler yapılmaz.