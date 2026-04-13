"Fildişi Sahili'nin kuzeyinden ve güneyinden, merkezinden ve batısından gelen tüm vatandaşlar," diyesöze başlıyor Didier Drogba. Bir futbolcu gibi değil, bir cumhurbaşkanı gibi konuşuyor. "Bugün, Fildişi Sahili'nin tüm sakinlerinin bir arada yaşayabileceğini ve ortak bir hedef için birlikte mücadele edebileceğini kanıtladık: Dünya Kupası elemelerine katılmak."
"Diz çöküp yalvarıyoruz": Chelsea efsanesi Didier Drogba'nın bir iç savaşı nasıl durdurduğu
Sudan'da elde edilen 3-1'lik galibiyet ve Kamerun'un aynı anda aldığı mağlubiyet sayesinde, Fildişi Sahili 8 Ekim 2005 tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Ancak Drogba bununla yetinmedi: Dünya Kupası'na katılmanın ardından barışın gelmesi gerekiyordu. O dönemde Fildişi Sahili'nde üç yıldır iç savaş sürüyordu. Bir yanda ordunun kontrolündeki, Hristiyan ağırlıklı, daha zengin güney. Diğer yanda ise daha çok Müslümanların yaşadığı kuzeydeki isyancılar.
"Bugün diz çökerek sizden yalvarıyoruz," diyor Drogba, diz çöküyor ve etrafındaki tüm takım arkadaşları da onu taklit ediyor. Sonra şöyle haykırıyor: "Birbirinizi affedin! Birbirinizi affedin! Birbirinizi affedin! Zengin ülkemizin bir savaşla harap olmasına izin vermeyin. Sizden rica ediyorum: Silahlarınızı bırakın. Seçimler düzenleyin ve her şey daha iyi olacak." Ardından Drogba ve takım arkadaşları şarkı söylemeye ve dans etmeye başlar.
O zamanlar 27 yaşında olan Chelsea FC'nin forveti, ülkesindeki herkesten daha tanınmış ve sevilen bir kişidir. Muhtemelen tüm Fildişililerin hayran olduğu ve sözünü dinlediği tek kişidir. Konuşmasından kısa bir süre sonra, savaşan taraflar bir ateşkes anlaşması yapar. Ancak bu anlaşma kırılgandır ve ilk etapta seçimler yapılmaz.
Didier Drogba, milli takımla isyancıların kalesinde oynuyor
Ertesi yaz Almanya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda, büyük umutlar beslenen Fildişi Sahili milli takımı, Arjantin, Hollanda ve Sırbistan-Karadağ'ın yer aldığı "ölüm grubu"nda erken elendi. Aynı yıl düzenlenen Afrika Kupası'nda finale yükseldiler, ancak penaltı atışlarında Mısır'a dramatik bir şekilde yenildiler. Yine de Drogba, Chelsea'deki başarıları nedeniyle 1 Mart 2007'de 2006 Afrika'nın En İyi Futbolcusu ödülüne layık görüldü. Sadece üç gün sonra hükümet ve isyancılar yeni bir ateşkes üzerinde anlaştılar.
Mart sonunda Cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo, Drogba'yı sarayına davet eder. Gbagbo gibi Bete etnik grubuna mensup olan golcü, gururla kupasını gösterir ve cumhurbaşkanına, bunu isyancıların kalesi Bouake'de de sergilemek istediğini bildirir: "Bu top, tüm ülkemize ait!" Ertesi gün Drogba, Bouake'ye gider ve orada isyancı lider Guillaume Soro ile görüşür. Yanında sadece kupayı değil, aynı zamanda Bouake'de bir uluslararası maç düzenleme sözünü de getirmiştir.
Haziran 2007'de Fildişi Sahili gerçekten de isyancıların kalesinde sahaya çıkar ve Afrika Kupası eleme maçında Madagaskar'ı 5-0 yener. İki ay sonra Gbagbo, Drogba'nın izinden gider. Ancak Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı, bir futbol maçı için değil, aynı stadyumda isyancı lider Soro ile birlikte silahları yakmak ve iç savaşı resmen sona erdirmiş saymak için Bouake'ye gider.
"Maçta bambaşka biriyim": Didier Drogba'nın iki yüzü
Drogba, 1978 yılında Fildişi Sahili'nin güneyindeki Abidjan'da dünyaya geldi. Sadece beş yaşındayken ailesi onu amcası Michel Goba'nın yanına Fransa'ya gönderir. Goba orada profesyonel futbolcu olarak ikinci lig takımlarından birinden diğerine dolaşırken, Drogba çoğunlukla genç takımlarda oynamaya izin alır. Sekiz yaşında Drogba kısa bir süreliğine memleketine döner. On bir yaşında tekrar amcasının yanına Fransa'ya gider. Bu sefer Drogba kalıcı olarak gelmiştir.
Futbolcu olarak geç başlıyor. 21 yaşında Ligue 2'de FC Le Mans formasıyla ilk kez sahaya çıkıyor, 23 yaşında ise Ligue 1'de EA Guingamp formasıyla. Olympique Marsilya'da bir yıl geçirdikten sonra Drogba, 2004 yılında 26 yaşında Londra'daki FC Chelsea'ye transfer oluyor. Burası onun kulübü olacak. Hem zarif hem de güçlü golcü, Chelsea ile dört kez Premier League şampiyonluğu ve 2012'de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandı. FC Bayern ile oynanan finalde Londralılar çaresizce gerideydi. Ancak Drogba, uzatmalarda attığı geç bir kafa golüyle takımını kurtardı ve sonunda penaltı atışlarında belirleyici golü attı.
Jose Mourinho'nun etkisiyle Chelsea, dünya futbolunda kötü adam rolünü üstlendi. Neredeyse hiç kimse bu rolü Drogba kadar iyi canlandıramadı. Mourinho bir keresinde, "Savaşa çıkmak için bir oyuncu seçmem gerekirse, Didier'i seçerdim" demişti. Drogba, kariyeri boyunca yedi kez kırmızı kart görür. Bunlardan biri, 2008'de Manchester United'a karşı kaybedilen Şampiyonlar Ligi finalinde Nemanja Vidic'e dirsek attığı için aldığı karttır. 2009'da FC Barcelona'ya karşı yarı finalde elendiklerinde, Drogba hakem Tom Henning Övrebö'ye o kadar agresif bir şekilde saldırdı ki, üç maç ceza aldı. Övrebö ise ölüm tehditleri aldı. "Maçta başka biriyim ve bazen kendimi tanıyamıyorum," demişti Drogba. Sahada kabadayı, saha dışında barış elçisi.
Didier Drogba, "Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu"nda görev alıyor
2007'deki Fildişi Sahili ateşkes, 2010'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar sürer. Seçimlerde kuzeyden gelen Alassane Ouattara, görevdeki cumhurbaşkanı Gbagbo'yu yener, ancak Gbagbo yenilgisini kabul etmez. İç savaş yeniden alevlenir ve kısa süre önce Times dergisi tarafından dünyanın en etkili 100 kişisi listesine alınan Drogba, yine etkileyici sözleriyle sahneye çıkar: "Her birinizi, her sorumluluk sahibi kişiyi ve her parti üyesini şiddeti reddetmeye ve sakin ve sorumlu bir demokrasiyi yeniden tesis etmek için her şeyi yapmaya çağırıyorum."
Birkaç ay sonra Gbagbo tutuklanır ve bugüne kadar iktidarda olan Ouattara cumhurbaşkanı olarak yemin eder. Seçimle ilgili olayların aydınlatılması ve barışın sağlanması için, Drogba'nın da üyesi olduğu on bir kişilik bir "Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu" kurulur. Bundan bağımsız olarak, kendi vakfı aracılığıyla hayır işlerine katılıyor ve defalarca büyük meblağlar bağışlıyor. Drogba, futbol kariyerini Çin, Türkiye ve ABD'de sonlandırıyor. 2018'de Fildişi Sahili'nin rekor golcüsü futbolu bırakıyor.
Drogba'ya neden siyasete girmediği soruldu. "Bugün konuştuğumda herkes beni dinliyor," diye yanıtladı. "Belirli bir partiye karar verdiğim anda, en iyi ihtimalle dinleyenlerin yüzde 50'si kalır." Drogba, tam da politikacı olmaması nedeniyle Fildişi Sahili için bu kadar değerli. Ya da uzun yıllar milli takımda birlikte oynadığı Geoffroy Serey Die'nin dediği gibi: "Didier Drogba, ülkemiz için cumhurbaşkanından daha önemli bir kişidir."
Didier Drogba: Profesyonel futbol kariyerindeki duraklar
Dönem Kulüp Maçlar Goller 1998 - 2002 FC Le Mans 71 15 2002-2003 EA Guingamp 50 24 2003 - 2004 Olympique Marsilya 55 32 2004 - 2012 FC Chelsea 341 157 2012 - 2013 SH Shenhua 11 8 2013 - 2014 Galatasaray İstanbul 53 20 2014 - 2015 FC Chelsea 40 7 2015 - 2017 CF Montreal 41 23 2017 - 2018 Phoenix Rising FC 26 16