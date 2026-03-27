Disneyland örnek alınırken Şampiyonlar Ligi hedefleniyor: Como 1907, yatırımcıların sağladığı fonlara rağmen neden RB Leipzig'in tam tersi bir kulüp?

Como'nun bu konuma gelmesi, öncelikle Robert Budi Hartono ve geçen hafta vefat eden Michael Bambang Hartono kardeşlerin sayesinde oldu. Endonezyalı girişimciler, 2019 yılında holdinglerinden biri aracılığıyla kulübü yaklaşık 350.000 avroya satın aldı ve adım adım kulübün dünya futboluna açılmasının önünü açtı. Sonuçta Como, hiçbir zaman Şampiyonlar Ligi'ni hayal edebileceğiniz bir yer değildi.

1980'lerde beş yıl üst üste Serie A'da oynadı, ancak o zamandan beri 2003/04 sezonu hariç, sadece ikinci veya üçüncü ligde yer aldı. 2004'teki son Serie A'dan düşüşün ardından kulüp iflasını ilan etmek zorunda kaldı; 2016'daki ikinci iflasın ardından Como açık artırmaya çıkarıldı. İlk olarak Ganalı milli futbolcu Michael Essien'in eşi Akosua Puni Essien, kulübü 237.000 avroya satın aldı, ancak yeniden ortaya çıkan likidite sorunları nedeniyle kısa süre sonra tekrar satmak zorunda kaldı.

Sonunda, eğlence ajansı Sent Entertainment Limited ile kulübe giren Hartono kardeşler devreye girdi ve 40 milyar ABD dolarından fazla olduğu tahmin edilen servetleri sayesinde Como'nun tüm mali sorunlarını ortadan kaldırdı. Devralmanın ardından Hartono kardeşler, o dönem dördüncü ligde yer alan kulübün borçlarını sildi ve onu Serie A'ya geri döndürdü; bugün ise ligin en zengin sahipleri arasında yer alıyorlar.

O zamandan beri sadece sportif açıdan sürekli yükseliş yaşanmakla kalmadı, saha dışında da pek çok gelişme oldu. Eski İngiliz milli futbolcu Dennis Wise, 2021'de genel müdür olarak işe alındı ve 2024'te görevinden ayrılana kadar kulübü yeniden yapılandırmak ve rekabetçi bir takım kurmak için büyük ölçüde serbest hareket etme hakkına sahipti.

Hartono kardeşlerin bağlantıları sayesinde, 2024/25 sezonu için küresel bir dev olan Uber ana sponsor olarak kulübe katıldı; bu, ABD'li şirketin İtalyan sporundaki ilk yatırımı oldu. Ocak 2025'te kulüp, Ajax Amsterdam ile stratejik bir ortaklık kurdu; daha önce de Cesc Fabregas ve Thierry Henry gibi iki spor efsanesi kulübün saflarına katılmıştı. Henry, Como'nun sadece hissedarı olarak görev yaparken, Fabregas ise önce bir sezon boyunca oyuncu, ardından yardımcı antrenör ve 2024'ten beri de kulübün baş antrenörü olarak görev yapıyor.