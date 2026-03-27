Disneyland örnek alınırken Şampiyonlar Ligi hedefleniyor: Como 1907, yatırımcıların sağladığı fonlara rağmen neden RB Leipzig'in tam tersi bir kulüp?

Aynı zamanda Como ve kulübün sahipleri uzun vadeli bir yaklaşım izliyor; bir kulübe yatırım yaparak öncelikle kendi ceplerine mümkün olduğunca çok para kazandırmayı amaçlayan klasik yatırımcılar gibi davranmıyorlar. Aksine, kulübü, şehri, sakinleri ve bölgeyi bir bütün olarak ileriye taşımayı hedefliyorlar. Almanya'daki RB Leipzig gibi diğer klasik yatırımcı kulüpler futbolu kendi ürünlerini pazarlamak için bir araç olarak "sömürürken", Como daha sürdürülebilir bir pazarlama stratejisi izliyor.
Bu, örneğin Como şehir hastanelerinde doğan her yeni doğan bebeğe kulüp tarafından bir bebek tulumu verilmesine kadar uzanıyor. Ayrıca kulüp, 14 yerel barla işbirliği yapıyor. Kulüp resmi maçlarından birini kazanırsa, orada bulunan konuklara bir içki turu ikram ediliyor. Hedef açık: Yerel halkın kulübün tarafına çekilmesi ve Como projesinin bölge için bir zenginlik olarak algılanması, bir engel olarak değil.
Bu, şık ev sahibi stadyumun genişletilmesini de içeriyor. 1927 yılında inşa edilen ve Como Gölü'nün hemen kıyısında muhteşem bir konuma sahip olan Stadio Giuseppe Sinigaglia, sahadaki maçların yanı sıra gölün olağanüstü manzarasını da sunuyor. Stadyum şu anda hala Como Belediyesi'ne ait ancak er ya da geç devredilip kulübün mülkiyetine geçmesi planlanıyor. 2024 yazındaki yükselişin ardından, neredeyse 100 yıllık arenada gerekli yenileme çalışmaları yapılmak zorunda kalınmış, gelecekte ise sadece yaklaşık 13.600 seyirci kapasitesini artırmak gibi daha fazla genişletme planlanmaktadır.
Diğer yenileme çalışmaları için Disneyland örnek alınacak. Sahiplerin vizyonuna göre şehir, bölge ve kulüp bir bütün olarak pazarlanacak. Hedef, maç günleri dışında da modern bir stadyum ve eğlence olanaklarına sahip bir göl kenarı parkı oluşturmak. "Disney için tema parkı neyse, bizim için de futbol kulübü ve maç günü deneyimi odur. Şehrin kendisi bir marka olduğu bir yerde bulunma şansına sahibiz: Como Gölü küresel bir markadır. Bu fırsatı değerlendirmemek aptallık olur – futbolu ekosisteme entegre etmek, ana unsur olarak değil, kilit unsur olarak," diye açıkladı kulüp başkanı ve Sent CEO'su Mirwan Suwarso, İtalyan portalı Calcio e Finanza'ya.
Disney'i örnek alarak, Como 1907 sadece yeni zengin bir futbol kulübü değil, aynı zamanda kapsamlı ve finansal olarak sürdürülebilir bir eğlence projesi olacak – Como Gölü turizm bölgesi ise üst düzey ana marka olacak. Amaç, futbolu, pazarlamayı, ürün satışını ve bölgeyi birleştirmek, ünlüleri çekmek ve kulübü deneyim odaklı bir küresel marka olarak konumlandırmak.
Bu, zıtlıklar daha fazla olamayacağı için heyecan verici. Bir yanda, göl kenarında mükemmel bir konuma sahip idil bir kasabanın "geleneksel karakteri", diğer yanda ise sahiplerinin büyük, küresel hırsları.