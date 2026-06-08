AFP
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Disney, İngiltere'nin yıldızına Dünya Kupası'nda nasıl bir "avantaj" sağladı? - Üç Aslanlar, yardım için şaşırtıcı bir kaynak buldu
Güneşli Eyalet'te İklime Alışmak
İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel’in, oyuncuların turnuva ev sahibi ülkesiyle aynı saat diliminde tatil yapmaları yönündeki talimatının ardından Burn, ailesiyle birlikte Florida’ya gitmeyi tercih etti. Uzun boylu stoper, Walt Disney World Resort’un sıcak ve nemli ortamında geçirdiği bu ekstra haftanın, daha geç gelen oyunculara karşı kendisine önemli bir avantaj sağladığına inanıyor.
İngiltere'nin Yeni Zelanda ile oynadığı son hazırlık maçındaki fiziksel durumunu değerlendiren Burn, Express gazetesinde yer alan açıklamasında, geçişin sorunsuz olduğunu belirtti. "Dürüst olmak gerekirse, sıcağı o kadar da hissetmedim. Bir hafta önce buraya gelmiştim; biraz avantaj sağlamak istediğim için çocuklarla Disney'e gittim," dedi. "Dürüst olmak gerekirse, bunun yardımcı olduğunu düşünüyorum. Yanlış anlamayın, Newcastle'da bir cumartesi öğleden sonrası gibi değildi, ama beklediğimden çok daha iyi hissettim."
- AFP
Aile zamanını seçkin sporcuların hazırlık sürecine harmanlamak
Bu gezi her ne kadar öncelikle aile odaklı olsa da, 34 yaşındaki oyuncu için fiziksel faydaları da ortadaydı. Burn, takımın yaklaşık yarısının jet lag ve iklim değişikliklerinin etkilerini önlemek için benzer tavsiyelere uyduğunu belirtti. Amerika’nın bunaltıcı yazlarına doğal olarak alışkın olmadığını itiraf eden bir oyuncu için, Florida güneşi Dünya Kupası futbolu için tam da gerekli olan kondisyonu sağladı.
Defans oyuncusu ayrıca tatil beldesinin eğlence olanaklarının da tadını çıkardı ve Amerika'ya gidecek taraftarlar için en sevdiği atraksiyonu paylaştı. "Lunapark oyuncakları! Çocuklarım lunapark oyuncaklarına bayıldı. Guardians of the Galaxy en iyi oyuncak. Disney'e giderseniz, mutlaka bunu deneyin," diye ekledi Burn. İngiltere'nin antrenman kampı sırasında bazı öğleden sonraları yağmur yağmasına rağmen, yaklaşan maçlarda beklenen yoğun sıcağa diğerlerinden daha hazırlıklı olduğunu hissediyor.
Turnuva için ritim kazanmak
İngiltere’nin Yeni Zelanda’yı 1-0 mağlup etmesi, Tuchel’in taktik ilkelerini hayata geçirmeyi hedefleyen takım için hayati bir adım oldu. Alt liglerden yükselerek uluslararası futbolun zirvesine ulaşan Burn için, Üç Aslanlar grup aşamasına hazırlanırken bu maçın önemi giderek daha somut hale gelmeye başladı.
"Henüz Dünya Kupası gibi gelmiyor, ama buraya gelip taraftarları görmek, tüm bu heyecanı hissetmek ve kendimi de bu heyecana kaptırmak... Evet, sonuçtan memnunum," dedi Burn. "Bence sıcağa oldukça iyi dayandık, galibiyet aldık ve kalesini gole kapattık. Bunun üzerine inşa edebiliriz. Özellikle Ekim ve Kasım aylarında iyi yaptığımız şeyleri ve ilkelerimizi gözden geçirmek, daha çok canlandırıcı oldu. Bugünün, tüm gücümüzle oynadığımız inanılmaz bir maç olmayacağını biliyorduk."
Üç Aslanlar telafi peşinde
Üç Aslanlar, tarihi 1966 zaferinden bu yana kupa dolaplarına giremeyen Dünya Kupası kupasını kazanmayı umuyor. Bu 60 yıllık kıtlığı sona erdirmek için İngiltere’nin öncelikle grup aşamasını geçmesi gerekiyor; takım, Hırvatistan, Gana ve Panama ile birlikte L Grubu’na çekildi.
İngiltere ayrıca uluslararası sahnede yaşadığı bir dizi kıl payı yenilgiyi geride bırakmayı hedefliyor. Üç Aslanlar, sırasıyla İtalya ve İspanya'ya yenilerek UEFA Euro 2020 ve Euro 2024'te ikinci oldu; son iki Dünya Kupası'nda ise 2018'de Hırvatistan ve 2022'de Fransa'ya yenilerek yarı finalde elendi.