Disney, İngiltere'nin yıldızına Dünya Kupası'nda nasıl bir "avantaj" sağladı? - Üç Aslanlar, yardım için şaşırtıcı bir kaynak buldu

İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel’in, oyuncuların turnuva ev sahibi ülkesiyle aynı saat diliminde tatil yapmaları yönündeki talimatının ardından Burn, ailesiyle birlikte Florida’ya gitmeyi tercih etti. Uzun boylu stoper, Walt Disney World Resort’un sıcak ve nemli ortamında geçirdiği bu ekstra haftanın, daha geç gelen oyunculara karşı kendisine önemli bir avantaj sağladığına inanıyor.

İngiltere'nin Yeni Zelanda ile oynadığı son hazırlık maçındaki fiziksel durumunu değerlendiren Burn, Express gazetesinde yer alan açıklamasında, geçişin sorunsuz olduğunu belirtti. "Dürüst olmak gerekirse, sıcağı o kadar da hissetmedim. Bir hafta önce buraya gelmiştim; biraz avantaj sağlamak istediğim için çocuklarla Disney'e gittim," dedi. "Dürüst olmak gerekirse, bunun yardımcı olduğunu düşünüyorum. Yanlış anlamayın, Newcastle'da bir cumartesi öğleden sonrası gibi değildi, ama beklediğimden çok daha iyi hissettim."