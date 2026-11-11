Bir Cezayirli basın raporu, İspanyol ekibi Leganés'in kalecisi Luca Zidane'ın kasım ayının bu uluslararası ara döneminde Cezayir Milli Takımı kadrosundan çıkarılmasının gerçek nedenini ortaya koydu.
La Gazette du Fennec sitesi, güvenilir olarak nitelediği bir kaynağa dayanarak, milli takımın teknik direktörü İbrahim Hamdani'nin, Zidane'ı asıl kalecilik mevkisini yeniden kazanmaya hazır görmediği sürece onu çağırmak istemediğini, kamp sırasında onu zor bir duruma sokmamayı tercih ettiğini aktardı.
Hamdani, kaleci tercihlerini hazır olma ve düzenli oynama kriterine dayandırarak gerekçelendirmiş ve şunları ifade etmişti: "Kararımı sportif bir kritere göre aldım. Bu mevki büyük bir özellik taşıyor ve mümkün olan en fazla oyun dakikasına sahip üç kaleci arasında seçim yapmam gerekiyordu. Tercih edilen üç kaleci, son toplanmadan bu yana en çok forma giyen isimler; onları tercih etmemin tek nedeni de bu."