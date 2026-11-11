Ancak raporda meselenin yalnızca oynanan dakika sayısıyla ilgili olmadığına dikkat çekildi; çünkü Zidane, Üsame bin But (720 dakika) ve kadroda Ramazan'ın yokluğunu telafi eden Rayan Yesli'den (720 dakika) daha fazla dakika sahada kaldı.

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Kaynak, Hamdani'nin, Leganés kalecisinin ilk on birde yer kapma rekabetine girmesini sağlayacak tüm imkanlarına henüz kavuşmadığına inandığını, bu nedenle onu kulübünde bırakmayı tercih ettiğini açıkladı; özellikle de takımın uluslararası ara döneminde iki maç oynayacak olması nedeniyle.

Leganés, pazartesi akşamı İspanya Kral Kupası kapsamında Tribal Valderas karşısında sahaya çıktı ve 1-0 galip gelirken, Zidane yedek kulübesinde kaldı.

Takım, üç gün sonra İspanya İkinci Lig'in on dördüncü haftası kapsamında Burgos karşısında ikinci maçını oynamaya hazırlanıyor.

Zidane, geçen hafta Albacete karşısında ilk on bire dönmesine ve 1-3 kaybedilen maçta oynamasına rağmen, iki maç yedek kulübesinde oturduktan sonra üç hafta önce Leganés'te ilk on birdeki yerini kaybetmişti.

Bu durum, kalecinin arka arkaya dokuz maça ilk on birde başlamasının ardından gerçekleşti; ancak 10 maçta 17 gol yedi ve yalnızca üç kez kalesini gole kapattı. Rapora göre bu rakamlar, milli takıma döndüğü anda yerini geri almak için ona belirgin bir avantaj sağlamıyor.

Zidane, Afrika Futbol Konfederasyonu'nun (CAF) kararıyla aldığı iki maçlık cezadan dolayı geçen kampta da yer almamıştı.

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