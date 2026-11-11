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Dışlanmanın sırrı: Luca Zidane, babasının tartışmalı meseledeki tutumunun bedelini mi ödedi?

Cezayir - Togo
Cezayir
Togo
Africa Cup of Nations Qualification
Togo - Cezayir
B. Hemdani
L. Zidane
Z. Zidane
Cezayir
Togo
Fransa

Cezayir Milli Takımı teknik direktörü, inançlarını açıkladı

Gelecek maçlar
ALG

ALG

Africa Cup of Nations Qualification

14 Kas 2026

TOG

TOG

TOG

TOG

Africa Cup of Nations Qualification

17 Kas 2026

ALG

ALG

Bir Cezayirli basın raporu, İspanyol ekibi Leganés'in kalecisi Luca Zidane'ın kasım ayının bu uluslararası ara döneminde Cezayir Milli Takımı kadrosundan çıkarılmasının gerçek nedenini ortaya koydu.

La Gazette du Fennec sitesi, güvenilir olarak nitelediği bir kaynağa dayanarak, milli takımın teknik direktörü İbrahim Hamdani'nin, Zidane'ı asıl kalecilik mevkisini yeniden kazanmaya hazır görmediği sürece onu çağırmak istemediğini, kamp sırasında onu zor bir duruma sokmamayı tercih ettiğini aktardı.

Hamdani, kaleci tercihlerini hazır olma ve düzenli oynama kriterine dayandırarak gerekçelendirmiş ve şunları ifade etmişti: "Kararımı sportif bir kritere göre aldım. Bu mevki büyük bir özellik taşıyor ve mümkün olan en fazla oyun dakikasına sahip üç kaleci arasında seçim yapmam gerekiyordu. Tercih edilen üç kaleci, son toplanmadan bu yana en çok forma giyen isimler; onları tercih etmemin tek nedeni de bu."

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  • "Mesele sadece oynanan dakikalarla ilgili değil"

    Ancak raporda meselenin yalnızca oynanan dakika sayısıyla ilgili olmadığına dikkat çekildi; çünkü Zidane, Üsame bin But (720 dakika) ve kadroda Ramazan'ın yokluğunu telafi eden Rayan Yesli'den (720 dakika) daha fazla dakika sahada kaldı.

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    Kaynak, Hamdani'nin, Leganés kalecisinin ilk on birde yer kapma rekabetine girmesini sağlayacak tüm imkanlarına henüz kavuşmadığına inandığını, bu nedenle onu kulübünde bırakmayı tercih ettiğini açıkladı; özellikle de takımın uluslararası ara döneminde iki maç oynayacak olması nedeniyle.

    Leganés, pazartesi akşamı İspanya Kral Kupası kapsamında Tribal Valderas karşısında sahaya çıktı ve 1-0 galip gelirken, Zidane yedek kulübesinde kaldı.

    Takım, üç gün sonra İspanya İkinci Lig'in on dördüncü haftası kapsamında Burgos karşısında ikinci maçını oynamaya hazırlanıyor.

    Zidane, geçen hafta Albacete karşısında ilk on bire dönmesine ve 1-3 kaybedilen maçta oynamasına rağmen, iki maç yedek kulübesinde oturduktan sonra üç hafta önce Leganés'te ilk on birdeki yerini kaybetmişti.

    Bu durum, kalecinin arka arkaya dokuz maça ilk on birde başlamasının ardından gerçekleşti; ancak 10 maçta 17 gol yedi ve yalnızca üç kez kalesini gole kapattı. Rapora göre bu rakamlar, milli takıma döndüğü anda yerini geri almak için ona belirgin bir avantaj sağlamıyor.

    Zidane, Afrika Futbol Konfederasyonu'nun (CAF) kararıyla aldığı iki maçlık cezadan dolayı geçen kampta da yer almamıştı.

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  • Luka, babasının tutumunun bedelini mi ödedi?

    Kaynak, kalecinin kadro dışı bırakılmasının arkasında yeşil sahanın dışında herhangi bir nedenin bulunduğunu yalanladı ve kararı, babası Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü görevini üstlendikten sonra "Horozlar"ın başındaki ilk basın toplantısında Cezayir'de hapsedilen Fransız gazeteci Christophe Gleizes'e destek veren Fransa Milli Takımı teknik direktörü Zinedine Zidane'ın tutumuyla ilişkilendiren tahminleri reddetti.

    Dosyaya yakın kaynak, Cezayir sitesine göre, bu varsayımın hiçbir temelinin olmadığını ve Luca Zidane'ın kadro dışı bırakılmasının tamamen teknik bir karar olduğunu doğruladı.

    Kalecinin önümüzdeki dönemde milli takıma dönüşü karmaşık görünüyor; zira 19 Haziran ile 17 Temmuz arasında oynanması planlanan 2027 Afrika Uluslar Kupası finallerinin başlamasından önce yalnızca mart ayındaki uluslararası ara penceresi kalacak. Bu da yerini yeniden kazanması için elinde kalan zamanı sınırlı kılıyor.

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Gelecek maçlar
ALG

ALG

Africa Cup of Nations Qualification

14 Kas 2026

TOG

TOG

TOG

TOG

Africa Cup of Nations Qualification

17 Kas 2026

ALG

ALG