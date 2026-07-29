2026 Dünya Kupası müsabakaları sona erdi ve taraftarlar, kulüplerin takım kupaları için, iki efsane Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo'nun hayranlarının ise bireysel rekorlar için yarışacağı yeni bir sezona hazırlanmaya başladı.
Çeviri:
Disiplin mi, kayıtsızlık mı: Messi neden Inter Miami'ye döndü, Ronaldo neden Al Nassr'da yok?
Başlangıcın ve sonun Dünya Kupası
Messi ve Ronaldo, iki yıldızın kariyerlerindeki son Dünya Kupası olması beklenen 2026 Dünya Kupası'nda mücadele etti.
Ancak iki efsanenin bu turnuvadaki serüveni büyük ölçüde farklılık gösterdi; ikisinden biri en baştan erken bir veda yaşarken, diğeri yolu sonuna kadar kat etti.
Veda eden taraf Ronaldo oldu; İspanya'ya 1-0'lık yenilginin ardından ikinci eleme turu olan son 16 turunda elendi.
Portekizli yıldız bu turnuvada en iyi seviyesini sergileyemedi; yalnızca Özbekistan'ı yendikleri maçta 2 gol kaydederken, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kolombiya ve İspanya karşısında fileleri havalandırmayı başaramadı.
Bunun tersine Messi, Arjantin Millî Takımı'nı Dünya Kupası finaline taşıyan kahraman oldu; final maçında yine İspanya'ya uzatmalarda 1-0 yenildiler.
Bireysel olarak Arjantinli yıldız son derece güçlü performanslar ortaya koydu; 8 gol atıp 4 gol de kaydettirerek hem geçtiğimiz turnuvada hem de Dünya Kupası tarihinde Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin ardından ikinci en golcü oyuncu oldu.
Disiplin ve gevşeklik arasında: Messi döndü, Ronaldo yoktu
Sadece 10 gün önce, tam olarak bu 19 Temmuz'da Dünya Kupası'ndaki serüvenini tamamlayan Messi, bugün çarşamba günü Inter Miami antrenmanlarına döndü.
Inter Miami kulübünün resmi hesabı, antrenmanlara dönüşü sırasında Arjantinli yıldızın bir fotoğrafını paylaşırken, Ronaldo yaz tatilinin keyfini sahilde çıkardığı bir fotoğraf paylaşıyordu.
Ronaldo, Dünya Kupası'ndaki serüvenini Messi'den 13 gün önce ve 3 haftadan fazla süre önce, bu 6 Temmuz'da tamamlamasına rağmen, şu ana kadar Nassr kampına katılmadı.
Bazıları bunun nedeninin, Messi'nin bağlılık ve disiplinle öne çıkması, buna karşın Ronaldo'nun gevşeklik yaşaması olduğunu düşünebilir; ancak bu doğru değil.
Messi neden bu kadar çabuk döndü?
Messi, 2026 Dünya Kupası müsabakalarının sona ermesinin hemen ardından Amerikan liginin yeniden başlaması nedeniyle apar topar Inter Miami'ye dönmek zorunda kaldı.
Inter Miami, Arjantinli yıldız olmadan iki maça çıkmak zorunda kaldı; geçtiğimiz perşembe günü Chicago'yu 3-2 mağlup ettikten sonra, geçtiğimiz pazar günü Montreal'i tek golle yendi.
Messi, önümüzdeki pazar gecesi Columbus, ardından takip eden perşembe gecesi Ligler Kupası'nda Saint Louis ile yapılacak maçlara hazırlanmak için geri dönecek; maçlar Amerikan lig sezonunun sonuna kadar, önümüzdeki aralık ayına dek sürecek.
Hatta Messi, bugün çarşamba günü oynanacak Yıldızlar Karması maçında da görev yapması istenen isimlerdendi; ancak vatandaşı Rodrigo De Paul ile birlikte Arjantin'le Dünya Kupası finaline ulaşmaları nedeniyle bu maçtan muaf tutuldu.
Ronaldo Al Nassr'da neden yok?
Buna karşılık Nasr, iki haftadan fazla bir süre boyunca herhangi bir resmi maç oynamayacak; takım Suudi Roshn Ligi'ndeki ilk maçında önümüzdeki 15 Ağustos'ta Feth ile karşılaşacak.
Ronaldo, Nasr kampındaki tek eksik isim değildi. Kendisine vatandaşı Joao Felix ile ülkesinin milli takımıyla Dünya Kupası'na son 32 turunda veda eden Senegalli Sadio Mane, ayrıca Suudi Arabistan milli takımının gruplardan elenmesine rağmen Abdulilah el-Amri de eşlik etti.
Suudi basınının haberlerine göre, Nasr'ın yeni teknik direktörü Avustralyalı Ange Postecoglou, yeni sezonun başlamasından önce yorgunluğu önlemek amacıyla bu oyunculara Dünya Kupası'nın ardından söz konusu ek dinlenmeyi vermeye karar veren isim oldu.
Haberlerde, Avustralyalı teknik direktörün oyuncularla sürekli iletişim halinde olduğu, onlardan fiziksel testler ve ölçümler yaptırmalarını, orta düzeyde efor gerektiren özel bir programı takip etmelerini ve hazır olup olmadıklarını kontrol etmek için sonuçları kendisine günlük olarak iletmelerini istediği belirtildi.
Söz konusu dörtlünün, yeni sezonun başlangıcına hazırlanmak için önümüzdeki birkaç saat içinde Nasr kulübünün kampına katılması bekleniyor. Takım, yeni sezonda Roshn Ligi şampiyonluğunu korumayı ve ilk kez AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te kupayı kaldırmayı hedefliyor.
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