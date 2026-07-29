Messi ve Ronaldo, iki yıldızın kariyerlerindeki son Dünya Kupası olması beklenen 2026 Dünya Kupası'nda mücadele etti.

Ancak iki efsanenin bu turnuvadaki serüveni büyük ölçüde farklılık gösterdi; ikisinden biri en baştan erken bir veda yaşarken, diğeri yolu sonuna kadar kat etti.

Veda eden taraf Ronaldo oldu; İspanya'ya 1-0'lık yenilginin ardından ikinci eleme turu olan son 16 turunda elendi.

Portekizli yıldız bu turnuvada en iyi seviyesini sergileyemedi; yalnızca Özbekistan'ı yendikleri maçta 2 gol kaydederken, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kolombiya ve İspanya karşısında fileleri havalandırmayı başaramadı.

Bunun tersine Messi, Arjantin Millî Takımı'nı Dünya Kupası finaline taşıyan kahraman oldu; final maçında yine İspanya'ya uzatmalarda 1-0 yenildiler.

Bireysel olarak Arjantinli yıldız son derece güçlü performanslar ortaya koydu; 8 gol atıp 4 gol de kaydettirerek hem geçtiğimiz turnuvada hem de Dünya Kupası tarihinde Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin ardından ikinci en golcü oyuncu oldu.