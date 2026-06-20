"Dışarıdan bakanlar için her zaman anlaşılabilir değil": Julian Nagelsmann, Leroy Sané'de bir "psikolojik fenomen" görüyor

Ardından Nagelsmann psikolog rolünü üstlendi. Artık şaka yapma havasında değildi. Sonuçta söz konusu olan Leroy Sane’ydi. Muhtemelen hiçbir Alman futbolcu, 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusu kadar görüşleri bu kadar ikiye bölmüyor; Dünya Kupası’nın açılışında Curacao’ya karşı alınan 7-1’lik galibiyetten bu yana, onunla ilgili tartışmalar bir kez daha doruk noktasına ulaştı.

Sane her ne kadar gözle görülür bir çaba gösterip çok çalışsa da, hücumdaki hareketlerinde son derece şanssız görünüyordu. İki büyük gol fırsatını oldukça acınası bir şekilde kaçırdı ve böylece gol veya asist yapamayan tek Alman hücum oyuncusu oldu. Bunun üzerine birçok taraftar, uzman ve gazeteci, Fildişi Sahili maçında Sané’nin yedek kulübesine çekilmesini talep etti; alternatifler olarak Deniz Undav ve Jamie Leweling’in isimleri öne çıktı. Milli takım teknik direktörünün bakış açısına göre ise bu tepkiler önyargılı ve haksızdı.