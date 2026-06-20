Almanya milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann, Cumartesi günü saat 22.00’de Fildişi Sahili ile oynanacak Almanya’nın Dünya Kupası’ndaki ikinci maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında sadece bir futbol teknik direktörü olarak değil, aynı zamanda bir biyolog olarak da sorulara yanıt verdi; ancak bu rolü pek ciddiye almadı. Joshua Kimmich’in geçtiğimiz günlerde bahsettiği Winston-Salem’deki takım kampındaki yılanla ilgili bir soruya, şakacı bir şekilde ve biraz da sinirli bir tavırla şöyle cevap verdi: “O kocaman bir anakonda.” Aslında söz konusu yılanın, tehlikeli bir çukur yılanı olduğu söyleniyor.
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"Dışarıdan bakanlar için her zaman anlaşılabilir değil": Julian Nagelsmann, Leroy Sané'de bir "psikolojik fenomen" görüyor
Ardından Nagelsmann psikolog rolünü üstlendi. Artık şaka yapma havasında değildi. Sonuçta söz konusu olan Leroy Sane’ydi. Muhtemelen hiçbir Alman futbolcu, 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusu kadar görüşleri bu kadar ikiye bölmüyor; Dünya Kupası’nın açılışında Curacao’ya karşı alınan 7-1’lik galibiyetten bu yana, onunla ilgili tartışmalar bir kez daha doruk noktasına ulaştı.
Sane her ne kadar gözle görülür bir çaba gösterip çok çalışsa da, hücumdaki hareketlerinde son derece şanssız görünüyordu. İki büyük gol fırsatını oldukça acınası bir şekilde kaçırdı ve böylece gol veya asist yapamayan tek Alman hücum oyuncusu oldu. Bunun üzerine birçok taraftar, uzman ve gazeteci, Fildişi Sahili maçında Sané’nin yedek kulübesine çekilmesini talep etti; alternatifler olarak Deniz Undav ve Jamie Leweling’in isimleri öne çıktı. Milli takım teknik direktörünün bakış açısına göre ise bu tepkiler önyargılı ve haksızdı.
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DFB Takımı: Julian Nagelsmann, Leroy Sané’yi savunuyor
"Bunda psikolojik bir olgu var," diye açıkladı Nagelsmann. "Bir insanı belirli bir kalıba sokup bir nevi karakterize ettiğinizde, bu yönde en ufak bir işaret bile çok daha kötü bir şekilde değerlendirilir. Sanırım şu anda onunla ilgili olarak tam da bu psikolojik aşamadayız." Nagelsmann, Sané'nin Curacao maçındaki performansına yönelik eleştirilerin "haksız" olduğunu düşündü.
"Uzun süredir ona çalışkan olmadığı ve yeterince hareket etmediği yönünde eleştiriler yöneltiliyordu. Ama o, bu maçta bunu kesinlikle yaptı," dedi milli takım teknik direktörü. Sané, "sahada çok iyi şeyler" sergiledi ve kendisine verilen görevleri yerine getirdi. "Güzel olan şey, bir fikir ortaya koyup bunu takımla tartışabilmemiz ve ardından bir oyuncunun bu fikri hayata geçirip geçirmediğini değerlendirebilmemiz," diyen Nagelsmann, aynı zamanda şunu da kabul etti: "Bu, dışarıdan bakanlar için her zaman kolayca anlaşılabilir bir şey değil."
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Julian Nagelsmann: "Onu neden oynatmayayım ki?"
Sane, sonraki antrenman haftasında da “çok gayretli davrandı, iyi çalıştı ve iyi antrenman yaptı”ğinden, Nagelsmann onu Fildişi Sahili maçında yine ilk 11’de sahaya sürmeyi planlıyor: “Onu neden oynatmayayım ki? Ben dışarıdan gelen görüşlere kapılan biri değilim." Ancak Nagelsmann, bu kez Sane’yi sağ bek Joshua Kimmich’e destek olarak, çevik dripli Yan Diomande’ye karşı biraz daha defansif bir rolde oynatmayı planlıyor.
Nagelsmann’a göre, Sane hakkında kamuoyunda dönen tartışmalar onu hiç etkilemiyor: “Size temin ederim: Bu onu rahatsız etmiyor. Bu durum daha çok beni rahatsız ediyor, çünkü oyuncularım hakkında böyle şeyler yazılmasını istemiyorum.” Ancak nihayetinde “sizin onun hakkında daha iyi yazmanızı sağlamak ona kalmış,” dedi Nagelsmann. “Ancak onun hakkında daha iyi yazsanız bile, bu onun özgüvenini artırmaz. Özgüvenini bizden alır, çünkü onu sahaya sürüyoruz, ve takımdan da olumlu geri bildirimler ve kabul görerek alır.”