Getty/GOAL
Çeviri:
"Dışarıda çok daha iyi seçenekler var" - Roy Keane, Man Utd'ye Michael Carrick'e kalıcı bir görev vermemesi için çağrıda bulundu
Keane, Carrick'e Manchester United'ın teknik direktörlüğünü tam zamanlı olarak devretmeyeceğini açıkça belirtti. Takımın geçici teknik direktör yönetiminde Aston Villa'yı 3-1 mağlup ettiği Premier Lig maçının ardından konuşan yorumcu, teknik direktörlük pozisyonu hakkındaki görüşlerini net bir şekilde ortaya koydu.
Eski takım arkadaşının bu görevi kalıcı olarak alması gerekip gerekmediğini sorulduğunda Keane, "Hayır. Bence daha iyi seçenekler var" dedi. "Oynadığı maçlarda, galibiyet açısından çok iyi bir iş çıkardı. İşleri açıkça basitleştirdi. Ancak bu maçlarda herhangi bir tehlike söz konusu değildi."
- AFP
"Manchester United için daha iyi seçenekler var"
Sert tavrına rağmen Keane, geçici teknik direktörün lehine olan koşulları kabul etmeye devam etti. "Maçlara hazırlanmak için üç haftası vardı," dedi. "Oraya geçmesi için zamanlama iyiydi ve çok iyi bir iş çıkardı."
Keane sözlerine şöyle devam etti: "Ona şapka çıkarıyorum ve yazın bu görevi alırsa ona iyi şanslar diliyorum, ancak Manchester United'ın bir sonraki teknik direktörü için çok daha iyi seçenekler olduğunu düşünüyorum. Üç ay önce Carrick'in adı geçseydi, akıl hastanesine kapatılırdınız. O, adaylar arasında bile değildi. İyi bir iş çıkardı ama bence daha iyi seçenekler var."
Carrick, teknik direktörlükla ilgili spekülasyonları görmezden geliyor
Dışarıdan gelen gürültüye ve dokuz maçta yedi galibiyetlik etkileyici performansına rağmen, kendisi fazla heyecanlanmamayı tercih ediyor. Geçici teknik direktör, Şampiyonlar Ligi eleme yarışında Red Devils’ı Chelsea’nin altı puan önüne taşımayı başardı, ancak bu durumdan fazla etkilenmiyor. “Sadece kulak verirse gürültü olur,” dedi. “Beni hiç etkilemiyor. Elimden gelenin en iyisini yapıyorum, işimi seviyorum ve daha fazlası için çabalamaya devam ediyoruz. Ne olacaksa olacak."
- Getty Images Sport
Manchester United için bundan sonra ne olacak?
Old Trafford ekibi, 30 maçta topladığı 54 puanla şu anda Premier Lig'de üçüncü sırada yer alıyor. Dördüncü sıradaki Aston Villa'ya karşı hayati önem taşıyan üç puanlık bir farkı korurken, Chelsea'nin ise altı puan önünde bulunuyor.
Ligde sadece sekiz maç kalırken, takımın odak noktası ilk dörtte yer almayı garantilemek. Kalan maçlarda Leeds United, Brentford, Liverpool ve Nottingham Forest ile evinde karşılaşacak olan takım, Bournemouth, Chelsea ve Sunderland deplasmanlarına çıkacak ve son haftada Brighton ile karşılaşacak.
