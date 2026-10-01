AFP
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'Dışarıda bırakılmak berbat!' - Franco Mastantuono, Arjantin'e dönüşünün ardından Dünya Kupası acısını anlattı
Mastantuono geri döndü, Arjantin Bolivya'yı farklı geçerken yeni bir dönemi başlattı
TyC Sports'a göre, Fiorentina hücum oyuncusu Franco Mastantuono, Arjantin Milli Takımı'na başarılı bir dönüş yaptı ve Cordoba'da Bolivya karşısında alınan 4-0'lık hazırlık maçı galibiyetinde olağanüstü bir performans sergiledi. Lautaro Martinez, Nico Paz, Cristian Romero ve Jose Lopez'in golleri, Lionel Scaloni'nin ekibine Mario Alberto Kempes Stadyumu'nda rahat bir galibiyet getirdi.
Bu maç, Arjantin'in 2026 Dünya Kupası'nın ardından oynadığı ilk karşılaşma oldu ve yeni bir milli takım döngüsünün başlangıcına işaret etti.
Mastantuono, Scaloni kadroya yükselen yetenekleri dahil ederken ön plana çıkan isimlerden biri oldu.
Forvet, Dünya Kupası kadrosu hayal kırıklığı hakkında konuştu
Maçın bitiş düdüğünün ardından konuşan eski River Plate yıldızı, Scaloni'nin Dünya Kupası için açıkladığı son 26 kişilik kadronun dışında kalmanın yarattığı derin duygusal acıyı kabul etti. Kişisel hayal kırıklığına rağmen Mastantuono, Arjantin ülkeyi gururlandırırken takım arkadaşlarını uzaktan destekledi.
19 yaşındaki oyuncu, odağının artık tamamen milli takım yapılanmasında kalıcı bir rol kapmaya kaydığını vurguladı.
Mastantuono, "Dünya Kupası kadrosunun dışında kalmak zor ama takım arkadaşlarımın ve Arjantin'in başarılı olması için her zaman onları destekliyorum" dedi. "Tüm Arjantinlileri gururlandıran inanılmaz bir Dünya Kupası geçirdiler. Şimdi kendimi iyi hissettiğim ve belki fırsat bulabileceğim yeni bir sürecin başlangıcını düşünüyorum."
Fiorentina hamlesi hücum oyuncusunu yeniden canlandırırken Scaloni sabır istedi
Mastantuono, yazın Real Madrid'den Fiorentina'ya transfer olmasının sahadaki özgüvenini ve keskinliğini yeniden kazandırdığını söyledi. Kendisine kendini ifade etmesi için tam özgürlük tanıdığı için Scaloni'ye teşekkür etti. Teknik direktör de bu görüşe katılarak medya ile taraftarlardan Mastantuono, Leonel Flores ve Nico Paz gibi genç yetenekler üzerinde haksız baskı kurmamalarını istedi.
Scaloni, genç oyuncuların uzun vadeli potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak için kademeli şekilde geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.
"Bana oynamam için büyük özgürlük veriyor ve bunu takdir ediyorum" diyen Mastantuono, sözlerini şöyle sürdürdü: "İtalya'ya gittiğimden ve hayatımı biraz değiştirdiğimden beri kendimi harika hissediyorum." Scaloni ise, "Bu çocuklara sahip çıkmalıyız çünkü bizim için ürün vermelerinin tek yolu bu. Onlara karşı sakin olmalıyız" ifadelerini kullandı.
Arjantin, iç saha serisi sürerken Burkina Faso sınavına odaklandı
Mastantuono ve takım arkadaşları, Burkina Faso'ya karşı oynayacakları üç maçlık iç saha serisinin ikinci karşılaşmasına hazırlanmadan önce Cordoba'da maç sonrası toparlanma çalışmalarını tamamlıyor. Scaloni'nin ekibi daha sonra seriyi Benin karşısında tamamlayacak.
Bolivya, yaklaşan uluslararası maçlarına hazırlanmak için yeniden bir araya geliyor.
Mastantuono, yaklaşan maçlarda hücum hattındaki yerini korumayı hedefliyor.
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