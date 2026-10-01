TyC Sports'a göre, Fiorentina hücum oyuncusu Franco Mastantuono, Arjantin Milli Takımı'na başarılı bir dönüş yaptı ve Cordoba'da Bolivya karşısında alınan 4-0'lık hazırlık maçı galibiyetinde olağanüstü bir performans sergiledi. Lautaro Martinez, Nico Paz, Cristian Romero ve Jose Lopez'in golleri, Lionel Scaloni'nin ekibine Mario Alberto Kempes Stadyumu'nda rahat bir galibiyet getirdi.

Bu maç, Arjantin'in 2026 Dünya Kupası'nın ardından oynadığı ilk karşılaşma oldu ve yeni bir milli takım döngüsünün başlangıcına işaret etti.

Mastantuono, Scaloni kadroya yükselen yetenekleri dahil ederken ön plana çıkan isimlerden biri oldu.