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Diomandé'den Barcola'ya, Vinicius Junior'dan Rafa Leao'ya: kanat hücumcularında dans başladı. Peki ya Milanlı oyuncu, Gonçalo Ramos anlaşması kapsamında PSG'ye giderse?

R. Leao
FEATURES
Opinion
AC Milan
Paris Saint-Germain

Luis Enrique, Portekizli oyuncunun gerçek potansiyelini ortaya çıkarabilecek belki de tek teknik direktör olabilir.

Kanat forvetlerinin transfer dansı başladı. Ve tüm parçaların yerine oturması halinde, ses getirecek ve bazı yönleriyle beklenmedik transfer hamlelerine yol açabilir. Real Madrid'in Yan Diomandé için yaptığı ani hamle, Paris Saint-Germain'in rekabetini geride bırakarak, bir dizi gelişmenin fitilini ateşleyebilir ve bu gelişmeler önümüzdeki haftalarda, doğrudan Serie A'daki bazı kulüplerin durumlarıyla da bağlantılı olabilecek senaryoların önünü açabilir.


DIOMANDE'-REAL MADRID, 120 MİLYON EURO'LUK OPERASYON

  • Vinicius için Diomande'yi devreye soktu.

    The Athletic'in çok ayrıntılı bilgilerine göre, José Mourinho'nun Real Madrid'inin Diomandé transferi, İspanyol kulübünün Vinicius Junior'ın Haziran 2027'de sona erecek sözleşmesini yenilemek için anlaşma sağlayamayacağı ve dolayısıyla sezon sonunda bedelsiz olarak ayrılacağı yönündeki çok büyük endişesinden kaynaklanıyor. Bu, Florentino Perez gibi bir başkan için taşınamaz bir darbe olurdu; zira zararın yanı sıra, son yılın yüksek maaşını da (brüt 25 milyon euro) ve her sezon başında ödenen sadakat primini de karşılamak zorunda kalacaktı. Dolayısıyla bu, ekonomik boyutu da olan bir sorun ve ancak erken bir satışla önlenebilir. Peki kime? Arsenal'e. İngiliz ekibi, yaklaşık 20 milyon euro net civarında bir sözleşme teklifi sunmaya hazır ve Brugge'den Tzolis'in gelişinin ardından transfer döneminde büyük bir hamle arıyor.


    BOMBA İDDİA: ARSENAL'DEN VINICIUS İÇİN İLK TEMASLAR

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  • BARCOLA OLAYI

    Vinicius entrikasının sahnesi olan Madrid ve Londra’dan Paris’e dönüyoruz; burada, Diomandé yarışından çekilme kararı alınmasının yanı sıra bunun bir prensip meselesi olduğu söylense de, Neymar’ın serbest kalma bedeli olan 222 milyon euro ödendiğinde ya da Mbappé aynı yaz Monaco’dan 150 milyon euro satın alma zorunluluğuyla kiralık olarak geldiğinde bu durum kesinlikle dikkate alınmamıştı, Barcola krizi de patlak verdi. Avrupa’nın son şampiyonunun kanat oyuncusu, 2028’de sona erecek sözleşmesini uzatmama kararını resmen aldı ve böylece ilgilenen kulüplerin önünü açtı. İngiltere’den gelen bilgilere göre, Liverpool pole pozisyonunda; Momo Salah’ın halefi olabilecek isim için.

  • PSG para topluyor

    PSG’nin yediği çifte darbe, büyük olasılıkla genç Senegalli Mbaye’ye de veda edecek olmasıyla daha da ağırlaştı; oyuncu, menajerliğini yapan ebeveynleri tarafından, takım değiştirme kararı almak zorunda kalmamak için Luis Enrique’den daha fazla para ve daha fazla önem talep etmeye zorlandı. Paris ekibinin buna kaçınılmaz olarak yanıt vermesi gerekecek. Paris temsilcisi bugüne kadar transferde çıkışlara odaklandı; projede yer almayan oyuncuları göndererek İspanyol teknik adamın taleplerini karşılamak için kasaya gelir koydu. Juventus’a gitmesine kesin gözüyle bakılan Kolo Muani’nin geleceğinin de netleşmesi beklenirken, en çok ses getiren ayrılık ise Dembélé’nin arkasındaki yedek golcü Gonçalo Ramos’un 75 milyon euro artı bonuslar karşılığında Milan’a gitmesi oldu.


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  • YA EĞER...

    Son yıllarda bunun tam tersi bir politika izleyen bir kulüp için devasa bir harcama - bütçeyi neredeyse tüm fişleri tek bir oyuncuya yatırmak yerine birkaç oyuncuya dağıtmayı tercih eden - tartışmaları alevlendirdi ve Milan'ın sahibi Gerry Cardinale'nin Portekizli milli oyuncu için neden bu kadar ileri gittiğine dair her türlü spekülasyonun önünü açtı. İşte tam da burada çağrışımların ve neden olmasın, provokasyonların alanına giriyoruz. Ya kanat forvetleri arasındaki bu hareketlilikte Rafa Leao da işin içine girerse?

  • Mendes'i unutalım

    Dikkat, Jorge Mendes’le kolayca bağlantı kurulmasına kapılmadan; Gonçalo Ramos başta olmak üzere birçok oyuncunun son derece güçlü menajeri olan Mendes, Portekiz futbolundan isimler söz konusu olduğunda her zaman çok etkili bir figür. Hatta Leao’yla ilişkilerinin yıllardır hiç olmadığı belirtiliyor; Milanlı oyuncunun babası, oğlunun bir vatandaşı olan avukat tarafından temsil edilmesine karar verdiğinden beri durum böyle. Dolayısıyla, Mendes’in Milan adına Leao’ya bir kulüp bulmak için çalıştığı yönündeki söylentileri bir anlığına kenara bırakalım; oyuncu, yeni bir maceraya atılmak için İtalya’daki deneyimini kapattığını birçok kez ima etti. Suudi Arabistan’ı ya da Türkiye’yi de şimdilik unutalım; Premier League’de büyük ilgi görmediği düşünülen ve aslında gitmek istediği yer de orası olan bir futbolcu için en muhtemel rotalar olarak görülen yerler bunlar.


    LEAO İÇİN İSTANBUL DERBİSİ

  • Ramos işte böyle açıklanıyor

    Ortaya atmak istediğim provokasyon şu: Ya sonunda Paris Saint-Germain, Gonçalo Ramos “iyiliğinin” karşılığını Milan’a verip, temmuz başındaki büyük hamlelerin ardından gelecek transferleri netleştirme stratejilerini etkileyen bir sorunu çözerse (Portekizli forvetin transferi ve Mario Gila’nın yaklaşık toplam 100 milyon euroya alınması)? Leao, Paris’te kendisi için çok önemli bir sportif direktörle, yani Luis Campos’la yeniden buluşur; onu çok genç yaşta Sporting Lizbon’dan travmatik ayrılığının ardından Fransa’ya, Lille’e götüren kişi oydu. Leao, PSG’ye çok sayıda oyuncu arasında değişmez bir ilk 11 oyuncusu ya da başrol olmak zorunda kalmanın yükünü taşımadan giderdi; çünkü Luis Enrique’nin isteği doğrultusunda orada yıldız olmayan ama alçakgönüllülük, takım ruhu ve kendini başkalarının hizmetine sunma isteği gibi değerler sayesinde öne çıkmış birçok oyuncu var. İşte Asturyalı teknik adam, Leao’nun hâlâ ortaya çıkarılamamış o potansiyelini ortaya çıkarma konusunda son umut olabilir; Milan’da bu potansiyel ancak son derece istikrarsız biçimde görülebildi.

  • Kvara'nın yerini alacak isim

    Barcola, hem Paris'te hem de Fransa Milli Takımı'nda Desiré Doué ile süregelen ikili rekabetin etkisini biraz hissediyor gibi görünürken, Leao Ligue 1'e geri döner ve dünyadaki en güçlü takıma farklı bir perspektifle katılırdı. Belki başlangıçta solda Kvaraskhelia'nın alternatifi olarak yola çıkardı ama ardından kaçınılmaz rotasyonda kendine alan açmaya çalışır, herkesin kendini başrolde hissetmesini sağlar ve Şampiyonlar Ligi'nin kritik aşamasına tüm rakipleri korkutacak o alışıldık hücum gücüyle çıkmayı hedeflerdi; ayrıca akıl almaz bir şeyi başarmayı denerdi. Kupayı üst üste üçüncü sezonda da kazanmak. Motora bir Leao daha eklenmiş olurdu ve Milan da bundan memnun kalırdı; böylece bir “sorun”dan kurtulup transfer yapmak için hatırı sayılır bir gelir elde ederdi. Bu sadece bir provokasyon ama kim bilir...

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