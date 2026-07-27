Kanat forvetlerinin transfer dansı başladı. Ve tüm parçaların yerine oturması halinde, ses getirecek ve bazı yönleriyle beklenmedik transfer hamlelerine yol açabilir. Real Madrid'in Yan Diomandé için yaptığı ani hamle, Paris Saint-Germain'in rekabetini geride bırakarak, bir dizi gelişmenin fitilini ateşleyebilir ve bu gelişmeler önümüzdeki haftalarda, doğrudan Serie A'daki bazı kulüplerin durumlarıyla da bağlantılı olabilecek senaryoların önünü açabilir.
DIOMANDE'-REAL MADRID, 120 MİLYON EURO'LUK OPERASYON