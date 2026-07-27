Dikkat, Jorge Mendes’le kolayca bağlantı kurulmasına kapılmadan; Gonçalo Ramos başta olmak üzere birçok oyuncunun son derece güçlü menajeri olan Mendes, Portekiz futbolundan isimler söz konusu olduğunda her zaman çok etkili bir figür. Hatta Leao’yla ilişkilerinin yıllardır hiç olmadığı belirtiliyor; Milanlı oyuncunun babası, oğlunun bir vatandaşı olan avukat tarafından temsil edilmesine karar verdiğinden beri durum böyle. Dolayısıyla, Mendes’in Milan adına Leao’ya bir kulüp bulmak için çalıştığı yönündeki söylentileri bir anlığına kenara bırakalım; oyuncu, yeni bir maceraya atılmak için İtalya’daki deneyimini kapattığını birçok kez ima etti. Suudi Arabistan’ı ya da Türkiye’yi de şimdilik unutalım; Premier League’de büyük ilgi görmediği düşünülen ve aslında gitmek istediği yer de orası olan bir futbolcu için en muhtemel rotalar olarak görülen yerler bunlar.





LEAO İÇİN İSTANBUL DERBİSİ