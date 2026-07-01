Diomande, Akliouche, Gonçalo Ramos’un ayrılışı ve Barcola’nın geleceği: Paris Saint-Germain nasıl değişiyor?

Kulüp tarihindeki ilk iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu arka arkaya kazanan Paris Saint-Germain, yenileme vaat eden bir transfer dönemi sayesinde tüm önde gelen Avrupalı rakiplerine yeniden meydan okumaya hazır görünüyor; ancak bu başarılar, takımın zafer açlığını tam olarak gidermiş gibi görünmüyor. Uluslararası düzeyde kazanmaya yeni başlamış bir takıma yeni bir ivme kazandırmak, Luis Enrique ve Paris yönetiminin yeni sezon öncesinde kendilerine belirledikleri ana görev. İspanyol teknik direktöre yeni seçenekler sunmak ve mevcut ilk 11 oyuncularına yeni rakipler eklemek, dikkat ve hırs seviyesini en üst düzeyde tutmanın en iyi yolu olabilir.
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