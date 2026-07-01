Diomande, Akliouche, Gonçalo Ramos’un ayrılışı ve Barcola’nın geleceği: Paris Saint-Germain nasıl değişiyor?

PSG’nin etrafında esen değişim rüzgârından özellikle etkilenen,bu Fransız devinin en önemli güç kaynaklarından biri olan forvet hattıdır. Vazgeçilmez isimler Dembelé ve Kvaratskhelia’ya, Desiré Doué ile Barcola’dan birinin dönüşümlü olarak eşlik etmesi; arka planda Gonçalo Ramos gibi bir “süper yedek” ile Mayulu ve Mbaye gibi büyük yetenekli iki genç oyuncunun varlığı, son iki sezonda bu kadar çok galibiyet elde etmenin ve ikonik bir oyun stilini sergilemenin sırrı oldu. Bu yaz transfer piyasasındaki ilk hamleler, Milan’ın yeni Portekizli forvetini hedef aldı. Luis Enrique’nin ona, özellikle önemli maçlarda ayırdığı süre çok fazla olmamasına rağmen, bu oyuncu bazı açılardan akıl almaz bir bedel karşılığında (70 milyon avro artı bonuslar) satıldı.