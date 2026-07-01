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CM Grafica PSG campione Ligue 1 Francia 16 9Getty Images/Calciomercato

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Diomande, Akliouche, Gonçalo Ramos’un ayrılışı ve Barcola’nın geleceği: Paris Saint-Germain nasıl değişiyor?

Paris Saint-Germain
Transfers
Y. Diomande
M. Akliouche
G. Ramos
R. Kolo Muani
B. Barcola

Luis Enrique, son iki Şampiyonlar Ligi sezonunun ardından yeniden yükselişe geçmeye hazır ve hücum hattını yenilemeyi hedefliyor

Kulüp tarihindeki ilk iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu arka arkaya kazanan Paris Saint-Germain, yenileme vaat eden bir transfer dönemi sayesinde tüm önde gelen Avrupalı rakiplerine yeniden meydan okumaya hazır görünüyor; ancak bu başarılar, takımın zafer açlığını tam olarak gidermiş gibi görünmüyor. Uluslararası düzeyde kazanmaya yeni başlamış bir takıma yeni bir ivme kazandırmak, Luis Enrique ve Paris yönetiminin yeni sezon öncesinde kendilerine belirledikleri ana görev. İspanyol teknik direktöre yeni seçenekler sunmak ve mevcut ilk 11 oyuncularına yeni rakipler eklemek, dikkat ve hırs seviyesini en üst düzeyde tutmanın en iyi yolu olabilir.


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  • RAMOS’UN FEDAKARLIĞI

    PSG’nin etrafında esen değişim rüzgârından özellikle etkilenen,bu Fransız devinin en önemli güç kaynaklarından biri olan forvet hattıdır. Vazgeçilmez isimler Dembelé ve Kvaratskhelia’ya, Desiré Doué ile Barcola’dan birinin dönüşümlü olarak eşlik etmesi; arka planda Gonçalo Ramos gibi bir “süper yedek” ile Mayulu ve Mbaye gibi büyük yetenekli iki genç oyuncunun varlığı, son iki sezonda bu kadar çok galibiyet elde etmenin ve ikonik bir oyun stilini sergilemenin sırrı oldu. Bu yaz transfer piyasasındaki ilk hamleler, Milan’ın yeni Portekizli forvetini hedef aldı. Luis Enrique’nin ona, özellikle önemli maçlarda ayırdığı süre çok fazla olmamasına rağmen, bu oyuncu bazı açılardan akıl almaz bir bedel karşılığında (70 milyon avro artı bonuslar) satıldı.

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  • KOLO MUANI: YAKINDA ÇIKACAK

    Paris Saint-Germain’in hücum oyununu tamamen üzerine alan, ancak takım için çalışmaya hiç de istekli olmayan Mbappé ile yaşadığı karmaşık ilişkiden bu yana, Asturyalı teknik direktör, klasik bir santrforun yer almadığı bir futbol anlayışını benimsediğini göstermiştir. Böylece, hiçbir zaman tam olarak gözüne girmeyen Gonçalo Ramos’un yanı sıra, Juventus’un bir numaralı transferhedefi olan ve PSG’nin 40 milyon euroya satmayı umduğu Randal Kolo-Muani de bu kez kesin olarak takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Bu kaynaklar, Yan Diomandé ve Maghnes Achliouche isimleriyle somutlaşabilecek yeni bir teknik mini devrimin başlatılması için çok değerli.

  • DIOMANDE ZATEN EVET DEDİ

    Teknik açıdan kaliteye ve öngörülemezliğe odaklanmayı hedefleyen PSG’nin ilk iki açık hedefi işte bunlar; zaten sonsuz yetenek barındıran kadrosuna, henüz gelişme aşamasında olsalar da transfer piyasasında şimdiden son derece rağbet gören iki futbolcuyu katmak. 2006 doğumlu ve bu yıl Leipzig’de patlama yaşayan (33 maçta 12 gol ve 9 asist) ofansif kanat oyuncusu Yan Diomandé, yeniden yapılanma sürecindeki Liverpool’un sunduğu projeden daha çekici bulduğu Avrupa şampiyonlarının teklifini çoktan kabul etti: Maaş konusunda da anlaşmaya varıldı; şimdi başkan Nasser Al-Khelaifi bizzat Leipzig ile görüşmeleri yürütüyor ve kritik 100 milyon euro sınırını aşmamaya çalışıyor. Şu anda, 80 milyon sabit ücret artı 20 milyon bonusluk son teklif Alman tarafı tarafından kabul edilmedi.

  • AKLIOUCHE’YE 70 MİLYON

    Monaco formasıyla kendini kanıtlamış, büyük yaratıcılığa sahip sol ayaklı orta saha oyuncusu Maghnes Achliouche’nin durumu ise çok daha net görünüyor. Aşırı çok yönlülüğüyle de takdir edilen bu oyuncu – hem ofansif kanat hem de üçlü orta saha dizilişinde iç orta saha olarak görev alabiliyor – Monako’da 139 maçta 23 gol ve 28 asist kaydettikten sonra, 2002 doğumlu oyuncu büyük adımı atmaya hazır hissediyor. Bu durumda da, Luis Enrique gibi bir teknik direktörün altında oynamak ve kendi özelliklerine mükemmel şekilde uyum sağlayacağı bir taktik yapıda yer alma ihtimali, oyuncunun kararında belirleyici bir rol oynuyor. Müzakereler iyi bir şekilde ilerliyor ve 70 milyon avro civarında bir bedelle sonuçlanması bekleniyor.

  • BARCOLA BELİRSİZLİK İÇİNDE

    Tüm bu olağanüstü hücum gücünün bedelini ödeyen isim, Fransa’nın Dünya Kupası’ndaki en önemli oyuncularından biri olan Bradley Barcola olabilir; Barcola, maçtan maça, teknik direktör Didier Deschamps’ı Doué’nin yerine kendisine daha fazla süre vermesi konusunda giderek daha fazla ikna ediyor. Diomandé ve Akliouche’nin ani yükselişinden önce bile, Barcola’nın profili Premier Lig takımlarının büyük ilgisini çekmişti: Son haftalarda Liverpool’a, İngiltere şampiyonu Arsenal de bu ilgiye katıldı. Ancak şu anda Paris Saint-Germain, oyuncuyu Luis Enrique’den koparmak için gerçekten çok yüksek bir teklifin – muhtemelen 100 milyon avronun üzerinde – gerekli olacağını ima ediyor.