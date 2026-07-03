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Portugal v Croatia: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

Çeviri:

"Diogo yukarıda bize ışık tutuyor" - Portekiz'in Dünya Kupası'nda zorlu bir galibiyet elde etmesinin ardından Cristiano Ronaldo, özel bir forma ile Jota'ya saygılarını sundu

C. Ronaldo
Portekiz
D. Jota
Portekiz - Hırvatistan
Hırvatistan
Dünya Kupası

Portekiz'in Hırvatistan'ı mağlup ettiği dramatik Dünya Kupası galibiyetinin ardından Cristiano Ronaldo, Diogo Jota'ya duygusal bir saygı duruşunda bulundu. Maçın bitiş düdüğünün ardından Jota'nın eski 21 numaralı formayı giyen Portekiz kaptanı, bu zaferi rahmetli milli takım arkadaşına adadı.

  • Diogo Jota’ya özel bir anma

    Ronaldo, Dünya Kupası'nda Hırvatistan'ı 2-1'lik zorlu bir galibiyetle mağlup ettikten sonra, Jota'ya duygu dolu bir anma yaparak Portekiz'in maç sonrası kutlamalarına öncülük etti. 3 Temmuz'da Jota'nın vefatının birinci yıldönümünde, Portekiz kaptanı merhum forvetin 21 numaralı formayı giydi ve maçın bitiş düdüğünün ardından gökyüzünü işaret etti. Bu galibiyet, dirençli bir Hırvatistan takımıyla oynanan zorlu mücadelenin ardından Portekiz'in son 16 turuna yükselmesini garantiledi.

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  • Ronaldo, galibiyeti Jota’ya adadı

    Ronaldo, maçın ardından bu anın önemine değindi ve Portekiz’in Jota’yı bir galibiyetle onurlandırmak istediğini açıkladı. Forvet, takım arkadaşlarıyla kutlamanın ardından sosyal medyada da bu anma mesajını tekrarladı.

    SIC'e verdiği demeçte, "Bu, yukarıda bizi aydınlatan Jota'mız için özel bir gün," dedi. "Onun bizimle birlikte olduğunu biliyoruz ve onu en iyi şekilde onurlandırmak için bugün kazanmak en mantıklı şeydi."

    Ayrıca Instagram'da şu mesajı paylaştı: "Kendimiz, Diogo ve Portekiz için kazandık!!! HADİ GİDELİM!!!!"



  • Bir efsaneye veda

    Bu maç, Hırvatistan kaptanı Luka Modrić için de Dünya Kupası serüveninin sonunu işaret etmiş olabilir. Real Madrid’de bu orta saha oyuncusuyla birlikte birçok başarılı yıl geçiren Ronaldo, maçın bitiminden sonra eski takım arkadaşıyla samimi bir an yaşadı.

    "Evet, vedalaştım. O bir futbol efsanesi olmaya devam ediyor, neredeyse aynı yaştayız. Modrić'e ve futbolda sergilediği performansa büyük saygı duyuyorum," dedi Ronaldo, 40 yaşındaki usta futbolcu hakkında.

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  • Portugal v Croatia: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Son 16 turunda İspanya bekliyor

    Portekiz, 2025 Uluslar Ligi finalinin bir tekrarı niteliğindeki maçta, son 16 turunda İspanya ile karşı karşıya gelecek. Bu galibiyet, Ronaldo’nun Dünya Kupası hayallerini canlı tutuyor; ancak Selecao, Hırvatistan’la oynadığı gergin karşılaşmadan galip çıkmasının ardından bir kez daha soğukkanlı bir performans sergilemek zorunda kalacak.

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