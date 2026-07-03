"Diogo yukarıda bize ışık tutuyor" - Portekiz'in Dünya Kupası'nda zorlu bir galibiyet elde etmesinin ardından Cristiano Ronaldo, özel bir forma ile Jota'ya saygılarını sundu

Ronaldo, maçın ardından bu anın önemine değindi ve Portekiz’in Jota’yı bir galibiyetle onurlandırmak istediğini açıkladı. Forvet, takım arkadaşlarıyla kutlamanın ardından sosyal medyada da bu anma mesajını tekrarladı.

SIC'e verdiği demeçte, "Bu, yukarıda bizi aydınlatan Jota'mız için özel bir gün," dedi. "Onun bizimle birlikte olduğunu biliyoruz ve onu en iyi şekilde onurlandırmak için bugün kazanmak en mantıklı şeydi."

Ayrıca Instagram'da şu mesajı paylaştı: "Kendimiz, Diogo ve Portekiz için kazandık!!! HADİ GİDELİM!!!!"







