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"Diogo yukarıda bize ışık tutuyor" - Portekiz'in Dünya Kupası'nda zorlu bir galibiyet elde etmesinin ardından Cristiano Ronaldo, özel bir forma ile Jota'ya saygılarını sundu
Diogo Jota’ya özel bir anma
Ronaldo, Dünya Kupası'nda Hırvatistan'ı 2-1'lik zorlu bir galibiyetle mağlup ettikten sonra, Jota'ya duygu dolu bir anma yaparak Portekiz'in maç sonrası kutlamalarına öncülük etti. 3 Temmuz'da Jota'nın vefatının birinci yıldönümünde, Portekiz kaptanı merhum forvetin 21 numaralı formayı giydi ve maçın bitiş düdüğünün ardından gökyüzünü işaret etti. Bu galibiyet, dirençli bir Hırvatistan takımıyla oynanan zorlu mücadelenin ardından Portekiz'in son 16 turuna yükselmesini garantiledi.
Ronaldo, galibiyeti Jota’ya adadı
Ronaldo, maçın ardından bu anın önemine değindi ve Portekiz’in Jota’yı bir galibiyetle onurlandırmak istediğini açıkladı. Forvet, takım arkadaşlarıyla kutlamanın ardından sosyal medyada da bu anma mesajını tekrarladı.
SIC'e verdiği demeçte, "Bu, yukarıda bizi aydınlatan Jota'mız için özel bir gün," dedi. "Onun bizimle birlikte olduğunu biliyoruz ve onu en iyi şekilde onurlandırmak için bugün kazanmak en mantıklı şeydi."
Ayrıca Instagram'da şu mesajı paylaştı: "Kendimiz, Diogo ve Portekiz için kazandık!!! HADİ GİDELİM!!!!"
Bir efsaneye veda
Bu maç, Hırvatistan kaptanı Luka Modrić için de Dünya Kupası serüveninin sonunu işaret etmiş olabilir. Real Madrid’de bu orta saha oyuncusuyla birlikte birçok başarılı yıl geçiren Ronaldo, maçın bitiminden sonra eski takım arkadaşıyla samimi bir an yaşadı.
"Evet, vedalaştım. O bir futbol efsanesi olmaya devam ediyor, neredeyse aynı yaştayız. Modrić'e ve futbolda sergilediği performansa büyük saygı duyuyorum," dedi Ronaldo, 40 yaşındaki usta futbolcu hakkında.
- Getty Images Sport
Son 16 turunda İspanya bekliyor
Portekiz, 2025 Uluslar Ligi finalinin bir tekrarı niteliğindeki maçta, son 16 turunda İspanya ile karşı karşıya gelecek. Bu galibiyet, Ronaldo’nun Dünya Kupası hayallerini canlı tutuyor; ancak Selecao, Hırvatistan’la oynadığı gergin karşılaşmadan galip çıkmasının ardından bir kez daha soğukkanlı bir performans sergilemek zorunda kalacak.
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