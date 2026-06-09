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"Diogo senin yanında olacak" - Jota'nın eşi Rute Cardoso, İskoçya formasıyla Dünya Kupası'nda sahaya çıkacak olan Andy Robertson'a duygusal bir mektup yazdı
Robertson, duygusal bir seçim kampanyasına hazırlanıyor
Robertson, geçen yılın Kasım ayında Danimarka'ya karşı alınan 4-2'lik belirleyici galibiyetin ardından İskoçya'yı 1998'den bu yana ilk kez bir dünya turnuvasına katılmaya hak kazanmasını sağladı. Duygusal anların yaşandığı o anlarda kaptan, eleme mücadelesi boyunca rahmetli arkadaşının sürekli aklında olduğunu açıkladı. İkili, 2022 turnuvası sırasında birlikte antrenman yaparken finallere ulaşma konusundaki ortak hedefleri sayesinde yakınlaşmıştı; ancak Portekizli forvet, sakatlığı nedeniyle bu turnuvayı maalesef kaçırmıştı.
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Cardoso, kaptana hayallerinin peşinden gitmesini tavsiye ediyor
Dünya futbolunun yönetim organı tarafından yayınlanan dokunaklı birmektupta, üç çocuk annesi, defans oyuncusunun bitmeyen sadakatine derin bir minnettarlığını dile getirdi. Yaz turnuvası öncesinde İskoçya milli takım oyuncusuna yazdığı mektupta Cardoso şöyle dedi: "Sana özlem, şükran ve her şeyden önce gururla dolu bir yürekle yazıyorum.
Diogo sık sık senden bahsederdi. Kurduğunuz dostluktan, birlikte verdiğiniz mücadelelerden, zorluklardan, kahkahalardan, futbol hakkındaki sohbetlerden... ve hayallerden. Dünya Kupası da bu hayallerden biriydi, ikinizin sahaya çıktığınızda gösterdiğiniz aynı tutkuyla, omuz omuza beslediğiniz bir hayaldi.
"Sözlerini duyduğumda ve İskoçya'nın yıllarca süren bekleyişin ardından Dünya Kupası'na katıldığı o gün neler hissettiğini öğrendiğimde, Diogo'nun sahadan asla gerçekten ayrılmadığını anladım. O anı gerçekleştirip Dünya Kupası'ndaki yerinizi garantilediğinizde, yalnız gitmeyeceksiniz. Onun hayalini de yanınızda götüreceksiniz. Ve sahaya çıktığınızda, sadece sizin çıkmayacağınızı biliyorum; Diogo düşüncelerinizde, adımlarınızda, kalbinizde sizinle birlikte olacak.
"Bu yüzden bugün size teşekkür etmek istiyorum. Onu unutmadığınız için teşekkür ederim. Onu yanınızda götürdüğünüz için teşekkür ederim. Kaybın acısını güce ve çok güzel bir şeye dönüştürdüğünüz için teşekkür ederim. Biz de burada, evde, öyle yapıyoruz. Her gün. O sizinle inanılmaz gurur duyardı ve duyuyor da. O hayali sakla, Andy. Kendin ve onun için yaşa."
Anfield bağı, trajik kaybın ötesine geçiyor
28 yaşındaki forvet ve kardeşi Andre Silva’nın hayatını kaybetmesi, futbol camiasını derinden sarsmıştı. Medya ekibi tarafından mesaj kendisine iletildiğinde gözle görülür bir şekilde duygulanan Robertson, turnuva boyunca yakın arkadaşının anısını yaşatacağına söz verdi.
Bu jest karşısında Robertson, "Rute'nin yaşadığı tüm bu zorluklara rağmen bana mektup yazmak için zaman ayırması gerçekten harika, ama bu onun nasıl bir insan olduğunu çok iyi özetliyor. Neyse ki onu ve yaşadıkları harika anları tanıma fırsatım oldu.
"O mektup çok uzun süre benimle kalacak. Onu kalbimde taşıyacağım ve ilk maçta, ikinci maçta, üçüncü maçta ve umarım bundan sonra da benimle olacağını biliyorum.
"O her zaman orada. Anılarımız her zaman gündeme gelir ve bazen güleriz, bazen ağlarız. Bu da farklı olmayacak, özellikle de duyguların yoğun olduğu bir turnuvaya girerken. Onun her zaman aklımın bir köşesinde olacağını biliyorum. Sadece kendim için oynamıyorum, ikimiz için oynuyorum."
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32 yaşındaki sol bek, İskoçya'nın Bolivya'yı 4-0 mağlup ettiği hazırlık maçında 45 dakika boyunca sağlam bir performans sergiledi. Son hazırlık maçını geride bırakan Robertson, artık Haiti, Fas ve Brezilya ile birlikte zorlu C Grubu mücadelesine takımını sürüklemeye hazır. Asıl sınav, 14 Haziran Pazar günü Boston Stadyumu'nda Haiti ile oynayacakları Dünya Kupası açılış maçında başlayacak ve bu maçta erken bir galibiyet almak çok önemli olacak.