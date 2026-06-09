"Diogo senin yanında olacak" - Jota'nın eşi Rute Cardoso, İskoçya formasıyla Dünya Kupası'nda sahaya çıkacak olan Andy Robertson'a duygusal bir mektup yazdı

Dünya futbolunun yönetim organı tarafından yayınlanan dokunaklı birmektupta, üç çocuk annesi, defans oyuncusunun bitmeyen sadakatine derin bir minnettarlığını dile getirdi. Yaz turnuvası öncesinde İskoçya milli takım oyuncusuna yazdığı mektupta Cardoso şöyle dedi: "Sana özlem, şükran ve her şeyden önce gururla dolu bir yürekle yazıyorum.

Diogo sık sık senden bahsederdi. Kurduğunuz dostluktan, birlikte verdiğiniz mücadelelerden, zorluklardan, kahkahalardan, futbol hakkındaki sohbetlerden... ve hayallerden. Dünya Kupası da bu hayallerden biriydi, ikinizin sahaya çıktığınızda gösterdiğiniz aynı tutkuyla, omuz omuza beslediğiniz bir hayaldi.

"Sözlerini duyduğumda ve İskoçya'nın yıllarca süren bekleyişin ardından Dünya Kupası'na katıldığı o gün neler hissettiğini öğrendiğimde, Diogo'nun sahadan asla gerçekten ayrılmadığını anladım. O anı gerçekleştirip Dünya Kupası'ndaki yerinizi garantilediğinizde, yalnız gitmeyeceksiniz. Onun hayalini de yanınızda götüreceksiniz. Ve sahaya çıktığınızda, sadece sizin çıkmayacağınızı biliyorum; Diogo düşüncelerinizde, adımlarınızda, kalbinizde sizinle birlikte olacak.

"Bu yüzden bugün size teşekkür etmek istiyorum. Onu unutmadığınız için teşekkür ederim. Onu yanınızda götürdüğünüz için teşekkür ederim. Kaybın acısını güce ve çok güzel bir şeye dönüştürdüğünüz için teşekkür ederim. Biz de burada, evde, öyle yapıyoruz. Her gün. O sizinle inanılmaz gurur duyardı ve duyuyor da. O hayali sakla, Andy. Kendin ve onun için yaşa."