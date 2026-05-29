Diogo Dalot, tüm dünyanın Cristiano Ronaldo’nun Dünya Kupası’nı kazanmasını istediğini söylerken, Portekizli yıldız bu efsanevi futbolcu için masalsı bir final hedefliyor
Baskı hissetmeden mirası korumak
Dalot, vatandaşı Ronaldo’nun en büyük uluslararası sahnede masalsı bir son yaşamasını destekledi. Manchester United’ın sol bek oyuncusu, Roberto Martinez’in 27 kişilik ilk antrenman kadrosuna seçildi; bu kadroda geçici olarak Gençlerbirliği’nin kalecisi Ricardo Velho da dördüncü kaleci olarak yer alıyor. Ancak bu ön kadro, 2 Haziran’daki resmi FIFA bildirim son tarihinden önce 26 kişilik nihai sınıra indirgenecek.
Küresel futbol birliğinin kurulması bekleniyor
CazéTV ile yaptığı aydınlatıcı röportajda, savunma oyuncusu efsanevi forvetin etrafında dönen romantik hikayeyi anlattı. Dalot, "Bence bu sadece Portekiz'e özgü bir bağ değil, aynı zamanda küresel bir bağ, futbolun birliği" dedi.
"Cristiano'nun sadece Portekiz için değil, futbolun kendisi için de yaptığı her şey göz önüne alındığında, futbol kariyerini bir Dünya Kupası zaferiyle noktalaması çok güzel olurdu. Bana sorarsanız: Tüm zamanların en iyilerinden biri olarak kabul edilmesi için bir Dünya Kupası zaferine ihtiyacı var mı? Hayır, ama bence bu, kariyerine daha fazla güzellik katar ve şüphesiz ki onun için çok güzel bir kupa olur.
"Umarım bu gerçekleşir, çünkü onun kazanmasını istememin yanı sıra, bir hayranı ve bir futbolsever olarak, bunun ülkem için de önemli bir kupa olacağını biliyorum. Bunun bir parçası olmak muhteşem olurdu."
Efsanelerin son dansı
Bu turnuva, hem Ronaldo hem de Lionel Messi’nin uluslararası kariyerlerinin son dönemlerine yaklaşmasıyla birlikte, nesil değişiminin kesin bir göstergesi niteliğinde. Dört yıl önce Katar’da Arjantin’i zafere taşıyan ebedi rakibinin aksine, 41 yaşındaki Portekizli efsane, o ulaşılması zor kupayı kazanmak için hâlâ yakıcı bir hırsla dolu. Ronaldo, eşsiz bir uluslararası kariyere sahip olarak turnuvaya giriyor. Ülkesinin formasıyla 226 maçta 143 gol atarak hem uluslararası maçlarda forma giyme hem de gol atma konusunda tüm zamanların rekorlarını elinde tutuyor.
Miami hazırlıkları şekilleniyor
Portekiz, 1 Haziran'da hazırlık kampına başlayacak ve Miami'deki kamp merkezine gitmeden önce Şili ve Nijerya ile hazırlık maçları oynayacak. Martinez'in takımı, 17 Haziran'da Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile oynayacağı ilk maçta zorlu bir taktik sınavıyla karşı karşıya kalacak. Ardından Özbekistan ve Kolombiya ile grup aşaması maçları gelecek; yıldızlarla dolu Selecao, eleme turlarında ilerlemeyi hedeflerken bu ilk aşamayı sorunsuz atlatmak zorunda.