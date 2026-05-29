Goal.com
CanlıBiletler
FBL-EURO-2024-MD-1-POR-TRAININGAFP
Adhe Makayasa

Çeviri:

Diogo Dalot, tüm dünyanın Cristiano Ronaldo’nun Dünya Kupası’nı kazanmasını istediğini söylerken, Portekizli yıldız bu efsanevi futbolcu için masalsı bir final hedefliyor

C. Ronaldo
D. Dalot
Portekiz
Dünya Kupası

Manchester United'ın savunma oyuncusu Diogo Dalot, Portekiz'i 2026 Dünya Kupası'nda zafere taşımak, Cristiano Ronaldo'nun efsanevi kariyerine yakışır güzel bir son olacağına inanıyor. Çok yönlü bek, sadece kendi ülkeleri değil, tüm futbol dünyasının bu tecrübeli forvetin hedefine ulaşması için bir araya geleceğini vurguladı.

  • Baskı hissetmeden mirası korumak

    Dalot, vatandaşı Ronaldo’nun en büyük uluslararası sahnede masalsı bir son yaşamasını destekledi. Manchester United’ın sol bek oyuncusu, Roberto Martinez’in 27 kişilik ilk antrenman kadrosuna seçildi; bu kadroda geçici olarak Gençlerbirliği’nin kalecisi Ricardo Velho da dördüncü kaleci olarak yer alıyor. Ancak bu ön kadro, 2 Haziran’daki resmi FIFA bildirim son tarihinden önce 26 kişilik nihai sınıra indirgenecek.

    • Reklam
  • Republic of Ireland v Portugal - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Küresel futbol birliğinin kurulması bekleniyor

    CazéTV ile yaptığı aydınlatıcı röportajda, savunma oyuncusu efsanevi forvetin etrafında dönen romantik hikayeyi anlattı. Dalot, "Bence bu sadece Portekiz'e özgü bir bağ değil, aynı zamanda küresel bir bağ, futbolun birliği" dedi.

    "Cristiano'nun sadece Portekiz için değil, futbolun kendisi için de yaptığı her şey göz önüne alındığında, futbol kariyerini bir Dünya Kupası zaferiyle noktalaması çok güzel olurdu. Bana sorarsanız: Tüm zamanların en iyilerinden biri olarak kabul edilmesi için bir Dünya Kupası zaferine ihtiyacı var mı? Hayır, ama bence bu, kariyerine daha fazla güzellik katar ve şüphesiz ki onun için çok güzel bir kupa olur.

    "Umarım bu gerçekleşir, çünkü onun kazanmasını istememin yanı sıra, bir hayranı ve bir futbolsever olarak, bunun ülkem için de önemli bir kupa olacağını biliyorum. Bunun bir parçası olmak muhteşem olurdu."

  • Efsanelerin son dansı

    Bu turnuva, hem Ronaldo hem de Lionel Messi’nin uluslararası kariyerlerinin son dönemlerine yaklaşmasıyla birlikte, nesil değişiminin kesin bir göstergesi niteliğinde. Dört yıl önce Katar’da Arjantin’i zafere taşıyan ebedi rakibinin aksine, 41 yaşındaki Portekizli efsane, o ulaşılması zor kupayı kazanmak için hâlâ yakıcı bir hırsla dolu. Ronaldo, eşsiz bir uluslararası kariyere sahip olarak turnuvaya giriyor. Ülkesinin formasıyla 226 maçta 143 gol atarak hem uluslararası maçlarda forma giyme hem de gol atma konusunda tüm zamanların rekorlarını elinde tutuyor.

  • Portugal v Spain - UEFA Nations League 2025 FinalGetty Images Sport

    Miami hazırlıkları şekilleniyor

    Portekiz, 1 Haziran'da hazırlık kampına başlayacak ve Miami'deki kamp merkezine gitmeden önce Şili ve Nijerya ile hazırlık maçları oynayacak. Martinez'in takımı, 17 Haziran'da Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile oynayacağı ilk maçta zorlu bir taktik sınavıyla karşı karşıya kalacak. Ardından Özbekistan ve Kolombiya ile grup aşaması maçları gelecek; yıldızlarla dolu Selecao, eleme turlarında ilerlemeyi hedeflerken bu ilk aşamayı sorunsuz atlatmak zorunda.

Hazırlık Maçları
Portekiz crest
Portekiz
POR
Şili crest
Şili
CHL