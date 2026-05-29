CazéTV ile yaptığı aydınlatıcı röportajda, savunma oyuncusu efsanevi forvetin etrafında dönen romantik hikayeyi anlattı. Dalot, "Bence bu sadece Portekiz'e özgü bir bağ değil, aynı zamanda küresel bir bağ, futbolun birliği" dedi.

"Cristiano'nun sadece Portekiz için değil, futbolun kendisi için de yaptığı her şey göz önüne alındığında, futbol kariyerini bir Dünya Kupası zaferiyle noktalaması çok güzel olurdu. Bana sorarsanız: Tüm zamanların en iyilerinden biri olarak kabul edilmesi için bir Dünya Kupası zaferine ihtiyacı var mı? Hayır, ama bence bu, kariyerine daha fazla güzellik katar ve şüphesiz ki onun için çok güzel bir kupa olur.

"Umarım bu gerçekleşir, çünkü onun kazanmasını istememin yanı sıra, bir hayranı ve bir futbolsever olarak, bunun ülkem için de önemli bir kupa olacağını biliyorum. Bunun bir parçası olmak muhteşem olurdu."