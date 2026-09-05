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Juventus v FC Internazionale - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

Çeviri:

“Dinlenme” takvimi: Inter zirvede, Juventus son sırada. İşte bir maçla diğeri arasındaki toparlanma saatleri

Inter
AC Milan
Juventus

Lig maçlarıyla Avrupa kupalarının ilk dört haftasındaki karşılaşmalar arasındaki dinlenme saatleri analiz edildiğinde, İtalyan devleri arasında belirgin bir fark ortaya çıkıyor.

Dinlenme süresi Serie A ile Avrupa kupaları arasında bir sezonun gidişatında belirleyici bir faktördür. Takvim ve güç yönetimi meselesi, sezonun başlangıcı için hemen kilit bir unsur hâline geliyor ve programdaki çok sayıdaki maç dikkate alındığında yılın genel akışına da yansıyor: lig maçları ile Avrupa kupalarının ilk dört haftası arasındaki dinlenme saatleri, eylül ile kasım başı arasındaki dönemde incelendiğinde, İtalyan devleri arasında belirgin bir fark ortaya çıkıyor.


Şimdi Avrupa’da mücadele eden takımların durumlarını inceleyelim, Şampiyonlar Ligi’nde 4 takım (Inter, Napoli, Roma, Como), Avrupa Ligi’nde (Milan, Juventus) ve Konferans Ligi’nde (Atalanta).

  • Inter

    Cristian Chivu'nun takımını bekleyen program, en fazla dinlenme süresine sahip olan program. Yarın Napoli ile oynanacak maçtan başlayıp kasım ayının sonundaki Como karşılaşmasına kadar Inter, diğer takımlara kıyasla daha fazla toparlanma süresinden yararlanabilecek kulüp konumunda.


    Inter-Napoli'den Real Madrid-Inter'e: 75 saat dinlenme
    Real Madrid-Inter'den Inter-Udinese'ye: 143 saat 45 dakika dinlenme
    Inter-Parma'dan Inter-Club Brugge'e: 75 saat dinlenme
    Inter-Club Brugge'den Bologna-Inter'e: 93 saat dinlenme
    Bologna-Inter'den Inter-Shakhtar'a: 99 saat dinlenme
    Inter-Shakthar'dan Inter-Fiorentina'ya: 87 saat 30 dakika dinlenme
    Milan-Inter'den Feyenoord-Inter'e: 72 saat 15 dakika dinlenme
    Feyenoord-Inter'den Inter-Como'ya: 117 saat

    TOPLAM DİNLENME: 762 saat 30 dakika (Kupalar öncesi: 321 saat 15 dakika, kupalardan sonra 441 saat 15 dakika)

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  • Napoli

    Inter-Napoli'den Napoli-Arsenal'e: 99 saat
    Napoli-Arsenal'den Napoli-Bologna'ya: 93 saat
    Napoli-Frosinone'den Villarreal-Napoli'ye: 72 saat 15 dakika
    Villarreal-Napoli'den Venezia-Napoli'ye: 90 saat
    Venezia-Napoli'den Napoli-Bodo'ya: 78 saat
    Napoli-Bodo'dan Napoli-Roma'ya: 93 saat
    Juventus-Napoli'den Porto-Napoli'ye: 72 saat 15 dakika
    Porto-Napoli'den Napoli-Lazio'ya: 87 saat 30 dakika

    TOPLAM DİNLENME: 685 saat (Kupa öncesi: 321 saat 30 dakika, Kupa sonrası 363 saat 30 dakika)

  • Roma

    Roma-Atalanta'dan Fenerbahçe-Roma'ya: 118 saat

    Fenerbahçe-Roma'dan Torino-Roma'ya: 95 saat 45 dakika

    Como-Roma'dan Roma-Real Madrid'e: 80 saat 30 dakika

    Roma-Real Madrid'den Roma-Genoa'ya: 71 saat 45 dakika

    Roma-Genoa'dan Roma-Slovan'a: 72 saat 15 dakika

    Roma-Slovan'dan Napoli-Roma'ya: 93 saat

    Udinese-Roma'dan Manchester United-Roma'ya: 75 saat

    Man.United-Roma'dan Roma-Sassuolo'ya: 95 saat 45 dakika



    TOPLAM DİNLENME: 702 saat (Kupa öncesi: 345 saat 45 dakika, Kupa sonrası: 356 saat 15 dakika)

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  • Como

    Genoa-Como'dan Como-Leipzig'e: 144 saat 15 dakika
    Como-Leipzig'den Como-Parma'ya: 93 saat 30 dakika
    Como-Roma'dan Feyenoord-Roma'ya: 78 saat 15 dakika
    Feyenoord-Roma'dan Fiorentina-Como'ya: 92 saat 15 dakika
    Fiorentina-Como'dan Como-Manchester United'a: 75 saat 45 dakika
    Como-Man. United'dan Como-Sassuolo'ya: 68 saat 15 dakika
    Como-Venezia'dan Lens-Como'ya: 80 saat 30 dakika
    Lens-Como'dan Inter-Como'ya: 93 saat

    TOPLAM DİNLENME: 725 saat 45 dakika (Kupalar öncesi: 378 saat 45 dakika, Kupalar sonrası 347 saat)

  • Juventus

    Sassuolo-Juventus'tan Juventus-NEC'e: 96 saat 15 dakika
    Juventus-NEC'ten Juventus-Atalanta'ya: 69 saat
    Cagliari-Juventus'tan Celta-Juventus'a: 96 saat 15 dakika
    Celta-Juventus'tan Juventus-Lazio'ya: 71 saat 45 dakika
    Juventus-Lazio'dan Juventus-Rennes'e: 94 saat
    Juventus-Rennes'ten Lecce-Juventus'a: 71 saat 15 dakika
    Juventus-Napoli'den AZ-Juventus'a: 96 saat 15 dakika
    AZ-Juventus'tan Fiorentina-Juventus'a: 71 saat 45 dakika

    TOPLAM DİNLENME: 666 saat 30 dakika (Kupa'dan önce: 382 saat 45 dakika, Kupa'dan sonra 283 saat 45 dakika)

  • Milan

    Lazio-Milan'dan Milan-Benfica'ya: 99 saat
    Milan-Benfica'dan Milan-Lecce'ye: 95 saat 45 dakika
    Sassuolo-Milan'dan Salzburg-Milan'a: 96 saat 45 dakika
    Salzburg-Milan'dan Milan-Atalanta'ya: 71 saat 15 dakika
    Milan-Atalanta'dan Bournemouth-Milan'a: 99 saat
    Bournemouth-Milan'dan Udinese-Milan'a: 71 saat 45 dakika
    Milan-Inter'den Milan-Ferencvaros'a: 118 saat
    Milan-Ferencvaros'tan Genoa-Milan'a: 68 saat 15 dakika

    TOPLAM DİNLENME: 719 saat 45 dakika (Kupalar öncesi: 412 saat 45 dakika, Kupalar sonrası: 307 saat)