“Dinlenme” takvimi: Inter zirvede, Juventus son sırada. İşte bir maçla diğeri arasındaki toparlanma saatleri

Dinlenme süresi Serie A ile Avrupa kupaları arasında bir sezonun gidişatında belirleyici bir faktördür. Takvim ve güç yönetimi meselesi, sezonun başlangıcı için hemen kilit bir unsur hâline geliyor ve programdaki çok sayıdaki maç dikkate alındığında yılın genel akışına da yansıyor: lig maçları ile Avrupa kupalarının ilk dört haftası arasındaki dinlenme saatleri, eylül ile kasım başı arasındaki dönemde incelendiğinde, İtalyan devleri arasında belirgin bir fark ortaya çıkıyor.





Şimdi Avrupa’da mücadele eden takımların durumlarını inceleyelim, Şampiyonlar Ligi’nde 4 takım (Inter, Napoli, Roma, Como), Avrupa Ligi’nde (Milan, Juventus) ve Konferans Ligi’nde (Atalanta).