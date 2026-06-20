Dinamo Zagreb’den Boban, Bennacer hakkında şunları söyledi: “Ismael Bennacer’i takımda tutmak istiyoruz, ancak Milan ile olan sözleşmesini çözüme kavuşturmasını bekliyoruz.”

“Ismael Bennacer’i kadromuzda tutmak istiyoruz, ancak Milan ile olan sözleşme meselesini çözmesini bekliyoruz. Rossoneri ile bu konuyu hallederse, kariyerine devam etmesi için ideal takım biz oluruz.” Milan’ın eski CEO’su ve şu anda Dinamo Zagreb’in başkanı olan Zvonimir Boban, Cezayirli orta saha oyuncusu konusunda Hırvat kulübünün niyetini açıkça dile getiriyor.