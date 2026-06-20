Dinamo Zagreb, Ismael Bennacer için yaklaşık 10 milyon olarak belirlenen geri alım hakkını kullanmayacak. Ancak bu karar, Hırvat kulübünün gelecek sezon kadrosuna Cezayirli orta saha oyuncusunu katmaya çalışmak yönündeki planlarını değiştirmiyor. Üye toplantıları sırasında, Milan’ın kadrosunda yer alan orta saha oyuncusuyla ilgili olarak başkan Zvonimir Boban bir açıklama yaptı.
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Dinamo Zagreb’den Boban, Bennacer hakkında şunları söyledi: “Ismael Bennacer’i takımda tutmak istiyoruz, ancak Milan ile olan sözleşmesini çözüme kavuşturmasını bekliyoruz.”
DINAMO ZAGREB’İN NİYETLERİ
“Ismael Bennacer’i kadromuzda tutmak istiyoruz, ancak Milan ile olan sözleşme meselesini çözmesini bekliyoruz. Rossoneri ile bu konuyu hallederse, kariyerine devam etmesi için ideal takım biz oluruz.” Milan’ın eski CEO’su ve şu anda Dinamo Zagreb’in başkanı olan Zvonimir Boban, Cezayirli orta saha oyuncusu konusunda Hırvat kulübünün niyetini açıkça dile getiriyor.
MILAN İLE İLGİLİ DURUM
Bennacer, 2027'de sona erecek ve net 4 milyon euro tutarında bir sözleşmeyle Milan'a bağlı. Eski Empoli oyuncusu, Amorim'in planlarında yer almıyor ve önümüzdeki haftalarda sözleşmenin feshi konusunda bir anlaşmaya varmak amacıyla Rossoneri kulübüyle görüşmeler başlayacak.