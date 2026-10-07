Özellikle 2025/2026 sezonundaki mükemmel performansı nedeniyle Premio Gentleman FairPlay sahnesinde ödüllendirilen Inter'insol beki Federico Dimarco, Roberto Mancini yönetimindeki İtalya Milli Takımı'nın kadrosuna çağrılmasını kaçırmasına neden olan dizindeki sorunları artık geride bıraktığını doğruladı ve sezonun devamında yeni şampiyonluklar getirebilecek bir süreci şimdiden hedeflediğini söyledi. Ve son Serie A MVP'si, Şampiyonlar Ligi ile Scudetto arasında seçim yapmak ya da kendine sınır koymak istemiyor.