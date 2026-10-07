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Dimarco InterGetty Images
Emanuele Tramacere
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Dimarco: "Şampiyonlar Ligi mi, Serie A şampiyonluğu mu? Seçim yapmıyorum, yeni kupalar istiyorum"

Inter
Serie A
Şampiyonlar Ligi

Özellikle 2025/2026 sezonundaki mükemmel performansı nedeniyle Premio Gentleman FairPlay sahnesinde ödüllendirilen Inter'insol beki Federico Dimarco, Roberto Mancini yönetimindeki İtalya Milli Takımı'nın kadrosuna çağrılmasını kaçırmasına neden olan dizindeki sorunları artık geride bıraktığını doğruladı ve sezonun devamında yeni şampiyonluklar getirebilecek bir süreci şimdiden hedeflediğini söyledi. Ve son Serie A MVP'si, Şampiyonlar Ligi ile Scudetto arasında seçim yapmak ya da kendine sınır koymak istemiyor.

  • Asist rekoru mu? Gol atan forvetlerim var

    “Geçen yıl asist rekoru mu? Her zaman söylediğim gibi, bireysel başarılar takımın başarılarından geçer. Çok asist yapabilmek için çok gol atan forvetlere sahip olmanız gerekir: Ben, takımda dört güçlü forvete sahip olma şansına sahibim. Bu rekordan mutluyum.”

  • "Şampiyona mı, Şampiyonlar Ligi mi? Seçim yapmıyorum"

    "Şimdi bugünü, yeni hedefleri ve yeni kupaları düşünüyorum. Lig mi, Şampiyonlar Ligi mi? Hayır, seçim yapılmaz".

  • Sakatlık

    "İyiyim, dizimde küçük bir aksilik oldu ama çalıştım ve toparlandım. Bakalım bir sonrakine daha güçlü başlayabilecek miyiz"

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