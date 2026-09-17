Carrick, Gabriel'in beklenmedik tutumuna ilişkin kulüp içindeki görüşmelere aktif olarak dahil olduğunu doğruladı. Kupa yenilgisinin ardından konuşan Manchester United teknik direktörü, göz önündeki bir transfer sürecini yaşayan bu kadar genç bir yetenekle ilgili hareket edilirken temkinli olunması gerektiğini vurguladı.

“Bence tüm bu durum konusunda gerçekten çok dikkatli olmamız gerekiyor,” diye konuşan Carrick. “O genç bir çocuk, 15 yaşında ve benim için kesinlikle en önemli [şey], ayrıca kulüp açısından da, genç oyuncularımızı korumak.”

Carrick, altyapı oyuncusunu korumanın şu an için öncelik olmaya devam ettiğini vurguladı. Şunları ekledi: “Onların refahı, iyilik halleri, maruz kaldıkları ilgi. Ve bence bu durumda hepimizin bunun gerçekten çok farkında olması gerekiyor. Kulüp olarak elbette hepimiz bu konuşmaların içindeyiz. Sadece bu konuda çok dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum.”



