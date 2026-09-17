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'Dikkatli olmalıyız' - Michael Carrick, 15 yaşındaki harika çocuk JJ Gabriel'in Real Madrid ve Barcelona'nın ilgisi sürerken sansasyonel şekilde Manchester United'dan ayrılmak istediğini açıklamasının ardından sessizliğini bozdu
Maç kadrosuna alınmadı
JJ Gabriel, Manchester United'ın Brighton'a karşı oynadığı Carabao Cup üçüncü tur maçında ilk kez A takım forması giymeye hazırlanıyordu. Bu fırsat, yüksek potansiyelli forvetin sadece birkaç gün önce UEFA Gençlik Ligi'ndeki ilk maçında muhteşem bir hat-trick yapmasının ardından doğdu.
Ancak 15 yaşındaki oyuncu çarşamba günkü kadroda hiç yer almadı. Ani şekilde kadro dışında kalması, kupa maçının arifesinde temsilcileri tarafından resmî bir ayrılık talebi sunulmasının ardından geldi ve Old Trafford'daki geleceğini ciddi biçimde gündeme taşıdı.
- Getty Images Sport
Oyuncu sağlığını önceliklendirmek
Carrick, Gabriel'in beklenmedik tutumuna ilişkin kulüp içindeki görüşmelere aktif olarak dahil olduğunu doğruladı. Kupa yenilgisinin ardından konuşan Manchester United teknik direktörü, göz önündeki bir transfer sürecini yaşayan bu kadar genç bir yetenekle ilgili hareket edilirken temkinli olunması gerektiğini vurguladı.
“Bence tüm bu durum konusunda gerçekten çok dikkatli olmamız gerekiyor,” diye konuşan Carrick. “O genç bir çocuk, 15 yaşında ve benim için kesinlikle en önemli [şey], ayrıca kulüp açısından da, genç oyuncularımızı korumak.”
Carrick, altyapı oyuncusunu korumanın şu an için öncelik olmaya devam ettiğini vurguladı. Şunları ekledi: “Onların refahı, iyilik halleri, maruz kaldıkları ilgi. Ve bence bu durumda hepimizin bunun gerçekten çok farkında olması gerekiyor. Kulüp olarak elbette hepimiz bu konuşmaların içindeyiz. Sadece bu konuda çok dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum.”
Avrupa devleri alarmda
Genç oyuncunun sözleşme çıkmazı şimdiden Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekti. La Liga devleri Barcelona ve Real Madrid, durumu yakından takip ediyor; gelecek yaz bu harika yeteneğin imzasını alma fırsatı doğabileceğini düşünüyorlar.
Gabriel'in durumu, onu kıta Avrupası'ndaki kulüpler için cazip bir hedef haline getiriyor. İrlanda pasaportuna sahip olduğu için forvet, Brexit düzenlemelerini yasal olarak aşarak doğrudan Avrupa'daki bir takıma transfer olabiliyor.
Artık anlaşmazlığın çözülmesi için süre United aleyhine işliyor. Gabriel, 6 Ekim'de 16 yaşına girecek ve bu tarihten itibaren resmi olarak burs sözleşmesi imzalama hakkı kazanacak. Yüksek profilli talipleri de önümüzdeki haftalarda Old Trafford'daki görüşmelerin nasıl ilerleyeceğini kuşkusuz yakından izleyecek.
- Getty Images Sport
Fulham karşısında hızlı bir reaksiyon arıyor
Kulüp perde arkasında Gabriel'in belirsiz geleceğini yönetmeye çalışırken, Carrick'in kupa'daki hayal kırıklığı yaratan elenişin ardından takımını derhal ayağa kaldırması gerekiyor. United, Brighton karşısında iki gollü büyük avantajını heba ederek turnuvaya veda etti ve bu durum, istikrarlı sonuçlar alma konusunda menajer üzerindeki baskıyı artırdı.
Manchester United, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı ilk altı maçın sadece ikisini kazanabildi. Eleştiriler giderek artarken, ivmeyi yeniden yakalamak ve kazanma alışkanlığını yeniden inşa etmek için pazar günkü kritik Premier League maçında Fulham karşısında hızlı bir reaksiyon vermek artık şart.
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