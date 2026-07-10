AFP
Çeviri:
"Dikkatim dağıldı" - Kylian Mbappé, Fas maçında penaltıyı kaçırmasını kafa karışıklığına bağlarken, Fransa'nın Dünya Kupası yarı finaline hazırlanırken sakatlık endişelerini de reddetti
Mbappé, pahalıya mal olan VAR gecikmesini değerlendiriyor
Fransa, Fas’ı 2-0 yenerek Dünya Kupası yarı finallerine yükseldi; ancak Mbappé’nin kaçırdığı penaltı, maçın en çok konuşulan konularından biri oldu. Forvet oyuncusu, üç dakikadan fazla süren VAR incelemesinin hazırlık sürecini aksattığını açıkladı. İlk başta penaltı kararı verildiğini öğrenen Mbappé’ye, hakem daha sonra kararın hâlâ incelenmekte olduğunu bildirdi; bu durum, Mbappé’yi penaltıyı atmadan önce defalarca yeniden hazırlanmaya zorladı.
- Getty Images Sport
Mbappé bu karışıklığı açıklıyor
Mbappe, bu alışılmadık olayların konsantrasyonunu etkilediğini kabul etti, ancak kaçırdığı penaltı için hakemleri suçlamaktan kaçındı. Maçtan sonra konuşan Mbappe, penaltı atışından önce yaşanan olayları ayrıntılı olarak anlattı.
RMC Sport'un aktardığına göre Mbappe, "İyi bir vuruş yapamadım" dedi. "Sonra bir karışıklık yaşandı ve işler karmaşıklaştı. Hakem bana penaltı olduğunu söyledi. Ben de ona VAR kontrolünün tamamlanıp tamamlanmadığını sordum, o da evet dedi.
"O andan itibaren top Ousmane (Dembele)'ye geçti ve o da bana topu verdi. Ben zaten konsantre olmuşken bana gelip penaltı olmadığını söyledi. Ne yapacağımı bilemedim, topu aldım, tekrar yere koydum, penaltı olduğunu düşünüyordum, ama o bana 'Hayır, bekle, iki dakika önceki bir pozisyonun kontrol edilmesi gerekiyor' dedi."
Bu aksaklığa rağmen Mbappé, kaçırdığı penaltının sorumluluğunu üstlendi. Şöyle devam etti: “Ama durum bu, dikkatimin dağılmasına izin verdim. Penaltıya nasıl konsantre olacağım konusunda pek çok senaryoyu kesinlikle gözden geçirmiştim, ama bu özel senaryoyu henüz düşünmemiştim. Bu, dikkate almamız gereken bir senaryo çünkü hakem size penaltı olduğunu söyleyebilir, ama iki dakika sonra penaltı olmadığını söyleyebilir. Ne kadar sürdüğünü bilmiyorum. Bu, yeni futbolun bir parçası. VAR’ın olduğu yeni futbol bu, buna uyum sağlamak zorundasınız.”
Fransa kaptanı, sakatlık endişelerini önemsemiyor
Mbappe, sahada tedavi gördükten sonra 77. dakikada oyundan çıkmasının ardından endişeleri giderdi. Fransa kaptanı, galibiyetin ardından takım arkadaşlarıyla kutlama yaptı ve sorunun ciddi olmadığını ima etti.
ESPN'in aktardığına göre Mbappe, "Ben iyiyim. Ayak bileğime bir darbe aldım ama her şey yolunda. JP [Mateta], son 15 dakikayı benden daha iyi oynayabilecek durumdaydı," diye açıkladı.
- AFP
Fransa yarı finallere hazırlanıyor
Fransa artık dikkatini Dünya Kupası yarı finallerine çeviriyor; bu maçta Teksas’ın Arlington kentinde İspanya ya da Belçika ile karşılaşacak. Mbappé, ayak bileğindeki sakatlığın endişe verici olmadığını vurgularken, Les Bleus, bir başka Dünya Kupası finaline bir adım daha yaklaşırken kaptanlarının hücumu yönetmeye hazır olmasını umuyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun