Mbappe, bu alışılmadık olayların konsantrasyonunu etkilediğini kabul etti, ancak kaçırdığı penaltı için hakemleri suçlamaktan kaçındı. Maçtan sonra konuşan Mbappe, penaltı atışından önce yaşanan olayları ayrıntılı olarak anlattı.

RMC Sport'un aktardığına göre Mbappe, "İyi bir vuruş yapamadım" dedi. "Sonra bir karışıklık yaşandı ve işler karmaşıklaştı. Hakem bana penaltı olduğunu söyledi. Ben de ona VAR kontrolünün tamamlanıp tamamlanmadığını sordum, o da evet dedi.

"O andan itibaren top Ousmane (Dembele)'ye geçti ve o da bana topu verdi. Ben zaten konsantre olmuşken bana gelip penaltı olmadığını söyledi. Ne yapacağımı bilemedim, topu aldım, tekrar yere koydum, penaltı olduğunu düşünüyordum, ama o bana 'Hayır, bekle, iki dakika önceki bir pozisyonun kontrol edilmesi gerekiyor' dedi."

Bu aksaklığa rağmen Mbappé, kaçırdığı penaltının sorumluluğunu üstlendi. Şöyle devam etti: “Ama durum bu, dikkatimin dağılmasına izin verdim. Penaltıya nasıl konsantre olacağım konusunda pek çok senaryoyu kesinlikle gözden geçirmiştim, ama bu özel senaryoyu henüz düşünmemiştim. Bu, dikkate almamız gereken bir senaryo çünkü hakem size penaltı olduğunu söyleyebilir, ama iki dakika sonra penaltı olmadığını söyleyebilir. Ne kadar sürdüğünü bilmiyorum. Bu, yeni futbolun bir parçası. VAR’ın olduğu yeni futbol bu, buna uyum sağlamak zorundasınız.”