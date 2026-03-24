"Dikkat et!" - Neymar'ın Brezilya kadrosuna alınmaması üzerine Romario, Carlo Ancelotti'ye öfkeli bir mesaj gönderdi
Neymar'ın kadroda yer almaması ortalığı karıştırdı
Brezilya milli takım teknik direktörü Ancelotti’nin, Mart ayında oynanacak hazırlık maçları kadrosuna Neymar’ı almama kararı, Güney Amerika’da büyük bir tartışma yarattı. 34 yaşındaki oyuncunun 2023'ün sonlarında geçirdiği ciddi diz sakatlığı nedeniyle uluslararası sahneden uzun süre uzak kalmasına rağmen, Brezilya halkı ve eski oyuncular onun yararlılığı konusunda ikiye bölünmüş durumda. Ancelotti, maç kondisyonunu ve yeni nesil yetenekleri öncelikli görüyor gibi görünse de, Romario milli takımın en güçlü silahını vaktinden önce bir kenara attığına inanıyor.
"Dikkat edin, bayım!"
Jornal O Dia gazetesine konuşan Romario, Neymar gibi kaliteli oyunculara uygulanan katı fiziksel uygunluk kriterlerine sert eleştiriler yöneltti ve üst düzey yeteneklerin her zaman öncelikli olması gerektiğini savundu. 1994 Dünya Kupası kahramanı şöyle konuştu: “Bir yıldız oyuncu oynamak zorundadır. Milli takım, en iyilerin ve en yetenekli oyuncuların yeridir. Dünya Kupası hazırlıkları bir ay sürer; bu süre, bir sporcunun hem fiziksel hem de teknik olarak toparlanması, maç ritmini yakalaması ve takımla uyum sağlaması için yeterlidir.
“Herkes bunu bilir, ancak her zaman tekrarlamak gerekir: Neymar gibi bir yıldız oyuncunun %100 formda olmasa bile kadroda olması, başka bir oyuncuyu çağırmaktan daha iyidir. Yetenek israf edilmemelidir. Ve bir teknik direktör asla onsuz yapamaz. Hâlâ Neymar’ın Brezilya Şampiyonası’nda sahada, nihai kadroda yer almayı hak ettiğini kanıtlayacağını ve altıncı dünya şampiyonluğunu eve getireceğini umut ediyorum.
“Neymar’ın gitmesinden tamamen yana olduğumu, ancak gitmese bile ‘Hexa’nın peşinden gitmeye devam edeceğimi açıkça belirtmek istiyorum. Ama mesaj açık: Dikkatli olun, bayım!”
Ronaldo da bu görüşe katıldı
Ronaldo Nazario da bu tartışmaya önemli bir katkı sağlayınca Ancelotti üzerindeki baskı giderek artıyor. Romario’dan daha ölçülü bir tavır sergileyen ‘O Fenomeno’, CNN Brasil’e verdiği demeçte, 128 milli maçta 79 gol atarak kendini kanıtlamış olan Neymar’ı izlemeye gerek olmadığını söyledi. “Neymar fiziksel olarak formda olursa, onu Dünya Kupası kadrosuna alırdım. Neymar'ın fiziksel olarak iyi durumda olmasını umuyorum. Eğer öyleyse, Ancelotti'nin onu kadroya alacağından eminim. O yardımcı olabilir," dedi Ronaldo. "Belki her maçta oynamayacaktır, ancak o, gittiği her yerde değerini kanıtlamış bir oyuncu. Son zamanlarda ciddi sakatlıklar geçirdi, ancak onu Dünya Kupası'na götürmek için Neymar'ı izlememize gerek yok. Neymar fiziksel olarak formda olursa, onu kadroya alırdım."
Neymar'ın form tutma yarışı
Neymar'ın öncelikli hedefi, Mayıs ayında Dünya Kupası kadrosu açıklanmadan önce geriye kalan şüphecileri susturmak. Üst düzey kalitesine rağmen, istikrar hâlâ öncelikli; forvet, bu sezon Santos formasıyla şimdiden beş maçı kaçırmış olsa da, Brezilya Serie A'da oynadığı sadece üç maçta üç gol ve bir asist kaydetti. Ancelotti için, Fransa ve Hırvatistan ile oynanacak dostluk maçları, Selecao'nun eski lideri olmadan yaratıcı bir oyun sergileyip sergileyemeyeceğini görmek için büyük önem taşıyan bir deneme niteliğinde.