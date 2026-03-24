"Dikkat et!" - Neymar'ın Brezilya kadrosuna alınmaması üzerine Romario, Carlo Ancelotti'ye öfkeli bir mesaj gönderdi

Jornal O Dia gazetesine konuşan Romario, Neymar gibi kaliteli oyunculara uygulanan katı fiziksel uygunluk kriterlerine sert eleştiriler yöneltti ve üst düzey yeteneklerin her zaman öncelikli olması gerektiğini savundu. 1994 Dünya Kupası kahramanı şöyle konuştu: “Bir yıldız oyuncu oynamak zorundadır. Milli takım, en iyilerin ve en yetenekli oyuncuların yeridir. Dünya Kupası hazırlıkları bir ay sürer; bu süre, bir sporcunun hem fiziksel hem de teknik olarak toparlanması, maç ritmini yakalaması ve takımla uyum sağlaması için yeterlidir.

“Herkes bunu bilir, ancak her zaman tekrarlamak gerekir: Neymar gibi bir yıldız oyuncunun %100 formda olmasa bile kadroda olması, başka bir oyuncuyu çağırmaktan daha iyidir. Yetenek israf edilmemelidir. Ve bir teknik direktör asla onsuz yapamaz. Hâlâ Neymar’ın Brezilya Şampiyonası’nda sahada, nihai kadroda yer almayı hak ettiğini kanıtlayacağını ve altıncı dünya şampiyonluğunu eve getireceğini umut ediyorum.

“Neymar’ın gitmesinden tamamen yana olduğumu, ancak gitmese bile ‘Hexa’nın peşinden gitmeye devam edeceğimi açıkça belirtmek istiyorum. Ama mesaj açık: Dikkatli olun, bayım!”