Tam bir çöküşü önlemek isteyen Rooney, Carrick’e taktik yaklaşımını değiştirmesi ve savunmada açıklar veren orta sahasını güçlendirmesi çağrısında bulundu. Fernandes’i daha geride oynatmayı ya da takıma ihtiyaç duyduğu savunma sağlamlığını kazandırmak için onu tamamen dinlendirmeyi önerdi.

Rooney sözlerini şöyle sürdürdü: “Onu ister geriye çekin ister takımdan çıkarın, ‘Biraz değişiklik yapıp orta sahada daha sağlam olacağız’ demeniz gerekiyor. Nasıl olursa olsun sonuç almalısınız. ‘Tamam, biraz daha geride duracağız’ demelisiniz.”

“[Youri] Tielemans bu mevkide, daha hücuma dönük bir rolde oynayabilir. Ama bana göre şu anda orta sahada üç oyuncuya ihtiyacınız var çünkü rakipler bizden daha fazla koşuyor ve bize oyun üstünlüğü kuruyor. Bir de Mainoo ile Tielemans var; ikisi de sahanın bütün genişliğini kaplayacak kadar hızlı veya hareketli değil. Bu yüzden orta sahada yardıma ihtiyaçları var,” diye belirtti.

“[Carlos] Baleba’yı da oraya koyabilirsiniz. Mainoo da hücumda iyi. Dörtlü savunmaya yardımcı olabilmeleri için biraz daha güvenceye ihtiyaçları var. Önce sağlam durmalı, sonra maçı kazanmaya çalışmalısınız.”



