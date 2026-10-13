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Dikkat et Michael Carrick! Wayne Rooney, sıkıntılar sürerken Manchester United teknik direktörünü Bruno Fernandes'in her an “patlayabileceği” konusunda uyardı
Old Trafford'da hayal kırıklığı büyüyor
Manchester United'ın Premier League sezonuna yaptığı kötü başlangıç, Tottenham Hotspur karşısında yeni bir dip noktaya ulaştı. Bryan Mbeumo'nun golüyle öne geçen ve Tottenham'ın 10 kişi kalmasıyla sayısal üstünlük sağlayan Carrick'in ekibi, buna rağmen bir kez daha tökezledi. Dominic Solanke'nin son bölümde attığı gol, konuk takıma beraberliği getirirken Manchester United ilk altı lig maçında yalnızca bir galibiyette kaldı.
Sonucun Fernandes'i etkilediği açıkça görülüyordu. Kısa süre önce PFA Yılın Oyuncusu seçilen Fernandes, son düdükte yalnız ve bıkkın bir görüntü sergiledi. Bu durum, sezona ivme kazandırmakta zorlanan takımda artan gerilimi gözler önüne serdi.
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Carrick için alarm sinyalleri
United Stand'e konuşan Rooney, Portekizli orta saha oyuncusunun şu anki ruh hâline ilişkin ciddi endişelerini dile getirdi. Eski United forveti, kaptanın üzerindeki bitmek bilmeyen baskının her an patlak verebilecek bir durum yarattığını düşünüyor.
Rooney, “Bıkmış durumda. Gerçekten yüzünde ‘Yine mi aynı şey?’ ifadesi olduğunu düşünüyorum,” dedi. “Hep aynı şey yaşanıyor. Performansı, asistleri ve takımı sırtlaması sayesinde bireysel olarak takdir görüyor ama bunun da bir sınırı var. Bazen insanın o konumdan alınması gerekir.”
Rooney, mevcut kötü gidişat sürerse Fernandes'in yönetimle yüzleşmekten kaçınmayacağını vurguladı. “İnsan kendisini o konumdan çıkaramaz ama yeniden nefes alabilmek için o görevden alınması gerekir. Çünkü şimdi bunun içinde biriktiğini görebiliyorum; böyle devam ederse bir noktada patlayacak,” diye ekledi. “Çıkıp fikrini söylemekten çekinmiyor. İşler böyle gitmeye devam ederse o patlama yaşanacak.”
Orta sahadaki taktiksel yaklaşım yeniden gözden geçirilmeli
Tam bir çöküşü önlemek isteyen Rooney, Carrick’e taktik yaklaşımını değiştirmesi ve savunmada açıklar veren orta sahasını güçlendirmesi çağrısında bulundu. Fernandes’i daha geride oynatmayı ya da takıma ihtiyaç duyduğu savunma sağlamlığını kazandırmak için onu tamamen dinlendirmeyi önerdi.
Rooney sözlerini şöyle sürdürdü: “Onu ister geriye çekin ister takımdan çıkarın, ‘Biraz değişiklik yapıp orta sahada daha sağlam olacağız’ demeniz gerekiyor. Nasıl olursa olsun sonuç almalısınız. ‘Tamam, biraz daha geride duracağız’ demelisiniz.”
“[Youri] Tielemans bu mevkide, daha hücuma dönük bir rolde oynayabilir. Ama bana göre şu anda orta sahada üç oyuncuya ihtiyacınız var çünkü rakipler bizden daha fazla koşuyor ve bize oyun üstünlüğü kuruyor. Bir de Mainoo ile Tielemans var; ikisi de sahanın bütün genişliğini kaplayacak kadar hızlı veya hareketli değil. Bu yüzden orta sahada yardıma ihtiyaçları var,” diye belirtti.
“[Carlos] Baleba’yı da oraya koyabilirsiniz. Mainoo da hücumda iyi. Dörtlü savunmaya yardımcı olabilmeleri için biraz daha güvenceye ihtiyaçları var. Önce sağlam durmalı, sonra maçı kazanmaya çalışmalısınız.”
- Getty Images Sport
Ufukta kritik sınavlar
Carrick şimdiden yoğun bir baskı altında ve fikstür ona kısa vadede nefes alma fırsatı sunmuyor. United, Leeds United ve Atletico Madrid ile oynayacağı iki zorlu maça hazırlanmak zorunda.
Yaklaşan bu maçlar Carrick için belirleyici olabilir. Teknik direktör, orta sahadaki sorunlarına hızla taktiksel bir çözüm bulamazsa hem daha fazla puan kaybetme hem de takımının en etkili oyuncusuyla kamuoyu önünde kendisine zarar verecek bir anlaşmazlık yaşama riskiyle karşı karşıya kalacak.
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