"Dikkat et: Ben Niki'yi oyuna sokmadan maçı bitirme," demişti Borussia Dortmund'un teknik direktörü, Eintracht Frankfurt'a karşı 3-2 (2-1) galibiyetle sonuçlanan maçın bir gün önce hakeme. Ve plan işe yaradı: Niki, yani Niklas Süle, BVB formasıyla oynadığı son iç saha maçında 88. dakikadan itibaren tekrar sahaya çıktı.
"Dikkat et: Düdük çalmamalısın": Niko Kovac, Niklas Süle konusunda hakemle yaptığı konuşmayı açıkladı
"Beş, altı dakika sürdü. Bunu hak etti," dedi Kovac, yaz aylarında kariyerini sonlandıracak olan 30 yaşındaki oyuncu hakkında: "Harika bir kariyer geçirdi. Emeklilik hayatında kendisine her şeyin gönlünce olmasını diliyorum; bol bol golf oynayacak ve muhtemelen dünyayı gezecek."
Eski milli oyuncu Süle, Perşembe günü kariyerinin sonuna yaklaştığını açıklamıştı. Sözleşmesi sona eriyor. "Bu ortamdan dolayı inanılmaz mutluyum," dedi savunma oyuncusu Sky'a verdiği röportajda: "Güzel bir gün, güzel bir ortam, taraftarların tepkisi çok güzeldi. Teknik direktörün bana birkaç dakika daha süre vermesi çok güzeldi, bu benim 300. maçımdı. İnanılmaz güzeldi, tüm ailem buradaydı."
Kovac sözünü tuttu ve Süle'yi kadroya aldı: "Bunu hak etti"
Julian Brandt ve Salih Özcan için de bu, BVB'nin profesyonel oyuncuları olarak oynadıkları son iç saha maçıydı. Ancak ikisi, Süle'nin aksine kariyerlerini henüz sonlandırmayacak.
Ittrich'in durumu ise farklı: Hamburglu hakem de sezon sonunda emekli olacak.