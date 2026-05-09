"Dikkat et: Düdük çalmamalısın": Niko Kovac, Niklas Süle konusunda hakemle yaptığı konuşmayı açıkladı

"Beş, altı dakika sürdü. Bunu hak etti," dedi Kovac, yaz aylarında kariyerini sonlandıracak olan 30 yaşındaki oyuncu hakkında: "Harika bir kariyer geçirdi. Emeklilik hayatında kendisine her şeyin gönlünce olmasını diliyorum; bol bol golf oynayacak ve muhtemelen dünyayı gezecek."

Eski milli oyuncu Süle, Perşembe günü kariyerinin sonuna yaklaştığını açıklamıştı. Sözleşmesi sona eriyor. "Bu ortamdan dolayı inanılmaz mutluyum," dedi savunma oyuncusu Sky'a verdiği röportajda: "Güzel bir gün, güzel bir ortam, taraftarların tepkisi çok güzeldi. Teknik direktörün bana birkaç dakika daha süre vermesi çok güzeldi, bu benim 300. maçımdı. İnanılmaz güzeldi, tüm ailem buradaydı."