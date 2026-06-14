"Dikkat edin, diğer spor dalları" - ABD Erkek Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'ndaki ilk izlenimini en iyi şekilde değerlendirdi ve Amerika'da futbol bir daha asla eskisi gibi olmayabilir

İşte işleri değiştiren duygular bunlar. Kilometrelerce öteden duyulacak kadar yüksek sesle söylenen milli marşlar. Herkesin sadece gülmekten başka bir şey yapamadığı, o kadar cüretkar bir şekilde sergilenen beceri hareketleri. Goller de tabii ki – hem de bolca – her biri bir öncekinden daha gürültülü, her kutlama bir öncekinden daha coşkulu.

Christian Pulisic'in driplingi. Folarin Balogun'un geriye doğru pası. Gio Reyna'nın trivela vuruşu. Chris Richards'ın soğukkanlılığı, Sergino Dest'in cesareti, Malik Tillman'ın yeteneği. Mauricio Pochettino, tüm bunlardan etkilenmiş gibi, eski bir oyuncu değil de aktif bir oyuncu gibi sahaya koşarak, diğer herkesle birlikte kutlama yapmak için can atıyordu.

Kalabalıkta kargaşa. Oturma odalarında havaya atılan biralar. Ebeveynler, bunun için ne kadar uzun süre beklediklerini açıklamaya çalışırken çocuklarını kucaklıyor. Bunlar anlar ve Pochettino'nun da dediği gibi, "Futbol budur!" İşte tüm bunları bu kadar özel kılan da budur. Ve Cuma gecesi, Amerikan futbolunun en önemli anında, ülkenin geri kalanı bunu bolca hissetti.

Bu, ABD Erkek Milli Takımı'nın Paraguay'ı 4-1 yendiği maçın kalıcı mirası olacak; bu maç bir maçtan çok daha fazlasıydı; bu bir andı. Neredeyse 16 milyon kişinin izlediği rekor bir seyirci kitlesi tarafından izlenen bu maç, birçok kişinin Amerikan futbolu hakkında ilk kez bir şeyler hissetmesini sağladı. Yıllar sonra, hepimiz geriye dönüp Los Angeles'taki o geceyi bir dönemin başlangıcı olarak göreceğimiz bir zaman gelebilir; her şeyin değiştiği ve insanların geriye bakmayı bırakıp ileriye bakmaya başladığı bir gece.

Nesiller boyu, USMNT taraftarları inançlarını kaybetmediler. Bir gün, ABD'nin Dünya Kupası'na katılıp oynayabileceği bir gün gelecekti. Sadece kazanmak değil, sadece zorla geçmek değil - gerçekten oynamak. Göz kamaştırmak, eğlendirmek, hakimiyet kurmak. O taraftarlar, bir gün geleneksel azmin saf yetenekle birleşeceğini umuyorlardı. Bu ne kadar özel olurdu?

O nesiller temeli attı. Maçlara geldiler, destek verdiler ve oyunu ileriye taşımak için çalıştılar. Tüm bu süre boyunca, bunun gerçekleşebileceğine umut ettiler ve inandılar. Cuma gününden sonra, yeni nesil umut etmek ve inanmak zorunda kalmayacak; bunun mümkün olduğunu bilecekler çünkü kendi gözleriyle gördüler.