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Ryan Tolmich

Çeviri:

"Dikkat edin, diğer spor dalları" - ABD Erkek Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'ndaki ilk izlenimini en iyi şekilde değerlendirdi ve Amerika'da futbol bir daha asla eskisi gibi olmayabilir

Analysis
ABD
FEATURES
ABD - Paraguay
Paraguay
Dünya Kupası

ABD Erkek Milli Futbol Takımı, ülkeye ve tüm dünyaya Amerika'da futbolun ne olduğunu ve neye dönüşebileceğini göstermek için tek bir fırsat yakaladı. Ve bu fırsatı sonuna kadar değerlendirdiler.

İşte işleri değiştiren duygular bunlar. Kilometrelerce öteden duyulacak kadar yüksek sesle söylenen milli marşlar. Herkesin sadece gülmekten başka bir şey yapamadığı, o kadar cüretkar bir şekilde sergilenen beceri hareketleri. Goller de tabii ki – hem de bolca – her biri bir öncekinden daha gürültülü, her kutlama bir öncekinden daha coşkulu.

Christian Pulisic'in driplingi. Folarin Balogun'un geriye doğru pası. Gio Reyna'nın trivela vuruşu. Chris Richards'ın soğukkanlılığı, Sergino Dest'in cesareti, Malik Tillman'ın yeteneği. Mauricio Pochettino, tüm bunlardan etkilenmiş gibi, eski bir oyuncu değil de aktif bir oyuncu gibi sahaya koşarak, diğer herkesle birlikte kutlama yapmak için can atıyordu.

Kalabalıkta kargaşa. Oturma odalarında havaya atılan biralar. Ebeveynler, bunun için ne kadar uzun süre beklediklerini açıklamaya çalışırken çocuklarını kucaklıyor. Bunlar anlar ve Pochettino'nun da dediği gibi, "Futbol budur!" İşte tüm bunları bu kadar özel kılan da budur. Ve Cuma gecesi, Amerikan futbolunun en önemli anında, ülkenin geri kalanı bunu bolca hissetti.

Bu, ABD Erkek Milli Takımı'nın Paraguay'ı 4-1 yendiği maçın kalıcı mirası olacak; bu maç bir maçtan çok daha fazlasıydı; bu bir andı. Neredeyse 16 milyon kişinin izlediği rekor bir seyirci kitlesi tarafından izlenen bu maç, birçok kişinin Amerikan futbolu hakkında ilk kez bir şeyler hissetmesini sağladı. Yıllar sonra, hepimiz geriye dönüp Los Angeles'taki o geceyi bir dönemin başlangıcı olarak göreceğimiz bir zaman gelebilir; her şeyin değiştiği ve insanların geriye bakmayı bırakıp ileriye bakmaya başladığı bir gece.

Nesiller boyu, USMNT taraftarları inançlarını kaybetmediler. Bir gün, ABD'nin Dünya Kupası'na katılıp oynayabileceği bir gün gelecekti. Sadece kazanmak değil, sadece zorla geçmek değil - gerçekten oynamak. Göz kamaştırmak, eğlendirmek, hakimiyet kurmak. O taraftarlar, bir gün geleneksel azmin saf yetenekle birleşeceğini umuyorlardı. Bu ne kadar özel olurdu?

O nesiller temeli attı. Maçlara geldiler, destek verdiler ve oyunu ileriye taşımak için çalıştılar. Tüm bu süre boyunca, bunun gerçekleşebileceğine umut ettiler ve inandılar. Cuma gününden sonra, yeni nesil umut etmek ve inanmak zorunda kalmayacak; bunun mümkün olduğunu bilecekler çünkü kendi gözleriyle gördüler.

  • FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    Performans

    Bu yazki Dünya Kupası'na girerken, ABD bu dünyanın en büyük turnuvasında toplam 37 maç oynamıştı. Bunların sadece dokuzunu kazanabilmişlerdi. Bu dokuz galibiyetten sadece altısı son 76 yıl içinde elde edilmişti. Sadece bir tanesi ise iki veya daha fazla gol farkıyla kazanılmıştı.

    Tüm bunlar, bunun sıradan bir his olmadığını gösteriyor. ABD Milli Takımı'nın maçları asla birer parti değildi; irade sınavlarıydı. Evlerinde oynayan oyuncular mücadele etti, acı çekti ve nihayetinde hayatta kaldı. Taraftarlar, her top dokunuşunda gerildi ve her anı hissetti, çünkü her şeyin bir anda değişebileceğini biliyorlardı.

    Paraguay karşısında olanları değiştirebilecek hiçbir şey yoktu. Her şey eksiksizdi. Planlanmıştı ve mükemmel bir şekilde uygulanmıştı. Maçın başlangıç düdüğünden, Reyna'nın maçın son vuruşuyla tarihe geçecek golü ağlara gönderdiği ana kadar, maç bir kutlamaydı; Amerikan futbolunun daha önce hiç görmediği türden bir kutlama.

    Bu gerçeği belki de en iyi şekilde yansıtan Reyna'nın golüydü: 70 saniye, 26 pas ve bu yaz göreceğiniz en nefes kesici bitirişlerden biri. Yabancı taraftarların sosyal medyada coşmasına ve Yankilerin nihayet geldiğini ilan etmesine neden olan bir goldu. Aynı zamanda, hiç mümkün görünmeyen bir şekilde ve bir maçta geldiği için Amerikalı taraftarları duygulandıran bir goldu.

    Ancak bu iki gol arasında pek çok önemli an yaşandı. Pulisic, iki savunma oyuncusunu geçerek açılış golünü hazırladı; bu gol talihsiz bir kendi kalesine atılan gol oldu. Tillman, Weston McKennie ve Tyler Adams orta sahada maçı domine etti. Balogun iki gol attı; ikinci golü, USMNT'nin forvette dünya klasında bir 9 numara oyuncusuna sahip olabileceğini gösterdi. Hatta bir an, top 40 metre uzaklıktaki Sebastian Berhalter'e geldi ve seyirciler onun şut atmasını istedi. O şutu kaçırdı ve herkes gülümsedi; o gece o anda odadaki gerginlik seviyesi o kadar yüksekti.

    "Sadece sahaya çıkıp, sokak futbolu oynarken hissettiğimiz gibi hissetmek istedik," dedi McKennie. "Sıkı çalışma ve yaptığımız her şey, daha önce yaptıklarımızdı. Bu ana gelmek için yaptığımız her şey, sıkı çalışma ve fedakarlıktı. O zamanlar emek harcadık. Şimdi ise sahaya çıkıp sadece eğlenmekle ilgili."

    Paraguay'ın önlerine çıkardığı her zorluğun üstesinden dans ederek gelen oyuncular için eğlenceli bir geceydi. Giriş için ödedikleri paranın her kuruşuna değdiğini söyleyecek olan seyirciler için ise bu gece daha da eğlenceli geçmiş olabilir.

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  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ortam

    Her şey erkenden başladı. Maçın başlamasına saatler kala, kırmızı, beyaz ve mavi renkli taraftar kalabalığı, FIFA’nın adını geçici olarak SoFi Stadyumu’ndan Los Angeles’a değiştirdiği stadyuma doğru yürüyüşe geçti. Kırmızı dumanlı işaret fişekleri taşıyarak yürüdüler. Pulisic yazılı pankartlarla yürüdüler. Atlı polislerin, sokak satıcılarının ve Paraguaylı taraftarların oluşturduğu küçük grupların yanından geçtiler. George Washington kostümleri, kartal başlıkları ve en sevdikleri yıldızların formaları giymişlerdi.

    Adams, en çok göze çarpanın formalar olduğunu söylüyor. Son Dünya Kupası'nda, USMNT üyeleri bu formalarla kendilerini temsil edilmediklerini hissetmişlerdi ve nihayetinde Amerika'nın da temsil edilmediğini düşünmüşlerdi. Bu sefer, akıllarında tek bir anı düşünerek formaları kendileri tasarladılar: işte bu anı.

    Adams, "Stadyum o formalarla tamamen doluydu" dedi. "Nike ile birlikte o formaları, tribünlere bakıp 'İşte biziz' diyebilmek için tasarladık. Sanki bizmişiz gibi hissettik."

    Oyuncular ve taraftarlar arasındaki bu bağ gerçekti. 70.000'den fazla seyirci, çoğu USMNT taraftarı olan, milli marşı yüksek sesle söyledi. Oyuncular, uzun süredir arkadaşları olan takım arkadaşlarının yanında durup etrafa bakarken duygusal görünüyordu. Bazıları sevdikleriyle göz göze gelmeyi başardı, ancak Balogun bunun zor olduğunu itiraf etti. Ailenin nerede oturduğunu kabaca bilseniz bile, gözlerin tarayabileceği çok fazla kırmızı ve beyaz çizgi vardı.

    Aileler, arkadaşlar, taraftarlar ve aradaki herkes kutlayacak çok şey vardı, bu yüzden Cuma günü Amerikan futbolunun kutlama günü oldu. Stadyumda, maç USMNT'nin tüm oyuncuları ve personelin bir araya geldiği bir kucaklaşma ile sona erdi. Bu kucaklaşmanın merkezinde, az önce yaşananların ardından USMNT'yi bir anlık düşünceye sevk eden Mark McKenzie vardı.

    Ancak evlerde gece, yayın bittiğinde sona ermedi; partiler gece boyu devam etti ve televizyonlar insanca mümkün olduğu kadar açık kaldı.

  • Soccer Fans Gather To Watch The United States' First World Cup Match AgainsGetty Images News

    Evden izleyenler

    Çoğu kişi için Dünya Kupası ile ilgili ilk anılar evde başlar. Bu gayet doğal. Bu turnuvalarla ilk tanışmalar genellikle televizyon ekranından olur ve ancak bundan sonra izleyicinin futbol serüveni gerçekten başlar.

    Bu yolculukların çoğu Cuma gecesi başladı.

    Cumartesi günü FOX, 15.986.000 izleyicinin ABD Milli Takımı'nın Dünya Kupası açılış maçının İngilizce yayınını izlediğini açıkladı. Bu rakam, 2022'de Galler ile oynanan önceki açılış maçına göre yüzde 106'lık bir artışa tekabül ediyor. Maçın son dakikalarında izleyici sayısı 19.000.000'e yaklaştı, bu da pek çok kişinin Reyna'nın son vuruşunu görmek için tam zamanında kanalı açtığı anlamına geliyor.

    Telemundo ise kanalı ve Peacock yayın hizmeti üzerinden 8,9 milyon izleyici daha ekledi. Bunları toplarsak, yaklaşık 25 milyon kişi evinden maçı izlemiş oluyor.

    Bu rakamların bize söyleyemediği bazı şeyler var. Kaç kişi maçı ilk kez izledi? 2042, 2046 veya 2050 Dünya Kupası kadrosunda yer alacak kaç oyuncu futbol serüvenine bu maçla başladı? Kaç kişi maçı izledi, beğendiği bir şey gördü ve gelecek hafta Avustralya ile oynanacak maç için tekrar izleyecek?

    Oyuncular bu soruları akıllarında tutarak oynadılar. Sonuçta, dünyayı kendileriyle kalmaya ikna etmek için ellerinden geleni yaptılar.

    McKennie, "Umarım bugün yaptıklarımız onları büyülemiştir" dedi. "Bence Amerikalılar heyecan verici şeyler istiyor, aksiyon görmek istiyor ve bir şeyler görmek istiyor. Bence bugün bir maçta dört gol atmak ve genel olarak beş golün olması, bizim sahada yaşadığımız sevinci ve birlikteliği görmek kadar onları da büyüleyebilecek bir şeydi."

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Bundan sonra ne olacak?

    Sonuçta bu, Dünya Kupası'nın daha sadece başlangıcı. Dolayısıyla, bu daha büyük bir şeyin başlangıcı olsa da, her şey yolunda gitmeye devam etmeli. Cuma günü bir başlangıçtı, bir bitiş ya da nihai sonuç değildi.

    USMNT oyuncuları bunu Cuma gecesi tekrar vurguladılar. Kutlamalar ve kısa bir süreliğine düşüncelere dalma anları olacaktı, evet, ama kısa süre sonra işlerine geri döndüler. Balogun Netflix izleyecekti. Adams, işe dönmeden önce New York Knicks'in NBA Finalleri zaferinin tadını kısa bir süre çıkaracaktı. Takım, aileleriyle biraz zaman geçirecek, yeniden odaklanacak ve ardından turnuvaya 2-0'lık Türkiye galibiyetiyle başlayarak kendi ülkelerinin kalbini kazanan Avustralya'ya yönelecekti.

    Gösteri devam ediyor, ancak bu gösterinin ne kadar iyi başladığını abartmak mümkün değil. İlk izlenim için tek bir şansınız vardır ve USMNT bu şansı sonuna kadar değerlendirdi.

    Pochettino, FOX'a "Artık [insanlar] Amerika'da futbolun ne kadar büyük olduğunu anlıyor. Bu çok büyük bir şey. Diğer spor dalları dikkatli olsun" dedi.

    Sonuçta bu, USMNT tarihinin en önemli maçı olarak anılabilecek Paraguay galibiyetinin kalıcı mirası olacak. Geriye dönüp bakıldığında, bu maç aynı zamanda uzun süredir kazanılmaz olarak görülen bir ülkeyi kazanan ve yeni nesil taraftarlara inanmanın ne demek olduğunu gösteren kıvılcım olarak da anılabilir.

    Elbette bu sadece bir başlangıç. Elbette Dünya Kupası'nda oynanacak daha çok maç var. Ve elbette, bu noktadan itibaren sınavlar daha zorlaşacak, çünkü Dünya Kupası'nda her zaman böyle olur. Ancak gerçek şu ki, bu sınavlarda daha fazla insan bu yolculuğa eşlik edecek ve bunun nedeni, Cuma gecesi gördüklerinden etkilenmiş olmaları olacak.

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