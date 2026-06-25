"Dikkat dağıtma manevrası!" Dünya Kupası'nda Bayern'in yıldızı Alphonso Davies'in durumu hakkındaki soru işaretleri giderek artıyor

Ancak İsviçre maçında, FC Bayern’in sol bek oyuncusu, Bosna-Hersek ve Katar’a karşı oynanan ilk iki grup maçında olduğu gibi, maçın tamamı boyunca yedek kulübesinde kaldı.

Davies, Mayıs başından beri inatçı bir kas sakatlığıyla boğuşuyor ve bu nedenle FC Bayern’de sezonun son döneminin büyük bir bölümünü kaçırdı. Marsch, turnuva boyunca ona ihtiyaç duyabileceği için 25 yaşındaki oyuncuyu yine de 26 kişilik kadrosuna dahil etmişti.

Ancak geri dönüşün yeniden ertelenmesi, sol bek oyuncusunun iyileşme sürecinin başlangıçta öngörülenden daha uzun sürüp sürmediğine dair soru işaretleri yaratıyor. Davies, sezon boyunca da defalarca uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.

Ancak Davies’in, önümüzdeki Pazar günü Los Angeles’ta Kanada’nın Güney Afrika ile oynayacağı son 16 turu maçı için en azından sahaya çıkmaya hazır olması bekleniyor. Marsch, “Bir sonraki maç için hazır olacak” dedi.