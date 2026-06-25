"Dürüst olmak gerekirse, Alphonso henüz o kadar hazır değildi. Bu yüzden onu biraz dikkatleri başka yöne çekmek için kullandım," dedi Amerikalı oyuncu, takımının İsviçre’ye karşı 1:2 (0:0) yenilgisinin ardından.
Çeviri:
"Dikkat dağıtma manevrası!" Dünya Kupası'nda Bayern'in yıldızı Alphonso Davies'in durumu hakkındaki soru işaretleri giderek artıyor
Marsch, daha sonra şaşırtıcı bir şekilde, "Davies asla oynamamalıydı. İsviçre'nin onunla uğraşmak zorunda kalmasını istedim," dedi.
Bundan önce Marsch, grup aşamasının son maçında süperstarına forma şansı vereceğini ima etmişti. Kanada milli takım teknik direktörü, FC Bayern Münih’te forma giyen oyuncunun “ilk 11’de yer almayacağını, ancak yine de oynamasını beklediğini” belirtmişti.
Davies’in “tüm hafta boyunca takımla antrenman yaptığını” belirten Marsch, “Onu kesinlikle oyuna sokmak istiyorum” demişti. 25 yaşındaki oyuncunun “hem fiziksel, hem futbolusal hem de zihinsel olarak büyük bir etkisi olabilir. Kaptanımız geri döndü, en iyi oyuncumuz tekrar takımda. Bence bu çok belirleyici bir faktör.”
- Getty Images Sport
Davies, Kanada adına Dünya Kupası’nda henüz bir dakika bile oynamadı
Ancak İsviçre maçında, FC Bayern’in sol bek oyuncusu, Bosna-Hersek ve Katar’a karşı oynanan ilk iki grup maçında olduğu gibi, maçın tamamı boyunca yedek kulübesinde kaldı.
Davies, Mayıs başından beri inatçı bir kas sakatlığıyla boğuşuyor ve bu nedenle FC Bayern’de sezonun son döneminin büyük bir bölümünü kaçırdı. Marsch, turnuva boyunca ona ihtiyaç duyabileceği için 25 yaşındaki oyuncuyu yine de 26 kişilik kadrosuna dahil etmişti.
Ancak geri dönüşün yeniden ertelenmesi, sol bek oyuncusunun iyileşme sürecinin başlangıçta öngörülenden daha uzun sürüp sürmediğine dair soru işaretleri yaratıyor. Davies, sezon boyunca da defalarca uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.
Ancak Davies’in, önümüzdeki Pazar günü Los Angeles’ta Kanada’nın Güney Afrika ile oynayacağı son 16 turu maçı için en azından sahaya çıkmaya hazır olması bekleniyor. Marsch, “Bir sonraki maç için hazır olacak” dedi.