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"Dikkat çekiyoruz" - Mikel Arteta, rakiplerin Myles Lewis-Skelly'ye ilgisinin Arsenal için "iyi bir işaret" olduğunu söyledi
Arteta, Lewis-Skelly transfer söylentilerine yanıt verdi
Arsenal Teknik Direktörü Arteta, yetenekli genç orta saha oyuncusu Lewis-Skelly etrafındaki transfer spekülasyonlarına değindi. 19 yaşındaki İngiltere milli futbolcu, kısa süre önce Premier League'deki rakipler Chelsea ve United'a sürpriz transfer iddialarıyla gündeme gelmişti.
Ancak, biraz tuhaf olan bu transfer hikâyesinin pek de somut bir temele dayanmadığı görülüyor. Lewis-Skelly'nin Emirates Stadyumu'nda kalması ve gelişimini Arteta yönetiminde sürdürmesi büyük ölçüde bekleniyor. Şu anda genç oyuncunun gerçekten kuzey Londra'dan ayrılmak istediğine dair herhangi bir işaret yok. Ayrıca Arsenal'in, altyapısından yetişen bu oyuncuyu kesinlikle transfer listesine koyma gibi bir niyeti bulunmuyor.
- Getty Images Sport
Rakip transfer ilgisi olumlu bir işaret
Son dönemdeki transfer bağlantıları hakkında soru yöneltilen Arteta, oyuncunun yakın geleceğine dair kapsamlı ayrıntılar vermemeyi tercih etti. Bunun yerine İspanyol teknik direktör, büyük rakiplerin ilgisini çekmenin aslında kulüp adına olumlu bir gösterge olduğunu söyledi. Arsenal'ın Como ile oynadığı son hazırlık maçının ardından konuşan teknik adam, yetenekli genç oyuncuya övgüler yağdırdı. Dışarıdan gelen ilginin, genç oyuncularının yüksek seviyede performans gösterdiğini ortaya koyduğunu ifade etti.
Arteta, Fabrizio Romano'nun aktardığına göre, "O çok duygusal bir oyuncu. Sahada bütün o jestleri yaptığında hatırlayın. Herhangi bir spekülasyon hakkında konuşmayacağım. Oyuncularımızla ilgili herhangi bir spekülasyon varsa bu iyiye işarettir; bu, dikkat çektiğimiz ve onların iyi iş çıkardığı anlamına gelir" dedi.
Lewis-Skelly orta sahada etkileyici bir seri yakaladı
Genç orta saha oyuncusu, kısa süre önce Como ile 1-1 berabere kalınan maçta ağları bularak büyük potansiyelinin altını bir kez daha çizdi. Şimdi, önündeki zorlu sezonda Arsenal için kilit bir rol oynaması bekleniyor.
Geçen sezon birçok kişinin beklediği kadar sık forma şansı bulamasa da Lewis-Skelly, sezonun son bölümünde orta sahada düzenli olarak oynama fırsatı yakaladığında müthiş bir form sergiledi. Etkileyici performansları, Arsenal'ın sezonu güçlü bir şekilde tamamlamasında ve sonunda Premier League şampiyonluğunu kazanmasında kritik rol oynadı. Ayrıca Paris Saint-Germain'e karşı oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde de son derece olgun bir performans ortaya koydu.
- Getty Images Sport
Genç oyuncu Arsenal'da kalmaya hazırlanıyor
Avrupa'nın önde gelen birçok kulübü Lewis-Skelly'yi kadrosuna katmayı memnuniyetle isterdi, ancak oyuncunun ayrılığı hâlâ son derece düşük bir ihtimal. Böylesine umut vadeden bir yeteneğin Premier League'deki doğrudan bir rakibe gitmesine izin verilmesi halinde Arsenal taraftarlarının büyük tepki göstermesi kaçınılmaz olurdu.
Transfer söylentileri artık görünüşe göre kapanmışken, Lewis-Skelly düzenli olarak A takımda süre almaya odaklanacak. Genç oyuncu, Arteta'nın iddialı Arsenal kadrosunun kilit parçalarından biri olarak kendisini daha da sağlam biçimde kabul ettirmeyi umacak.
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