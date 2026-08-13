"Dikkat çekiyoruz" - Mikel Arteta, rakiplerin Myles Lewis-Skelly'ye ilgisinin Arsenal için "iyi bir işaret" olduğunu söyledi

Son dönemdeki transfer bağlantıları hakkında soru yöneltilen Arteta, oyuncunun yakın geleceğine dair kapsamlı ayrıntılar vermemeyi tercih etti. Bunun yerine İspanyol teknik direktör, büyük rakiplerin ilgisini çekmenin aslında kulüp adına olumlu bir gösterge olduğunu söyledi. Arsenal'ın Como ile oynadığı son hazırlık maçının ardından konuşan teknik adam, yetenekli genç oyuncuya övgüler yağdırdı. Dışarıdan gelen ilginin, genç oyuncularının yüksek seviyede performans gösterdiğini ortaya koyduğunu ifade etti.

Arteta, Fabrizio Romano'nun aktardığına göre, "O çok duygusal bir oyuncu. Sahada bütün o jestleri yaptığında hatırlayın. Herhangi bir spekülasyon hakkında konuşmayacağım. Oyuncularımızla ilgili herhangi bir spekülasyon varsa bu iyiye işarettir; bu, dikkat çektiğimiz ve onların iyi iş çıkardığı anlamına gelir" dedi.