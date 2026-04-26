"Diğer oyuncular çok daha fazla fedakarlık gösteriyor" - Marsilya teknik direktörü, Arsenal'den kiralık olarak gelen Ethan Nwaneri'yi az sürelerde sahaya sürmeye devam ederken, oyuncuya "bağlılık" konusunda uyarıda bulundu

Beye'nin kararını daha da önemli kılan şey, Marsilya kadrosunun içinde bulunduğu durumdur. Les Phoceens şu anda Hamed Traoré, Igor Paixão ve Amine Gouiri'nin de aralarında bulunduğu uzun bir sakatlar listesiyle boğuşuyor. Bu kadar çok yaratıcı oyuncunun sahalardan uzak kalmasıyla, Nwaneri bu boşluğu doldurmak için doğal bir seçim gibi görünüyordu; ancak Beye başka seçeneklere yönelmeyi tercih etti.

Teknik direktörün, sakatlık krizi sırasında Nwaneri gibi kaliteli bir oyuncuyu yedek kulübesinde tutmaya devam etme isteği, antrenman sahasındaki etik konusunu ne kadar ciddiye aldığını gösteriyor. Beye, hafta boyunca daha fazla performans gösteren diğer oyuncuları tercih ederek, kulüpte beklenen standartlar konusunda tüm soyunma odasına bir mesaj gönderiyor.