Çeviri:
"Diğer oyuncular çok daha fazla fedakarlık gösteriyor" - Marsilya teknik direktörü, Arsenal'den kiralık olarak gelen Ethan Nwaneri'yi az sürelerde sahaya sürmeye devam ederken, oyuncuya "bağlılık" konusunda uyarıda bulundu
Antrenman sahasındaki sorunlar
Yüksek potansiyeli olan ve Arsenal altyapısından yetişen bu oyuncu, şu anda Ligue 1’de zorlu bir kiralık dönem geçiriyor. Ancak Beye yönetiminde gelişiminde bir tıkanma yaşandı. Marsilya teknik direktörü, birkaç önemli hücum oyuncusu eksik olmasına rağmen, İngiltere U21 milli takım oyuncusunu Nice maçında bir kez daha kadroya almadı. Beye, Nwaneri’nin ilk 11’de yer almamasının, hafta içindeki performansı ve çalışkanlığının doğrudan bir sonucu olduğunu belirtti.
Beye, teknik direktör seçimini açıklıyor
Ligue 1’in resmi yayın platformu L1+’ya konuşan Beye, 19 yaşındaki oyuncuyu ilk 11’in dışında bırakma kararı konusunda son derece samimi davrandı. Özellikle sezonun en kritik aşamasına girilirken, sadece şöhretin takımda ilk 11’de yer almayı garantilemek için yeterli olmayacağını açıkça belirtti.
Eski Senegal milli oyuncusu şunları söyledi: "O kaliteli bir oyuncu, ancak günlük çalışmalarda bize çok daha fazlasını vermesi gerekiyor. Diğer oyuncular çok daha fazlasını verdi."
Sakatlıklarla boğuşan bir kadro
Beye'nin kararını daha da önemli kılan şey, Marsilya kadrosunun içinde bulunduğu durumdur. Les Phoceens şu anda Hamed Traoré, Igor Paixão ve Amine Gouiri'nin de aralarında bulunduğu uzun bir sakatlar listesiyle boğuşuyor. Bu kadar çok yaratıcı oyuncunun sahalardan uzak kalmasıyla, Nwaneri bu boşluğu doldurmak için doğal bir seçim gibi görünüyordu; ancak Beye başka seçeneklere yönelmeyi tercih etti.
Teknik direktörün, sakatlık krizi sırasında Nwaneri gibi kaliteli bir oyuncuyu yedek kulübesinde tutmaya devam etme isteği, antrenman sahasındaki etik konusunu ne kadar ciddiye aldığını gösteriyor. Beye, hafta boyunca daha fazla performans gösteren diğer oyuncuları tercih ederek, kulüpte beklenen standartlar konusunda tüm soyunma odasına bir mesaj gönderiyor.
Kredi anlaşmasının geleceği
Arsenal'den kiralık olarak gelen oyuncu, teknik ekibin daha yüksek yoğunluk talebini karşılayamazsa, kiralık süresinin sonuna kadar yedek kulübesinde kalmak zorunda kalabilir.
Londra'da ise Mikel Arteta ve Arsenal yönetimi durumu ilgiyle takip ediyor olacak. Gunners, Nwaneri'nin bu geri bildirimleri dikkate alıp, kenarda oturmak yerine Fransa'daki kiralık dönemini iyi bir performansla tamamlamasını umuyor.