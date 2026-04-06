Luis Suarez Viktor Gyokeres
Tom Maston

Çeviri:

"Diğer" Luis Suárez ile tanışın: Arsenal'in forvetinin Lizbon'a dönüşü öncesinde Viktor Gyökér'in yokluğunu hissettirmeyen Sporting'in yeni gol makinesi

Sporting CP, Viktor Gyokeres'i kadrosuna kattığında, gol konusunda istikrarlı performansını yalnızca birinci ligin alt kademelerinde sergilemiş bir forvet için oldukça büyük bir risk aldı. Brighton'da beklenen başarıyı gösteremeyen Gyokeres, Sky Blues formasıyla geçirdiği iki buçuk sezon boyunca Coventry City adına attığı 43 golle Championship'teki savunmalar için baş belası olduğunu kanıtlamıştı.

Bu istatistikler, Sporting’i 2023 yazında Gyokeres için 24 milyon avro (20 milyon sterlin/27,5 milyon dolar) gibi sonradan çok uygun bir fiyat olduğu ortaya çıkan bir bedel ödemesi konusunda ikna etti. İsveçli oyuncu daha sonra Lizbon'da performansını yeni bir seviyeye taşıdı ve Sporting formasıyla sadece 102 maçta 97 gol atarken, takımın arka arkaya iki lig şampiyonluğu ve 2025'te Portekiz Kupası'nı kazanmasına yardımcı oldu. Sporting teknik direktörü Rui Borges'in de belirttiği gibi, Gyokeres kulüp tarihinde "bir dönemi tanımladı".

Dolayısıyla, geçen yaz Gyokeres'in ayrılması kaçınılmazdı ve bu adımı atan Arsenal oldu; kulüp, 27 yaşındaki oyuncuyu 64 milyon sterlinlik (86 milyon dolar) bir anlaşma ile kadrosuna kattı. Yavaş bir başlangıç yapmasına rağmen, Gyokeres kuzey Londra'da ayaklarını yere sağlam basmış görünüyor ve Salı günü Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde eski kulübüyle karşılaşmadan önce tüm turnuvalarda 17 gol attı.

Ancak Estadio Jose Alvalade'de tüm gözler muhtemelen Gyokeres'in üzerinde olacak olsa da, Sporting eski 9 numarasını çoktan geride bırakmayı başardı. Luis Suarez (hayır, o değil!), Lizbon'a geldiğinden beri Gyokeres'e benzer istatistikler ortaya koyuyor ve tıpkı selefi gibi ikinci ligden transfer edildiği için, Borges'in takımının Arsenal'e sorun çıkarmasının anahtarı olacak gibi görünüyor.

    Avrupa'ya atılan ilk adımlar

    Kolombiya’nın Santa Marta kentinde doğan Suarez, Granada’nın onu çocukluk kulübü Leones’ten transfer edip o dönem henüz ergenlik çağındaki oyuncuyu yedek takımına dahil etmesinin ardından 2016 yılında Avrupa’ya taşındı. İspanyol kulübün sahipleri Pozzo ailesi, 18 ay sonra Suarez’i sahip oldukları diğer kulüplerden biri olan Watford’a transfer etti; ancak oyuncu Hornets formasıyla hiçbir zaman sahaya çıkmadı.

    Suarez, sonraki üç sezonu İspanya'da kiralık olarak geçirdi; önce Real Valladolid'in "B" takımında, ardından da ikinci lig ekibi Gimnastic'te oynadı. Ancak, 2019-20 sezonunda Segunda Division'da Real Zaragoza formasıyla 19 gol atarak gerçek anlamda dikkatleri üzerine çekti.

    Bu performanslar, La Liga'yı yedinci sırada bitirerek Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan ve ilk kez Avrupa kupalarında mücadele etmeye hazırlanan Pozzos'u, Suarez'i Granada'ya geri transfer etmeye ikna etti. Suarez, ilk üst lig sezonunda yedi gol attı ve bunu bir sonraki sezon sekiz golle takip etti, ancak bu, Granada'nın küme düşmesini engellemeye yetmedi.

    • Reklam
    Fiziksel ve zihinsel mücadele

    Ancak Suarez, Granada'ya transfer olmak yerine İspanya'yı terk ederek Fransa'ya yöneldi ve 2022 yazında 10 milyon avro (8,5 milyon sterlin/11,5 milyon dolar) karşılığında Marsilya'ya katıldı. Ligue 1'deki kariyerine de rüya gibi bir başlangıç yaptı; Reims'e karşı oynadığı ilk maçında iki gol atarak takımının 4-1'lik galibiyetine katkıda bulundu.

    Ancak bu, Suarez'in Stade Vélodrome'daki kariyerinin zirvesi oldu. Bundan sonra sadece 10 maça daha çıktı (bunların sadece üçünde ilk 11'de yer aldı) ve bir gol daha attı; ardından beş yıllık sözleşmesinin henüz altı ayı dolmadan kadroda ihtiyaç duyulmayan oyuncu olarak değerlendirildi. Böylece İspanya'ya geri döndü ve Ocak 2023'te küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan Almería'ya ilk etapta kiralık olarak katıldı.

    Suarez'in La Liga'da kalmalarına yardımcı olması halinde Almeria'nın transferi kalıcı hale getireceği kararlaştırıldı ve her ne kadar golcü bir oyuncu olmasa da, Kolombiyalı oyuncunun attığı dört gol ve yaptığı beş asist, yeni takımının küme düşme hattının sadece bir sıra ve bir puan üzerinde bitirmesinde çok önemli bir rol oynadı.

    Ancak bu, sadece geçici bir rahatlama olacaktı. Almeria, 2023-24 sezonunda La Liga'daki ilk 28 maçının hiçbirini kazanamadı ve sonunda sadece 21 puan toplayarak küme düştü. Suarez, Ekim ayında eski kulübü Granada ile 3-3 berabere kaldıkları maçın son dakikalarında bacağını kırdıktan sonra sezonun çoğunu kenardan izlemek zorunda kaldı. Acı bir tesadüf olarak, Suarez aynı maçta daha önce bir hat-trick yapmıştı, ancak maçı sedyede gözyaşları içinde tamamladı.

    Bu sakatlık Suarez'i karanlık bir döneme sürükledi ve takip eden aylarda ruh sağlığıyla mücadele etti.

    El Espectador'a verdiği röportajda, "Depresyon geçirdim, ancak çalışarak ve psikologların yardımıyla yavaş yavaş iyileştim" dedi. "Yataktan bile kalkamıyordum. Bir sakatlığım vardı… O olmasaydı, dibe vurmazdım. Bu, zihinsel kapasitemi güçlendirmeye yardımcı oldu. Sakatlandığımda her şeyi kaybetmiş gibi hissettim, ancak o zor anları yaşamamış olsaydım, bugün olduğum oyuncu olamazdım.

    "Her şeyi değiştirmek istedim. Saçımı biraz uzattım, formamdaki ismi değiştirdim [babasının ismi olan Luiz Javier Suarez'i kullanmaya başladı]. Bunlar, birinin kapandığı, diğerinin açıldığı aşamalardır."

    Tekrar ayağa kalkmak

    Böylece Suarez kendini yeniden Segunda’da buldu ve Almeria’nın sezonun ilk yedi maçında sadece iki gol attı. Ancak o korkunç sakatlığının üzerinden bir yıl geçtikten sonra, Suarez rakip savunmalar için neredeyse durdurulamaz hale geldi ve 27 golle ikinci ligin gol kralı olarak sezonu tamamladı; buna sekiz asist ve Sevilla’yı Copa del Rey’den eleyen bir hat-trick de ekledi.

    Gyokeres ile elde ettikleri başarıdan dolayı Sporting, Suarez'in İspanya ve Fransa'da oynadığı 107 birinci lig maçında sadece 26 gol atmış olmasına rağmen, bu formunu Liga Portugal'a da taşıyabileceğine ikna olmuştu. Kulüp, Gyokeres'in ayrılığına hazırlanırken Şubat 2025'te Suarez ile ilk teması kurdu ve 25 milyon avroluk (22 milyon sterlin/29 milyon dolar) transferi Lizbon'a kesinleştiğinde, konuyu bilenler Suarez'in Sporting'de büyük işler başaracağını öngörüyordu.

    Eski Sporting forveti ve İspanyol asıllı Tonito, A Bola'ya verdiği demeçte, "Çalışma etiği, özellikleri ve istatistikleri nedeniyle, Sporting'in Gyokeres'e en yakın transferi o" dedi. "Gyokeres'in Alvalade'de iki yılda başardıklarını düşünürsek ve Suarez'in antrenmanlarda nasıl bir performans göstereceğini bekleyip görmemiz gerekeceğini de göz önünde bulundurursak, bunun güçlü bir görüş olduğunu biliyorum, ancak o çok çalışkan, çok gol atan ve çok kaliteli bir oyuncu.

    "Bana göre çok iyi bir transfer ve tekrar ediyorum, Sporting'in Gyokeres'e en yakın transferi."

    "Sınır yok"

    Gol atma açısından bakıldığında, bu tahmin doğru çıktı. Suarez, bu sezon şu ana kadar 42 maçta 33 gol attı; bunların 24’ü, Portekiz şampiyonu takımın ligde oynadığı 25 maçta geldi. Buna karşılık Gyokeres, Alvalade’deki ilk sezonunda tüm turnuvalarda toplam 43 gol kaydetmişti.

    Suarez, Ocak ayında Kolombiya televizyon kanalı Win Sports'a verdiği röportajda, Lizbon'da kendisinden önce forma giyen oyuncunun başarılarını aşmakla ilgili soruya şu yanıtı verdi: "Her gün daha iyi olmak için çalışıyorum ve elbette Viktor Gyokeres'i geçmek isterim, ancak bu beni geceleri uykusuz bırakacak bir şey değil. "Bu tipik bir soru: 'Bir sezonda kaç gol atmak istiyorum?'. Her zaman bir sınırım olmadığını söylerim; her sezon ve her anın her zaman gelişme gösterebileceğim bir şey olması için çalışıyorum."

    Ancak ikisi farklı türde oyuncular; Suarez, selefinden çok daha hareketli. 28 yaşındaki oyuncu, kariyeri boyunca ara sıra sol kanattan maça başladığı da biliniyor; ayaklarının dibindeki topu kullanma becerisi ve çevikliği o kadar yüksek ki. Buna karşılık Gyokeres'in Brighton'daki kariyeri, Seagulls'un onun orta sahadan ziyade kanattan oynayabileceğini ısrarla savunması nedeniyle temelde mahvoldu.

    Sporting'in orta saha oyuncusu Pedro Goncalves, Eylül ayında Jornal Sporting'e verdiği demeçte, "Viktor'a uyum sağlamamız daha uzun sürdü çünkü o, bağlantı kurmayı, ilk dokunuşları ve paslaşmaları arayan bir oyuncu değildi, daha çok derinlik arıyordu," dedi. "O dönemde onun oyun stiline uyum sağlamak benim için daha zordu, ama sonra bildiğimiz gibi kulüpte tarih yazdı. Şimdi ise Luis ve [Francisco] Trincao ile oynamak oldukça kolay bir başlangıç oldu."

    "Kariyerimin en güzel anı"

    Suarez, Sporting için ligde bir keşif niteliğinde olsa da, kulübün 1983’te çeyrek finale yükseldiğinden bu yana Şampiyonlar Ligi’nde elde ettiği en iyi dereceye de önemli katkıda bulundu. Suarez, bu sezon Avrupa’da çıktığı 10 maçta 5 gol attı; bunlardan en dikkat çekeni, Borges’in takımının grup aşamasını yedinci sırada tamamlamasına ve böylece play-off turunu atlatmasına yardımcı olan, son şampiyon Paris Saint-Germain’e karşı attığı galibiyet golüydü.

    "Kariyerimin ve hayatımın en iyi döneminde olduğuma inanıyorum," demişti Suarez sezonun başlarında. "Ama daha olacak şeyler var, doldurmam gereken boşluklar... Ama evet, en iyi dönemimde olduğumu düşünüyorum. Mutlu olmak için Sporting'e geldim ve çok iyi karşılandım, ailem çok memnun. Kısacası, kişisel olarak mutluluğumun zirvesindeyim."

    Bu mutluluk uluslararası arenaya da yansıdı ve Suarez, yazın yapılacak Dünya Kupası öncesinde Kolombiya'nın ilk tercih edilen forveti olarak kendini kanıtladı. 

    Portekiz futbolunda başarılı olan vatandaşları Radamel Falcao, James Rodriguez ve Luis Diaz'ın izinden giden Suarez, milli takımda Jhon Duran gibi isimlerin yerini aldı ve 17 Haziran'da Mexico City'de Özbekistan ile oynanacak Kolombiya'nın açılış maçında ilk 11'de yer alması bekleniyor.

    Suarez'in uluslararası kariyerinin şimdiye kadarki en önemli anı şüphesiz Eylül ayında yaşandı. Venezuela'yı 6-3 yendikleri maçta dört gol atan Suarez, 2011'de Uruguaylı adaşı tarafından gerçekleştirilen CONMEBOL elemelerinde "poker" yapan ilk oyuncu oldu.

    "Kimseyi korkutmaz"

    Dikkatler Dünya Kupası'na yönelmeden önce, Suarez'in halletmesi gereken kulüp işleri var. Sporting, bir maç eksiği olmasına rağmen şu anda Portekiz Ligi lideri Porto'nun beş puan gerisinde; ancak Portekiz Kupası yarı finalinin ilk ayağında Porto'ya karşı 1-0'lık bir üstünlük sağladı.

    Ancak Sporting'in en zorlu görevi muhtemelen önümüzdeki hafta olacak, zira Sporting bu sezon Avrupa'da Arsenal'i yenen ilk takım olmayı hedefliyor. Böylesine zorlu bir rakibe rağmen Suarez maça olumlu bir tavırla yaklaşıyor.

    "Kimseyi korkmuyoruz," dedi Record'a. "Tüm rakiplerimize saygı duyuyoruz, ancak hiçbirinden korkmuyoruz… Avrupa'ya ilk geldiğimde, bu tür bir mücadeleye zihinsel olarak hazır değildim. Beni buraya neden getirdiklerini göstermek benim sorumluluğum. Beni en çok motive eden şey bu, çünkü kulübün ve taraftarların güvenini boşa çıkarmamalıyım."

    Arsenal, Suarez'i durdurma görevini kesinlikle hafife almayacaktır. Borges'in "canavar" olarak adlandırdığı bu oyuncudan daha fazla lig golü atan tek isim, Avrupa'nın en iyi 30 liginde (UEFA katsayısına göre) Harry Kane'dir. Ve eğer Gunners formunda olmazsa, kendi pahalı forvetlerinin yerine transfer edilen bu adam, onlar için baş belası olabilir.

