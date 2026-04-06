"Diğer" Luis Suárez ile tanışın: Arsenal'in forvetinin Lizbon'a dönüşü öncesinde Viktor Gyökér'in yokluğunu hissettirmeyen Sporting'in yeni gol makinesi

Bu istatistikler, Sporting’i 2023 yazında Gyokeres için 24 milyon avro (20 milyon sterlin/27,5 milyon dolar) gibi sonradan çok uygun bir fiyat olduğu ortaya çıkan bir bedel ödemesi konusunda ikna etti. İsveçli oyuncu daha sonra Lizbon'da performansını yeni bir seviyeye taşıdı ve Sporting formasıyla sadece 102 maçta 97 gol atarken, takımın arka arkaya iki lig şampiyonluğu ve 2025'te Portekiz Kupası'nı kazanmasına yardımcı oldu. Sporting teknik direktörü Rui Borges'in de belirttiği gibi, Gyokeres kulüp tarihinde "bir dönemi tanımladı".
Dolayısıyla, geçen yaz Gyokeres'in ayrılması kaçınılmazdı ve bu adımı atan Arsenal oldu; kulüp, 27 yaşındaki oyuncuyu 64 milyon sterlinlik (86 milyon dolar) bir anlaşma ile kadrosuna kattı. Yavaş bir başlangıç yapmasına rağmen, Gyokeres kuzey Londra'da ayaklarını yere sağlam basmış görünüyor ve Salı günü Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde eski kulübüyle karşılaşmadan önce tüm turnuvalarda 17 gol attı.
Ancak Estadio Jose Alvalade'de tüm gözler muhtemelen Gyokeres'in üzerinde olacak olsa da, Sporting eski 9 numarasını çoktan geride bırakmayı başardı. Luis Suarez (hayır, o değil!), Lizbon'a geldiğinden beri Gyokeres'e benzer istatistikler ortaya koyuyor ve tıpkı selefi gibi ikinci ligden transfer edildiği için, Borges'in takımının Arsenal'e sorun çıkarmasının anahtarı olacak gibi görünüyor.