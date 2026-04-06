"Diğer" Luis Suárez ile tanışın: Arsenal'in forvetinin Lizbon'a dönüşü öncesinde Viktor Gyökér'in yokluğunu hissettirmeyen Sporting'in yeni gol makinesi

Ancak Suarez, Granada'ya transfer olmak yerine İspanya'yı terk ederek Fransa'ya yöneldi ve 2022 yazında 10 milyon avro (8,5 milyon sterlin/11,5 milyon dolar) karşılığında Marsilya'ya katıldı. Ligue 1'deki kariyerine de rüya gibi bir başlangıç yaptı; Reims'e karşı oynadığı ilk maçında iki gol atarak takımının 4-1'lik galibiyetine katkıda bulundu.

Ancak bu, Suarez'in Stade Vélodrome'daki kariyerinin zirvesi oldu. Bundan sonra sadece 10 maça daha çıktı (bunların sadece üçünde ilk 11'de yer aldı) ve bir gol daha attı; ardından beş yıllık sözleşmesinin henüz altı ayı dolmadan kadroda ihtiyaç duyulmayan oyuncu olarak değerlendirildi. Böylece İspanya'ya geri döndü ve Ocak 2023'te küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan Almería'ya ilk etapta kiralık olarak katıldı.

Suarez'in La Liga'da kalmalarına yardımcı olması halinde Almeria'nın transferi kalıcı hale getireceği kararlaştırıldı ve her ne kadar golcü bir oyuncu olmasa da, Kolombiyalı oyuncunun attığı dört gol ve yaptığı beş asist, yeni takımının küme düşme hattının sadece bir sıra ve bir puan üzerinde bitirmesinde çok önemli bir rol oynadı.

Ancak bu, sadece geçici bir rahatlama olacaktı. Almeria, 2023-24 sezonunda La Liga'daki ilk 28 maçının hiçbirini kazanamadı ve sonunda sadece 21 puan toplayarak küme düştü. Suarez, Ekim ayında eski kulübü Granada ile 3-3 berabere kaldıkları maçın son dakikalarında bacağını kırdıktan sonra sezonun çoğunu kenardan izlemek zorunda kaldı. Acı bir tesadüf olarak, Suarez aynı maçta daha önce bir hat-trick yapmıştı, ancak maçı sedyede gözyaşları içinde tamamladı.

Bu sakatlık Suarez'i karanlık bir döneme sürükledi ve takip eden aylarda ruh sağlığıyla mücadele etti.

El Espectador'a verdiği röportajda, "Depresyon geçirdim, ancak çalışarak ve psikologların yardımıyla yavaş yavaş iyileştim" dedi. "Yataktan bile kalkamıyordum. Bir sakatlığım vardı… O olmasaydı, dibe vurmazdım. Bu, zihinsel kapasitemi güçlendirmeye yardımcı oldu. Sakatlandığımda her şeyi kaybetmiş gibi hissettim, ancak o zor anları yaşamamış olsaydım, bugün olduğum oyuncu olamazdım.

"Her şeyi değiştirmek istedim. Saçımı biraz uzattım, formamdaki ismi değiştirdim [babasının ismi olan Luiz Javier Suarez'i kullanmaya başladı]. Bunlar, birinin kapandığı, diğerinin açıldığı aşamalardır."