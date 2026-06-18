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Dietmar Hamann, İngiltere kaptanı Harry Kane’in Dünya Kupası’nda Hırvatistan’a karşı kazanılan maçta attığı iki golün ardından, Kane’in büyük turnuvalarda başarılı olup olamayacağı konusunda “henüz kesin bir karar verilmediğini” tuhaf bir şekilde iddia ediyor
Hamann, Kane’in üst düzey rakipler karşısında ne kadar etkili olabileceğinden şüphe duyuyor
Hamann, Kuzey Amerika’da oynanan L Grubu’nun açılış maçının ardından forvetin uluslararası performansına ilişkin sert bir değerlendirmede bulundu. Alman yorumcu, 32 yaşındaki oyuncunun, dünya futbolunun en seçkin takımlarıyla karşılaşacağı eleme turlarında, gerçekten önemli anlarda üstesinden gelebileceğini hâlâ kanıtlaması gerektiğini savundu.
RTE Sport'a konuşan eski orta saha oyuncusu, Kane'in sözde sınırlamaları konusunda hiç çekinmeden şunları söyledi: "Sanırım grup aşamasında sekiz gol attı – ikisi Tunus'a, üçü Panama'ya ve bir penaltı da Kolombiya'ya karşı. O kaptan ve eleme maçlarında gol atmak için orada. Henüz karar verilmedi. Onu Fransa ve Brezilya karşısında bunu yaparken görmek istiyorum. Bunu yapabilecek mi, henüz bilmiyoruz."
- Getty Images Sport
Hız eksikliği, Üç Aslanlar için endişe kaynağı
İstatistiklerin ötesinde Hamann, maçların genellikle kontra ataklarla sonuçlandığı turnuvanın son aşamalarında Kane’in taktiksel uyumuna ilişkin endişelerini dile getirdi. Alman teknik adam, Kane’in olağanüstü bir hıza sahip olmaması durumunun, Thomas Tuchel’in takımı eleme turlarında turnuvanın favorileriyle karşılaştığında, gol vuruşlarındaki keskinliğine rağmen bir engel teşkil edebileceğini öne sürdü.
Hamann, değerlendirmesini şöyle detaylandırdı: "Çok fazla gol atıyor, ama Münih’te her santrfor gol atar. 25 ya da 35 gol atması fark etmez; onlar ligi kazanacaklar. Bence turnuvada onun yerine tercih edeceğim birkaç santrfor var. Turnuva futbolunda kontratakta gol atabilirsiniz, ama o bunu yapamayacak. Turnuvanın belli bir aşamasında hıza ihtiyaç duyarsınız ve onda bu hız yok. Gol vuruşları muhtemelen dünyanın en iyisi, ama Almanya, Brezilya ve Fransa karşısında bu pozisyonlara girebilir mi? Bundan pek emin değilim."
Dallas’ta rekorların yeniden yazılması
İngiltere kaptanının sahadaki klinik performansı ise bambaşka bir hikâye anlatıyordu; Thomas Tuchel’in takımı ikinci yarıda Hırvatistan’a karşı çok güçlü olduğunu kanıtladı. Tecrübeli forvet, ilk yarıda ikinci denemesinde penaltıdan gol attıktan sonra, müthiş bir kafa vuruşuyla takımını yeniden öne geçirdi ve Jude Bellingham ile Marcus Rashford’un üç puanı garantilemesine zemin hazırladı.
Bu kritik iki gol, forvetin Dünya Kupası'ndaki dokuzuncu ve onuncu golleri oldu ve eski Barcelona ve Tottenham Hotspur forveti Gary Lineker'in kırdığı milli rekoru egale etmesini sağladı. Ayrıca, bu iki gol, 2026 turnuvası Altın Ayakkabı yarışında, açılış maçlarını oynayan rakipleri Kylian Mbappé ve Erling Haaland ile hemen aynı puana ulaşmasını sağladı; Cezayir'e karşı hat-trick yapan Lionel Messi'nin hemen arkasında yer aldı.
- AFP
Tuchel’in devre arası konuşması, ikinci yarıdaki atılımı tetikledi
Bu galibiyet, İngiltere’nin devre arasına kadar Martin Baturina ve Petar Musa’nın golleriyle iki kez öne geçme fırsatını kaçırmasının ardından, yeni teknik kadronun taktiksel etkisini de gözler önüne serdi. Thomas Tuchel, devre arasında takımı tamamen canlandırmayı başardı ve ikinci 45 dakikada çok daha üstün bir performans sergilemelerini sağladı.
Kane, Alman teknik direktörün taktiksel talimatlarının, oyuncuların sahaya çıkıp galibiyeti garantilemeden önce zihniyetlerini nasıl değiştirdiğini açıkladı. Kaptan, “Bize sadece ‘kendinizi serbest bırakın’ dedi. Sakin olun. ‘Neden korkuyoruz ki? Hadi gidelim’ gibi bir şeydi,” diye ekledi. “En kötü ne olabilir ki? Hadi dünyaya kim olabileceğimizi gösterelim” dedi.
Forvet, Altın Ayakkabı yarışındaki yoğun rekabete yanıt verdi
Kane, turnuva öncesindeki uzun hazırlık sürecinin ardından Kuzey Amerika’da hızlı bir başlangıç yapmanın önemini açıkça dile getirdi. Forvet, turnuvada yer alan diğer dünya çapındaki golcülerin varlığının, kendi oyununu küresel sahnede daha da üst seviyeye taşıyacağına inanıyor.
Dallas’ta maç sonrası gazetecilere konuşan Kane, erken bir ritim yakalamak istediğini vurguladı. “Bir forvet olarak, mümkün olduğunca erken gol atmak istedim,” diyen Kane, “Bu rekabetin seviyemi yükseltmeme yardımcı olduğunu düşünüyorum. Dünya Kupası’nın amacı da budur – en iyi oyuncuların en yüksek seviyede oynaması.”