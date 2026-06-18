İngiltere kaptanının sahadaki klinik performansı ise bambaşka bir hikâye anlatıyordu; Thomas Tuchel’in takımı ikinci yarıda Hırvatistan’a karşı çok güçlü olduğunu kanıtladı. Tecrübeli forvet, ilk yarıda ikinci denemesinde penaltıdan gol attıktan sonra, müthiş bir kafa vuruşuyla takımını yeniden öne geçirdi ve Jude Bellingham ile Marcus Rashford’un üç puanı garantilemesine zemin hazırladı.

Bu kritik iki gol, forvetin Dünya Kupası'ndaki dokuzuncu ve onuncu golleri oldu ve eski Barcelona ve Tottenham Hotspur forveti Gary Lineker'in kırdığı milli rekoru egale etmesini sağladı. Ayrıca, bu iki gol, 2026 turnuvası Altın Ayakkabı yarışında, açılış maçlarını oynayan rakipleri Kylian Mbappé ve Erling Haaland ile hemen aynı puana ulaşmasını sağladı; Cezayir'e karşı hat-trick yapan Lionel Messi'nin hemen arkasında yer aldı.