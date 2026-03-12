Dietmar Hamann, Arsene Wenger'in "tamamen saçma" ofsayt önerisini eleştiriyor ve deneme süresi boyunca "Kanada halkı için endişeleniyor"

Futbol dünyası şu anda oyun kurallarında radikal bir değişiklik tartışıyor. FIFA'nın Küresel Futbol Geliştirme Başkanı Wenger, bir oyuncunun sadece tüm vücudu son savunma oyuncusunun önünde olduğunda ofsayt olarak değerlendirileceği "açık gün ışığı" ofsayt kuralı önerdi.

Bu kural, bu sezon Kanada Premier Ligi'nde denenecek ve Hamann bu karara sert tepki gösterdi. Eski Almanya milli takım oyuncusu, bu değişikliğin temelden hatalı olduğunu düşünüyor ve savunma oyuncuları için gerekli korumayı ortadan kaldırarak futbolu güzel bir oyun olmaktan çıkardığını ve basketbol gibi yüksek skorlu bir spora dönüştürdüğünü savunuyor.