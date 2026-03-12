Getty
Dietmar Hamann, Arsene Wenger'in "tamamen saçma" ofsayt önerisini eleştiriyor ve deneme süresi boyunca "Kanada halkı için endişeleniyor"
Hamann, 'saçma' kural değişikliğini eleştiriyor
Futbol dünyası şu anda oyun kurallarında radikal bir değişiklik tartışıyor. FIFA'nın Küresel Futbol Geliştirme Başkanı Wenger, bir oyuncunun sadece tüm vücudu son savunma oyuncusunun önünde olduğunda ofsayt olarak değerlendirileceği "açık gün ışığı" ofsayt kuralı önerdi.
Bu kural, bu sezon Kanada Premier Ligi'nde denenecek ve Hamann bu karara sert tepki gösterdi. Eski Almanya milli takım oyuncusu, bu değişikliğin temelden hatalı olduğunu düşünüyor ve savunma oyuncuları için gerekli korumayı ortadan kaldırarak futbolu güzel bir oyun olmaktan çıkardığını ve basketbol gibi yüksek skorlu bir spora dönüştürdüğünü savunuyor.
Eski Liverpool yıldızı defans oyuncuları için endişeleniyor
Hamann, bu değişikliğin savunma hattını korumaya çalışanlar için imkansız durumlar yaratacağı konusunda ısrarcı ve yeni kuralların "tamamen saçma" olduğunu iddia ediyor. BOYLE Sports'a verdiği demeçte, "Kanada'daki insanlara üzülüyorum, bence bu tamamen saçma. Savunmacılara bir şans vermeliyiz. Yıllar önce, aynı seviyedeyseniz ofsayt sayılırdınız. Bunu değiştirdiler, artık aynı seviye merkez forvet için ofsayt sayılmıyor. Artık, bacağınız geride olsa bile, bir metre veya bir buçuk metre önde ve koşma hareketinde olabilirsiniz."
"Koşarken bir metre önde olabilirsin, ya da yarım saniye sonra savunmacının beş metre önünde olabilirsin. Bence bu tamamen saçmalık çünkü sonuçta el ile oynama kuralı nedeniyle daha fazla penaltı göreceğiz. El ile oynama kuralının da bir karmaşa olduğunu düşünüyorum. Düzeltmeye çalıştıkları her ayrıntıyla, kuralı daha karmaşık ve daha kafa karıştırıcı hale getiriyorlar. Bazen hakemler bile el ile oynama veya el ile oynama cezası ne zaman verileceğini bilmiyorlar."
Elit takımlar için avantajlar
Yetkililer için teknik zorlukların ötesinde, Hamann bu sporun rekabetçi bütünlüğü konusunda endişeli. Yeni kuralın, üstün takımların savunmanın arkasındaki boşluğu daha da kolay bir şekilde kullanabilmesi nedeniyle, dünyanın en iyi takımları ile zayıf takımlar arasındaki uçurumu daha da genişleteceğini düşünüyor.
Hamann, "Bu, üstün takımın lehine de olacak, çünkü rakibin yarı sahasında daha fazla oynayacaklar" dedi. "Üstün takımın son 20 yarda 30 kez girerken, zayıf takımın 10 veya 5 kez gireceği durumlar daha fazla olacak. Açıkçası, bu büyük takımların lehine. Bunu görmek istiyor muyuz? Hayır, bunu görmek istemiyorum."
Zayıf tarafın ölümü mü?
Eski Şampiyonlar Ligi şampiyonu, bu önerinin VAR ile ilgili sorunları çözmediğini, sadece tartışma konusunu başka bir noktaya kaydırdığını belirtiyor. Taktiksel olarak mükemmel bir 0-0 beraberliğin güzelliğinin, yapay eğlence uğruna sonsuza kadar kaybolma riskiyle karşı karşıya olduğunu vurguluyor.
"Zayıf takımların favorileri yenme şansı veren eşit şartlar istiyorum. Bu, daha büyük takımların, daha büyük ülkelerin lehine olacak ve bence bu tamamen saçmalık" diye ekliyor. "Açıkçası, bu durumda da aynı tartışma yaşanacak çünkü hiçbir fark yok. Tek fark, çok daha fazla gol göreceğiz, ki ben buna katılmıyorum. Defans oyuncularına da şans vermek lazım."
Kuzey Amerika'daki denemeler, ofsayt kuralının geleceğini değerlendiren FIFA tarafından izlenmeye devam edecek. Bu arada, oyunun savunma ruhunu feda ederek daha fazla gol gerektirip gerektirmediği konusunda tartışmalar sürüyor.
