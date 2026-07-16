AFP
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"Diego yukarıdan bunu son derece keyifle izliyor" - Lionel Messi, Dünya Kupası finaline yükselmenin ardından Maradona'ya yaptığı dokunaklı anma mesajında, Arjantin'in galibiyetinin Maradona için "bir hediye" olduğunu söyledi
Messi, dramatik galibiyetin ardından Maradona’yı andı
Arjantin, Atlanta’da oynanan dramatik yarı final maçında İngiltere’yi 2-1 yenerek 2026 Dünya Kupası finaline yükseldi. Maçın ardından Messi, dikkatleri kendinden uzaklaştırarak, mirası futbolun en şiddetli rekabetlerinden birini şekillendirmeye devam eden Maradona’ya saygılarını sundu.
Inter Miami'nin forvetine, Arjantin'in 1986 Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere'yi mağlup ettiği ünlü maçta Maradona'nın giydiği formanın bir kopyası takdim edildi. Bu jest, aynı rakibe karşı elde edilen bir başka unutulmaz galibiyetin ardından, Arjantin'in Pazar günkü finale çıkmasını garantilemesinin hemen ardından gerçekleşti.
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Messi, Maradona’nın mirasını değerlendiriyor
Bu maçın tarihsel önemi Arjantin milli takımı tarafından da gözden kaçmadı; özellikle de Maradona’nın “Tanrı’nın Eli” ve “Yüzyılın Golü” ile İngiltere’yi elediği 1986 Dünya Kupası’ndaki benzerlikler göz önüne alındığında. Maçtan sonra TyC Sports’a konuşan Messi, Maradona’nın bu maçla olan bağı nedeniyle bu karşılaşmanın özel bir anlam taşıdığını söyledi.
"Şüphesiz Diego, yukarıdan bu anın tadını sonuna kadar çıkarıyordur çünkü bugün onun için çok özel bir gündü; ona bu sevinci yaşatabilmek ve onun yukarıdan istediği şekilde bunu deneyimleyebilmesi... Bırakalım da tadını çıkarsın, çünkü bu onun için de bir hediye," diye açıkladı Messi.
Rekabetin yarattığı duyguları kontrol etmek
Messi, milli marşların ilk notaları stadyumda yankılanır yankılanmaz maçın yoğunluğunun başladığını ve bu rekabetin bir başka tarihi sayfasının yazılmasının zeminini hazırladığını belirtti. Inter Miami’nin yıldızı, bu özel anın futbolla duyguları birbirinden ayırmayı zorlaştırdığını itiraf etti.
"Milli marşlar sırasında özel bir şey yaşandı çünkü rakip taraftarların mırıldanmalarını duymaya başladık," diye itiraf etti Messi. "Marşı çok özel bir şekilde söylüyorlardı ve biz de birbirimize kapıldık. Bunun bir futbol maçı olduğunu bilmemize rağmen, bazen duygularınızı kontrol etmek zor olabiliyor. Biz de bunu öyle hissettik ve öyle oynadık."
- Getty Images Sport
Tarihe bir adım daha yaklaşmak için son bir adım
Arjantin, Dünya Kupası finalinde İspanya ile karşılaşacak; Messi ise ikinci dünya şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor. Bir zafer, zaten olağanüstü olan uluslararası kariyerine bir başka dönüm noktası niteliğinde başarı ekleyecek ve Arjantin’in futbolun en büyük sahnesindeki son serüvenine yakışır bir son verecektir.
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