Bu maçın tarihsel önemi Arjantin milli takımı tarafından da gözden kaçmadı; özellikle de Maradona’nın “Tanrı’nın Eli” ve “Yüzyılın Golü” ile İngiltere’yi elediği 1986 Dünya Kupası’ndaki benzerlikler göz önüne alındığında. Maçtan sonra TyC Sports’a konuşan Messi, Maradona’nın bu maçla olan bağı nedeniyle bu karşılaşmanın özel bir anlam taşıdığını söyledi.

"Şüphesiz Diego, yukarıdan bu anın tadını sonuna kadar çıkarıyordur çünkü bugün onun için çok özel bir gündü; ona bu sevinci yaşatabilmek ve onun yukarıdan istediği şekilde bunu deneyimleyebilmesi... Bırakalım da tadını çıkarsın, çünkü bu onun için de bir hediye," diye açıkladı Messi.