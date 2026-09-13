Diego Simeone'ye büyük darbe: Yıldız golcü, kas sakatlığı nedeniyle Real Sociedad deplasmanını kaçıracak!

Alvarez, Pablo Barrios ve Alexander Sørloth'la birlikte kenara çekildi ve bu durum, zaten deplasmanda oynaması herkesçe zor kabul edilen karşılaşma öncesinde Simeone'nin kadro derinliğini ciddi şekilde azalttı. Arjantinli ve Norveçli oyuncuların ikisi de forma giyemeyeceği için, Jonathan David deplasmana götürülen kafilede tanınmış tek kıdemli santrfor seçeneği olarak kaldı. Simeone; Musso, Vergas, Mendoza, Johnny, Koke, Han In, Baena, Lookman, Oblak, Marcos Llorente, Arnau Ortiz, Hancko, Marc Pubill, Giuliano Simeone, Cuti Romero, Grimaldo, Hjulmand, Le Normand, Esquivel, Domínguez, Martínez ve Castillo'nun yer aldığı geniş bir kadro açıkladı, ancak hücum hattındaki seçeneklerin son derece sınırlı olduğu tartışmasız.