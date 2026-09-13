News Images
Çeviri:
Diego Simeone'ye büyük darbe: Yıldız golcü, kas sakatlığı nedeniyle Real Sociedad deplasmanını kaçıracak!
San Sebastian'da büyük darbe
Atletico Madrid, Arjantinli oyuncunun son anda yaşadığı fiziksel problem nedeniyle yıldız forveti Julian Alvarez'den yoksun şekilde son La Liga maçı için San Sebastián'a gitti. Marca'nın haberine göre forvet, sorunu antrenmanda yaşadı ve kadrodan çıkarılmak zorunda kaldı. Diego Simeone, Rojiblancos'un endişe verici form düşüşünü durdurmaya çalıştığı bir dönemde şimdi hücumdaki en önemli kozunu kaybetti.
Kulüp, sosyal medyada yayımladığı açıklamada, "Julián, kas zorlanması nedeniyle San Sebastián'a seyahat etmiyor ve bu durum onun dünkü antrenman seansından çekilmesine neden oldu" ifadelerini kullandı. "Gerekli testlerin ardından sağlık ekibi, bugünkü maçta forma giymesini uygun görmedi."
- APL
Liverpool dönüşünün ardından ivme kaybı
Bu aksilik, geçtiğimiz çarşamba günü Anfield'da Liverpool'a karşı ilk 11'e dönüp 90 dakikanın tamamında oynayan Alvarez için son derece can sıkıcı bir dönemde geldi. Simeone'nin hücum hattında tartışmasız bir düzenli isim hâline gelmeye başlamışken, yaşadığı bu son kas problemi ilerleyişini durdurdu. Sağlık ekibi, uzun vadeli herhangi bir hasarı önlemek için antrenman sahasındaki olayın ardından hızla harekete geçti ve Anoeta karşılaşmasında forma giyemeyeceğini resmen açıkladı.
Liverpool karşısında yoğun şekilde görev aldıktan sonra Alvarez'in ani yokluğu, bitiriciliğini yeniden bulmaya çalışan takımın hücum bölgesinde büyük bir boşluk bırakıyor.
Simeone hücum seçenekleri açısından yetersiz kaldı
Alvarez, Pablo Barrios ve Alexander Sørloth'la birlikte kenara çekildi ve bu durum, zaten deplasmanda oynaması herkesçe zor kabul edilen karşılaşma öncesinde Simeone'nin kadro derinliğini ciddi şekilde azalttı. Arjantinli ve Norveçli oyuncuların ikisi de forma giyemeyeceği için, Jonathan David deplasmana götürülen kafilede tanınmış tek kıdemli santrfor seçeneği olarak kaldı. Simeone; Musso, Vergas, Mendoza, Johnny, Koke, Han In, Baena, Lookman, Oblak, Marcos Llorente, Arnau Ortiz, Hancko, Marc Pubill, Giuliano Simeone, Cuti Romero, Grimaldo, Hjulmand, Le Normand, Esquivel, Domínguez, Martínez ve Castillo'nun yer aldığı geniş bir kadro açıkladı, ancak hücum hattındaki seçeneklerin son derece sınırlı olduğu tartışmasız.
- AFP
Çok ihtiyaç duyulan bir reaksiyonun peşinde
Atletico Madrid, San Mamés'te Athletic Club'a ve Avrupa'da Liverpool'a karşı aldığı üst üste yenilgilerin ardından bu maça anında tepki vermek için çıkıyor. Sezonun başındaki yarışın içinde sağlam şekilde kalmak için üç puana ihtiyaç duyan Simeone, en etkili silahından yoksunken taktik çözümler bulmak zorunda. İki maçlık mağlubiyet serisini San Sebastián'da sona erdirmek, eldeki kadro oyuncularından muazzam bir kolektif çaba gerektirecek.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun