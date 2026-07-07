Getty Images Sport
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Diego Simeone, “yazın en büyük transferi”ni hedeflerken, Atlético Madrid, Mohamed Salah’ı en öncelikli transfer hedefi olarak belirledi
İspanyol devleri Salah’ı gözüne kestirdi
İspanyol medya kuruluşu Fichajes’in haberlerine göre, Atlético, Salah’ı birincil hedefi haline getirerek transfer piyasasını sarsmaya kararlı. Los Colchoneros, kulübün en üst seviyedeki rekabet gücünü yeniden kazanmak amacıyla, Antoine Griezmann’ın ayrılmasının ardından Mısırlı kaptanı ideal halefi olarak görüyor. Salah’ın serbest oyuncu statüsüne rağmen, La Liga devi, oyuncuyu ikna etmek için oldukça yüksek bir maaş paketi hazırlamak zorunda.
- Getty Images Sport
Arzu edilen seçkin bir kazanma zihniyeti
İspanya'nın başkentindeki kulübün spor yönetimi, bu kanat oyuncusunun kariyerine, hiyerarşisine ve kazanma azmine büyük hayranlık duyduğu bildiriliyor. 33 yaşındaki oyuncunun, hücumu yönetmek ve kritik Avrupa maçlarında büyük bir sorumluluğu üstlenmek için ideal profile sahip olduğu düşünülüyor. Simeone, Anfield'da geçirdiği dokuz sezonun ardından hâlâ dünya klasında bir keskinliğe sahip olan bu modern Premier Lig efsanesinin olası transferini “yazın en büyük transferi” olarak görüyor.
Simeone, hücumda keskinlik arıyor
Salah’ın Simeone’nin yönetimindeki varlığının, dar alanlarda yaratıcılığa ihtiyaç duyan Atlético’nun hücum hattının keskinliğine anında bir katkı sağlayacağı öngörülüyor. Öte yandan, oyuncunun Avrupa’daki rekabet gücünü korumak amacıyla İspanya’nın en üst ligindeki atmosferi deneyimlemeyi sabırsızlıkla beklediği söyleniyor. Bu iddialı transfer, Atlético’nun gelecek sezon hem ulusal kupalar için mücadele edebilmesini hem de Şampiyonlar Ligi sahnesinde parlayabilmesini sağlamak amacıyla gerçekleştiriliyor.
- Getty Images Sport
Şiddetli imza yarışı kızışıyor
Salah’ın Suudi Arabistan kulüplerinden gelen astronomik tekliflerle adı anılmaya devam etmesi nedeniyle, Atlético’nun kişisel şartları netleştirmek için şüphesiz acele etmesi gerekiyor. Rojiblancos’un scout ekibi ve yönetimi, yıldız oyuncuyu Madrid’e gelmeye ikna etmek için şu anda cazip bir sözleşme teklifi hazırlıyor. Sezon öncesi hazırlıklar resmen başlamadan önce, Simeone’nin kendisi de müzakere sürecinde kilit bir rol üstleniyor.
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