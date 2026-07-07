Diego Simeone, “yazın en büyük transferi”ni hedeflerken, Atlético Madrid, Mohamed Salah’ı en öncelikli transfer hedefi olarak belirledi

İspanya'nın başkentindeki kulübün spor yönetimi, bu kanat oyuncusunun kariyerine, hiyerarşisine ve kazanma azmine büyük hayranlık duyduğu bildiriliyor. 33 yaşındaki oyuncunun, hücumu yönetmek ve kritik Avrupa maçlarında büyük bir sorumluluğu üstlenmek için ideal profile sahip olduğu düşünülüyor. Simeone, Anfield'da geçirdiği dokuz sezonun ardından hâlâ dünya klasında bir keskinliğe sahip olan bu modern Premier Lig efsanesinin olası transferini “yazın en büyük transferi” olarak görüyor.