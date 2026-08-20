Diego Simeone, transfer tartışmasının ardından Atletico Madrid taraftarlarının Julian Alvarez'i ıslıklamasına tepki gösterdi

Alvarez, Atletico kadrosunda göze çarpan bir eksikti ve Simeone'nin ekibi Malaga karşısında rahat bir 2-0 galibiyet aldı. Arjantinli forvet Metropolitano'da ortalarda yoktu, ancak tribünlerdeki taraftarlar arasında yine de en çok konuşulan konu oldu.

Atletico taraftarlarının, golcünün son Dünya Kupası sırasında kulüpten ayrılmak için transfer talebinde bulunduğu yönündeki tartışmalı açıklamalarını açıkça unutmadığı görüldü. Bu nedenle, iç saha tribünlerinin küçük ama sesli bir bölümü, lig maçının tamamı boyunca sahada olmayan forvete yönelik düşmanca tezahüratlar yaptı ve yuhaladı.