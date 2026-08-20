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Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport
Yosua Arya

Çeviri:

Diego Simeone, transfer tartışmasının ardından Atletico Madrid taraftarlarının Julian Alvarez'i ıslıklamasına tepki gösterdi

J. Alvarez
D. Simeone
Atletico Madrid
Atletico Madrid - Malaga
La Liga

Diego Simeone, Atletico Madrid taraftarlarının Malaga karşısında alınan 2-0’lık galibiyet sırasında Julian Alvarez’e yönelttiği ıslıkları değerlendirdi. Arjantinli forvet, Dünya Kupası’nda yaptığı son açıklamaların ardından süren transfer tartışmaları nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.

  • Alvarez'in yokluğu tribünlerde tepkiye yol açtı

    Alvarez, Atletico kadrosunda göze çarpan bir eksikti ve Simeone'nin ekibi Malaga karşısında rahat bir 2-0 galibiyet aldı. Arjantinli forvet Metropolitano'da ortalarda yoktu, ancak tribünlerdeki taraftarlar arasında yine de en çok konuşulan konu oldu.

    Atletico taraftarlarının, golcünün son Dünya Kupası sırasında kulüpten ayrılmak için transfer talebinde bulunduğu yönündeki tartışmalı açıklamalarını açıkça unutmadığı görüldü. Bu nedenle, iç saha tribünlerinin küçük ama sesli bir bölümü, lig maçının tamamı boyunca sahada olmayan forvete yönelik düşmanca tezahüratlar yaptı ve yuhaladı.

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  • Julian AlvarezGetty Images

    Simeone taraftarlara yanıt verdi

    Maç sonrası basın toplantısında Simeone'ye, ayrılmak isteyen yıldızına yönelen olumsuz tepki kaçınılmaz olarak soruldu. Atletico teknik direktörü, hayal kırıklığı yaşayan taraftarlara desteğini verir gibi görünen net bir yanıt verdi.

    “İnsanlarımıza büyük saygı duyuyorum” diyen Simeone, sözlerini şöyle sürdürdü: “Her zaman söylediğimiz gibi, belirli ihtimallere açığız. Bunu 15 yıldır biliyorsunuz, transfer dönemi kapanana kadar yaşanabilecek her şeye açık olduğumu hep söylüyorum. Bu, herhangi bir spesifik kişiden bahsettiğim anlamına gelmiyor, bu açık mı?”

  • Mümkün olan en iyi kadroyu kurmak

    Alvarez'in yakın geleceğini çevreleyen bariz belirsizliğe rağmen, Simeone kulüp yönetiminden aldığı mali destek konusunda son derece iyimserliğini koruyor. Tecrübeli teknik adam, son tarih geçmeden önce son derece güçlü bir oyuncu grubunu nihai hale getirme yönündeki temel arzusunu vurguladı.

    Teknik direktör, "Doğru, bunu her zaman söyledim, hem de sadece şimdi değil" diye ekledi. "Her zaman olduğu gibi, mümkün olan en iyi araçları sağlamayı hedefliyoruz. Ve umarım şimdiyle son tarih arasında mümkün olan en iyi kadroyu kurabiliriz."

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  • Julian Alvarez Diego SimeoneGetty Images

    Atletico için sırada ne var?

    Atletico şimdi transfer döneminin geri kalanını başarıyla yönetmek zorunda ve aynı zamanda Alvarez ile sadık taraftarlar arasındaki altta yatan gerilimi acilen çözmeli. Arjantinli forvetin yeni sezon planlarının bir parçası olarak kalıp kalmayacağına kulüp karar verirken, önümüzdeki günler kesinlikle kritik olacak. Bu arada Simeone'nin ekibi, pazar günü İspanya Ligi'nde Villarreal'i ağırlamaya hazırlanacak.

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