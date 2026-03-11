Diego Simeone, Tottenham'ın kabus gibi başlayan maçının ardından Antonin Kinsky'nin şok edici oyuncu değişikliğini "hiç görmediğini" söyledi

Atletico teknik direktörü, yüksek riskli bir eleme maçında bu kadar erken bir zamanda kaleci değişikliği yapma kararı hakkında soru aldı. Simeone, Movistar'a şunları söyledi: "Hayır, profesyonel düzeyde böyle bir şey görmedim. Bu benim sorunum değil, onların, teknik direktörlerinin ve kalecinin sorunu. Biz kendimize odaklanıyoruz, başkalarının kararlarına değil."

Bu oyuncu değişikliğinin niteliği, özellikle Tudor'un Kinsky'yi sahadan tünele doğru yürürken görmezden geldiği için, yorumcuların şiddetli eleştirilerine maruz kaldı. Eski İngiltere kalecisi Joe Hart, genç bir oyuncunun kariyerini belirleyebilecek bir anda Spurs teknik direktörünün empati yoksunluğunu özellikle eleştirdi. "Tudor'un yanından geçiyor ve onu fark etmiyor bile. Eğer bu insan yönetimi ise, hayretler içindeyim. Orada duruyor ve hiçbir şey olmamış gibi davranıyor," diye öfkelendi Hart, TNT Sports'ta. "Bu çocuk için çok üzülüyorum, gerçekten çok üzülüyorum. Tottenham takımı şu anda tamamen dağınık durumda."