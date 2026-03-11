Getty/GOAL
Çeviri:
Diego Simeone, Tottenham'ın kabus gibi başlayan maçının ardından Antonin Kinsky'nin şok edici oyuncu değişikliğini "hiç görmediğini" söyledi
Kinsky'nin Madrid'deki korku gösterisi
Avrupa'nın en zorlu atmosferlerinden birinde eldivenleri emanet edilen Çek kaleci, Metropolitano'da geçirdiği akşam hızla çöktü. Atletico'nun hücum hattının yüksek tempolu baskısı karşısında felç olmuş gibi görünen Kinsky, ev sahibi takımın hatalarından yararlanmasıyla yalnız kalmış görünüyordu. Bu hatalar, Tottenham yedek kulübesinin görmezden gelemeyeceği kadar büyüktü. Bu seviyede nadiren görülen bir hamle ile, morali bozuk genç oyuncu 17. dakikada oyundan alındı. Guglielmo Vicario durumu düzeltmek için oyuna girdi, ancak hasar çoktan verilmişti ve Spurs sonunda 5-2 mağlup oldu.
- Getty/GOAL
Simeone acımasız taktiksel hamleye şaşkın
Atletico teknik direktörü, yüksek riskli bir eleme maçında bu kadar erken bir zamanda kaleci değişikliği yapma kararı hakkında soru aldı. Simeone, Movistar'a şunları söyledi: "Hayır, profesyonel düzeyde böyle bir şey görmedim. Bu benim sorunum değil, onların, teknik direktörlerinin ve kalecinin sorunu. Biz kendimize odaklanıyoruz, başkalarının kararlarına değil."
Bu oyuncu değişikliğinin niteliği, özellikle Tudor'un Kinsky'yi sahadan tünele doğru yürürken görmezden geldiği için, yorumcuların şiddetli eleştirilerine maruz kaldı. Eski İngiltere kalecisi Joe Hart, genç bir oyuncunun kariyerini belirleyebilecek bir anda Spurs teknik direktörünün empati yoksunluğunu özellikle eleştirdi. "Tudor'un yanından geçiyor ve onu fark etmiyor bile. Eğer bu insan yönetimi ise, hayretler içindeyim. Orada duruyor ve hiçbir şey olmamış gibi davranıyor," diye öfkelendi Hart, TNT Sports'ta. "Bu çocuk için çok üzülüyorum, gerçekten çok üzülüyorum. Tottenham takımı şu anda tamamen dağınık durumda."
Atletico teknik direktörü, Tottenham'ın hatasını 'zorladıktan' sonra mutlu
Simeone için gecenin başarısı sadece skorla sınırlı değildi, aynı zamanda takımının Kinsky ve Spurs savunmasının erken hatalarını zorlamadaki performansı da önemliydi. Simeone, "Takımı beğendim, onlara yaptırdığımız hatalar sayesinde etkili olabildik, bu da bize güven verdi, rakibin yarı sahasında baskı yapmaya devam etmemizi ve önemli bir üstünlük sağlamamızı teşvik etti" diye konuştu. Ancak, üç gol farkla önde olmalarına rağmen, 16 turu henüz bitmediğini hatırlatarak, "İkinci maç kesinlikle zor olacak... Avrupa'daki her maç gibi" uyarısında bulundu.
- AFP
Atletico için sezonun hayati önemi olan dönemi
Spurs'a karşı elde edilen üç gol fark, Simeone'nin oyuncuları için sezonun kaderini belirleyecek bir dizi maç öncesinde hayati bir stratejik avantaj sağlıyor. 18 Mart'ta Londra'ya giderek rövanş maçını oynayan Atletico, ardından Real Madrid ve Barcelona ile arka arkaya iki iç saha maçı oynayacak. Spurs'a karşı elde edilen bu toplam skor avantajı, Atletico'ya çok ihtiyaç duyduğu nefes alma fırsatı sunuyor ve takım artık bu hafta sonu Getafe ile oynayacağı La Liga maçına tamamen odaklanabilir.
Reklam