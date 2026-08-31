Atletico cephesindeki öfkenin temelinde, Simeone'nin Alvarez'e zor dönemlerinde verdiği sarsılmaz destek yatıyor. Forvet geçen sezon dört ay boyunca gol atamasa da Simeone onun en güçlü savunucusu olmaya devam etti. Teknik direktör, eski Manchester City oyuncusunu Madrid'deki uzun vadeli projesinin temel taşı olarak görüyordu; bu da son dönemdeki transfer hareketliliğini teknik ekip açısından kabullenmeyi özellikle zorlaştırdı.

Kitromilides, Simeone'nin neden bu kadar kırgın hissettiğini açıklarken, oyuncunun zorlandığı dönemde gördüğü korumaya dikkat çekti. Ardından şöyle dedi: "Bu onun adamı, bu, geçen sezon Alvarez yaklaşık dört ay gol atamazken onun kamuoyu önünde ve istikrarlı şekilde savunduğu biri. Simeone tarafından hiçbir zaman sorgulanmadı, Simeone'den hiçbir zaman kötü bir söz çıkmadı, sürekli arkasında duruldu ve yüzde 100 desteklendi. Bu onların en önemli oyuncusu, franchise oyuncusu. Bütün proje Julian Alvarez'in etrafında kurulu."