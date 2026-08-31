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Diego Simeone 'tam anlamıyla KÜPLERE BİNDİ' ve Julian Alvarez'e 'bakamıyor bile'; Atletico Madrid yıldızı Barcelona'ya transferi zorluyor
Simeone dayanma noktasına geldi
Metropolitano'daki atmosfer, Simeone'nin Alvarez'e "son derece öfkeli" olduğunu belirten haberlerle zehirlenmiş durumda. Arjantinli forvet, Barcelona'ya sansasyonel bir transferle gitmesi yönündeki iddialarla güçlü şekilde anılıyor; bu hamle, teknik direktörünü, sezon boyunca kamuoyu önünde kararlılıkla verdiği desteğin ardından terk edilmiş hissettirdi.
La Liga yorumcusu Phil Kitromilides, teknik direktörün öfkesinin boyutunu ortaya koyarak kötüye giden duruma ışık tuttu. CBS Sports'a konuşan Kitromilides, şunları söyledi: "Duyduğum kadarıyla soyunma odası ona karşı çok ama çok hayal kırıklığı yaşıyor. Ve durumu bilen birinden bana söylenene göre Diego Simeone ona bakamıyor bile. Yani, Diego Simeone Julian Alvarez'e öfkeli, hem de son derece öfkeli. Hem de haklı olarak."
- AFP
Güvene ihanet
Atletico cephesindeki öfkenin temelinde, Simeone'nin Alvarez'e zor dönemlerinde verdiği sarsılmaz destek yatıyor. Forvet geçen sezon dört ay boyunca gol atamasa da Simeone onun en güçlü savunucusu olmaya devam etti. Teknik direktör, eski Manchester City oyuncusunu Madrid'deki uzun vadeli projesinin temel taşı olarak görüyordu; bu da son dönemdeki transfer hareketliliğini teknik ekip açısından kabullenmeyi özellikle zorlaştırdı.
Kitromilides, Simeone'nin neden bu kadar kırgın hissettiğini açıklarken, oyuncunun zorlandığı dönemde gördüğü korumaya dikkat çekti. Ardından şöyle dedi: "Bu onun adamı, bu, geçen sezon Alvarez yaklaşık dört ay gol atamazken onun kamuoyu önünde ve istikrarlı şekilde savunduğu biri. Simeone tarafından hiçbir zaman sorgulanmadı, Simeone'den hiçbir zaman kötü bir söz çıkmadı, sürekli arkasında duruldu ve yüzde 100 desteklendi. Bu onların en önemli oyuncusu, franchise oyuncusu. Bütün proje Julian Alvarez'in etrafında kurulu."
Barcelona'nın ilgisi ve alternatifleri
Alvarez geçen hafta antrenmanlara katılmayarak ayrılığına dair spekülasyonları আরও alevlendirse de, pazar günü takım arkadaşlarıyla birlikte yeniden çalışmalara döndü. Ancak oyuncunun Camp Nou'ya gitme isteği açıkça görülse de, Atletico Madrid kararlı tutumunu koruyor.
Barcelona, Arjantinli milli oyuncuya ilgisini sürdürüyor ancak kulübün yönetim kademesinin, mevcut transfer döneminde böyle bir anlaşmayı sonuçlandırmanın son derece zor olduğunun farkında olduğu bildiriliyor. Bu nedenle Katalan devi, hücum seçeneklerini güçlendirmek için dikkatini başka hedeflere çevirdi. Haberlere göre Barca, Arsenal'den Gabriel Jesus için artık bir anlaşmaya yaklaşmış durumda; bu da Atletico'nun mutsuz golcüsüne kıyasla daha ulaşılabilir bir alternatif olarak görülüyor.
- Getty Images Sport
Madrid'de belirsiz gelecek
İç sürtüşmeye rağmen Alvarez'in Atletico'nun sıradaki maçının kadrosuna dahil edilmesi bekleniyor. Barcelona'nın gölgesi büyük ölçüde hissedilmeye devam etse de kulüp, hücum oyuncusunu yeniden takıma kazandırmak için çaresizce uğraşıyor.
Kulüp yetkilileri, alttaki gerilime rağmen bir normallik havası vermek için ellerinden geleni yapıyor. Oyuncunun son dönemdeki yokluğu ve olası dönüşüyle ilgili olarak kulübün tutumu, onun profesyonel görevlerine odaklanacağı yönündeki umudunu koruyor. Mateu Alemany kısa süre önce durumla ilgili şu yorumu yaptı: "Plan çok net. Umarız kısa süre içinde yeniden takıma döner ve sıradaki LaLiga maçı için hazır olur."
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