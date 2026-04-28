Diego Simeone: Taktik konusunda geride kalmış mı, yoksa hâlâ Atlético Madrid’in sihirli dokunuşlu adamı mı?

Atleti, son iki yaz transfer döneminde her birinde yaklaşık 190 milyon avro (165 milyon sterlin/220 milyon dolar) harcadı ve şimdi tüm bu çabalarının karşılığında elinde sadece Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kalma riskiyle karşı karşıya. Simeone'nin sözleşmesi 2027'de sona eriyor ve kulübün yeni çoğunluk hissedarı Apollo Sports Capital'in ona sözleşme uzatımı teklif edip etmeyeceğinden emin olmadığı bildiriliyor. Bu nedenle, kulüp tarihinin en başarılı döneminin sonuna yaklaştığımız hissi var.
Ancak henüz hiçbir şey kesinleşmedi ve önümüzdeki hafta, Simeone'nin görev süresinin nasıl değerlendirileceği ve bundan sonra ne olacağı konusunda çok büyük bir etki yaratabilir.
Hikaye, bu haftaki Şampiyonlar Ligi yarı finalleri öncesinde çoktan yazıldı. Paris Saint-Germain ile Bayern Münih arasındaki karşılaşma kaçırılmayacak bir maç olarak görülürken, korku, Atletico Madrid ile Arsenal arasındaki maçın izlenemez olabileceği yönünde. Ancak Simeone'nin Atleti'si bu senaryoyu çok kolay bir şekilde tersine çevirebilir.
Rojiblancos, hâlâ inatçı savunması ve karanlık taktikleriyle tanınıyor olabilir, ancak aslında bu sezonun Şampiyonlar Ligi'ndeki en öngörülemez takımlardan biri oldular ve maçları gollerle doluydu. Nitekim, Atleti tek bir golsüz beraberlik bile yaşamadı, sadece bir kez kalesini gole kapatabildi - ve o da Camp Nou'da 10 kişilik Barcelona'ya karşıydı.
Simeone, Julian Alvarez ile dünyanın en iyi forvetlerinden birine sahipken, çok yetenekli Antoine Griezmann Atleti kariyerine masalsı bir son vermeyi hedefliyor. Ademola Lookman, Ocak ayında Atalanta'dan transfer olduğundan beri hücuma yepyeni bir boyut kattı ve Alexander Sorloth defalarca önemli gollerle öne çıktı.
Dokuz yıl sonra ilk kez ulaşılan Şampiyonlar Ligi yarı finali, Simeone için hem kendisinin hem de Atleti'nin geliştiğini, modern futbola geç de olsa uyum sağladıklarını dünyaya göstermek için muhteşem bir fırsat.
Simeone'nin eski şampiyon takımının biraz daha genç ve güçlü bir versiyonu gibi görünen Arsenal karşısında şüphesiz zayıf taraf onlar, ancak bir galibiyet, Simeone'ye Şampiyonlar Ligi zaferi için beklenmedik bir üçüncü şans sağlayacak ve futbol tarihinin en iyi teknik direktörlerinden biri olduğu konusundaki tüm şüpheleri ortadan kaldıracaktır.