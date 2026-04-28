Diego Simeone: Taktik konusunda geride kalmış mı, yoksa hâlâ Atlético Madrid’in sihirli dokunuşlu adamı mı?

2011 yılında tam bir kaos içindeki bir kulübü devraldı ve o günden bu yana Rojiblancos ile iki La Liga şampiyonluğu da dahil olmak üzere sekiz kupa kazandı. Simeone ayrıca, görev süresi boyunca Atleti'yi dördüncü kez Şampiyonlar Ligi yarı finallerine taşıdı; bu da Madrid'in "ikinci" kulübünün ilk Avrupa Kupası'na sadece üç maç uzaklıkta olduğu anlamına geliyor. Simeone, tüm bunları, kendisini dünyanın dört bir yanındaki tarafsız taraftarların sevgisini kazanan bir iş ahlakı ve tutkuyla başardı.

O halde, her taraftarın eski orta saha oyuncusunun takımlarının başına geçmesini istememesi tuhaf görünüyor. O, dünyanın en yüksek maaşlı teknik direktörü olabilir, ancak herkes onu en iyisi olarak görmüyor - ve bunun nedeni, Simeone'nin oyun stiline yönelik olumsuz algı.

Peki, 55 yaşındaki teknik adam yanlış mı anlaşılıyor? Gullit, Simeone'nin hak ettiği değeri görmediğini söylerken haklı mı? Yoksa onun yöntemleri modern çağda yer bulamıyor mu?