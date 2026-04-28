Mark Doyle

Çeviri:

Diego Simeone: Taktik konusunda geride kalmış mı, yoksa hâlâ Atlético Madrid’in sihirli dokunuşlu adamı mı?

Hollandalı efsane Ruud Gullit, geçen hafta Diego Simeone'yi tüm zamanların en iyi teknik direktörlerinden biri olarak nitelendirdi; ancak Arjantinli teknik adamın hak ettiği takdiri görmediğini de belirtti. Bu ilginç bir görüş olsa da, tıpkı Simeone'nin kendisi gibi, her zaman görüş ayrılıklarına yol açacak bir konuydu. Sevgiyle "Cholo" olarak anılan bu isim, futbol dünyasında büyük saygı görüyor. Atletico Madrid'de sergilediği performans, herkesten saygı uyandırmaktan başka bir şey yapmıyor.

2011 yılında tam bir kaos içindeki bir kulübü devraldı ve o günden bu yana Rojiblancos ile iki La Liga şampiyonluğu da dahil olmak üzere sekiz kupa kazandı. Simeone ayrıca, görev süresi boyunca Atleti'yi dördüncü kez Şampiyonlar Ligi yarı finallerine taşıdı; bu da Madrid'in "ikinci" kulübünün ilk Avrupa Kupası'na sadece üç maç uzaklıkta olduğu anlamına geliyor. Simeone, tüm bunları, kendisini dünyanın dört bir yanındaki tarafsız taraftarların sevgisini kazanan bir iş ahlakı ve tutkuyla başardı.

O halde, her taraftarın eski orta saha oyuncusunun takımlarının başına geçmesini istememesi tuhaf görünüyor. O, dünyanın en yüksek maaşlı teknik direktörü olabilir, ancak herkes onu en iyisi olarak görmüyor - ve bunun nedeni, Simeone'nin oyun stiline yönelik olumsuz algı.

Peki, 55 yaşındaki teknik adam yanlış mı anlaşılıyor? Gullit, Simeone'nin hak ettiği değeri görmediğini söylerken haklı mı? Yoksa onun yöntemleri modern çağda yer bulamıyor mu?

    "Sıkı çalışmanın yerini hiçbir şey tutamaz"

    Hem hücumda etkili hem de koşu gücü yüksek bir orta saha oyuncusu olan Simeone, 1996 yılında Atlético’nun lig ve kupa ikilisini kazanmasına katkıda bulundu. Ancak kulüp, Simeone’nin teknik direktör olarak geri dönene kadar bir daha İspanya şampiyonu olamadı; bu durum da onun kulüp için ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Atleti'nin 2013-14 sezonunda kazandığı İspanya şampiyonluğunun önemi de abartılamaz; bu başarı, futbol tarihinin en büyük teknik direktörlük başarılarından biri olarak kabul edilir.

    10 yıldır Real Madrid ve Barcelona dışında kimse La Liga'yı kazanamamıştı, oysa Simeone, üçüncü lig takımı Albacete tarafından Copa del Rey'den elenmiş bir Atletico takımının başına geçmişti. İki buçuk yıldan biraz fazla bir süre sonra, Lionel Messi'nin Barçası ve Cristiano Ronaldo'nun Madrid'inden üç puan önde, Primera Division'ı zirvede bitirdiler; aynı zamanda hiçbir maç kaybetmeden Şampiyonlar Ligi finaline ulaştılar.

    "Bu inanılmaz, kelimelerle ifade edilemeyecek bir sevinç. Bugün, kulüp tarihinin en önemli günlerinden biri olacak," dedi Simeone, sezonun son gününde şampiyonluk rakibi Barça ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluğu garantiledikten sonra. "Oyunculara ve bize her zaman inanan insanlara teşekkür etmek istiyorum. Sıkı çalışmanın yerini hiçbir şey tutamaz."


    "Cholo anahtar rol oynuyor"

    Ne yazık ki, kadro sıkıntısı çeken Atleti, sezonun sonlarına doğru güçten düşmüştü ve Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid karşısında uzatmalarda yürek parçalayan bir çöküş yaşayacaktı; ancak Barça karşısında sergilediği olağanüstü direnç herkesin gözü önündeydi.

    Bir gol geride olmalarına ve Diego Costa ile Arda Turan'ın sakatlık nedeniyle oyundan çıkmasına rağmen, konuk takım ikinci yarının başında Diego Godin'in golüyle skoru eşitledi ve ardından Camp Nou seyircisinden alkış alan kahramanca bir savunma performansı sergiledi.

    "Bu takım asla pes etmez," diye coşkuyla konuştu Atleti'nin eski Barça forveti David Villa. "Her şey aleyhimizeyken başladık, ama takım tepki gösterdi ve tüm yıl boyunca yaptığımız gibi oynadık. Biz bir savaşçılar grubuyuz," ancak "Cholo" anahtar kişidir, hepimizin ilham almak için başvurduğu kişidir."

    Gerçekten de Simeone, takımın sembolü haline gelmişti. Atleti'de oyuncular gelip gitti - 2016 Şampiyonlar Ligi finaline ulaşan takım, iki yıl önce Lizbon'da yenilen takımdan çok farklıydı - ancak teknik direktör sabit kaldı, bu da Atletico'nun meşhur yoğunluğundan hiçbir şey kaybetmediği anlamına geliyordu.

    Arsenal'in eski Atletico sportif direktörü Andrea Berta bir keresinde şöyle demişti: "Yetenek önemlidir. Ancak Diego için oynama konusunda doğru zihniyete sahip olmayan bir oyuncu, Atletico'da başarılı olamaz."

    "Futbol değişti"

    Joao Felix, Atleti'ye yanlış bir zihniyetle gelen yüksek profilli bir transferin mükemmel bir örneğidir; ancak bu forvetin başarısızlığı, Simeone'nin son yıllarda takımının oyununa daha fazla esneklik, akıcılık ve yaratıcılık katmaya çalışırken, savunmadaki genel gücünü ve sağlamlığını olumsuz etkilemeden bunu başarmanın ne kadar zor olduğunu da ortaya koydu. Örneğin, Rojiblancos 2013-14 sezonunda şampiyon olduğunda, bunu 20 maçta kalesini gole kapatarak ve çok az top hakimiyeti ile başarmıştı.

    Orta saha oyuncusu Koke, ESPN'e "Kontratağa oynadık" dedi. "Bazen yüksek, bazen alçak savunma yaptık. Top olmadan da maçı domine ettik." Atletico'nun 2021'de tekrar şampiyon olduğu sezon da benzer bir hikaye yaşandı; sadece 67 gol attılar ama sadece 25 gol yediler.

    Ancak Simeone, 2023'te oyunun değiştiğini kabul etti. "Godin ve o nesli düşünüyorum," dedi Gazzetta dello Sport'a. "Bugün, oynadıkları şekilde ezilip geçerlerdi. Her şey çok daha hızlı ve ben de bir teknik direktör olarak yöntemlerimi yenilemek zorunda kaldım."

    Ve bunu kesinlikle denedi - ancak somut bir başarı elde edemedi... en azından şu ana kadar.

    "Taraftarların ihtiyacı olan şey mesajlar değil, galibiyetler"

    Simeone ile Çarşamba günü Metropolitano'da oynanacak Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında karşı karşıya geleceği teknik direktör Mikel Arteta arasında karşılaştırmalar yapılıyor; ancak bazı çevrelerde, İspanyol teknik adamın Emirates'te de benzer derecede etkileyici bir iş çıkardığına dair yaygınlaşan görüş, sadece yanlış olmakla kalmıyor, aynı zamanda incitici de.

    Simeone'nin görevinin yedinci yılında, La Liga'daki Clasico ikilisini çoktan kırmış, iki Avrupa Ligi şampiyonluğu kazanmış ve iki kez Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmıştı - ve bunu 1 milyar sterlinden fazla bir bütçeye sahip olmadan başarmıştı.

    Ancak, transfer piyasasında önemli bir destek almasına rağmen taktikleri ve kupa kazanamaması nedeniyle baskı altında olması açısından Arteta ile en az bir ortak noktası var. 2020-21 La Liga şampiyonluğu, Simeone'nin Atleti ile kazandığı son kupa ve bu ay Real Sociedad'a karşı Copa del Rey finalinde şok bir mağlubiyet yaşadıktan sonra, giderek daha fazla hayal kırıklığına uğrayan taraftarlara bir mesajı olup olmadığı sorulduğunda, Cholo, "Taraftarların mesajlara değil, galibiyetlere ihtiyacı var" diye cevap verdi.

    "Mağdur değiller"

    Son haftalarda galibiyet elde etmek endişe verici bir şekilde zorlaşmaya başladı. Cumartesi günü Athletic Club’a karşı alınan 3-2’lik galibiyet, dört maçlık yenilgi serisinin ardından Atleti’nin bir aydan uzun süredir La Liga’da kazandığı ilk galibiyetti.

    Bu süreçte, La Liga'da ilk dört sırayı garantilemiş olan Atleti'nin kupa müsabakalarına öncelik verdiği açıktı, ancak bu durum, Copa del Rey finalinde Sociedad'a karşı alınan yenilgiyi daha da hayal kırıklığı verici hale getirdi.

    Elbette, Atleti'nin Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Barça'yı elediği zorlu ikinci maç, Simeone'nin oyuncularını şüphesiz çok yormuştu, ancak koçun onuruna, Sevilla'daki dağınık performans için herhangi bir mazeret göstermeye bile kalkışmadı.

    "Biz hiçbir şeyin kurbanı değiliz," dedi Simeone. "Onlar kazanmayı hak ettiler ve hayat, ortaya çıkan durumları kabul etmek, bu süreçte dersler çıkarmak ve hedefimize odaklanmaktan ibarettir. İleriye bakmalı, yolumuzdan sapmamalı ve istediğimizi tek bir yolla, çalışarak elde etmeliyiz."

    Ancak taraftarlar arasında, Atleti'nin tam da yanlış zamanda - üst üste ikinci sezon - gücünü kaybettiği ve bunun sonucunda bazılarının Simeone'yi suçladığına dair bir endişe var.

    UCL zaferi için üçüncü deneme mi?

    Atleti, son iki yaz transfer döneminde her birinde yaklaşık 190 milyon avro (165 milyon sterlin/220 milyon dolar) harcadı ve şimdi tüm bu çabalarının karşılığında elinde sadece Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kalma riskiyle karşı karşıya. Simeone'nin sözleşmesi 2027'de sona eriyor ve kulübün yeni çoğunluk hissedarı Apollo Sports Capital'in ona sözleşme uzatımı teklif edip etmeyeceğinden emin olmadığı bildiriliyor. Bu nedenle, kulüp tarihinin en başarılı döneminin sonuna yaklaştığımız hissi var.

    Ancak henüz hiçbir şey kesinleşmedi ve önümüzdeki hafta, Simeone'nin görev süresinin nasıl değerlendirileceği ve bundan sonra ne olacağı konusunda çok büyük bir etki yaratabilir.

    Hikaye, bu haftaki Şampiyonlar Ligi yarı finalleri öncesinde çoktan yazıldı. Paris Saint-Germain ile Bayern Münih arasındaki karşılaşma kaçırılmayacak bir maç olarak görülürken, korku, Atletico Madrid ile Arsenal arasındaki maçın izlenemez olabileceği yönünde. Ancak Simeone'nin Atleti'si bu senaryoyu çok kolay bir şekilde tersine çevirebilir.

    Rojiblancos, hâlâ inatçı savunması ve karanlık taktikleriyle tanınıyor olabilir, ancak aslında bu sezonun Şampiyonlar Ligi'ndeki en öngörülemez takımlardan biri oldular ve maçları gollerle doluydu. Nitekim, Atleti tek bir golsüz beraberlik bile yaşamadı, sadece bir kez kalesini gole kapatabildi - ve o da Camp Nou'da 10 kişilik Barcelona'ya karşıydı.

    Simeone, Julian Alvarez ile dünyanın en iyi forvetlerinden birine sahipken, çok yetenekli Antoine Griezmann Atleti kariyerine masalsı bir son vermeyi hedefliyor. Ademola Lookman, Ocak ayında Atalanta'dan transfer olduğundan beri hücuma yepyeni bir boyut kattı ve Alexander Sorloth defalarca önemli gollerle öne çıktı.

    Dokuz yıl sonra ilk kez ulaşılan Şampiyonlar Ligi yarı finali, Simeone için hem kendisinin hem de Atleti'nin geliştiğini, modern futbola geç de olsa uyum sağladıklarını dünyaya göstermek için muhteşem bir fırsat.

    Simeone'nin eski şampiyon takımının biraz daha genç ve güçlü bir versiyonu gibi görünen Arsenal karşısında şüphesiz zayıf taraf onlar, ancak bir galibiyet, Simeone'ye Şampiyonlar Ligi zaferi için beklenmedik bir üçüncü şans sağlayacak ve futbol tarihinin en iyi teknik direktörlerinden biri olduğu konusundaki tüm şüpheleri ortadan kaldıracaktır.

