Diego Simeone, Şampiyonlar Ligi'nden elenmelerine ilişkin "mazeret" uydurmayı reddeden Atlético Madrid teknik direktörü olarak Arsenal'in "inanılmaz gücünü" övdü
Simeone yenilgiyi olgunlukla kabul ediyor
Gunners, o geceki zorlu mücadelenin ardından 1-0 galip gelerek toplamda 2-1'lik bir zafer elde etti ve finale yükseldi; bu sonuç, Simeone'nin takımının nerelerde yetersiz kaldığını düşünmesine neden oldu. Bukayo Saka'nın ilk yarı bitiminde attığı gol, Emirates'teki gergin ikinci maçı sonuçlandırmaya yetti ve Arjantinli teknik direktör, 180 dakikalık mücadelenin sonunda daha iyi olan takımın bir üst tura yükseldiğini hemen kabul etti.
"Eğer elendiysem, bunun sebebi rakibimizin turu geçmeyi hak etmesidir. İlk yarıda çok etkiliydiler ve turu hak ettiler. Ama ben huzur ve sükunet hissediyorum; takım elinden gelenin en iyisini yaptı," dedi Simeone.
"İnanılmaz derecede güçlü bir takıma karşı mücadele etmeye geldik ve kendi gücümüzle elimizden gelenin en iyisini yaptık. Taraftarlarımıza ve oyuncularımıza minnettarım ve bulunduğum yerden gurur duyuyorum. Sezon öncesi stadyumda mücadele edeceğimizi söylemiştim ve ettik de. Ne yazık ki hiçbir şey kazanamadık, bu doğru, ama ulaşılması kolay olmayan yerlere ulaştık."
Tartışmalı penaltı olayına verilen tepki
Maçta gergin anlar da yaşandı; özellikle Griezmann’a yapılan bir müdahale, Atleti taraftarlarının penaltı talebinde bulunmasına neden oldu. Ancak Simeone, bu durumu bahane olarak kullanmamakta kararlıydı. “Griezmann’ın dahil olduğu pozisyon gibi basit ve açık bir konu üzerinde durmayacağım. Durum çok net ve Pubill’in rakip oyuncularından birine faul yaptığını anlıyoruz. O pozisyonda hakemin doğru karar verdiğini düşünüyoruz. Bu konu üzerinde durmayacağım çünkü bu mazeret uydurmak olur ve ben hiçbir şey için mazeret uydurmak istemiyorum," diye açıkladı hakemlikle ilgili sorulara yanıt verirken.
Maçın detayları hakkında daha fazla sorgulansa bile Simeone tutumunu korudu ve rakibin gösterdiği performansa olan saygısını vurguladı. "Söylenecek başka bir şey yok. Elendik. Arsenal'i tebrik ediyoruz; iyi mücadele ettiler," dedi. "Beğendiğim bir takımı ve bir teknik direktörü [Mikel Arteta] var. Tutarlı bir yaklaşım izliyorlar ve bu şekilde rekabet etmelerini sağlayan önemli finansal kaynaklara sahipler. Tebrikler. Bu kadar bariz bir konunun detaylarına takılmadan işimize devam edeceğiz."
Arteta ve Arsenal'in projesine övgü
Simeone, maçın son dakikalarında Arsenal'in zaman kazanma taktiklerine de değinmekle birlikte, Arteta yönetimindeki Arsenal'in taktiksel yapısını ve gelişimini övmek için bir ara ayırdı. Bunu oyunun doğal bir parçası olarak gördü. "Bu futbolun bir parçası; hepimiz biliyoruz ki o dakikalar geldiğinde zamanın çabuk geçmesini isteriz. Arteta'nın yaptığı iş inanılmaz ve yapabilecekleri işlerle ilgili önemli mali kaynaklara sahipler. Onlar adına mutluyum; bunu hak ediyorlar, çok iyi çalışıyorlar," diye itiraf etti.
Geleceğe odaklanın
Geleceğe bakarken Simeone, Atlético'nun izlediği yolu değerlendirdi ancak yenilginin yarattığı acıyı da dürüstçe dile getirdi. Şöyle konuştu: "Bu bana bir gerçeği gösteriyor; o da Atlético'nun bir kulüp olarak gerçekliği. Her açıdan muazzam bir büyüme kaydetti; daha önce hiç olmadığı kadar Avrupa ve dünya çapında tanınan bir kulüp haline geldi. Ancak insanlar kazanmak istiyor; finale kalmak onlar için yeterli değil."