Diego Simeone, Şampiyonlar Ligi'nden elenmelerine ilişkin "mazeret" uydurmayı reddeden Atlético Madrid teknik direktörü olarak Arsenal'in "inanılmaz gücünü" övdü

Gunners, o geceki zorlu mücadelenin ardından 1-0 galip gelerek toplamda 2-1'lik bir zafer elde etti ve finale yükseldi; bu sonuç, Simeone'nin takımının nerelerde yetersiz kaldığını düşünmesine neden oldu. Bukayo Saka'nın ilk yarı bitiminde attığı gol, Emirates'teki gergin ikinci maçı sonuçlandırmaya yetti ve Arjantinli teknik direktör, 180 dakikalık mücadelenin sonunda daha iyi olan takımın bir üst tura yükseldiğini hemen kabul etti.

"Eğer elendiysem, bunun sebebi rakibimizin turu geçmeyi hak etmesidir. İlk yarıda çok etkiliydiler ve turu hak ettiler. Ama ben huzur ve sükunet hissediyorum; takım elinden gelenin en iyisini yaptı," dedi Simeone.

"İnanılmaz derecede güçlü bir takıma karşı mücadele etmeye geldik ve kendi gücümüzle elimizden gelenin en iyisini yaptık. Taraftarlarımıza ve oyuncularımıza minnettarım ve bulunduğum yerden gurur duyuyorum. Sezon öncesi stadyumda mücadele edeceğimizi söylemiştim ve ettik de. Ne yazık ki hiçbir şey kazanamadık, bu doğru, ama ulaşılması kolay olmayan yerlere ulaştık."