Getty Images
Çeviri:
Diego Simeone, Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline yükselmesinin ardından Barcelona'nın Atlético Madrid'den "daha iyi" olduğunu vurguladı
Simeone, devasa bir karşılaşmanın zeminini hazırlıyor
Atlético, Londra'nın kuzeyinde oynanan zorlu rövanş maçını başarıyla atlatarak Şampiyonlar Ligi'nde son sekize kaldı. Tottenham'a karşı toplamda 7-5'lik bir galibiyet, rahat bir tur atlama izlenimi verse de, İspanyol ekibi, bireysel kalitesinin nihayetinde ağır basmasından önce bazı anlarda yoğun baskıya maruz kaldı. Xavi Simons'un son dakikada attığı penaltı golüyle ev sahibi takım 3-2 galip gelince, Atlético rövanş maçında mağlup oldu.
- Getty Images Sport
Atleti teknik direktörü Blaugrana'nın tehdidini kabul ediyor
Atlético, Avrupa'nın en prestijli turnuvasında son sekize kalmayı garantiledikten sonra konuşan Simeone, dikkatini hemen ligdeki rakiplerine çevirdi. Birçok teknik direktör psikolojik savaş yoluna başvururken, Atlético'nun teknik direktörü bu karşılaşma öncesindeki güç dengesini açıkça ortaya koydu.
AS'ın aktardığına göre Simeone, "Barcelona bizden daha iyi, ancak bu durum bizi umarım mümkün olan en iyi şekilde rekabet etmeye itecektir" dedi. "Kura sonucu eşleştiğimiz Barcelona ile rekabet etmeye çalışıyoruz.
Onların Avrupa'nın en iyi hücum takımı olduğuna hiç şüphem yok. Onlarla çeyrek finalde karşılaşma ihtimali yüksek seviyeli bir meydan okumadır ve bizden de o seviyede bir performans bekleyecektir."
En büyük sahnede tutarlılık
Tottenham'a karşı alınan galibiyet, Simeone'nin 13 yıl içinde sekizinci kez Atlético'yu Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerine taşıdığını gösteriyor. Takımın oyun tarzı veya beklentilerle ilgili ara sıra gelen eleştirilere rağmen, teknik direktör başarı geçmişinin her şeyi anlattığına inanıyor.
"Bazen kelimelere gerek yoktur. Gerçekler ve rakamlar her şeyi anlatıyor. Kendimizi yeniden keşfetmeye devam etmek için en iyi enerjimizi ve kalitemizi ortaya koymaya devam etmeliyiz. Bugün takım muazzam bir çaba gösterdi," dedi.
- AFP
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalleri öncesinde zorlu bir sınav
Önümüzdeki ayın başında oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek finalleri öncesindeki fikstür, Simeone'nin takımı için son derece zorlu geçecek. İlk maç için Spotify Camp Nou'ya gitmeden önce, 22 Mart'ta Real Madrid ve 4 Nisan'da Barça ile iki hayati La Liga maçı oynayacaklar. Atleti, 28 maçta topladığı 57 puanla ligde şu anda üçüncü sırada yer alıyor; Los Blancos'un dokuz puan ve lider Blaugrana'nın 13 puan gerisinde.
Reklam