Diego Simeone, Premier Lig lideriyle oynanacak Şampiyonlar Ligi yarı finali öncesinde Arsenal'in Julian Alvarez'in transferiyle ilgilendiğini doğruladı
Simeone, Alvarez'in çok rağbet gören bir oyuncu olduğunu doğruladı
Metropolitano'da oynanacak ilk maç öncesinde konuşan Simeone'ye, Arsenal'in yaz transfer döneminde Alvarez'i kadrosuna katmayı düşündüğü yönündeki haberler hakkında doğrudan bir soru yöneltildi. 2024 yılında Manchester City'den Atlético'ya transfer olan forvet, İspanyol ekibi adına 104 maçta 48 gol atarak Avrupa futbolunun en çok rağbet gören isimlerinden biri haline geldi. Simeone, oyuncunun kalitesinin onu dünyanın en büyük kulüplerinin hedefine dönüştürdüğünü açıkça kabul etti.
Simeone gazetecilere, "Bunun normal olduğunu düşünüyorum. O olağanüstü bir oyuncu," dedi. "Arsenal, Paris St Germain, Barcelona ve diğer takımların ilgisi var. Ancak bu, bizi endişelendiren bir durum değil."
87 milyon sterlinlik bir varlığın yönetimi
Arsenal'in, Alvarez'i hem ulusal hem de Avrupa sahnesinde baskın bir güç haline gelmek için ihtiyaç duydukları golcü olarak gördüğü bildiriliyor. Ancak Atlético, daha önce oyuncuyu satma niyetinde olmadıklarını belirtmişti; İspanyol kulübün Alvarez'in değerini yaklaşık 87 milyon sterlin olarak belirlediği söyleniyor.
Ayrıca, Alvarez'in İngiltere'ye dönmek yerine İspanya'da kalmayı tercih ettiği, ya Atletico'da ya da başka bir La Liga kulübüne transfer olmayı düşündüğü bildiriliyor. Barcelona'nın ise oyuncuyla en çok ilgilenen İspanyol kulübü olduğu söyleniyor.
Avrupa zaferine odaklanın
Transfer haberleri manşetleri süslerken, Simeone kadrosunun dikkatini Şampiyonlar Ligi kupasını kazanma hedefine yeniden odakladı. 2014 ve 2016 yıllarında finale yükselen Arjantinli teknik direktör, kıl payı kaçırdığı bu şampiyonluğu nihayet elde etmek için sabırsızlanıyor. Ancak, geçmişteki hayal kırıklıklarının kulübe gelecekteki başarıyı garanti etmediğini vurguladı.
"Kimse bize bir şey borçlu değil; çok çalışmalıyız ve şansın bizim tarafımızda olmasını ummalıyız," diye ekledi. "Baskı yok, sorumluluk var. Kulübün daha önce hiç ulaşamadığı büyük bir hedefe yakın olmanın heyecanı. Maça hazırlanmalıyız; sonuçta, oyuncular deneyimlerine, kişiliklerine ve çalışma ahlaklarına göre karar verirler. Hayal ettiğimiz oyunu oynamak ve onları zorlayabileceğimiz bir noktaya getirmek istiyoruz.
"Bir kez daha yarı final oynamak olağanüstü bir şey. Dokuz yıl sonra, 14 yılda dördüncü kez. Harika. İnanılmaz. Taraftarların bu inancı, coşkusu ve bulaşıcı enerjisi harika. Set parçalarında iyi olan zorlu bir rakiple karşı karşıyayız ve tüm umutlarımızla oraya gidiyoruz."
Metropolitano'da son hazırlıklar
Alvarez, hafif bir sakatlık nedeniyle Atlético'nun son iki lig maçında forma giymemiş olsa da bu karşılaşmada sahada olması bekleniyor. Bu sezon İngiltere'de istikrarlı bir performans sergileyen Arsenal savunması karşısında, Alvarez'in varlığı Simeone'nin hücum planı açısından hayati önem taşıyacak.