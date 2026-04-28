Diego Simeone, Premier Lig lideriyle oynanacak Şampiyonlar Ligi yarı finali öncesinde Arsenal'in Julian Alvarez'in transferiyle ilgilendiğini doğruladı

Metropolitano'da oynanacak ilk maç öncesinde konuşan Simeone'ye, Arsenal'in yaz transfer döneminde Alvarez'i kadrosuna katmayı düşündüğü yönündeki haberler hakkında doğrudan bir soru yöneltildi. 2024 yılında Manchester City'den Atlético'ya transfer olan forvet, İspanyol ekibi adına 104 maçta 48 gol atarak Avrupa futbolunun en çok rağbet gören isimlerinden biri haline geldi. Simeone, oyuncunun kalitesinin onu dünyanın en büyük kulüplerinin hedefine dönüştürdüğünü açıkça kabul etti.

Simeone gazetecilere, "Bunun normal olduğunu düşünüyorum. O olağanüstü bir oyuncu," dedi. "Arsenal, Paris St Germain, Barcelona ve diğer takımların ilgisi var. Ancak bu, bizi endişelendiren bir durum değil."