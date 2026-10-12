Simeone, Manchester United'ın artık eski gücünde olmadığı görüşünü reddederek Premier League ekibinin Şampiyonlar Ligi'ndeki karşılaşmaları öncesinde hâlâ ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. United, sezona yavaş bir başlangıç yaparak ligin orta sıralarında kalsa da Atletico Madrid teknik direktörü, takımın sahip olduğu kalite ve taktik yaklaşımıyla Avrupa kupalarında zorlu bir rakip olduğunda ısrarcı.

Manchester United, Old Trafford'da 10 kişi kalan Tottenham'la aldığı 1-1'lik beraberliğin ardından bu karşılaşmaya çıkacak. Bu sonuçla ligdeki galibiyet hasreti dört maça yükseldi. Ligdeki ilk altı maçından yalnızca altı puan çıkaran United'da teknik direktör Michael Carrick üzerindeki baskı artmaya başladı. Ancak Simeone, sonuçların United'ın son maçlardaki performansını tam olarak yansıtmadığına inanıyor.

“Kendi yarı sahanızda yoğun baskı uygulayan, hızla üzerinize gelen ve süratli oyunculara sahip bir rakiple karşılaşacağız,” diyen Simeone, basın toplantısında ESPN'in aktardığına göre sözlerini şöyle sürdürdü: “Çok sayıda beraberlik de dâhil olmak üzere son dönemde aldıkları sonuçlara rağmen geçen yılki gibi tehlike yaratmaya devam ediyorlar. Güçlü bir takım.”