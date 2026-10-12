AFP
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Diego Simeone, Premier League sezonuna kötü başlamasına rağmen Manchester United'ın hâlâ ciddi bir tehdit olduğunu vurguladı
United'ın formsuzluğuna rağmen Simeone'den rehavet uyarısı
Simeone, Manchester United'ın artık eski gücünde olmadığı görüşünü reddederek Premier League ekibinin Şampiyonlar Ligi'ndeki karşılaşmaları öncesinde hâlâ ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. United, sezona yavaş bir başlangıç yaparak ligin orta sıralarında kalsa da Atletico Madrid teknik direktörü, takımın sahip olduğu kalite ve taktik yaklaşımıyla Avrupa kupalarında zorlu bir rakip olduğunda ısrarcı.
Manchester United, Old Trafford'da 10 kişi kalan Tottenham'la aldığı 1-1'lik beraberliğin ardından bu karşılaşmaya çıkacak. Bu sonuçla ligdeki galibiyet hasreti dört maça yükseldi. Ligdeki ilk altı maçından yalnızca altı puan çıkaran United'da teknik direktör Michael Carrick üzerindeki baskı artmaya başladı. Ancak Simeone, sonuçların United'ın son maçlardaki performansını tam olarak yansıtmadığına inanıyor.
“Kendi yarı sahanızda yoğun baskı uygulayan, hızla üzerinize gelen ve süratli oyunculara sahip bir rakiple karşılaşacağız,” diyen Simeone, basın toplantısında ESPN'in aktardığına göre sözlerini şöyle sürdürdü: “Çok sayıda beraberlik de dâhil olmak üzere son dönemde aldıkları sonuçlara rağmen geçen yılki gibi tehlike yaratmaya devam ediyorlar. Güçlü bir takım.”
- AFP
Carrick'in Avrupa tecrübesi, tehdit oluşturmasına zemin hazırlıyor
United'ın mevcut performansı, geçen sezonki başarısıyla keskin bir tezat oluşturuyor. Takım, geçen sezon Premier League'i üçüncü sırada tamamlamıştı. 2025-26 sezonunun ortasında Ruben Amorim'in yerine geçen Carrick, taktiksel değişiklikleriyle övgü topladı ve kulübü yeniden Avrupa'nın en üst düzey turnuvasına taşıdı. United'ın ligdeki performansı düşse de Avrupa'ya başlangıcı daha olumluydu; buna Sabah karşısında alınan farklı 4-0'lık galibiyet de dahildi.
United kadrosunun kalitesine ilişkin teknik direktörünün görüşlerine katılan Atletico savunmacısı David Hancko, takımın geçen sezonki etkileyici performansına dikkat çekti: “Geçen yıl dünyanın en iyi ligi olan Premier League'de harika bir sezon geçirdiler. İyi başlamamış olsalar da olumlu yönleri çok. Harika oyuncuları var ve şüphesiz dev bir kulüpler. Kazanmak için yüzde 100'ümüzü vermemiz gerekecek.”
Alvarez, Atletico Madrid'de beklentileri karşılama baskısı altında
Manchester United’ın yaşadığı sıkıntılar başlıca gündem maddesi olsa da Atletico Madrid’in de çözmesi gereken iç sorunları var. Bunların başında yıldız oyuncusu Julian Alvarez’in durumu geliyor. Arjantinli forvet, sakatlıkların gölgesinde başladığı 2026-27 sezonunda zor günler geçiriyor. Yaz transfer döneminde kulüpten ayrılmak istediğine dair söylentiler de sürüyor. Alvarez, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı beş maçta gol atamadı. Tek asistini ise Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında Liverpool’a 2-1 yenildikleri maçta yaptı.
Simeone pazartesi günü yaptığı açıklamada, “Julian’ın özelliklerine sahip forvetlerin her zaman gole ihtiyacı vardır; bu yalnızca onun için geçerli değil. Bitiriciliğinin ötesinde, takım oyununa katkı sağlayan ve diğer oyuncularla iyi bağlantı kuran biri. Gol atmaktan çok daha fazlasını yapabiliyor. Geçen gün Alaves’e karşı ikinci yarıda harika oynadı. Umarım gelişimini sürdürür ve hepimizin onu görmek istediği seviyeye ulaşır” dedi.
- AFP
Atletico, ülke içindeki maçlarda yakaladığı ivmeyle Avrupa'daki kritik mücadeleye çıkıyor
Manchester United ligde yaşadığı sıkıntılarla mücadele ederken Atletico Madrid, Real Sociedad, Osasuna, Real Madrid ve Alaves karşısında aldığı üst üste dört LaLiga galibiyetinin ardından bu maça ligde formda çıkıyor. Bu etkileyici seriyle Simeone'nin ekibi, sezonun ilk sekiz haftası sonunda 19 puanla İspanya liginin ikinci sırasında yer alıyor ve tüm maçlarını kazanan Barcelona'nın beş puan gerisinde bulunuyor.
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