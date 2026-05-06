Diego Simeone'nin öfkeli oğlu, Arsenal'in Atletico Madrid'i mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi maçının ardından Riccardo Calafiori'nin bir fotoğrafını paylaştı
Giuliano, Calafiori ile yaşanan çatışmaya sert tepki gösterdi
Şampiyonlar Ligi yarı finalinin gerginliği sosyal medyaya da sıçradı; Giuliano Simeone, Emirates Stadyumu’ndaki hakem performansına yönelik sert bir eleştiri paylaştı. Arjantinli forvet, Instagram hesabından maçtan iki ekran görüntüsü paylaşarak, özellikle Arsenal’in sol bek oyuncusu Calafiori tarafından ceza sahası içinde yere itildiği ana odaklandı. Kanat oyuncusu, İtalyan milli oyuncu tarafından yere itilmeden önce topa müdahale etmek için mükemmel bir pozisyonda görünüyordu.
Hayal kırıklığı, yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırmasından kaynaklanıyordu, bu da potansiyel faulün penaltı olarak değerlendirilmemesi anlamına geliyordu. Ancak Simeone'nin kanıtları, Jan Oblak'ın ilk uzun pasını attığı sırada kendi yarı sahasında olabileceğini gösteriyordu, bu da ofsayt kararının yanlış olduğunu ortaya koyuyordu. Olay, Bukayo Saka'nın galibiyet golünü atmasından sadece birkaç saniye önce meydana geldi ve İspanyol tarafındaki adaletsizlik hissini ikiye katladı.
Atleti için bir ceza daha
Bu, konuk takımı öfkelendiren tek an değildi; maç, Arsenal ceza sahasında yaşanan birçok gergin anla dolu geçti. Antoine Griezmann da, hareketli geçen ikinci yarıda Calafiori tarafından ayağına basıldığı görüldükten sonra penaltı talebinde bulundu. Ancak VAR incelemesi, Atleti'den Marc Pubill'in pozisyonun öncesinde faul yaptığını belirledi, bu da hakem Daniel Siebert'in VAR ekranını kontrol etmesine gerek kalmadığı anlamına geliyordu.
Giuliano, David Raya'yı çalımlayarak eşitliği sağlayacak altın bir fırsatı kaçırınca gerilim daha da arttı, ancak Gabriel'in baskısı altında şutu dışarıya çıktı. Arjantinli forvet, o anda da hakeme penaltı verilmesi için yalvardı ve itildiğini iddia etti, ancak Arsenal dar bir üstünlüğünü korumak için kararlı dururken onun çaresiz haykırışları görmezden gelindi.
Diego Simeone mazeret uydurmayı reddediyor
Oğlu internette sert sözler sarf ederken, Diego Simeone kameralar önünde daha diplomatik bir yaklaşım sergiledi. "Griezmann olayı gibi basit bir konuya odaklanmayacağım. Açıkça görüldüğü gibi, bu bir fauldu. Hakem, Marc [Pubill]'in rakip takımdan bir oyuncuya faul yaptığını söyledi," diye itiraf etti teknik direktör maç sonrası basın toplantısında. "Buna odaklanmayacağım. Bu bir bahane olur ve ben bahane uydurmak istemiyorum. Eğer elendiysek, bunun sebebi rakibimizin tur atlamayı hak etmesidir. İlk yarıda çok etkiliydiler ve hak ettikleri yeri aldılar. Ama ben huzur ve sükunet hissediyorum; takım elinden gelenin en iyisini yaptı."
Arsenal projesi Simeone'nin onayını aldı
Ailesi ve takımın yaşadığı hayal kırıklığına rağmen Simeone, Mikel Arteta’nın kuzey Londra’da kurduğu projeye saygı gösterdi. Arteta’nın takımının, önemli mali desteğin ve taktiksel tutarlılığın da yardımıyla şu anda üst düzey bir performans sergilediğini kabul etti. “Hoşuma giden bir takımı ve teknik direktörü var. Tutarlı bir yaklaşım izliyorlar ve bu şekilde rekabet etmelerini sağlayan önemli mali kaynaklara sahipler. Tebrikler. Bu kadar bariz bir konunun detaylarına takılmadan işimize devam edeceğiz," dedi Simeone.