Diego Simeone'nin öfkeli oğlu, Arsenal'in Atletico Madrid'i mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi maçının ardından Riccardo Calafiori'nin bir fotoğrafını paylaştı

Şampiyonlar Ligi yarı finalinin gerginliği sosyal medyaya da sıçradı; Giuliano Simeone, Emirates Stadyumu’ndaki hakem performansına yönelik sert bir eleştiri paylaştı. Arjantinli forvet, Instagram hesabından maçtan iki ekran görüntüsü paylaşarak, özellikle Arsenal’in sol bek oyuncusu Calafiori tarafından ceza sahası içinde yere itildiği ana odaklandı. Kanat oyuncusu, İtalyan milli oyuncu tarafından yere itilmeden önce topa müdahale etmek için mükemmel bir pozisyonda görünüyordu.

Hayal kırıklığı, yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırmasından kaynaklanıyordu, bu da potansiyel faulün penaltı olarak değerlendirilmemesi anlamına geliyordu. Ancak Simeone'nin kanıtları, Jan Oblak'ın ilk uzun pasını attığı sırada kendi yarı sahasında olabileceğini gösteriyordu, bu da ofsayt kararının yanlış olduğunu ortaya koyuyordu. Olay, Bukayo Saka'nın galibiyet golünü atmasından sadece birkaç saniye önce meydana geldi ve İspanyol tarafındaki adaletsizlik hissini ikiye katladı.





