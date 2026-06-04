Fichajes'e göre Greenwood, Atlético Madrid için en önemli öncelik haline geldi; Simeone, bu çok yönlü forveti taktiksel düzeni için "mükemmel bir golcü" olarak görüyor. Atleti teknik direktörü, 24 yaşındaki oyuncuyu uzun süredir takip ediyor; bu ilgi, Greenwood'un Getafe formasıyla La Liga'da geçirdiği verimli kiralık dönemine kadar uzanıyor. O dönemde oyuncu, İspanyol futbolunun zorluklarına ayak uydurabileceğini kanıtlamıştı.

İngiliz forvet, Ligue 1'e transfer olduktan sonra da yüksek performansını sürdürdü ve forvet üçlüsünün her pozisyonunda oynayabilme yeteneği, onu Colchoneros için cazip bir seçenek haline getiriyor. Patlayıcı hız değişimi ve soğukkanlı bitiriciliği, son üçte birde her zaman daha fazla vuruş gücü arayan Atleti takımını canlandırmak için ideal unsurlar olarak görülüyor.