AFP
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Diego Simeone, "mükemmel forvet" Mason Greenwood'un Atlético Madrid'e katılmasını isterken, Marsilya ise bu transferden 100 milyon avroya kadar gelir elde etmeyi hedefliyor
Simeone, Greenwood'u Metropolitano'ya transfer etmek istiyor
Fichajes'e göre Greenwood, Atlético Madrid için en önemli öncelik haline geldi; Simeone, bu çok yönlü forveti taktiksel düzeni için "mükemmel bir golcü" olarak görüyor. Atleti teknik direktörü, 24 yaşındaki oyuncuyu uzun süredir takip ediyor; bu ilgi, Greenwood'un Getafe formasıyla La Liga'da geçirdiği verimli kiralık dönemine kadar uzanıyor. O dönemde oyuncu, İspanyol futbolunun zorluklarına ayak uydurabileceğini kanıtlamıştı.
İngiliz forvet, Ligue 1'e transfer olduktan sonra da yüksek performansını sürdürdü ve forvet üçlüsünün her pozisyonunda oynayabilme yeteneği, onu Colchoneros için cazip bir seçenek haline getiriyor. Patlayıcı hız değişimi ve soğukkanlı bitiriciliği, son üçte birde her zaman daha fazla vuruş gücü arayan Atleti takımını canlandırmak için ideal unsurlar olarak görülüyor.
- AFP
Marsilya, yıldız oyuncusu için yüksek bir transfer ücreti talep ediyor
Metropolitano'dan gelen ilgi giderek artarken, Marsilya en verimli oyuncusunu satmak için acele etmiyor. Habere göre, Fransız kulübü, 45 resmi maçta 26 gol ve 11 asist kaydettiği bir sezonun ardından Greenwood'un değerini yansıtan, 100 milyon avroya kadar çıkabilecek bir transfer ücreti talep ediyor.
Ancak Marsilya'nın yeni sportif direktörü Gregory Lorenzi, kulübün tutumunun içsel bir değerlendirme olduğunu ima etti. Forvetin geleceği hakkında konuşan Lorenzi, kulübün önümüzdeki sezon için bütçesini dengelemeye çalıştığı için "eğer bir fırsat ortaya çıkarsa, kaçınılmaz olarak bu fırsatın değerlendirilmesi gerekeceğini" kabul etti.
Julian Alvarez'ın ayrılması bu transferi finanse edebilir
Greenwood'un olası bir transferi büyük olasılıkla Julian Alvarez'in geleceğine bağlı. Söylentiler, Arjantinli oyuncuyu sürekli olarak Barcelona'ya transfer olacağı yönünde gösteriyor; ancak Atlético, yıldız forvetlerinin Katalan devine olası transferiyle ilgili "aylarca süren yalanları" son zamanlarda sert bir dille kınadı.
Kulübün kamuoyuna yansıyan hayal kırıklığına rağmen, Alvarez için büyük bir teklif gelirse, bu durum başkent kulübüne Marsilya'nın yüksek bedelini karşılayabilmesi için gerekli mali gücü sağlayacaktır. Büyük bir satış olmazsa, Greenwood için gereken 100 milyon avro, bu transfer dönemi boyunca Atleti yönetimi için önemli bir engel olmaya devam edecektir.
- AFP
Manchester United'ın izlediği rekabet kızışıyor
Durumu takip eden tek kulüp Atlético değil; İtalyan devi Roma’nın da bu forvet için harekete geçeceği söyleniyor. Giallorossi’nin, Gian Piero Gasperini’nin takımını Şampiyonlar Ligi’nde desteklemek amacıyla Marsilya’nın kararlılığını bir ilk teklifle sınamaya hazır olduğu belirtiliyor.
Durumu yakından takip eden bir diğer kulüp ise Manchester United. Premier League ekibi, 2024 yılında akademi mezunu oyuncuyu Marsilya'ya satarken, %40'lık bir satış payı maddesi üzerinde anlaşmıştı. Atleti ve Roma arasındaki teklif savaşı fiyatı 100 milyon avroya yaklaştırırsa, Kırmızı Şeytanlar yaz transfer bütçelerini önemli ölçüde artıracak devasa bir finansal kazanç elde edecek.