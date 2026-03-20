Diego Simeone, Marsilya'nın yıldız oyuncusunu kadrosuna katmayı hedeflerken, Atlético Madrid bu yaz Mason Greenwood'u transfer etmek istiyor
Simeone, hücum hattına takviye yapmayı planlıyor
Atletico, forvet hattında önemli bir dönüşümün yaşanacağı bir yaz dönemine hazırlanıyor. Kulüp efsanesi Antoine Griezmann’ın kısa süre önce MLS ekibi Orlando City’nin teklifini reddetmesi üzerine, Metropolitano’da Fransız oyuncunun İspanya’nın başkentindeki efsanevi döneminin nihayet sona eriyor olabileceğine dair hisler giderek güçleniyor. Bu olası boşluk, Simeone ve Atleti transfer ekibini, bu büyük boşluğu doldurabilecek üst düzey yetenekleri bulmak için transfer piyasasını didik didik aramaya zorladı.
Cadena SER'in haberlerine göre, Greenwood, Los Rojiblancos için ciddi bir aday olarak öne çıktı. Kulüp, 24 yaşındaki oyuncuyu, Getafe formasıyla La Liga'da geçirdiği başarılı kiralık döneminden bu yana uzun süredir takip ediyordu. O dönemde transfer gerçekleşmemiş olsa da, Atletico, Fransa'daki gelişmelerini yakından takip etmeye devam etti.
Ligue 1'de muhteşem performans
Marsilya'ya katıldığından beri, eski Manchester United oyuncusu müthiş bir formda. Greenwood şu anda 15 golle Ligue 1 gol krallığı sıralamasında zirvede yer alıyor. Bu sezon tüm turnuvalarda 38 maçta 25 gol ve 8 asistle sergilediği performans, onu Avrupa futbolunun en verimli forvetlerinden biri haline getirdi. İspanya'nın iklimine ve yaşam tarzına aşina olması, önemli bir avantaj olarak görülüyor. Getafe'de geçirdiği sezon boyunca, Madrid'deki yaşamdan çok memnun olduğu bildirildi. Atletico, Simeone'nin zorlu sisteminde hemen uyum sağlayabilecek bir oyuncu aradığı için, bu rahatlık faktörü, kulübün ilgisini resmileştirmeye karar vermesi durumunda belirleyici bir rol oynayabilir.
Alvarez'in olası yedeği
Greenwood ile ilgili bu bağlantı, Julian Alvarez'in geleceğine dair spekülasyonların giderek artmasıyla gündeme geldi. Atlético'nun Arjantinli Dünya Kupası şampiyonu oyuncunun satılık olmadığı yönündeki kamuoyuna yaptığı açıklamaya rağmen, Barcelona'nın ters yönde oyuncu transferlerini de içerebilecek bir anlaşmaya ilgi duyduğu yönündeki söylentiler devam ediyor. Alvarez'in ayrılması halinde, Atleti'nin hücum hattında büyük bir boşluk oluşacak ve Greenwood bu boşluğu doldurabilir.
Diğer Avrupa takımlarından gelen rekabet
Greenwood'un Marsilya'nın mevcut projesindeki önemi göz önüne alındığında, bu oyuncuyu kadroya katmak kolay olmayacak. Bununla birlikte, Madrid'e dönüp La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde büyük kupalar için mücadele etme fırsatı, bu forvet için cazip gelebilir. Ancak 24 yaşındaki oyuncuyla ilgilenen tek takım Los Rojiblancos değil; haberlere göre Serie A kulübü Juventus da bu yaz bu forveti kadrosuna katmak istiyor.
