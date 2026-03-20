Diego Simeone, Marsilya'nın yıldız oyuncusunu kadrosuna katmayı hedeflerken, Atlético Madrid bu yaz Mason Greenwood'u transfer etmek istiyor

Atletico, forvet hattında önemli bir dönüşümün yaşanacağı bir yaz dönemine hazırlanıyor. Kulüp efsanesi Antoine Griezmann’ın kısa süre önce MLS ekibi Orlando City’nin teklifini reddetmesi üzerine, Metropolitano’da Fransız oyuncunun İspanya’nın başkentindeki efsanevi döneminin nihayet sona eriyor olabileceğine dair hisler giderek güçleniyor. Bu olası boşluk, Simeone ve Atleti transfer ekibini, bu büyük boşluğu doldurabilecek üst düzey yetenekleri bulmak için transfer piyasasını didik didik aramaya zorladı.

Cadena SER'in haberlerine göre, Greenwood, Los Rojiblancos için ciddi bir aday olarak öne çıktı. Kulüp, 24 yaşındaki oyuncuyu, Getafe formasıyla La Liga'da geçirdiği başarılı kiralık döneminden bu yana uzun süredir takip ediyordu. O dönemde transfer gerçekleşmemiş olsa da, Atletico, Fransa'daki gelişmelerini yakından takip etmeye devam etti.