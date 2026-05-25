Diego Simeone, Julian Alvarez'in yaz transferi konusunda "kararını çoktan verdiğini" iddia ederken, Atletico Madrid teknik direktörü forvetin Barcelona, Arsenal ve PSG ile anılmasının üzerine sert bir yanıt verdi
Simeone topu Alvarez'e bıraktı
Villarreal'e karşı son haftada alınan 5-1'lik hayal kırıklığı yaratan yenilginin ardından, Atleti teknik direktörü Simeone'ye yıldız forvetinin gelecek sezon Metropolitano'da kalıp kalmayacağı soruldu. Arjantinli teknik adam, ayrılma söylentilerini kesin bir dille yalanlamak yerine, Madridli taraftarları Dünya Kupası şampiyonu oyuncunun takımda kalıp kalmayacağı konusunda tedirgin eden keskin bir yanıt verdi.
Movistar'a konuşan Simeone, oyuncunun geleceğinin sorumluluğunun tamamen forvetin kendisine ait olduğunu açıkça belirtti. "Bu bana sorulacak bir soru değil, Julian'a sorulacak bir soru," dedi. "Ne yapacağını bilecek kadar büyüdü ve sanırım kararını çoktan vermiştir."
Avrupa'nın dev kulüpleri 'La Arana'nın peşinde
Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden birkaçı Atlético'nun kararlılığını sınamaya hazırlanırken, bu konuda yoğun spekülasyonlar yaşanıyor. Alvarez daha önce Madrid'de mutlu olduğunu belirtmiş olsa da, uzun vadeli geleceği konusunda kesin bir tavır sergilememesi yurt dışından ilgiyi üzerine çekti. Mikel Arteta'nın şampiyonluk unvanını korumak için hücum seçeneklerini güçlendirmeyi hedeflediği bu dönemde, Alvarez'in Arsenal tarafından değerlendirildiği anlaşılıyor.
Premier Lig'in ötesinde, Barcelona ve PSG de tetikte. Ancak herhangi bir anlaşma için büyük bir finansal taahhüt gerekecek; haberlere göre, Atletico'yu müzakere masasına oturtmak için bile 100 milyon avronun üzerinde bir ücret gerekecek.
Atlético'nun yıldız oyuncusuna ilişkin tutumu
Kulübün bakış açısına göre, yönetim kadrosu Alvarez'in satılık olmadığı konusunda kararlılığını sürdürüyor. Eski Manchester City oyuncusu, 2030 yılına kadar süren ve 500 milyon avroluk dudak uçuklatan bir serbest kalma bedeli içeren bir sözleşmeye bağlı. Bu rakamın caydırıcı olması amaçlansa da, Avrupa'nın en büyük kulüplerinin sahip olduğu muazzam finansal güç, oyuncunun "satılık değil" statüsünün yeniden gözden geçirilmesine neden oluyor.
Rojiblancos, özellikle kadronun diğer bölümlerinde değişiklikler beklendiği için Alvarez'i gelecekteki projesinin temel taşı olarak görüyor. Efsanevi isim Antoine Griezmann'ın ayrılmasıyla kulüp, 26 yaşındaki oyuncuyu merkezine alan bir takım kurmak istiyor, ancak Simeone'nin son açıklamaları, projenin tamamen oyuncunun kalma isteğine bağlı olduğunu gösteriyor.
"Yalanlar yığını" ve transfer gerçekliği
Alvarez ise geleceği etrafında dönen bitmek bilmeyen medya döngüsünden bıkmış durumda. Geçen ay, Barselona’da ev aradığına dair haberlere sert tepki göstererek, aralıksız gelen transfer haberlerini “yalanlar yığını” olarak nitelendirdi. Odak noktasının Madrid’deki görevlerinde olduğunu vurgulasa da, menajerinin kesin bir tavır sergilememesi yeni bir belirsizlik dalgasını tetikledi.
Yaz transfer dönemi yaklaşırken, Alvarez'in Atleti'nin yeni döneminin yüzü mü yoksa Premier League'in bir sonraki yıldız transferi mi olacağına dair tartışmalar manşetleri süslemeye devam ediyor. Şu an için Rojiblancos, söylentileri bir kez ve sonsuza kadar sonlandırmak için yıldız oyuncusundan net bir sinyal bekliyor.