Diego Simeone, Julian Alvarez'in yaz transferi konusunda "kararını çoktan verdiğini" iddia ederken, Atletico Madrid teknik direktörü forvetin Barcelona, Arsenal ve PSG ile anılmasının üzerine sert bir yanıt verdi

Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden birkaçı Atlético'nun kararlılığını sınamaya hazırlanırken, bu konuda yoğun spekülasyonlar yaşanıyor. Alvarez daha önce Madrid'de mutlu olduğunu belirtmiş olsa da, uzun vadeli geleceği konusunda kesin bir tavır sergilememesi yurt dışından ilgiyi üzerine çekti. Mikel Arteta'nın şampiyonluk unvanını korumak için hücum seçeneklerini güçlendirmeyi hedeflediği bu dönemde, Alvarez'in Arsenal tarafından değerlendirildiği anlaşılıyor.

Premier Lig'in ötesinde, Barcelona ve PSG de tetikte. Ancak herhangi bir anlaşma için büyük bir finansal taahhüt gerekecek; haberlere göre, Atletico'yu müzakere masasına oturtmak için bile 100 milyon avronun üzerinde bir ücret gerekecek.