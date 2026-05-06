Diego Simeone, eski Atlético Madrid teknik direktörü Andrea Berta'yı itti; Arsenal'in Şampiyonlar Ligi finaline yükselmesini kutlamaya başlamadan önce görevliler ikiliyi ayırmak zorunda kaldı
Simeone saha kenarında kendini kaybetti
Arsenal'in Atlético Madrid'i 1-0 mağlup ettiği yarı final rövanş maçının son dakikalarında yaşanan çılgın bir an sırasında, öfkeli Simeone, eski Atlético yöneticisi Berta'yı itti. Bu çatışma, Bukayo Saka'nın attığı golle toplamda 2-1'lik galibiyeti garantileyen ve 20 yıl sonra ilk kez Avrupa'nın en prestijli turnuvasının finaline yükselen Kuzey Londra ekibinin zaferi sırasında yaşandı.
Maçın bitimine az bir süre kala, Simeone saha kenarına doğru ilerleyen Berta'ya yaklaştı. Atletico teknik direktörü, hakeme maçın bitmesini işaret etmesini rica ediyor gibi görünüyordu. Ancak, top oyun dışına çıktıktan sonra Berta tünel bölgesinden sahaya doğru yürüdüğünde, Simeone, Atletico'da yıllarca birlikte çalıştığı İtalyan'ı iterek agresif bir tepki gösterdi. Bu durumun daha da tırmanmaması için dördüncü hakem ve çeşitli kulüp temsilcileri araya girerek iki adamı ayırmak zorunda kaldı.
Kara büyü ve dramlarla dolu bir tarih
Simeone’nin ateşli mizacı, 1998 Dünya Kupası’nda David Beckham ile yaşadığı meşhur çatışmaya kadar uzanan bir geçmişe sahip olduğu için futbolseverler için hiç de yeni bir şey değil. Teknik direktörlük kariyeri sınırları zorlamasıyla şekillenmiş ve bu yarı finalin her iki ayağında sergilediği davranışlar, yorumcuların sert eleştirilerine maruz kaldı. İlk maçtaki tartışmalı VAR kararı sonrasında gerginlik özellikle yüksek seviyedeydi ve Emirates’teki rövanş maçı da yangına daha fazla körükle yakıt ekledi.
TNT Sports yorumcusu Steve McManaman, ilk maçta Arjantinli teknik adamın davranışını değerlendirirken sözünü sakınmadı. McManaman, "Hakem monitöre yaklaşmaya çalışırken Diego Simeone ve yardımcılarının davranışını izledim; bu korkunçtu. Dördüncü hakeme sürekli bağırıp çağırıyordu. Bir kez kararını verdikten ve temas olduktan sonra, bu açık ve bariz bir hata değilse, geri dönüp tekrar karar vermemeliydi. Bu beni hayrete düşürüyor ama bence berbat bir maç çıkardı. Eğer bu karşı ceza sahasında olsaydı, Simeone penaltı için çılgına dönerdi ve davranışı berbat, dürüst olmak gerekirse berbat."
Simeone, rövanş maçının hakemleri hakkında yorum yapmayı reddediyor
Simeone, Salı gecesi oynanan rövanş maçında Antoine Griezmann'ın karıştığı bir olay nedeniyle de öfkeliydi; zira Atletico, Riccardo Calafiori'nin yaptığı faulün görmezden gelinmesine tanık olmuştu. Ancak Simeone, bunu takımının nihai yenilgisinin bahanesi olarak kullanmayı reddetti.
Simeone, maç sonrası basın toplantısında, "Griezmann'ın yaşadığı olay gibi basit bir şeye odaklanmayacağım" dedi. "Açıkça bir faul vardı. Hakem, Marc [Pubill]'in rakip takımın bir oyuncusuna faul yaptığını söyledi. Buna odaklanmayacağım. Bu bir mazeret olur ve ben mazeret uydurmak istemiyorum."
Berta ile karmaşık bir buluşma
Simeone ile Berta arasındaki çatışma, İspanya’da birlikte geçirdikleri uzun geçmişleri nedeniyle daha da önem kazandı. Berta, 2013 ile 2025 yılları arasında Atlético Madrid’de kilit bir rol üstlendi ve Arsenal’e transfer olana kadar on yılı aşkın bir süre Simeone ile yakın bir şekilde çalıştı. Salı gecesi yaşanan fiziksel kavgaya rağmen, Simeone daha önce bu İtalyan profesyonel hakkında övgü dolu sözler sarf etmişti.
Geçen yılın Ocak ayında birlikte geçirdikleri zamanı değerlendiren Simeone, "Kulübün vereceği karar hakkında bir yargıda bulunamam. Andrea'nın bizimle yaptığı çalışmalara minnettarım. Bazı konularda anlaşamasak da, Atletico için en iyisini arayarak çok sağlıklı bir ilişki kurduk. Atletico için elinden gelen her şeyi yaptı. Ona bu süre için teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum." demişti.