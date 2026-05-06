Arsenal'in Atlético Madrid'i 1-0 mağlup ettiği yarı final rövanş maçının son dakikalarında yaşanan çılgın bir an sırasında, öfkeli Simeone, eski Atlético yöneticisi Berta'yı itti. Bu çatışma, Bukayo Saka'nın attığı golle toplamda 2-1'lik galibiyeti garantileyen ve 20 yıl sonra ilk kez Avrupa'nın en prestijli turnuvasının finaline yükselen Kuzey Londra ekibinin zaferi sırasında yaşandı.

Maçın bitimine az bir süre kala, Simeone saha kenarına doğru ilerleyen Berta'ya yaklaştı. Atletico teknik direktörü, hakeme maçın bitmesini işaret etmesini rica ediyor gibi görünüyordu. Ancak, top oyun dışına çıktıktan sonra Berta tünel bölgesinden sahaya doğru yürüdüğünde, Simeone, Atletico'da yıllarca birlikte çalıştığı İtalyan'ı iterek agresif bir tepki gösterdi. Bu durumun daha da tırmanmaması için dördüncü hakem ve çeşitli kulüp temsilcileri araya girerek iki adamı ayırmak zorunda kaldı.











