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Diego Simeone, Barcelona ve Arsenal'ın Atletico Madrid'in yıldızı için devrede olduğu sırada Julian Alvarez'in geleceğine açıklık getirdi
Simeone'un Alvarez hakkındaki tutumu
Eski Manchester City golcüsü, Barcelona ve Arsenal ile ilgili yoğun transfer iddialarının odağında yer alıyor. Alvarez'in geleceği, Barcelona'nın ilgisine dair haberler nedeniyle karmaşık bir hâl alırken, iki kulüp arasındaki hukuki anlaşmazlık da ilişkileri daha da gerdi. Simeone, kulüp yönetimine destek vermekte gecikmedi ve hiyerarşinin, ilgilenen tüm taraflara pozisyonunu zaten son derece net biçimde ilettiğini söyledi. Atletico yönetimi, özellikle İspanya'nın iki devi arasındaki mevcut gerginlik ortamı göz önüne alındığında, değerli yıldızının Katalonya'daki yerel bir rakibe katılmasına izin verme konusunda isteksiz görünüyor.
"Bence kulüp sahibi söyledikleri hakkında bu kadar açık konuştuysa, mesele budur, her şey fazlasıyla net. Bu, mahkemeye gitmeniz gibi bir şey... Bundan ötesi yok," diyen Simeone, muhabirlere açıklamalarda bulundu. Forvet için olası bir "af" sorulduğunda ise şöyle konuştu: "Karşılaştığımız tüm durumlar konusunda çok saygılıyım... Griezmann, Diego Costa ve şimdi Julian. Herkesin görüşüne büyük saygı duyuyorum."
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Teknik direktör, Alvarez'i La Liga açılış maçı için kadro dışı bıraktı
Simeone, Alvarez'in çarşamba gecesi Malaga'ya karşı oynanacak Atletico'nun La Liga sezon açılış maçında forma giyemeyeceğini doğruladı. Bu da, Colchoneros'u temsil etmeye zihinsel ve fiziksel olarak ne kadar hazır olduğuna dair soruları beraberinde getirdi. Geleceği etrafındaki gürültüye rağmen Simeone, onu maç kadrosuna almama kararının tamamen, milli görevden geç dönmesinin ardından mevcut atletik durumuna dayandığını vurguladı.
Atletico teknik direktörü, forvetin A takım yapılanmasına entegrasyonuyla ilgili görüşünü açıkladı. "Hâlâ aynı şekilde düşünüyorum. Ben sportif tarafla ilgileniyorum. Her zaman yaptığımız gibi konuşuyoruz" dedi Simeone. "Sportif açıdan bakarsak, gelişebilmesi için onunla daha fazla antrenman yapmamız gerekiyor. O en iyi hücum oyuncularından biri... hatta belki de en iyisi."
Savunmaya takviye ve kadro derinliği
Hücum odaklı manşetlerin ötesinde, Simeone ayrıca Atletico savunmasına yeni bir sertlik ve liderlik seviyesi getirmesi beklenen Cristian Romero'nun gelişini de övmek için zaman ayırdı. Teknik direktör, Romero'nun sağlayacağı savunma istikrarının, takımın bu sezon geri kalan başarısının üzerine inşa edileceği temel olacağına inanıyor.
Vatandaşından beklediği etkiyi anlatan Simeone, Romero'yu öncelikli hedef hâline getiren özellikleri öne çıkardı. Simeone, "Liderlik, güç, hiyerarşi, adanmışlık, kalite ve zamanla aidiyet duygusu kesinlikle. Onu değerleri temsil eden ve bize yardıma gelen bir futbolcu olarak görüyorum" dedi.
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Transfer dönemi çılgınlığını yönetmek
Transfer dönemi hâlâ açıkken, Simeone kadrosunda daha fazla hareketlilik yaşanma ihtimaline karşı temkinli olmayı sürdürüyor. Atletico teknik direktörü, piyasanın öngörülemezliğini koruduğunu ve kulübün son tarih öncesinde her türlü ihtimale hazırlıklı olması gerektiğini kabul etti. Elindeki seçeneklerden memnun olsa da, asıl önceliğinin oyuncularının fiziksel durumu olduğunu vurguladı.
"Bu biraz zor bir soru. Elimizde kalmaya devam edecek takımdan en iyi verimi almak için, bize en doğru görünen şeyi uyarlamak zorundayız; hâlâ tam olarak bilmiyoruz, çünkü transfer dönemi henüz bitmedi, hiçbir şey beni şaşırtmaz... her şeye hazırız," itirafında bulundu.
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