Eski Manchester City golcüsü, Barcelona ve Arsenal ile ilgili yoğun transfer iddialarının odağında yer alıyor. Alvarez'in geleceği, Barcelona'nın ilgisine dair haberler nedeniyle karmaşık bir hâl alırken, iki kulüp arasındaki hukuki anlaşmazlık da ilişkileri daha da gerdi. Simeone, kulüp yönetimine destek vermekte gecikmedi ve hiyerarşinin, ilgilenen tüm taraflara pozisyonunu zaten son derece net biçimde ilettiğini söyledi. Atletico yönetimi, özellikle İspanya'nın iki devi arasındaki mevcut gerginlik ortamı göz önüne alındığında, değerli yıldızının Katalonya'daki yerel bir rakibe katılmasına izin verme konusunda isteksiz görünüyor.

"Bence kulüp sahibi söyledikleri hakkında bu kadar açık konuştuysa, mesele budur, her şey fazlasıyla net. Bu, mahkemeye gitmeniz gibi bir şey... Bundan ötesi yok," diyen Simeone, muhabirlere açıklamalarda bulundu. Forvet için olası bir "af" sorulduğunda ise şöyle konuştu: "Karşılaştığımız tüm durumlar konusunda çok saygılıyım... Griezmann, Diego Costa ve şimdi Julian. Herkesin görüşüne büyük saygı duyuyorum."