Simeone, eski Manchester City oyuncusu Alvarez'in salı gecesi Atletico Madrid taraftarlarından karışık tepkiler görmesinin ardından ona destek vermekte gecikmedi. Atletico Madrid'in Manchester United'ı 2-0 yenmesine rağmen Alvarez, 71. dakikada oyundan alınırken hem tezahürat hem de ıslık sesleriyle karşılandı. Bazı taraftarlar, yaz transfer döneminde kulüpten ayrılmayı zorlamaya yönelik girişimlerinden hâlâ rahatsızdı.

Maç sonrası basın toplantısında tribünlerdeki atmosfer hakkında konuşan Simeone, forvetin doğru yönde ilerlediğine dair inancını korudu. “Taraftarların tepkisi her zaman oyuncuların ortaya koyduklarıyla ilgilidir. Julian bunu ortaya koyuyor; Alaves karşısında da yaptı, bugün gol atmaya yaklaştı ve Atletico Madrid taraftarlarının görmek istediği oyuncu olmaya daha yakın,” dedi simeone. Açıklamayı Marca aktardı.