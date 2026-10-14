Getty Images Sport
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Diego Simeone, Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı yenerken Julian Alvarez'in gelişimini övdü
Simeone, eleştirilerin hedefindeki Alvarez'e destek çıktı
Simeone, eski Manchester City oyuncusu Alvarez'in salı gecesi Atletico Madrid taraftarlarından karışık tepkiler görmesinin ardından ona destek vermekte gecikmedi. Atletico Madrid'in Manchester United'ı 2-0 yenmesine rağmen Alvarez, 71. dakikada oyundan alınırken hem tezahürat hem de ıslık sesleriyle karşılandı. Bazı taraftarlar, yaz transfer döneminde kulüpten ayrılmayı zorlamaya yönelik girişimlerinden hâlâ rahatsızdı.
Maç sonrası basın toplantısında tribünlerdeki atmosfer hakkında konuşan Simeone, forvetin doğru yönde ilerlediğine dair inancını korudu. “Taraftarların tepkisi her zaman oyuncuların ortaya koyduklarıyla ilgilidir. Julian bunu ortaya koyuyor; Alaves karşısında da yaptı, bugün gol atmaya yaklaştı ve Atletico Madrid taraftarlarının görmek istediği oyuncu olmaya daha yakın,” dedi simeone. Açıklamayı Marca aktardı.
- Getty Images Sport
Simeone'den ölümcül forvet ikilisi sinyali
Gelecekteki taktik düzenlere ilişkin konuşan Simeone, Alvarez ile Jonathan David’in hücumda birlikte oynayabileceğini vurguladı. David, maçın başlamasından bir saat sonra oyuna girdi; Simeone ise on dakika sonra Alvarez’i oyundan çıkardı. Simeone, iki forveti ilk 11’deki tek bir yer için birbirinin alternatifi olarak görmek yerine, aynı anda sahada yer alıp birbirlerinin özelliklerini tamamlayabileceklerini belirtti.
“Birlikte de oynayabilirler. Rekabetin yüksek olması iyi. Şampiyonluklar ve önemli başarılar kazandığımızda bu her zaman önemli olmuştur,” dedi.
Cardoso orta saha rolünde parlıyor
Alvarez manşetlerde yer alırken Simeone, Johnny Cardoso'yu da övgüye boğdu. Orta saha oyuncusu, 90 dakika boyunca sahanın merkezine hükmederek öne çıktı. Cardoso'nun ilk yarıda attığı gol ise pozisyonun başlangıcında takım arkadaşı Marcos Llorente'nin elle oynadığının VAR incelemesiyle belirlenmesi üzerine iptal edildi.
Cardoso, sakatlıklar nedeniyle Madrid'deki kariyerine zorlu bir başlangıç yaptı ancak ilk 11'de sonunda ritmini bulmuş görünüyor. Simeone, "Çok iyi durumda. Real Sociedad'a karşı oyuna girdi ve hemen yüksek seviyede oynamaya başladı. Kulübün aradığı türden bir oyuncu. Morten de oyuna iyi girdi. Bu, herkesten yararlanması gereken bir takım için bize seçenekler sunuyor" dedi.
- Getty Images Sport
Simeone daha da gelişmeyi hedefliyor
Galibiyetin rahat bir farkla gelmesine rağmen Simeone, takımının gol yollarında daha da acımasız olabileceğini belirtti. Teknik direktör, Ma Utd'ın ilk yarıda önemli bir fırsat yakalasa da maçın büyük bölümüne Atletico'nun hâkim olduğunu vurguladı. Bu galibiyet, La Liga'daki yoğun fikstür öncesinde ivme kazanmayı hedefleyen takımın Avrupa'da yoluna hedefleri doğrultusunda devam etmesini sağladı.
Teknik direktör, sözlerini takımın ortak zihniyetinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek tamamladı. Simeone, “Skorda farkı daha da açma fırsatlarımız vardı. İlk yarıda onların tehlikeli bir fırsatı oldu ama biz daha iyi oynadık, daha fazla fırsat yakaladık. Takım hep daha fazlasını aradı” dedi.
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