Maza, kendisini büyük ilgi gören bir oyuncu olarak kabul ettirdi ve bu da Atletico'nun önüne aşılması zor bir mali engel çıkarıyor. 2025 yazında Hertha Berlin'den Leverkusen'e, bildirildiğine göre 12 milyon euro karşılığında katıldıktan sonra piyasa değeri hızla yükseldi. Mevcut sözleşmesi Haziran 2030'a kadar devam ederken, olası bir transfer artık 70 milyon euro civarında bir bonservis bedeli gerektirecek.

Atletico'nun ilgisi yeni değil. beIN Sports muhabiri Hafid Derradji'ye göre İspanyol ekibi, Maza hâlâ Hertha'dayken 35 milyon euroluk bir teklif bile sundu. Bu teklif hızla reddedildi, ancak bu durum Simeone'nin ekibinin onun gelişimini yakından takip etmeyi sürdürmesini açıkça engellemedi.