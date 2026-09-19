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Diego Simeone, Atletico Madrid iddialı bir transfer hamlesine hazırlanırken €70 milyonluk Bundesliga sansasyonu Ibrahim Maza'yı hedefliyor
Atleti orta saha arayışını yeniden alevlendirdi
Atletico, Diego Simeone orta saha seçeneklerini güçlendirmeye çalışırken gözünü tanıdık bir hedefe çevirdi. İspanyol devi, Bayer Leverkusen'in 20 yaşındaki Cezayirli oyun kurucusu Maza'ya olan ilgisini yeniden alevlendirdi ve niyetini belli etmekte gecikmedi.
Bulinews'e göre Atletico'nun sportif yönetimi, ilgisini iletmek için Leverkusen ile şimdiden temasa geçti. Ancak yetenekli ofansif orta sahayı Bundesliga ekibinden koparmak kolay olmayacak, çünkü Leverkusen yükselen yıldızının ayrılmasına izin vermeyi düşünmüyor.
- Getty Images Sport
70 milyon euroluk yüksek bir bonservis beklentisi
Maza, kendisini büyük ilgi gören bir oyuncu olarak kabul ettirdi ve bu da Atletico'nun önüne aşılması zor bir mali engel çıkarıyor. 2025 yazında Hertha Berlin'den Leverkusen'e, bildirildiğine göre 12 milyon euro karşılığında katıldıktan sonra piyasa değeri hızla yükseldi. Mevcut sözleşmesi Haziran 2030'a kadar devam ederken, olası bir transfer artık 70 milyon euro civarında bir bonservis bedeli gerektirecek.
Atletico'nun ilgisi yeni değil. beIN Sports muhabiri Hafid Derradji'ye göre İspanyol ekibi, Maza hâlâ Hertha'dayken 35 milyon euroluk bir teklif bile sundu. Bu teklif hızla reddedildi, ancak bu durum Simeone'nin ekibinin onun gelişimini yakından takip etmeyi sürdürmesini açıkça engellemedi.
Premier League devleri pusuda bekliyor
Avrupa'nın elit kulüplerinin neden peşine düştüğünü anlamak zor değil. Maza, bu sezon Leverkusen formasıyla göz kamaştıran bir performans sergiledi ve tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu olduğunu perçinledi. Cezayirli milli oyuncu, yalnızca hastalık nedeniyle kulübün Avrupa Ligi'ndeki açılış maçını kaçırırken, sadece dört ilk 11 başlangıcında şimdiden bir gol ve iki asistlik katkı verdi.
Durumu takip eden tek ağır top Atletico değil. Premier League devleri Arsenal ve Manchester City de yaz aylarında genç oyuncuya somut ilgi gösterdi. Leverkusen ise o dönemde tavrını net şekilde korudu ve 20 yaşındaki oyuncunun satışının kesinlikle gündemde olmadığını açıkça ortaya koydu.
- Getty Images Sport
Leverkusen kazançlı bir sözleşme yenilemesine hazırlanıyor
Atletico'yu ve Premier League'den yaklaşan tehdidi savuşturmak için Leverkusen proaktif adımlar atıyor. Bild'in haberine göre Alman kulübü, Maza'yı mevcut 2030 bitiş tarihinin çok ötesine bağlayacak bir sözleşme uzatması üzerinde şimdiden yoğun şekilde çalışıyor.
Oyuncunun temsilcileriyle ilk görüşmeler geçen hafta başladı, ancak henüz resmi bir anlaşmaya varılmış değil. Leverkusen'in öncelikli hedefi, ona kalması için önemli mali teşvikler sunarak orta saha maestrosunu takımda tutmak.
Önerilen anlaşma, maaşında kayda değer bir artış içerecek. Bu da Almanya'da şu anda sezon başına kazandığı 3 milyon avronun üzerine ciddi şekilde eklenen büyük bir mali artış anlamına gelecek.
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