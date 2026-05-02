AFP
Çeviri:
Diego Simeone, Arsenal ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Atlético Madrid'in ilk 11'inin TAMAMINI değiştirmesine rağmen Valencia'yı yine de mağlup etti
Simeone, Arsenal deplasmanı öncesinde riske giriyor
Takım kadrosunun derinliğine duyduğu sarsılmaz güveni vurgulayan bir hamle ile Atlético Madrid teknik direktörü Diego Simeone, önceki ilk 11'deki 11 oyuncuyu da değiştirme cesaretini gösterdi. Arsenal ile oynanacak Şampiyonlar Ligi yarı finalinin rövanş maçı yaklaşırken, Arjantinli teknik direktör Londra maçı için dinç oyuncuları öncelikli kıldı ve Valencia deplasmanında adeta yepyeni bir kadroyu sahaya sürdü.
Bu tür radikal rotasyonlarda genellikle görülen uyum eksikliğine rağmen, konuk takım oldukça sakin görünüyordu. Maçın büyük bölümünü kontrol eden takım, forma giyen oyuncunun kim olduğuna bakılmaksızın "Cholo" felsefesinin tüm kadroya derinlemesine işlediğini kanıtladı. Yıldız oyuncularını dinlendirme kararı, yedek oyuncuların kendilerini fazlasıyla kanıtlamaları ve Mestalla'nın düşmanca atmosferiyle başa çıkabilmeleri sayesinde haklı çıktı.
Akademinin genç yıldızları Luque ve Cubo kendilerini gösteriyor
Bu risk, ikinci yarıda gençlik akademisi mezunlarının büyük sahnede fırsatı değerlendirmesiyle gerçekten karşılığını verdi. Henüz 20 yaşındaki Iker Luque, oyuna girdikten sadece 10 dakika sonra, 74. dakikada yakın direğe yaptığı kusursuz vuruşla skoru açtı. Yaşına yakışmayacak bir olgunluk sergileyen genç oyuncu için bu, rüya gibi bir ilk maçtı.
Valencia'yı zorlayan tek genç oyuncu o değildi; 18 yaşındaki Cubo, sekiz dakika sonra maçı fiilen bitirdi. Bu genç yıldız, ikinci yarıda sahaya çıkan az sayıdaki tecrübeli yıldızlardan biri olan Antoine Griezmann'ın akıllı pasını büyük bir soğukkanlılıkla kontrol etti ve topu Stole Dimitrievski'nin altından ağlara gönderdi. Kısa bir VAR incelemesinin ardından gol onaylandı ve Atletico yedek kulübesinde coşkulu kutlamalar başladı.
Yoğun oyuncu değişikliğine rağmen verilerde üstünlük
İstatistikler, Simeone’nin rotasyona uğrattığı kadrosunun gerçekten etkileyici bir performans sergilediğini ortaya koydu. Atlético, 20 şutla 1,78 beklenen gol (xG) rakamıyla maçı tamamlayarak, her zamanki forvet hattı olmasa da hücum gücünün hala etkili olduğunu kanıtladı. Defansif açıdan da aynı derecede sağlam durdular ve Valencia’yı kaleyi bulan şut sayısını sıfırda tuttular; bu, Los Che’nin Şubat ayından bu yana bir La Liga maçında kaleciyi hiç zorlayamaması anlamına geliyor.
Bu galibiyetle Atletico, ligde üst üste 10 maçta gol atma serisini sürdürdü. Simeone'nin kritik Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde bazı as oyuncularını dinlendireceği bir sır değildi, ancak akademi mezunlarının bu kadar zorlu bir deplasman sahasında bu kadar güçlü bir performans sergileyeceğini kendisi bile beklemiyordu.
Avrupa'daki hesaplaşmaya doğru heyecan artıyor
Bu sonuç, Emirates Stadyumu'nda oynanacak maç için mükemmel bir zemin hazırladı. Simeone, ilk 11'inin tamamını dinlendirerek, en önemli oyuncularının Salı günü Mikel Arteta'nın Arsenal'iyle karşılaşacakları maçta tam enerjiyle sahaya çıkmalarını sağladı. Geçen hafta oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçı, iki takımın 1-1 berabere kalmasıyla sonuçlanmıştı.