Diego Simeone, Arsenal ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Atlético Madrid'in ilk 11'inin TAMAMINI değiştirmesine rağmen Valencia'yı yine de mağlup etti

Takım kadrosunun derinliğine duyduğu sarsılmaz güveni vurgulayan bir hamle ile Atlético Madrid teknik direktörü Diego Simeone, önceki ilk 11'deki 11 oyuncuyu da değiştirme cesaretini gösterdi. Arsenal ile oynanacak Şampiyonlar Ligi yarı finalinin rövanş maçı yaklaşırken, Arjantinli teknik direktör Londra maçı için dinç oyuncuları öncelikli kıldı ve Valencia deplasmanında adeta yepyeni bir kadroyu sahaya sürdü.

Bu tür radikal rotasyonlarda genellikle görülen uyum eksikliğine rağmen, konuk takım oldukça sakin görünüyordu. Maçın büyük bölümünü kontrol eden takım, forma giyen oyuncunun kim olduğuna bakılmaksızın "Cholo" felsefesinin tüm kadroya derinlemesine işlediğini kanıtladı. Yıldız oyuncularını dinlendirme kararı, yedek oyuncuların kendilerini fazlasıyla kanıtlamaları ve Mestalla'nın düşmanca atmosferiyle başa çıkabilmeleri sayesinde haklı çıktı.