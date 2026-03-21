Çeviri:
"Diego Maradona Tanrıysa, Scott McTominay de İsa'dır!" - Arjantinli efsanenin oğlu, İskoç kahramanı Napoli'nin tarihindeki en iyi ikinci oyuncu olarak övüyor
McTominay hâlâ Napoli'nin kahramanı
McTominay, kulübün bir kez daha İtalya şampiyonu olmasını sağlayan muhteşem ilk sezonunun ardından Napoli'de parlamaya devam ediyor. İskoçya milli takım oyuncusu, bu sezon tüm turnuvalarda şimdiden 11 gol attı ve Cuma günü Cagliari'yi 1-0 yendikleri maçta galibiyet golünü kaydetti. Bu galibiyet, teknik direktör Antonio Conte'ye, lider Inter ile aradaki farkı 6 puana indirerek takımının yine zirvede bitirebileceğine dair inancını geri kazandırdı. Nerazzurri, şampiyonluk yarışındaki rakiplerine göre bir maç eksiği var ve Pazar günü Fiorentina karşısında liderlik farkını bir kez daha artırabilir.
Maradona Jr, "McTominay, İsa'dır" diyor
McTominay'ın İtalya'daki etkileyici performansları şimdiden pek çok övgü topladı. Taraftarlar, şehrin tarihi merkezinde McTominay'a adanmış bir anıt köşe oluşturarak eski United yıldızına olan sevgilerini şimdiden göstermiş durumda. Kulüp efsanesi Diego Maradona da Napoli'nin dört bir yanındaki duvar resimlerinde yer alıyor ve Arjantinli efsanenin oğlu, İskoç orta saha oyuncusu hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Televomero'ya verdiği demeçte şunları söyledi: "Babamdan sonra, McTominay Napoli tarihinin en etkili oyuncusu. Napoli'de Tanrı vardı; benim için McTominay ise İsa. O, çok önemli bir oyuncu."
McTominay, Napoli'de 'daha eksiksiz'
Conte, McTominay'ın Manchester United'dan ayrıldıktan sonra İtalya'da daha eksiksiz bir oyuncu haline geldiğini iddia etti. İtalyan teknik adam şöyle konuştu: "Kendini daha eksiksiz ve bilgili hissediyor ve kariyerinde yönünü belirlemesi gereken kritik bir aşamaya geliyor. Man United'da hiçbir zaman anahtar bir rol üstlenmemişti, oysa burada ona böyle bir rol verdik. Çok çalıştı ve artık eksiksiz bir oyuncu. Gelişimi tüm takımın kazancı oldu."
McTominay da Serie A'da oynayarak nasıl geliştiğini açıkladı. Oyuncu şöyle konuştu: "Napoli'de hem taktiksel hem de fiziksel açıdan büyüdüm. Taktiksel olarak İtalya, Premier Lig'den farklı. Uyum sağlamak ve nasıl oynayacağımı, hangi hareketleri yapacağımı, kendimi nasıl serbest bırakacağımı, rakip sahada nasıl sorun yaratacağımı ve ayrıca nasıl savunma yapacağımı çok hızlı bir şekilde öğrenmek zorundaydım. Güzel bir öğrenme süreciydi ve her dakikasından keyif aldım."
McTominay Napoli'de kalacak mı?
McTominay’ın gösterdiği performans, Premier Lig’e geri dönebileceğine dair spekülasyonlara yol açtı. Ancak Napoli’nin sportif direktörü Giovanni Manna, bu orta saha yıldızını kadroda tutmayı umuyor. Manna, Cagliari’yi yendikleri maç öncesinde DAZN’a şunları söyledi: “Scott’ın sözleşmesinin bitmesine hâlâ iki yıl var; kendisiyle ve temsilcileriyle son derece sağlıklı ve şeffaf bir ilişkimiz var. Napoli'de kalmak istediğini belirtti; bunu görüşüyoruz, ancak acele etmiyoruz – bunu medya şovuna dönüştürmenin zamanı değil. O bizim için çok önemli; bunun farkındayız ve değerini biliyoruz.”
