Conte, McTominay'ın Manchester United'dan ayrıldıktan sonra İtalya'da daha eksiksiz bir oyuncu haline geldiğini iddia etti. İtalyan teknik adam şöyle konuştu: "Kendini daha eksiksiz ve bilgili hissediyor ve kariyerinde yönünü belirlemesi gereken kritik bir aşamaya geliyor. Man United'da hiçbir zaman anahtar bir rol üstlenmemişti, oysa burada ona böyle bir rol verdik. Çok çalıştı ve artık eksiksiz bir oyuncu. Gelişimi tüm takımın kazancı oldu."

McTominay da Serie A'da oynayarak nasıl geliştiğini açıkladı. Oyuncu şöyle konuştu: "Napoli'de hem taktiksel hem de fiziksel açıdan büyüdüm. Taktiksel olarak İtalya, Premier Lig'den farklı. Uyum sağlamak ve nasıl oynayacağımı, hangi hareketleri yapacağımı, kendimi nasıl serbest bırakacağımı, rakip sahada nasıl sorun yaratacağımı ve ayrıca nasıl savunma yapacağımı çok hızlı bir şekilde öğrenmek zorundaydım. Güzel bir öğrenme süreciydi ve her dakikasından keyif aldım."