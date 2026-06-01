Diego Maradona'nın "Tanrı'nın Eli", Zinedine Zidane'ın kafa atışı, Lionel Messi'nin "futbolu tamamlaması" ve Dünya Kupası tarihinin en ikonik 100 anı - sıralaması

Dünya Kupası, yaklaşık 100 yıllık tarihi boyunca unutulmaz anlara sahne olmuştur. Her dört yılda bir, milyarlarca taraftar, spor tarihindeki hiçbir başka etkinlikte görülmemiş kadar fazla dram, hayal kırıklığı ve sevinç yaşatan bu turnuvayı izlemek için bir araya gelir. Futbolun en görkemli sahnesi olan Dünya Kupası, her zaman efsanelerin doğması için bir platform sunmuş, ancak aynı zamanda pek çok ünlü ismin itibarının yerle bir olmasına ve düşüşüne de tanık olmuştur.

Bu, Pele’nin kendini tüm dünyaya tanıttığı, Diego Maradona’nın Dünya Kupası tarihinin en skandal olaylarından birini gerçekleştirdiği ve Zinedine Zidane’ın hem dehasını hem de çılgınlığını eşit ölçüde sergilediği bir turnuva.

Dünya Kupası, zayıf takımların devleri devirdiği, tek bir golün veya kurtarışın bir oyuncunun tüm kariyerini değiştirebileceği bir turnuvadır. Büyük anlar zamanda dondurulur ve yeni nesil taraftarlar için on yıllar boyunca tekrar tekrar izlenir. Hepsi güzel anlar değildir, ancak her an kendi başına ikoniktir ve hepsi Dünya Kupası'nı bugünkü haline, yani dünyadaki en büyük şova dönüştürmeye katkıda bulunmuştur.

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası öncesinde, dünyanın dört bir yanından GOAL yazarları, Dünya Kupası tarihinin en ikonik 100 anını derleyip sıraladı:

    100Sakatlanan Pele hüzünlü bir şekilde sahadan ayrıldı (1966)

    1966 yılında Pelé, tartışmasız dünyanın en iyi futbolcusuydu. 1958 ve 1962 yıllarında iki kez Dünya Kupası’nı kazanmış olsa da, turnuva İngiltere’ye geldiğinde Pelé, inanılmaz derecede sert müdahalelere maruz kaldı.

    2-0 galibiyetle açılışı yapan maçta Bulgaristan savunmacıları tarafından sakatlanan Pele, Brezilya'nın Macaristan'a karşı kaybettiği ikinci grup maçını kaçırdı.

    Selecao'nun galibiyete ihtiyacı varken, Pele, Eusebio'nun Portekiz'iyle oynanan son grup maçı için kadroya geri çağrıldı. Ancak, hakem faulü yapan Joao Morais'i oyundan atmamayı tercih etmesine rağmen, Pele yine sakatlandı. Oyuncu, o dönemde oyuncu değişikliği kuralı henüz uygulanmadığı için maçın geri kalanını topallayarak geçirdi ve Brezilya 3-1 mağlup oldu. Yıldız forvet, turnuvada bir daha asla oynamayacağına yemin etti, ancak daha sonra bu kararından vazgeçti.

  • 99Cambiasso, Arjantin'in muhteşem atağını golle taçlandırdı (2006)

    "Tiki-taka" futbolu genellikle Pep Guardiola'nın, İspanya'nın ve Barcelona gibi kulüplerin uzmanlık alanı olarak görülür. Ancak 2006 yılında, Dünya Kupası'nda "tiki-taka"nın belki de en saf örneğini Arjantin sergiledi; Esteban Cambiasso, turnuvanın tarihindeki en muhteşem takım gollerinden birini tamamladı.

    Maxi Rodriguez, kendi yarı sahasında topu geri kazandı ve Albiceleste'nin yaklaşık bir dakika boyunca topu elinde tutmasını sağlayacak bir pas hareketi başlattı. Takım, Sırbistan ve Karadağ'ın savunmasını açmak için topu yanlara, geriye ve ileriye doğru hareket ettirdi.

    Hareket bir süre devam ettikten sonra Javier Saviola ve Juan Roman Riquelme bir-iki paslaşması yaptı. Riquelme daha sonra Cambiasso'yu buldu, o da topu Hernan Crespo'ya aktardı. Forvetin şık topuk vuruşunu Cambiasso yakaladı ve topu üst köşeye gönderdi. Crespo'nun yorumu: "En güzel gol."

    24 pasla tamamlanan Cambiasso'nun golü Dünya Kupası tarihine geçti ve Arjantin, bir an için şampiyonluğun en büyük adayı gibi görünürken maçı 6-0 kazandı.

  • 98Maradona yarı finalde muhteşem bir gol attı (1986)

    Diego Maradona’nın İngiltere’ye attığı goller, Arjantin’in çeyrek final maçında tüm dünyanın dikkatini çekmişti; ancak 10 numaralı oyuncunun yarı finalde Belçika’ya attığı ikinci gol, çoğu seyircinin çoktan vardığı sonuca kesin bir kanıt oldu: O an, tüm zamanların en muhteşem bireysel Dünya Kupası performansını izliyorlardı.

    Sahanın ortasında topu alan Maradona, üç savunma oyuncusunu geçtikten sonra kaleci Jean-Marie Pfaff'ı çalımlayarak topu ağlara gönderdi ve birkaç gün önce Three Lions karşısında sergilediği dünya klasmanındaki denge ve soğukkanlılığını bir kez daha gösterdi.

    Bu, çeyrek final ve yarı final maçlarında attığı dördüncü golüydü ve şaşırtıcı olmayan bir şekilde, katkıları bununla da bitmedi. 

    97Öfkeli Lukaku, öfkesini yedek kulübesine yöneltti (2022)

    Belçika, 2022 Dünya Kupası'nda kalabilmek için grup aşamasının son maçında Hırvatistan'ı yenmek zorundaydı, ancak 0-0 berabere kalarak 1998'den bu yana ilk kez grup aşamasında elendi.

    Kırmızı Şeytanlar'ın tüm zamanların en golcü oyuncusu Romelu Lukaku, inanılmaz bir şekilde üç net gol fırsatını kaçırdı; önündeki boş kaleye topu direğe çarptırdıktan sonra Yannick Carrasco'nun ortasında yakın mesafeden kafayı üstten dışarı attı. Ardından 90. dakikada Thorgan Hazard, Lukaku'ya mükemmel bir pas attı, ancak Lukaku pası beklemiyordu ve top sadece ona çarptı.

    Maçın ardından Lukaku öfkelenerek yedek kulübesine yumruk attı ve eski Chelsea yıldızı için kaotik ve utanç verici sahneler yaşandı. Belçika turnuvadan elendi ve Lukaku'nun itibarı dibe vurdu. Aslında hiçbir zaman tam olarak toparlanamadığı söylenebilir.

    96Rivaldo'nun tepkisi tartışma yarattı (2002)

    Brezilya'nın süperstarı Rivaldo, 2002'de Türkiye maçında rol yapmayı yepyeni bir boyuta taşıyarak ortalığı birbirine kattı.

    Selecao, Rivaldo'nun tartışmalı bir penaltı golü sayesinde maçın son dakikalarında 2-1 önde giderken, Hakan Ünsal köşe bayrağı yanında Brezilyalı oyuncunun bacağına topu vurdu. Rivaldo hemen yüzünü tutarak çimlere yığıldı ve yerde yuvarlandı, bu da hakem Kim Young-joo'nun Türk defans oyuncusunu oyundan atmasına neden oldu. FIFA, Rivaldo'ya rol yapması nedeniyle 4.500 sterlin para cezası verdi, ancak forvet hiçbir şey yapmadığını ısrarla savundu.

    Maçtan sonra "Kırmızı kartı görmekten memnun oldum" dedi. "Futbolun güzel bir oyun olarak kalması için yaratıcı oyuncuların kendilerini ifade edebilmeleri gerekir. Futbolda çok fazla faul ve şiddet var. Topun bana nereye çarptığı önemli değil. Önemli olan sadece niyetti."

    95Tartışmalı Japonya golü Almanya'yı eve gönderdi (2022)

    Almanya, 2022'de üst üste ikinci turnuvada da grup aşamasından utanç verici bir şekilde elendi. Açılış maçında Japonya'ya sürpriz bir şekilde yenilen Hansi Flick'in takımı, İspanya ile berabere kalarak son maçlara girerken tur atlama şansını canlı tuttu.

    Kaotik bir maç gecesinde, İspanya Japonya ile, Almanya ise Kosta Rika ile karşı karşıya gelirken, E Grubu'ndaki dört takım da bir an için tur atlamayı garantilemişti. Die Mannschaft, ikinci yarının ortasında geriye düşmesine rağmen maçtan 4-2 galip ayrıldı, ancak eleme turlarına kalmak için yine de İspanya'nın yardımına ihtiyaç duyuyordu.

    La Roja skoru açtı, ancak Japonya ikinci yarıda geri döndü ve tartışmalı bir şekilde 2-1 galip geldi. Kauro Mitoma'nın Ao Tanaka'ya galibiyet golünü atması için ortaladığı pozisyonda top taç çizgisini geçmiş gibi görünüyordu, ancak VAR golü iptal etmek için net bir kanıt bulamadı. İspanya teknik direktörü Luis Enrique, bu kararda "şüpheli" bir durum olduğunu iddia etti, ancak en azından takımı turnuvada kalmayı başardı. En büyük kaybeden ise bir sonraki uçakla eve dönmek zorunda kalan Almanya oldu.

  • 94Zico, erken bir düdükle golü kaçırdı (1978)

    1978 Dünya Kupası, turnuvanın açılış maçında Brezilya ile İsveç arasında yaşanan büyük bir tartışma ile başladı.

    Maçın uzatma dakikalarına girerken skor 1-1 berabereydi ve Brezilya bir korner kazandı. Nelinho topu köşe vuruşu için yerleştirdi, ancak Polonyalı yan hakem Alojzy Jargu, topu köşe bayrağının yanına taşımasını istedi. Sonunda orta yapıldı ve Zico kafayla golü atarak Brezilya'ya galibiyeti getirdi. Tek sorun, Galli hakem Clive Thomas'ın top çizgiyi geçmeden bir an önce düdüğünü çalmış olmasıydı, bu da golün geçersiz sayılması ve Brezilya'nın galibiyetinden mahrum kalması anlamına geliyordu.

    Bu karar dünya çapında yankı uyandırdı ve hakem Thomas daha sonra "Zico çok geç kalmıştı. Belki sadece dört salise geç kalmıştı, ama yine de geç kalmıştı" diye ısrar etti.

    93Ev sahibi İtalya şampiyon oldu (1934)

    İtalya, ev sahipliği konusunda Uruguay'a yenildikten sonra 1930'daki ilk Dünya Kupası'na katılmayı reddetti, ancak dört yıl sonra ev sahibi olmanın avantajını sonuna kadar kullandı.

    Efsanevi Vittorio Pozzo'nun yönettiği Azzurri, Yunanistan'ı yenerek turnuvaya katılmaya hak kazandı. Turnuvada ABD'yi 7-1 mağlup ettikten sonra, İspanya ve Avusturya'yı da yenerek şampiyonluğa ulaştı.

    İtalyanlar, fiziksel oyun tarzları, savunma gücü ve Giuseppe Meazza'nın kahramanlıklarıyla tanınıyordu: O kadar iyi bir oyuncuydu ki, İtalyanlar San Siro'ya onun adını verdiler. Meazza beş maçın hepsinde oynadı, iki gol attı ve Çekoslovakya'yı 2-1 yendikleri final maçında galibiyet golünün hazırlayıcısı oldu. Ev sahibi takımın zaferi coşkulu sahnelere yol açtı ve İtalya, hem Dünya Kupası'nı hem de faşist lider Benito Mussolini'nin yaptırdığı devasa kupa olan Coppa Del Duce'yi kaldırdı.

    92Thuram: Beklenmedik Yarı Final Kahramanı (1998)

    Lilian Thuram, 1998 Dünya Kupası’nda Marsilya’da Hırvatistan’la oynanan yarı final maçından önce milli takımda hiç gol atmamıştı ve o günden sonra da bir daha gol atamadı. Ancak bu iki tarih arasında sergilediği performans, Dünya Kupası tarihinin en muhteşem bireysel performanslarından biriydi.

    Hırvatistan, Davor Suker'in golüyle öne geçmişti ki, Fransa'nın sağ bekçisi Thuram ileriye çıkarak skoru eşitledi. Ardından, Les Bleus galibiyet golünü ararken, Thuram yine sahneye çıktı, ceza sahasına girerek golü attı ve ülkesini Paris'teki finale taşıdı. Thuram, ülkesi için bir daha bu kadar inanılmaz bir şey yapmadı, ancak bu mükemmel performans, Fransa'nın zafer dolu yolunda hayati öneme sahipti.

  • 91Uruguaylı Batista ilk dakikada kırmızı kart gördü (1986)

    Dünya Kupası tarihinin en hızlı kırmızı kartı, maçın başlamasından sadece 56 saniye sonra gösterildi; 1986 yılında Fransız hakem Joel Quiniou, Uruguaylı Jose Batista’ya bu cezayı verdi.

    Taç atışından çıkan topu kovalayan savunma oyuncusu, İskoçya'nın orta saha oyuncusu Gordon Strachan'a atladı, ancak topu ıskaladı ve Strachan'ın arkasına oldukça sert bir şekilde çarptı. Öfkelenen Batista'nın takım arkadaşları, hakemin etrafını sararak onun masum olduğunu savunmaya çalıştı, ancak karar değiştirilmedi.

    Uruguay için şanslı olan şey, 0-0 berabere kalarak yine de eleme turlarına kalabilmeleriydi, ancak bu, İskoçya Futbol Federasyonu sekreteri Ernie Walker'ın, Güney Amerika ülkesini "dünya futbolunun pisliği" olarak nitelendirmesini engellemedi.

    90Hollanda'nın son dakikadaki golü, Meksika'nın lanetinin devam etmesini sağladı (2014)

    Meksika ve Hollanda, 2014'teki son 16 turu karşılaşmasından önce Dünya Kupası'nda hiç karşılaşmamıştı ve El Tri taraftarlarının çoğu, dört kez üst üste çeyrek finallerden önce elendikten sonra, bu kez nihayet turnuvanın o aşamasını geçebilecekleri umuduyla doluydu.

    Ancak, uzatma dakikalarının sonlarına doğru 1-0 önde olmalarına rağmen, Meksika'nın efsanevi "beşinci maç" için bekleyişi devam edecekti. Wesley Sneijder, bitime iki dakika kala skoru eşitledi, ardından Klaas-Jan Huntelaar'ın 94. dakikada attığı penaltı, Meksika taraftarlarının en büyük korkularını gerçeğe dönüştürdü. Birçok Meksika taraftarı, bu mağlubiyetin şeklini hala kabullenemiyor ve Arjen Robben'in belirleyici penaltıyı kazanmak için daldığını iddia edenler, bu konuyu bugün bile hala konuşuyor.

  • 89"Kordoba Mucizesi" - Avusturya, son şampiyon Batı Almanya'yı eledi (1978)

    Batı Almanya, 1978 Dünya Kupası'nda Avusturya'ya yenildi ve bu yenilgiyle, rakibine karşı 47 yıldır süren galibiyetsizlik serisini sonlandırdı.

    Avusturya, şampiyonla karşılaştığında turnuvadan çoktan elenmişti, ancak yine de Cordoba'da büyük bir sürpriz yaratmayı başardı. Karl-Heinze Rummenigge Batı Almanya'yı öne geçirdi, ancak Berti Vogts'un kendi kalesine attığı golle skor eşitlendi. Hans Krankl daha sonra Avusturya'yı şık bir vole ile öne geçirdi, ancak Bernd Holtzenbein hemen ardından skoru eşitledi.

    Batı Almanya'nın tur atlamak için galibiyete ihtiyacı vardı ve son dakikalarda gol için bastırırken, Avusturya kontra atakta Krankl'ın attığı ünlü golle galibiyete ulaştı. Bu galibiyet, Avusturya'nın 1931'den beri Batı Almanya'ya karşı kazandığı ilk galibiyetti, Die Mannschaft'ın Dünya Kupası'nda üçüncülük play-off'una yükselmesini engelledi ve Avusturya'nın en çok kutlanan galibiyetlerinden biri olarak kaldı.

    88Obama, ABD'deki kahramanlık gösterisinin ardından Howard'ı aradı (2014)

    Tim Howard, 2014 yılında ABD’nin Belçika’ya karşı oynadığı son 16 turu maçında Amerikan ruhunu ortaya koydu. Bu efsanevi kaleci, 2-1 biten mağlubiyette 16 kurtarış gerçekleştirdi; bu, Dünya Kupası kayıtlarının tutulmaya başlanmasından bu yana bir kaleci tarafından yapılan en fazla kurtarış sayısıydı.

    O kadar kahramanca bir performanstı ki, maçtan birkaç saat sonra Howard'ın Wikipedia sayfası düzenlenerek "Savunma Bakanı" olarak listelendi. Bu arada, Başkan Barack Obama kaleciyi bizzat arayarak performansından dolayı tebrik etti.

    ABD, Romelu Lukaku ve Kevin De Bruyne'nin üstün kalitesi nedeniyle elenmiş olabilir, ancak Howard'ın tek başına gösterdiği direniş, onu ulusal bir kahraman haline getirdi.

    87Batı Almanya, dokuz kişiye düşen Arjantin'den rövanşını aldı (1990)

    Arjantin, 1986 finalinde Batı Almanya'yı mağlup etmişti ve iki takım dört yıl sonra yine finalde karşı karşıya geldi. Roma'da epik bir rövanş maçı için her şey hazırdı, ancak final maçı tek bir golle sonuçlanan çirkin bir karşılaşma oldu.

    Pedro Monzon, Jürgen Klinsmann'a sert bir faulle dalarak Alman forvetin acı içinde sahada yuvarlanmasına neden oldu ve Dünya Kupası finalinde kırmızı kart gören ilk oyuncu olarak tarihe geçti. Uzatma devresine girilmek üzereyken, Rudi Voller'in Roberto Sensini'nin müdahalesi sonucu düşmesi üzerine maç penaltı noktasından kazanıldı. Andreas Brehme penaltıyı gole çevirerek maçı kazandı, Batı Almanya'ya üçüncü Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandırdı ve Gustavo Dezotti'nin de maçın sonlarında kırmızı kart görmesiyle maçı dokuz kişi bitiren Arjantin'den intikamını aldı.

    86"Haydi, haydi, ABD!" - Donovan'ın son dakika golü ABD'yi çılgına çevirdi (2010)

    Landon Donovan’ın Cezayir’e karşı uzatma dakikalarında attığı galibiyet golü, sıradan bir golden çok daha fazlasıydı; bu gol, bir nesil Amerikan futbolseverin umutlanmasını sağlayan an oldu.

    Amerika Birleşik Devletleri, 2010 Dünya Kupası grup aşamasının son maçına, tur atlamak için galibiyet gerektiğini bilerek çıktı ve 90 dakikalık hayal kırıklığı dolu bir maçın ardından (Clint Dempsey'in golü iptal edildi, kaçırılan fırsatlar ve artan çaresizlik) umutları tükenmiş gibi görünüyordu. Sonra Tim Howard bir kurtarış yaptı, topu ileriye attı ve her şeyi değiştiren kontra atağı başlattı.

    Donovan atağı sürdürdü, Jozy Altidore'nin ortası Dempsey'e ulaştığında koşmaya devam etti ve Cezayir kalecisi Rais M'Bolhi'nin topu elinden kaçırmasıyla fırsatı kaçırmadı. Donovan topu ağlara gönderdiğinde ve köşede takım arkadaşları tarafından sarıldığında, Ian Darke'nin "Go, go, USA!" nidası anında ikonik hale geldi. Ülkenin dört bir yanında izleme partileri patlak verdi ve bu, ABD futbol tarihinin ilk gerçek anlamda viral anlarından birini yarattı.

    85İngiltere, yarı zamanlı ABD takımına yenildi (1950)

    1950 yılının Haziran ayında, İngiltere, FIFA’nın amatör oyunculara yaptığı ödemelerle ilgili anlaşmazlıklar nedeniyle ilk üç turnuvayı boykot ettikten sonra, turnuvaya ilk kez katılmak üzere Dünya Kupası’na doğru yola çıktı. İlk kez katılıyor olmalarına rağmen, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana sadece dört maç kaybetmiş olan Üç Aslanlar, Brezilya’da turnuva başlamadan birkaç hafta önce Portekiz’i 10-0 gibi ezici bir skorla mağlup ederek favori olarak turnuvaya geldi.

    Bu arada, Amerika Birleşik Devletleri 1930 turnuvasında yarı finale yükselmişti, ancak turnuva başlamadan önce oynadıkları yedi maçı da kaybetmiş olmaları nedeniyle genel performansları İngiltere'ye kıyasla oldukça kötüydü.

    Buna rağmen ABD, 38. dakikada Joe Gaetjens'in golüyle 1-0 kazandı. İngiltere kadrosunda, gelecekte Dünya Kupası'nı kazanacak olan teknik direktör Alf Ramsey, o dönemde dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilen Tom Finney ve efsanevi kaptan Billy Wright gibi isimler yer alıyordu. Rakip takım ise yarı zamanlı oyunculardan oluşuyordu; örneğin Frank Borghi, amcasının cenaze evinde cenaze arabası şoförlüğü yapıyordu. Bu maç, Dünya Kupası tarihinin en büyük sürprizlerinden biri olarak hatırlanmaya devam ediyor.

    84Doğu Almanya, Batı Almanya ile oynadığı ilk maçta galip geldi (1974)

    Dünya Kupası'nda yenilen ancak yine de kupayı kaldıran üç ülke vardır. Batı Almanya bunu iki kez başardı; ilki 1954'te, ikincisi ise Doğu Almanya ile oynadıkları gergin atmosferin ötesinde bir rekabetin yaşandığı 1974'teydi.

    Kapitalist Batı ile Komünist Doğu arasındaki bu maç, Soğuk Savaş açısından büyük önem taşıyordu, ancak maç 77. dakikaya kadar izlemesi zor bir maçtı. 77. dakikada Jürgen Sparwasser yakın mesafeden şık bir vuruşla Doğu'nun galibiyetini garantiledi.

    Bu yenilgi, Dünya Kupası tarihinin en büyük sürprizlerinden biri olarak görülüyor, ancak Batı Almanya için bir uyanış çağrısı oldu ve Batı Almanya durumu tersine çevirerek finalde Hollanda'yı yendi.

    83Messi ve Arjantin, Hırvatistan’a karşı utanç verici bir yenilgi aldı (2018)

    Arjantin ve Lionel Messi, 2018 Dünya Kupası'nda pek de mutlu bir dönem geçirmedi; en kötü anları ise şüphesiz Luka Modrić'in sahneyi çaldığı o gece Hırvatistan'a 3-0 mağlup oldukları andı.

    Messi, her zamanki parlaklığıyla Arjantin'e ilham veremedi, kaleci Willy Caballero'nun korkunç hatası ise Hırvatistan'ı tarihi bir zafere taşıdı. Caballero, nedense Ante Rebic'in üzerinden topu çelmeye karar verdi, ancak feci bir şekilde başarısız oldu ve forvetin ikinci yarının başında boş kaleye voleyle ilk golü atmasına izin verdi.

    Modric daha sonra sihirli bir anla Hırvatistan'ın üstünlüğünü ikiye katladı ve uzak mesafeden attığı muhteşem bir vuruşla dalış yapan Caballero'yu mağlup etti. Ivan Rakitic, topu ağlara göndererek skoru belirledi ve Messi ile Arjantin'in gruptan çıkma umutları, İzlanda ile oynadıkları açılış maçındaki beraberlik nedeniyle pamuk ipliğine bağlı hale geldi.

  • 82Al-Owairan'ın muhteşem solo golü Suudi Arabistan'ın galibiyetini garantiledi (1994)

    Suudi Arabistan, 1994'teki ilk Dünya Kupası katılımında kesinlikle iz bıraktı; grup aşamasında Fas ve Belçika'yı mağlup ederek son 16'ya yükseldi. Saeed Al-Owairan, işte bu son galibiyette büyüleyici bir bireysel performansla Suudi futbol tarihine efsanevi bir isim olarak adını yazdırdı.

    Al-Owairan kendi yarı sahasında topu aldı ve ileriye doğru ilerleyerek dört Belçikalı savunma oyuncusunu geçip ceza sahasına girdi ve kaleci Michel Preud'homme'u akıllıca geçerek maçın tek golünü attı.

    Suudi Arabistan, bir sonraki turda İsveç'e elendi, ancak kimse onların varlığını hissettirmediğini iddia edemezdi.

  • 81Macaristan, El Salvador'a 10 gol attı (1982)

    Uluslararası futbolun ilk yıllarında Macaristan, genel olarak dünyanın en iyi takımlarından biri olarak görülüyordu. Ancak 1982'ye gelindiğinde, artık eskisi gibi bir süper güç değillerdi.

    Grup aşamasında El Salvador ile eşleşti. Orta Amerika ülkesi iç savaşla parçalanmıştı, bu da takımın uygun hazırlık maçları ayarlayamadığı ve antrenmanların da çatışmaların patlak vermesiyle kesintiye uğradığı anlamına geliyordu.

    Buna rağmen El Salvador, Macaristan'a karşı mücadele etmeye çalıştı; ancak bu işe yaramadı. Macaristan ilk yarıyı 3-0 önde kapattı ve 60. dakikada skoru 5-0'a taşıdı. El Salvador bir teselli golü attı, ancak ardından sahaya Laszlo Kiss girdi; Kiss, Dünya Kupası'nda hat-trick yapan tek yedek oyuncu olarak tarihe geçti.

    Lazar Szentes ve Tibor Nyilasi golleri tamamlayarak Macaristan'ın turnuvada tek bir maçta çift haneli gol atan ilk ve şu ana kadar tek takım olmasını sağladı. 90 dakikalık bir süre için, onlar yeniden "Sihirli Macarlar" oldular.

    80Sürpriz takım Bulgaristan yarı finale yükseldi (1994)

    Bulgaristan, 1994 Dünya Kupası’nda tarihinin en başarılı performansını sergiledi; altın nesil oyuncular, takımı turnuvanın son dörtlüsüne taşıdı. Hristo Stoichkov turnuvayı en çok gol atan oyuncular arasında ilk sırada tamamlarken, Yordan Letchkov ve Krasimir Balakov da büyük etki yarattı.

    Bulgaristan, çeyrek finalde Almanya'yı eleyerek büyük bir sürpriz yaratırken, bu oyuncuların hepsi önemli rol oynadı. Lothar Mattheus'un penaltısı, Die Mannschaft'ın yarı finale yükselmesini garantilemiş gibi görünüyordu, ancak Stoichkov ve Letchkov'un dört dakika içinde attığı iki gol, maçı alt üst etti ve Almanya'nın 1978'den bu yana ilk kez finale kalamamasını sağladı.

  • 79Pavard'ın muhteşem golü Arjantin'i eve gönderdi (2018)

    Fransa, 2018’deki klasik bir son 16 turu karşılaşmasında Arjantin’i 4-3 mağlup ederken, genç Kylian Mbappé Rusya’da Lionel Messi’nin gölgesinde kalmıştı. Mbappé, Les Bleus’u çeyrek finale taşımak için iki gol attı; ancak sergilenen tüm yeteneğe rağmen, maçın en unutulmaz anını Fransa’nın pek tanınmayan sağ bek oyuncusu Benjamin Pavard yarattı.

    Lucas Hernandez'in sol kanattan ortaladığı top, ceza sahası kenarında Pavard'a ulaştı. Defans oyuncusu bir saniye bile duraksamadan, zıplayan topu üst köşeye göndererek Fransa formasıyla ilk golünü şık bir şekilde kaydetti.

    Pavard'ın kıvrımlı vuruşu daha sonra Turnuvanın Golü seçildi ve golcünün arkasından çekilen tekrar görüntüsü, son Dünya Kupası tarihinin en ikonik anlarından biri haline geldi.

    78Eusebio, Portekiz'in efsanevi geri dönüşünde dört gol attı (1966)

    Kuzey Kore, 1966 turnuvasında grup aşamasında İtalya'yı yenerek çoktan manşetlere taşınmıştı; ancak çeyrek finalde Eusebio'nun Portekiz'ine karşı ilk yarım saat içinde 3-0 öne geçerek kendi başarısını gölgede bırakacak gibi görünüyordu.

    Ancak Eusebio'nun başka planları vardı. Akranları arasında genellikle Pele'den sonra ikinci sırada görülen oyuncu, muhteşem bir performans sergiledi ve ilk yarıda muhteşem bir vuruşla bir gol geriye yaklaştıktan sonra, devre bitiminde bir penaltı golü attı.

    Portekiz maça yeniden ortak olunca, Eusebio ikinci yarıda bir gol daha attı, ardından bir penaltı kazandı ve gole çevirerek takımını öne geçirdi. Jose Augusto maçın bitimine kadar beşinci golü attı, ancak bu maçın asıl önemi, Eusebio'nun dünya sahnesinde mirasını pekiştirmesiydi.

  • 77Forlan, Jabulani'yi ustaca kullanıyor (2010)

    2010 Jabulani, Dünya Kupası tarihinin en tartışmalı maç topu olarak anılmaya başladı. adidas, tarihin en isabetli ve kusursuz yuvarlak topuyla modern futbolu yeniden şekillendirme amacıyla bu topu tasarlamıştı; ancak Jabulani, knuckleball etkisi yaratarak her yöne savruldu ve özellikle turnuvada oynayan kaleciler tarafından eleştirilere yol açtı.

    Ancak, kesinlikle şikayet etmeyen bir oyuncu vardı: Uruguaylı forvet Diego Forlan. Takımının yarı finale yükselmesinde attığı beş gol sayesinde Güney Afrika'da Altın Top ödülünü kazandı. Eski Atletico Madrid yıldızı, Jabulani'nin genellikle öngörülemez uçuş yolundan yararlanarak, çoğunlukla uzak mesafeden attığı muhteşem gollerle inanılmaz bir gol derlemesi oluşturdu.

    76Son şampiyon İtalya grup aşamasında elendi (2010)

    İtalya, 2010 Dünya Kupası elemelerinde yenilgisiz bir performans sergilemişti ve pek çok kişi, Azzurri’nin dört yıl önceki başarısını bir zaferle taçlandıracağını tahmin etmese de, takımın turnuvadan ilk fırsatta eleneceği kesinlikle beklenmiyordu.

    Marcello Lippi'nin takımı, Paraguay ile oynadığı açılış maçında 63. dakikada Daniele De Rossi'nin attığı golle bir puan almayı başardı ve bu kez de zayıf rakibi Yeni Zelanda karşısında geriye düşerek zor bir duruma düştü, ancak Vincenzo Laquinta'nın penaltıdan attığı golle 1-1 berabere kalmayı başardı.

    Son 16'ya kalmak için Slovakya'yı yenmesi gereken İtalya, Robert Vittek'in iki golüyle 2-0 geriye düştü ve Antonio Di Natale ile Fabio Quagliarella'nın golleriyle son dakikalarda geri dönüş yapmasına rağmen, maçı 3-2 kaybetti ve şampiyonluk savunmasını en erken aşamada sonlandırdı.

    75Kempes'in iki golü Arjantin'e ilk şampiyonluğunu kazandırdı (1978)

    Arjantin, 1978 yılında ilk kez dünya şampiyonu oldu ve efsanevi forvet Mario Kempes bu turnuvanın gerçek yıldızı olarak öne çıktı. Kempes, ev sahibi takımın kupa hasretine son verdiği bu turnuvada dört maçta altı gol attı; bu gollerin ikisi Hollanda ile oynanan final maçında geldi.

    İlginç bir şekilde, Kempes ilk Dünya Kupası golünü atmak için 10 maç beklemek zorunda kaldı. Forvet, daha sonra teknik direktör Cesar Luis Menotti'nin ikonik bıyığını kesmesi yönündeki tavsiyesinin gol suskunluğunu sona erdirmesine yardımcı olmuş olabileceğini itiraf etti.

    Polonya'ya attığı iki golün ardından Peru'ya karşı bir ikili ve ardından Hollanda'ya karşı bir ikili daha atarak Arjantin'e Dünya Kupası'nı kazandırdı, Kempes'e Altın Top ödülünü kazandırdı ve "El Matador"un ulusal kahraman statüsünü pekiştirdi.

    74Turnuvaya ilk kez katılan Cezayir, Batı Almanya'yı şaşkına çevirdi (1982)

    1982'de Cezayir, turnuva öncesinde favoriler arasında yer alan Batı Almanya'yı, grup aşamasındaki efsanevi bir maçta şaşkına çevirdi. Maç öncesi tahminler, ilk kez turnuvaya katılan ve ne kadar gol atacağı belirsiz olan Cezayir'in aksine, Almanya'nın kaç gol atacağına odaklanmıştı.

    Ancak 54. dakikada Rabah Madjer, bir ribaundu gole çevirerek Cezayir yedek kulübesinde çılgın sevinç sahneleri yaşatınca, işler tamamen tersine döndü. Karl-Heinz Rummenigge skoru eşitledi, ancak Cezayir sadece 60 saniye sonra tekrar öne geçti ve akıcı bir pas oyunuyla Lakhdar Belloumi'nin Batı Almanların inanamayacağı bir galibiyet golü atmasını sağladı.

    Cezayir galibiyetini korudu. Ancak son gülen Almanlar olacaktı (bununla ilgili daha fazla bilgi ileride...).

    73Rüşvet iddiaları Arjantin'in ağır yenilgisini gölgeledi (1978)

    Arjantin'in Peru'yu 6-0 mağlup etmesi, Albiceleste'nin 1978 turnuvasının finaline yükselmesini sağladı – ki bu turnuvayı daha sonra kazandılar – ancak bugüne kadar hiçbir zaman açıklığa kavuşturulamayan şike ve rüşvet iddialarını da beraberinde getirdi. 

    Arjantin, bir üst tura çıkmak için maçı en az dört gol farkla kazanması gerekiyordu ve altı gol atarak Brezilya'yı geride bırakıp finale yükseldi. O zamandan beri, Arjantin'den Peru'ya gönderilen devasa bir tahıl sevkiyatının da dahil olduğu rüşvet iddialarının yanı sıra, tehdit ve şike iddiaları da gündeme geldi.

    Arjantin diktatörü General Jorge Videla'nın maçtan önce ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger ile birlikte Peru'nun soyunma odasına girdiği de söyleniyor. Ayrıca, Videla ile Peru'nun askeri lideri General Francisco Morales Bermudez'in "Condor Operasyonu" kapsamında maçı şikeye karıştırmak için bir anlaşma yaptıkları yönünde iddialar da var. Konuyla ilgili resmi bir soruşturma hiç açılmadı.

    72"Santiago Savaşı" - Şili ile İtalya'nın şiddetli çatışması (1962)

    1962 Şili Dünya Kupası, en şiddetli turnuvalardan biri olarak sonsuza dek hatırlanacak; bu turnuvanın en karanlık anı ise ev sahibi takım ile İtalya arasındaki grup maçıydı.

    Maçın başlamasından sadece 13 saniye sonra ilk faul gerçekleşti, ilk kırmızı kart ise sadece dört dakika sonra İtalya'nın savunma oyuncusu Giorgio Ferrini'ye gösterildi. Ferrini sahayı terk etmeyi reddettiği için silahlı polisler tarafından sahadan çıkarılmak zorunda kaldı.

    Yumruklar havada uçuşurken kaos yaşandı ve Şili'den Leonel Sanchez, Humberto Maschio'nun burnunu kırmasına rağmen ceza almadan kurtulmayı başardı. Sanchez, devrenin ilerleyen dakikalarında Mario David'e de yumruk attı, bu da İtalyan oyuncunun misilleme yapması nedeniyle oyundan atılmasına ve Azzurri'nin sadece dokuz kişiyle kalmasına neden oldu. Şili maçı 2-0 kazandı, ancak bu maç, oynanan az sayıdaki futbol hareketinden çok, iki ülke arasında sergilenen nefretle hatırlanacak.

    71Kuveyt’teki protestolar Fransa maçını durdurdu (1982)

    1982 Dünya Kupası grup aşamasında, Kuveyt, Fransa ile eşleştiğinde büyük bir galibiyet hedefliyordu; ancak maç, tam bir komediye dönüşecek bir hal aldı.

    Fransa dördüncü golünü atmak üzereyken, Kuveytli savunma oyuncuları şut atılmadan önce durdu ve tribünlerden bir düdük sesi duyduklarını, hakemin ofsayt kararı verdiğini sandıklarını iddia etti. Durum böyle değildi, ancak Orta Doğu ülkesinin oyuncuları ve teknik ekibi yetkililere itiraz etti ve taraftarları oyunculardan ayırmak için polis çağırıldı.

    Kuveyt Futbol Federasyonu Başkanı Prens Fahid, tribünden inerek olaya müdahale etti ve oyuncularına maça devam etmelerini söylediği görüldü. Bu sırada hakem, Les Bleus'un şaşkın bakışları arasında inanılmaz bir şekilde fikrini değiştirerek golü geçersiz saydı. Fransa yine de dördüncü golü atarak maçı 4-1 kazandı, ancak bu gecikme tarafsız izleyiciler için oldukça tuhaf bir durumdu.

    70Poll, Simunic'i üçüncü sarı kartına kadar oyundan atamadı (2006)

    Bir hakemin Dünya Kupası’nın en çok konuşulan hikayelerinden biri haline gelmesi tuhaf bir durum, ancak Graham Poll’un tüm kariyeri, dünya sahnesinde yaptığı tek bir hata yüzünden en üst seviyede fiilen sona erdi.

    2006 Dünya Kupası'nda Hırvatistan'ın Avustralya ile oynadığı grup maçı sırasında, Josip Simunic topun dışında Harry Kewell'e faul yaptı ve sarı kart gördü. Ardından 90. dakikada orta sahada bir faul daha yapan savunma oyuncusu, ikinci sarı kartını gördü.

    Futbol kurallarına aşina olanlar için, bu ikinci sarı kartın kırmızı kartla eşdeğer olması gerekirdi. Ancak Poll, Simunic'in oyuna devam etmesine izin verdi. Ardından, maçın bitiminde Simunic, Poll'u itti ve üçüncü sarı kartını, dolayısıyla da kırmızı kartını gördü.

    Maç 2-2 sona erdi - Poll için şanslı bir sonuçtu, aksi takdirde Avustralya maçın tekrar oynanmasını talep edebilirdi - ancak hakem bundan sonra uluslararası turnuvalardan emekli oldu ve hatasını "Simunic'e ikinci kez sarı kart gösterirken Avustralya'nın 3 numaralı oyuncusu Craig Moore'un adını yanlış yazdığını ve hatasını fark edemediğini" söyleyerek açıkladı.

    69Grosso'nun penaltısı İtalya'ya kupayı kazandırdı (2006)

    Fabio Grosso, Dünya Kupası tarihinin en unutulmaz görüntülerinden birinin kahramanıdır. Yarı finalde ev sahibi Almanya’ya karşı attığı muhteşem golle takımının finale yükselmesine katkıda bulunan Azzurri, daha sonra penaltı atışlarında Fransa’yı yenerek dördüncü kez şampiyonluğa ulaştı.

    Berlin'de 1-1 berabere biten maçın uzatma dakikalarında Zinedine Zidane'ın kırmızı kart görmesiyle maç penaltı atışlarına gitti ve galibiyet golünü atma görevi Grosso'ya düştü. Soğukkanlı bir şekilde topu üst köşeye gönderdi ve ardından takım arkadaşlarıyla birlikte sevinçten yere yığıldı. Pek tanınmayan bu sol bek, İtalya futbol tarihinin en önemli iki golünü atmıştı ve 1982'den bu yana ilk kez dünya şampiyonu olan İtalya'nın başarısına kendisi de inanamıyordu.

    68Salenko, Kamerun karşısında beş gol attı (1994)

    Oleg Salenko, 1994 Dünya Kupası'nın grup aşamasının son maçında Kamerun ile oynanan önemi kalmamış karşılaşmada Rusya formasıyla son kez sahaya çıkacağından muhtemelen haberi yoktu, ancak bu fırsatı sonuna kadar değerlendirdi.

    Brezilya ve İsveç'e yenilen Rusya'nın eleme turlarına çıkma şansı kalmazken, Kamerun da ilk iki maçında aldığı bir puanla neredeyse elenmişti. Efsanevi forvet Roger Milla, "Yenilmez Aslanlar" adına gol atsa da, Rusya'nın 6-1 galip geldiği maçta tek bir Dünya Kupası maçında beş gol atan ilk oyuncu olarak tarihe geçen isim Salenko oldu.

    67Blanc'ın Altın Golü (1998)

    Laurent Blanc, 1998 yılında Fransa’nın en istikrarlı oyuncularından biriydi, ancak adını tarihe yazdırdığı an, Paraguay’la oynanan son 16 turu maçında geldi. Maçın skoru 0-0’ken uzatmalara girildiğinde, yeni “Altın Gol” kuralı devreye girdi; bu kural uyarınca, ilk golü atan takım çeyrek finale yükselecekti.

    Blanc, 114. dakikada köşe vuruşunu soğukkanlılıkla yan ayakla gole çevirerek Parc des Princes'i coşturdu. Bu, Dünya Kupası'nda atılan ilk Altın Gol'dü ve Les Bleus'un kendi evinde Dünya Kupası'nı kazanmasında çok önemli bir rol oynadı.

    Blanc, yarı finalde Hırvatistanlı Slaven Bilic'e kafa attığı için kırmızı kart görerek finalde oynayamadı, ancak turnuvanın başlarında gösterdiği tarihi performansla bir kahraman olarak kaldı.

    66Tanınmayan Schillachi, Altın Ayakkabı ödülünü kazandı (1990)

    1990 Dünya Kupası’nın ev sahibi İtalya’nın gözdesi, turnuvaya nispeten tanınmayan bir isim olarak başlayan ancak altı gol atarak Lothar Matthäus ve Diego Maradona gibi süperstarları geride bırakıp Altın Ayakkabı ödülünü kazanan Salvatore ‘Toto’ Schillaci oldu.

    Schillaci, Dünya Kupası öncesinde İtalya milli takımına çağrılmamıştı, ancak Juventus'un forveti, Avusturya maçında oyuna sonradan girerek ilk maçında gol attı. Çekoslovakya, Uruguay ve İrlanda maçlarında attığı gollerle İtalya, Arjantin ile yarı finalde karşılaşmaya hak kazandı.

    Schillaci yine gol attı, ancak İtalya, son şampiyonu geçemedi ve penaltılarda elendi. Azzurri hayal kırıklığına uğradı, ancak Schillachi'nin işi henüz bitmemişti. Üçüncülük maçında attığı bir golle hem Altın Ayakkabı hem de Altın Top ödüllerini kazandı ve Dünya Kupası tarihindeki yerini sonsuza dek sağlamlaştırdı.

    65Öfkeli Keane, İrlanda kampından öfkeyle ayrıldı (2002)

    İrlanda kaptanı Roy Keane, turnuva başlamadan önce takımın hazırlık kampından öfkeyle ayrılınca 2002 Dünya Kupası’nda büyük bir şok dalgası yarattı. Manchester United’ın kaptanı, İrlanda’nın tartışmasız en önemli oyuncusuydu, ancak teknik direktör Mick McCarthy ile anlaşmazlığa düştü ve Güney Kore ile Japonya’da düzenlenen turnuvada hiç forma giyemedi.

    Keane, İrlanda'nın Saipan'daki hazırlıklarına ve antrenman kampına sert bir saldırıda bulundu ve bu da McCarthy ile şiddetli bir tartışmaya yol açtı. Oyuncu ile teknik direktör arasındaki gerginlik, sonunda Keane'in kadrodan çıkarılmasına ve eve dönmesine neden oldu.

    Eski orta saha oyuncusu, o zamandan beri bu olayla ilgili "hiç pişmanlık duymadığını" vurguladı. Bu olay, daha sonra Steve Coogan'ın başrolünde oynadığı "Saipan" adlı filme de konu oldu. İrlanda, grup aşamasını geçmeyi başardı, ancak Dünya Kupası hayalleri, son 16 turunda İspanya'ya penaltılarda yenilerek sona erdi.

    64Maradona ve Arjantin şampiyon oldu (1986)

    1986 Dünya Kupası finali, tarihin en iyi bireysel performansı sergilenen maçı değildi, ancak tek bir adam sayesinde hâlâ efsanevi bir maç olarak anılıyor: Diego Maradona.

    Arjantin, Batı Almanya karşısında 2-0 önde ve rahat bir oyun sergilerken, kupa Güney Amerika'ya dönecek gibi görünüyordu, ancak Karl-Heinz Rummenigge ve Rudi Voller'in golleriyle skor eşitlendi. Ardından, maçın bitmesine sadece altı dakika kala, Jorge Burruchaga, Maradona'nın mükemmel bir pasını yakaladı ve Arjantin'i tekrar öne geçirdi.

    Bu kez La Albiceleste, ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu elde etmek için direndi ve kutlamalar sırasında efsanevi 10 numara, takım arkadaşları tarafından havaya kaldırıldı. Beş gol ve beş asistle 1986 Meksika turnuvası Maradona'ya aitti ve kazanan tarafta yer alması son derece haklıydı.

    63Fontaine, 13 golle Altın Ayakkabı ödülünü kazandı (1958)

    Erling Haaland, Kylian Mbappé ve Harry Kane gibi isimler günümüzde inanılmaz gol istatistikleri ortaya koyarken, 1958 yılında İsveç’te muhteşem bir gol serisiyle çığır açan isim Just Fontaine’di.

    Yıllar boyunca birçok muhteşem forvet Dünya Kupaları'na damgasını vurdu, ancak hiçbir oyuncu tek bir turnuvada Fransız oyuncunun sadece altı maçta attığı 13 golü geçemedi. Eski Nice ve Reims forveti, Les Bleus'un Paraguay'ı 7-3 yendiği açılış maçında hat-trick yaptı ve Yugoslavya'ya 3-2 yenildikleri maçta iki gol attı.

    İskoçya karşısında bir gol daha atan Fontaine, çeyrek finalde Kuzey İrlanda'yı yendikleri maçta yine iki gol attı. Brezilya karşısında attığı tek gol, Fransa'nın 5-2 mağlup olmasını engelleyemedi, ancak Fontaine, Batı Almanya ile oynanan üçüncülük maçında dört gol atarak turnuvayı tamamladı ve böylece rekor kıran Altın Ayakkabı ödülünü kazandı.

    62Beckham, Arjantin'e intikamını aldı (2002)

    David Beckham, 1998 yılında Arjantin maçında kırmızı kart görerek İngiltere’nin “1 numaralı halk düşmanı” haline gelmişti; bu maçta “Üç Aslanlar” turnuvadan son 16 turunda elenmişti. Ancak dört yıl sonra, orta saha oyuncusu aynı rakibe karşı kendini affettirme fırsatı buldu.

    Beckham, metatarsal kemiğinde kırık yaşadıktan sonra Dünya Kupası'na yetişmek için zamana karşı bir yarışa girmişti, ancak tam zamanında iyileşti ve La Albiceleste ile oynanan grup maçında ilk 11'de sahaya çıktı. Kritik an, ilk yarının sonunda Mauricio Pochettino'nun Michael Owen'a yaptığı faulün ardından İngiltere'ye penaltı verilmesi ile geldi. Bütün ulusun umutlarını omuzlarında taşıyan Beckham penaltı noktasına geldi ve İngiltere'nin 7 numarası, topu tam ortadan ağlara göndererek 1-0'lık galibiyeti ve takımının eleme turuna yükselmesini sağladı.

    Bu mağlubiyet, Arjantin'in erken elenmesine neden olurken, Beckham ise yeniden ulusal bir kahraman haline geldi.

  • 61Zaire'nin serbest vuruş fiyaskosu (1974)

    Zaire – günümüzde Demokratik Kongo Cumhuriyeti olarak bilinen ülke – bugüne kadar sadece bir kez Dünya Kupası’na katılmış olsa da, 1974’teki hikâyesi oldukça trajiktir.

    İskoçya'ya yenildikten sonra, devlet yetkilileri oyuncular için ayrılan primleri çaldı ve bu da Yugoslavya'ya karşı motivasyonlarını yitirmiş bir şekilde 9-0'lık bir hezimete yol açtı. Bunun ardından takım, ülkenin diktatörü Mobutu Sese Seko tarafından tehdit edildi; Seko, Brezilya'ya üç golden fazla farkla yenilirseler eve dönmelerine izin verilmeyeceğini söyledi.

    Selecao ile oynanan o maçta, takımı 3-0 gerideyken, savunma oyuncusu Mwepu Ilunga bir anlık isyankarlık göstererek, serbest vuruş savunmasında duvarın dışına fırladı ve topu uzaklaştırdı. Batı medyası o dönemde bu olayı geniş çapta alay konusu yaptı, ancak Ilunga daha sonra Zaire rejimine karşı bir protesto olarak hakem tarafından oyundan atılmak istediğini söyledi. Ancak sadece sarı kart gördü.

    60Süper yedek Krul, penaltı atışlarının kahramanı (2014)

    Tim Krul, 2014 Dünya Kupası’nda Hollanda’nın yedek kulübesinden maçı izleyeceğini kabullenmişti; zira çeyrek finallere kadar oynanan beş maçın hepsinde Jasper Cillessen ilk on birde yer almıştı. Ancak teknik direktör Louis van Gaal’ın aklında büyük bir plan vardı.

    Kosta Rika ile oynanan maçın uzatma süresinin son saniyelerinde, maç penaltı atışlarına doğru ilerlerken, Krul son dakikada oyuna girerek penaltı atışlarına çıktı. Bu büyük bir riskti, ancak Krul hazırlıklıydı ve Bryan Ruiz ile Michael Umana'nın penaltılarını kurtararak Hollanda'yı bir üst tura taşıdı.

    Van Gaal'ın bu müdahalesi, penaltı atışlarının psikolojisi ve yedek kalecilerin Krul'un rolünü göz önünde bulundurarak özel olarak hazırlanıp hazırlanamayacağı konusunda dünya çapında bir tartışma başlattı.

    59Müller, Batı Almanya'nın zaferiyle geri dönüşünü tamamladı (1974)

    Hollanda, haklı olarak 1970’lerin en büyük futbol ülkelerinden biri olarak anılır; ancak o on yıl içinde oynadığı iki hayal kırıklığı yaratan final maçında, üstünlüğünü ve oyun stilini galibiyete dönüştüremedi.

    İlki, 1974 yılında Münih'teki Olympiastadion'da Batı Almanya ile karşılaştıkları maçtı. Johan Neeskens'in ikinci dakikada penaltıdan golüyle "Total Futbol" zafer kazanacak gibi görünüyordu, ancak Paul Breitner ilk yarının ortasında kendi penaltısıyla Almanlar için skoru eşitledi.

    Ardından Gerd Muller 43. dakikada galibiyet golünü attı ve Batı Almanya'nın ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı oldu. Bu gol, efsanevi forvetin son uluslararası golü oldu, çünkü turnuva sonrasında Almanya milli takımından emekli oldu.

    58"Yüzyılın Maçı" - İtalya, destansı bir yarı final maçında Batı Almanya'yı yendi (1970)

    FIFA tarafından bizzat "Yüzyılın Maçı" olarak adlandırılan, İtalya'nın 1970'te Batı Almanya'ya karşı kazandığı efsanevi yarı final zaferi, taraftarlar tarafından da 20. yüzyılın en iyi maçı seçildi.

    Önceki iki şampiyon Meksiko'da karşı karşıya geldi ve ardından yaşananlar asla unutulmayacak. Uzatma dakikalarının sonlarına doğru Azzurri 1-0 öndeyken, Karl-Heinz Schnellinger Almanya için dramatik bir şekilde skoru eşitledi. Uzatmalarda ise inanılmaz bir şekilde beş gol atıldı; Almanlar başlangıçta öne geçti, ancak İtalya geri döndü. Çılgın bir 30 dakikalık mücadelenin sonunda Azzurri 4-3 galip geldi ve maçın bitiminde her iki takımın oyuncuları da tüm dünyayı eğlendirmek için harcadıkları eforun yorgunluğuyla yere yığıldı.

    57Anelka'nın eve gönderilmesiyle Fransa'da ortalık karıştı (2010)

    Fransa, 2010 Dünya Kupası için Güney Afrika'ya geldiğinde kadrosunda pek çok üst düzey yetenek barındırıyordu; ancak 2006 Dünya Kupası finalisti olan takım, oyuncuların isyanı nedeniyle dağılmaya başlayınca, doğal bir iyimserlik kısa sürede utanç ve felakete dönüştü.

    Grup aşamasının açılış maçında Uruguay ile golsüz berabere kalmak, özellikle Güney Amerikalıların gücü göz önüne alındığında en kötü sonuç değildi, ancak ardından Meksika'ya 2-0 yenildikleri maçta Nicolas Anelka ile teknik direktör Raymond Domenech arasında çıkan tartışma tam anlamıyla bir skandala dönüştü.

    Anelka'nın devre arasında Domenech'e "siktir git, orospu çocuğu" dedikten sonra özür dilemeyi reddettiği bildirildi. Fransa Futbol Federasyonu, forveti kadrodan çıkarmaya karar verdi, ancak bu, oyuncuların grup aşamasının son maçı öncesinde antrenmana çıkmayı reddetmelerine yol açtı. Ev sahibi Güney Afrika'ya 2-1 yenilen Fransa, bu mağlubiyetle turnuvadan elendi. Anelka 18 maçtan men edildi ve bir daha Fransa forması giymedi.

    56Neymar'ın turnuvası gözyaşlarıyla sona erdi (2014)

    Neymar bir Brezilya ikonu ve her zaman öyle kalacak, ancak milli takımdaki maceraları çoğu zaman gözyaşlarıyla sonuçlandı.

    Pele ve Ronaldo'nun izinden giderek Selecao'yu Dünya Kupası zaferine taşımayı hedefleyen yetenekli kanat oyuncusu, 2014'teki ev sahibi turnuvasında zirve formunda görünüyordu. Ancak tüm bunlar, çeyrek finalde Kolombiya'ya karşı kazanılan maçta Neymar'ın sedyeyle sahadan taşınmasıyla ani bir şekilde sona erdi.

    Juan Zuniga'nın sırtına attığı diz darbesiyle omurgası kırılan Neymar, turnuvanın geri kalanında forma giyemedi. Bu, ev sahibi seyirciler ve Neymar'ın takım arkadaşları için duygusal bir andı, ancak yarı finalde yaşananlar daha da yıkıcıydı...

    55İran, siyasi gerilimin yüksek olduğu grup maçında ABD'yi yendi (1998)

    1998 turnuvasında hiçbir maç, ABD ile İran arasındaki karşılaşma kadar büyük önem taşımıyordu. İki ülke, 1979 İslam Devrimi’nden bu yana karşı karşıya gelmemişti ve aralarındaki diplomatik ilişkiler son derece gergin bir hal almıştı. Ancak maçtan sadece birkaç gün önce İranlı oyuncular, iyi niyet göstergesi olarak rakiplerine beyaz çiçekler takdim etti.

    Daha sonra Hamid Estili ve Mehdi Mahdavikia'nın golleriyle 2-1 galip gelen İran, Orta Doğu'da coşkulu kutlamalara neden oldu. Her iki takım da grup aşamasında elendi, ancak bu maç modern çağın politik açıdan en önemli spor olaylarından biri olarak tarihe geçti.

    54Kuzey Kore, İtalya'yı şaşkına çevirdi (1966)

    1966 turnuvası, Dünya Kupası tarihinin belki de en büyük sürprizine sahne oldu. Kuzey Kore, açılış maçında Sovyetler Birliği’ne 3-0 yenildi, ardından 88. dakikada gelen beraberlik golü sayesinde Şili ile 1-1 berabere kaldı. Öte yandan İtalya, tur atlamak için bu Asya’nın küçük ülkesiyle oynayacağı maçta bir beraberliğe ihtiyaç duyarken, Kuzey Kore ise o dönem iki kez şampiyon olmuş rakibini yenmek zorundaydı.

    İtalya erken bir sakatlık yaşadı, bu da maçın büyük bir bölümünü 10 kişiyle oynamak zorunda kaldıkları anlamına geliyordu. Pak Sung-jin bu durumdan yararlandı ve ceza sahası kenarından muhteşem bir gol atarak Kuzey Kore'ye üstünlüğü ve nihayetinde ihtiyaç duydukları galibiyeti kazandırdı, bu da tüm dünyayı şok etti.

    Pak, "Top havadayken hareket ettim, böylece her zaman daha isabetli olan sağ ayağımı kullanabildim ve golü attım" dedi. "İtalya'nın maçı neden kaybettiğini analiz edersek, öncelikle zihinsel savaşı kaybettiler ve ikinci olarak, gol yedikten sonra takım olarak değil, bireysel olarak oynadılar. Böylece teknik üstünlüğün yerine takım çalışmasının zaferine tanık olduk."

    53Götze, Almanya'yı zafere taşıdı (2014)

    Almanya, 2014 Dünya Kupası'nın şüphesiz en iyi takımıydı. Yarı finalde ev sahibi Brezilya'yı 7-1'lik ezici bir skorla mağlup ederek finale yükseldiler, ancak finalde Arjantin'i geçmenin kolay bir yolu olamazdı.

    Teknik direktör Joachim Löw, ikinci yarıda oyuna giren Mario Götze'ye "Dünyaya [Lionel] Messi'den daha iyi olduğunu göster" diye fısıldadı ve uzatmaların son 7 dakikasında Borussia Dortmund'un forveti kariyerinin en önemli anını yaşadı. Andre Schürrle'nin sol kanattan ortaladığı topu Götze kontrol etti ve Sergio Romero'yu geçerek golü attı.

    Henüz 22 yaşında olan Götze, Almanya'ya dördüncü Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandırdı ve adını tarih kitaplarına yazdırarak sonsuza dek bir ulusal kahraman olarak hatırlanacak.

  • 52İtalya'nın zaferi üzerine Tardelli'nin unutulmaz sevinci (1982)

    1982'de İtalya, muhteşem bir final maçında Almanya'yı yendi. Azzurri 3-1 kazandı, ancak bu efsanevi görüntüyü izleyen herkesin hafızasına kazınan, Marco Tardelli'nin uzak mesafeden köşeye gönderdiği golle takımını 2-0 öne geçirdikten sonra sevinçle koşarkenki görüntüsüdür.

    Tardelli şutunu çekti ve top ağlara girer girmez sanki bir dönüşüm geçirdi, çocukluk günlerine geri döndü, futbolun zirvesine ulaşmayı hayal ediyordu, uykuya dalıp tam da bu anı hayal ediyordu; topun kaleciyi geçmesi, taraftarların coşkuyla bağırması, hepsi kendi ayağının tek bir vuruşuyla gerçekleşmişti.

    Kısa süre sonra takım arkadaşları tarafından kuşatıldı, ancak kollarını açarak koşarken, saçları yüzünü kaplayıp inanamıyormuş gibi başını sallarken, bir insanın hedeflediği her şeyi başarmasının somut örneği karşısında duygulanmamak zordu.

    Dünya Kupası finalinde bir gol, siz olsanız nasıl kutlardınız? Muhtemelen tam da Tardelli gibi, ve bunda gerçekten çok güzel bir şey var, taraftarları ve oyuncuları birbirine bağlayan bir bağ.

    51"Lusail Savaşı" - Arjantin, gergin geçen çeyrek final maçını kazandı (2022)

    Arjantin ve Hollanda, 2022 Dünya Kupası çeyrek finallerinde, turnuva tarihinin en gergin maçlarından birinde başa baş bir mücadele sergiledi.

    Arjantin, 2-2 berabere biten maçın ardından penaltılarda 4-3 galip geldi, ancak 83. dakikaya kadar 2-0 öndeydiler. Ancak oyuna sonradan giren Wout Weghorst, maçın sonlarında iki gol atarak maçı uzatmalara ve ardından penaltı atışlarına taşıdı. Lautaro Martinez galibiyet golünü attı, ancak maç sonrası gündemi, maçta yaşanan disiplinsizlik olayları meşgul etti.

    Toplam 18 sarı kart gösterilirken, Denzel Dumfries oyundan atıldı. Maç sonrası röportajında Lionel Messi, Weghorst'u hedef alırken, Hollanda'nın taktiklerini de eleştirdi: "[Louis] Van Gaal iyi futbol oynadıklarını söylüyor, ama yaptığı tek şey uzun boylu oyuncuları sahaya sürmek ve uzun paslar atmaktı."

    Arjantin kalecisi Emiliano Martinez de Van Gaal'ı eleştirerek şöyle dedi: "Van Gaal'ın 'penaltılarda avantajımız var' dediğini duydum. Eğer maç penaltılara giderse, onlar kazanır. Bence çenesini kapalı tutması gerekiyor."

  • 50Carlos Alberto muhteşem bir hareketle Brezilya'nın üstünlüğünü perçinledi (1970)

    1970 Dünya Kupası finalinde Brezilya'nın İtalya'yı 4-1 mağlup ettiği maçta atılan Selecao'nun dördüncü golü, Dünya Kupası tarihinin en muhteşem takım golü olarak kabul ediliyor.

    Hücum, Brezilya'nın kendi yarı sahasının derinliklerinde Clodoaldo ile başladı. Clodoaldo, dört İtalyan oyuncuyu muhteşem bir şekilde geçtikten sonra top Rivelino, Jairzinho ve Pele'ye geçti. Pele, bencilce davranmayarak topu koşan kaptan Carlos Alberto Torres'e yuvarladı ve Torres topu alt köşeye gönderdi. 

    Bu gol, o Brezilya takımını olağanüstü kılan her şeyin bir özetiydi: hız, teknik kalite ve futbol oynama tarzlarındaki saf keyif.

    49Schumacher, Battiston'u oyundan çıkardı (1982)

    Bu, futbolun bir temas sporu olmasına rağmen gerçek şiddete yer olamayacağını bize hatırlatan, düşündürücü bir olaydır. 1982 yılında, Batı Almanya ile Fransa’nın yarı finalde karşılaştığı maçta, Michel Platini, Patrick Battiston’un önüne havadan bir pas gönderdi.

    Battiston ileriye doğru koştu ve şutu hedefi ıskaladı, ancak tiksinti uyandıran Harald Schumacher'in hareketleriydi. Batı Almanya kalecisi dışarıya koştu ve top dışarıya doğru giderken havaya zıpladı ve Battiston ile çarpıştı; kalçası Fransız oyuncunun kafasına iğrenç bir şekilde çarptı.

    Battiston baygınlık geçirdi ve fizyoterapistler yanına koştuğunda nabzı atmıyordu, ancak hakem Schumacher'i oyundan atmak bir yana, faul bile vermedi. Battiston hayatta kaldı ancak iki dişini kaybetti. Schumacher, oldukça kaba bir şekilde, "Eğer sorunu sadece bu kadar ise, diş kaplamalarını kendim takarım" dedi.

    Batı Almanya maçı penaltılarda kazandı ve daha sonra ülkedeki en nefret edilen adamı belirlemek için bir anket yapıldı: Schumacher, Adolf Hitler'i ikinci sıraya iterek birinci oldu.

    48İngiltere'nin yarı final mağlubiyetinde Gascoigne'ın gözyaşları (1990)

    Paul Gascoigne, Sir Bobby Robson yönetimindeki Üç Aslanlar’ın İtalya 90’da yarı finale yükselmesiyle İngiltere’nin yeni kahramanı olmuştu; ancak takım, penaltılarda Batı Almanya’ya karşı yürek parçalayan bir yenilgiye uğradı.

    Maçın belirleyici anı, uzatmalarda Gascoigne'nin potansiyel bir Dünya Kupası finalinden men edilmesine neden olacak bir sarı kart görmesiyle geldi. Gascoigne'nin alt dudağı titreyip gözyaşları sahada akarken taraftarlar şaşkına döndü; maç devam ederken Gary Lineker'ın Robson'a orta saha oyuncusuyla "bir konuşma" yapması için işaret etmesi ise unutulmaz bir an olarak hafızalarda yerini aldı.

    Gascoigne'in içten duyguları ulusun kalbini fethetti ve yetenekli Newcastle yıldızını bir anda ulusal bir hazine haline getirdi. Ancak maçın sonunda Chris Waddle ve Stuart Pearce'ın penaltı atışlarını kaçırmasıyla İngiltere'nin Dünya Kupası hayalleri sona erdi ve gözyaşları yeniden aktı.

    47Kamerun, son şampiyon Arjantin'i şaşkına çevirdi (1990)

    Kamerun’un Arjantin’e karşı elde ettiği çarpıcı zafer, 1990 Dünya Kupası’nın açılış maçında Diego Maradona’nın liderliğindeki son şampiyonun, nispeten tanınmayan bir takıma yenilmesi nedeniyle turnuvanın en büyük sürprizlerinden biri olarak hatırlanmaya devam ediyor.

    "Yenilmez Aslanlar", ikinci yarıda Francois Omam-Biyick'in Roberto Sensini'nin üzerinden muazzam bir sıçrayışla kafayı vurup golü atmasıyla San Siro'yu sessizliğe boğarak dünyayı şaşkına çevirdi. Ancak daha pek çok dramatik an yaşanacaktı.

    Andre Kana-Biyik, Claudio Caniggia'ya yaptığı faul nedeniyle 60. dakikada kırmızı kart görerek Kamerun 10 kişi kaldı. Ardından Benjamin Massing, tekrar ileriye doğru koşan Caniggia'yı yere indirirken kırmızı kart gördü ve bu o kadar saçma bir müdahaleydi ki, bu sırada bir kramponunu bile kaybetti. Ancak bu bile Kamerun'un zaferini ve turnuva tarihinin en büyük sürprizlerinden birini engellemeye yetmedi.

    46Tshabalala Güney Afrika'ya ivme kazandırdı (2010)

    Güney Afrika'nın 2010 Dünya Kupası'nda çok ileri gideceği pek beklenmiyordu, ancak Afrika'da ilk kez ev sahipliği yapan Bafana Bafana üzerinde şüphesiz ek bir baskı vardı. Takım, dünya sahnesinde yer aldığı önceki iki turnuvada da grup aşamasını geçememişti; ancak Siphiwe Tshabalala'nın Soccer City'de coşku fırtınası estiren muhteşem bir gol atmasıyla her şey mümkün görünmeye başladı.

    Eski Kaizer Chiefs kanat oyuncusu, Kagisho Dikgacoi'nin pasını alarak hızla ilerledi ve üst köşeye yerleşen durdurulamaz bir şut attı.

    Güney Afrika, Rafael Marquez'in attığı golle geriye düştü ve daha sonra Uruguay'a 3-0 yenilmesi pahalıya mal oldu. Son maçında Fransa'yı yenmesine rağmen, gol farkı nedeniyle Meksika'nın arkasında üçüncü sırada kalarak grup aşamasını geçemeyen ilk ev sahibi takım oldu.

    45Suudi Arabistan, Messi ve Arjantin'i şaşkına çevirdi (2022)

    Suudi Arabistan, 2022 Dünya Kupası’nın modern tarihindeki belki de en büyük sürprizi yaşattı. Yeşil Şahinler, D Grubu’nun açılış maçında turnuvanın favorisi Arjantin ile karşılaştı ve tarihin en büyük şoklarından biri yaşandı.

    Lionel Messi 10. dakikada penaltıdan gol attı, ancak Saleh Al-Shehri devre arasından hemen sonra skoru eşitledi. Ardından, sadece beş dakika sonra uzak mesafeden attığı muhteşem golle spora şok dalgası yaratan isim Salem Al-Dawsari oldu.

    Arjantin bundan sonra tüm gücüyle saldırıya geçti, ancak Suudi Arabistan sağlam durdu ve Katar'daki bu büyük turnuvada tek galibiyetini aldı. Arjantin kupayı kazandı, ancak Al-Dawsari'nin golü haklı olarak Dünya Kupası tarihine geçti.

    44İtalya, muhteşem bir yarı final maçında ev sahibi Almanya'yı geride bıraktı (2006)

    İtalya ve Almanya, 2006 yılında gerçekten nefes kesici bir yarı final maçında karşı karşıya geldi; Azzurri, 1938, 1970 ve 1978’de de yaptığı gibi, bir Dünya Kupası’nda ev sahibi ülkeyi dördüncü kez mağlup etti.

    Maç 90 dakika sonunda 0-0 sona erdi, ancak her iki takımın da kazanmaya çaresizce çalıştığı, nefes kesici bir tempoda oynanan bir yarı finaldi. Kaleciler Oliver Kahn ve Gianluigi Buffon sürekli olarak iş başındaydı ve uzatmalarda hem Alberto Gilardino hem de Gianluca Zambrotta üst direği sarsarken, Lukas Podolski altı metreden kafayla kaçırdığı inanılmaz bir fırsatı kaçırdı.

    Penaltıların gölgesi üzerlerine çökmüşken - Almanya bir önceki turda Arjantin'i penaltı atışlarında yenmişti - İtalya inanılmaz bir şekilde iki gol attı. İlk olarak Fabio Grosso içeriye doğru kesip muhteşem bir vuruşla golü attı ve kendisi bile buna inanamadı. İki dakika sonra Alessandro del Piero ikinci golü attı; Almanya ise beraberliği yakalamak için boşuna bir çaba göstererek ileriye doğru hücum ediyordu.

    43Pele'nin üç golü Brezilya'yı finale taşıdı (1958)

    Pele, tarihin en büyük ve en ikonik futbolcularından biridir ve Brezilya ile olan efsanevi serüveni, 1958 Dünya Kupası’nda rekor kıran bir performansla başlamıştır.

    Belki de ilk "mucize çocuk" olan Pele, yarı finalde Fransa'ya karşı sergilediği ustaca performansla Selecao'yu finale taşıdı. O zamanlar henüz bir genç olan Pele, Les Bleus'u elemek için inanılmaz bir hat-trick yaptı ve sadece 17 yaş 244 gün ile Dünya Kupası maçında hat-trick yapan en genç oyuncu oldu.

    Pele'nin gollerinin her biri ikinci yarıda geldi; üçüncü gol, Brezilya'nın galibiyetini kesinleştiren ve finalde İsveç ile karşılaşmasını sağlayan, ceza sahası kenarından attığı muhteşem bir vole oldu.

  • 42Ronaldo'nun serbest vuruşuyla İspanya'daki heyecan verici maçta hat-trick tamamlandı (2018)

    Portekiz ve İspanya, 2018 Dünya Kupası grup aşamasında altı golün atıldığı nefes kesici bir maç sergiledi; Cristiano Ronaldo ise muhteşem bir hat-trick yaparak manşetlere taşındı.

    Portekizli süperstar, Nacho tarafından düşürülmesinin ardından penaltı noktasından gol yağmurunu başlattı. Diego Costa daha sonra İspanya için skoru eşitledi, ancak Ronaldo, ilk yarı bitmeden kısa bir süre önce David De Gea'nın elinden kayan yakın mesafeden attığı golle Portekiz'i yeniden öne geçirdi.

    İkinci yarının başında Costa ve Nacho'nun üç dakika içinde attığı iki gol, İspanya'yı galibiyete taşıyacak gibi görünüyordu, ancak son sözü söyleyen Ronaldo oldu. 88. dakikada, beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncu, muhteşem bir serbest vuruşla skoru eşitledi ve Dünya Kupası'nda hat-trick yapan en yaşlı erkek oyuncu oldu.

    41"Nürnberg Savaşı" - Portekiz ve Hollanda toplam 16 sarı ve 4 kırmızı kart gördü (2006)

    Herkesin hatırladığı gibi, 'Nürnberg Savaşı', 2006 Dünya Kupası'nda gerçekten çılgın bir son 16 turu karşılaşması olarak tarihe geçti.

    Eski Chelsea orta saha oyuncusu Maniche maçın tek golünü atsa da, bu maç Dünya Kupası tarihinin en gergin 90 dakikalarından biri olarak hatırlanıyor. Maçın ilk sarı kartı Mark van Bommel'e gösterildi, ancak Khalid Boulahrouz'un Cristiano Ronaldo'ya yaptığı faul, forvetin aldığı sakatlık nedeniyle gözyaşları içinde sahadan çıkmasına neden olarak, maçın gidişatının bir göstergesi oldu.

    Costinha, devre bitmeden iki sarı kart görerek oyundan atılırken, Luis Figo ise ikinci yarıda Van Bommel'e kafa attığı için sarı kart gördü. Boulahrouz, yine iki sarı kartla oyundan atılan bir sonraki isim olurken, Deco ve Giovanni van Bronckhorst da maç bitmeden oyundan atıldı. Hakem Valentin Ivanov, Almanya'daki çılgın gecede 16 sarı ve 4 kırmızı kart gösterdikten sonra, belki de şaşırtıcı olmayan bir şekilde, turnuvada başka bir maçta görev almadı.

    40Ahn, tartışmalı maçta Güney Kore'yi İtalya'nın önüne taşıdı (2002)

    2002 Dünya Kupası sürprizlerle dolu bir turnuva olmuştu, ancak ev sahibi ülkelerden biri olan Güney Kore, İtalya'yı tartışmalı bir şekilde eleyerek en büyük sürprizlerden birine imza attı.

    Hakem Byron Moreno, Güney Kore'ye erken bir penaltı kararı verip bu penaltının kaçırılmasına neden olması, Francesco Totti'yi simülasyon yaptığı iddiasıyla oyundan atması ve uzatmalarda Damiano Tommasi'nin kaleye doğru ilerlerken ofsayt olduğunu belirlemesi gibi bir dizi karar nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu.

    Tüm bunlar, maç penaltılara doğru giderken Ahn Jung-Hwan'ın belirleyici anı yaratmasına olanak sağladı. Lee Young-Pyo'nun ceza sahasına yaptığı ortada, minyon yapılı Ahn bir şekilde Paolo Maldini'nin üzerinden yükselerek Gianluigi Buffon'u geçip kafayla golü attı ve takımını son 16 turunda tarihi bir zafere taşıdı.

    39Fas tarih yazarken Portekiz turnuvadan elendi (2022)

    Fas, 2022'de inanılmaz bir performans sergiledi. "Yenilmez Aslanlar", Belçika ve Hırvatistan'ın da yer aldığı zorlu bir gruptan çıkarak Dünya Kupası yarı finallerine ulaşan ilk Afrika takımı oldu.

    Penaltılarda İspanya'yı eleyen Fas, dramatik bir çeyrek final maçında Portekiz ile karşılaştı. Youssef En-Nesyri 42. dakikada kafayla golü attı ve Portekiz'in hakimiyet kurduğu, adeta bir kuşatma gibi geçen ikinci yarıya rağmen, Fas, kaleci Yassine Bounou'nun kahramanlıkları ve Pepe'nin son dakikalarda kaçırdığı gol sayesinde ayakta kaldı.

    Fas'ın yedek oyuncusu Walid Cheddira uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü, ancak bu durum maçın sonucuna etki etmedi ve Fas, daha sonra Fransa'ya yenildiği yarı finale yükseldi.

    38Lampard ve İngiltere'nin net golü reddedildi (2010)

    İngiltere, 2010 Dünya Kupası'nda hiçbir zaman tam anlamıyla ritmini bulamadı ve ABD, Slovenya ve Cezayir'in yer aldığı grubu kıl payı geçmeyi başardı. Bu sonuç, eski rakibi Almanya ile son 16 turunda karşılaşmalarına yol açtı; Almanya, Miroslav Klose, Thomas Müller ve Lukas Podolski gibi isimlerle hücum hattında oldukça korkutucu görünüyordu.

    İngiltere'nin önceki sıradan performanslarının ardından beklentiler çok yüksek değildi ve Klose ile Podolski'nin golleriyle Almanya, maçın 30. dakikasından kısa bir süre sonra 2-0 öne geçti. Ancak Matthew Upson'ın kafa vuruşuyla Three Lions'ın umutları yeniden canlandı ve birdenbire her atağa çıktıklarında tehlikeli görünmeye başladılar.

    Kısa süre sonra top Frank Lampard'a geldi ve onun vuruşu Manuel Neuer'in üzerinden geçip üst direğe çarptı, çizgiyi geçip tekrar direğe çarptıktan sonra kaleci topu kontrol etti. Maçı stadyumda ve evlerinde izleyen taraftarlar bunun geçerli bir gol olduğunu görebiliyordu, ancak hakemler bunu fark edemedi ve o dönemde gol çizgisi teknolojisi henüz kullanılmıyordu. İngiltere'nin geri dönüşü burada durdu ve Almanya maçı 4-1'lik rahat bir skorla kazandı.

    37Senegal, açılış maçında Fransa'yı şaşkına çevirdi (2002)

    2002 Dünya Kupası, turnuvaya ilk kez katılan Senegal'in son şampiyon Fransa'yı yenerek büyük bir sürpriz yapmasıyla sansasyonel bir şekilde başladı. Les Bleus, Zinedine Zidane'ın sakatlığı nedeniyle kadrosunda yer almamasına rağmen, Thierry Henry, Emmanuel Petit, Marcel Desailly ve Patrick Vieira'nın da bulunduğu bir kadroyla sahaya çıktı.

    Senegal'in forveti El Hadji Diouf, maçın yıldızı oldu ve Petit ile Fabian Barthez arasındaki bir karışıklığın da yardımıyla Papa Bouba Diop'un maçın tek golünü atmasını sağladı. Diop'un sevinci de bir o kadar ilginçti; orta saha oyuncusu köşe bayrağına koştu, formasını yere serdi ve takım arkadaşları da ona katılarak forması etrafında dans ettiler.

    Bu sonuç, grubunu son sırada bitirip turnuvadan erken ayrılan Fransa için turnuvanın kötü bir şekilde sona ermesine neden oldu. Senegal ise Türkiye'ye yenilmeden önce çeyrek finale yükseldi.

    36Pickles adlı köpek, çalınan Dünya Kupası kupasını bulur (1966)

    1966’da Dünya Kupası İngiltere’ye geldiğinde, Jules Rimet Kupası da buraya getirildi ve Westminster’daki Central Hall’da sergilendi. Ancak serginin ikinci gününde kupa çalındı ve polise, kupanın iadesi karşılığında 15.000 sterlin talep eden bir fidye notu ulaştı

    Birkaç gün sonra, Dave Corbett köpeği Pickles ile yürüyüşe çıkmışken, zeki köpek bir ağacın altında Dünya Kupası'nı koklayarak buldu!

    Corbett, "Tasmasını takarken, sadece gazete kağıdına sarılmış ama iple çok sıkı bağlanmış bu paketi fark ettim," diye hatırladı. "Alt kısmını biraz yırttım ve boş bir kalkan vardı, ardından Brezilya, Batı Almanya ve Uruguay yazıları basılmıştı. Diğer ucunu da yırttım ve başının üzerinde çok sığ bir tabak tutan bir kadın vardı. Gazetelerde ve televizyonda Dünya Kupası'nın resimlerini görmüştüm, bu yüzden kalbim küt küt atmaya başladı."

    Pickles bir ödül aldı ve hatta Eric Sykes'ın bir filminde rol aldı.

    35Rossi'nin üç golü İtalya'yı heyecan verici bir zafere taşıdı (1982)

    Paolo Rossi’nin İtalya’nın 1982 Dünya Kupası kadrosunda yer alması planlanmamıştı. Forvet oyuncusu, şike olayındaki rolü nedeniyle iki yıl men cezası almıştı ve İtalya teknik direktörü Enzo Bearzot, onu kadroya dahil ettiği için geniş çapta eleştirilmişti. Ta ki Azzurri, Brezilya ile karşılaşana kadar.

    Brezilya, turnuva boyunca muhteşem bir performans sergilemiş ve ikinci grup aşamasının açılış maçında, o dönemki dünya şampiyonu Arjantin'i yenmişti. Bu nedenle, bir üst tura çıkmak için İtalya karşısında sadece bir beraberliğe ihtiyaçları vardı. Ancak Rossi'yi hesaba katmamışlardı.

    O dönem Juventus'ta forma giyen forvet, Socrates'in beraberlik golünden önce, 5. dakikada zekice ve isabetli bir kafa vuruşuyla açılış golünü attı. Ne olursa olsun, Rossi savunmadaki hatalı pası değerlendirip ikinci golünü attı, ancak Falcao bir kez daha skoru eşitledi.

    Brezilya saldırmaya devam ederken, Rossi bir kontra atağı cerrahi bir hassasiyetle sonlandırdı ve golü kaçırmadı. İtalya tur atladı, Brezilya elendi ve Rossi, turnuvanın Altın Ayakkabı ödülünü kazanarak uluslararası sahnede yeniden doğdu.

    34De Jong, karate tekmesi almasına rağmen sahada kaldı (2010)

    Dünyanın en cesur futbol ülkelerinden ikisinin karşılaştığı bir maç olmasına rağmen, İspanya ile Hollanda arasında oynanan 2010 Dünya Kupası finali şaşırtıcı derecede sert ve centilmence olmayan bir mücadeleye sahne oldu. Hakem Howard Webb, bir Dünya Kupası finalinde bugüne kadar verilen en fazla sarı kart olan 14 kart gösterdi; ancak İngiliz hakem, 28. dakikada Xabi Alonso’ya yaptığı ve artık adeta bir simge haline gelen “müdahale” nedeniyle Hollandalı orta saha oyuncusu Nigel de Jong’a sadece bir sarı kart gösterdi.

    Alonso topu kafayla vurduktan hemen sonra, De Jong orta saha oyuncusunun göğsüne doğrudan ayağıyla vurdu ve bu hareket İspanyol takımında anlaşılır bir öfkeye neden oldu. Hollanda erken bir aşamada 10 kişi kalmış olsaydı La Roja'nın işi daha kolay olurdu, ancak sonunda Andres Iniesta'nın attığı galibiyet golü sayesinde uzatmalarda işi bitirdiler.

  • 33"Gijón Skandalı" - Batı Almanya ve Avusturya, karşılıklı çıkarlarına uygun bir sonuçla Cezayir'i eledi (1982)

    Cezayir, 1982 Dünya Kupası'nın grup aşamasındaki ilk maçında Batı Almanya'yı mağlup etmiş olsa da, daha sonra Avusturya'ya 2-0 yenilmiş, ardından Şili'yi 3-2 mağlup etmişti. Bu son maç, Batı Almanya ile Avusturya'nın aynı grupta karşılaşmasından 24 saat önce oynandı. Bu da, her iki takımın da Batı Almanya'nın üç gol farkla kazanmaması halinde, gol farkı sayesinde Batı Almanya ve Almanca konuşan rakiplerinin Cezayir'in yerine eleme turlarına yükseleceğini bildiği anlamına geliyordu.

    Horst Hrubesch 10. dakikada gol attı ve ilk yarının geri kalanında rekabet havası hakim olsa da, ikinci 45 dakikada iki takım da esasen skoru korumaya çalıştı ve hiçbirinin elenmemesini sağladı. Bir Batı Alman taraftar, takımının performansından o kadar memnuniyetsizdi ki, maçın bitiminde protesto amacıyla kendi bayrağını yaktı.

    1986'dan itibaren, "Gijon'un Utancı" gibi bir olayın tekrarlanmaması için grup maçlarının son turu her zaman eş zamanlı olarak başlatıldı.

  • WORLD CUP-1954-GERMANY-JOYAFP

    32"Bern Mucizesi" - Batı Almanya, finalde Puskás'ın Macaristan'ını yendi (1954)

    1950'li yıllarda Macaristan, muhtemelen tarihin en güçlü milli takımını kurmuştu. Ferenc Puskás'ın liderliğindeki "Muhteşem Macarlar", önceki dört yıl boyunca yenilgisiz kalarak 1954 Dünya Kupası'na katılmıştı. Grup aşamasında diğer favorilerden biri olan Batı Almanya'yı 8-3 gibi ezici bir skorla mağlup ettikten sonra, ilk Dünya Kupası şampiyonluğuna rahatça ulaşacak gibi görünüyorlardı.

    Kaçınılmaz olarak, iki takım finalde tekrar karşılaştı ve o maç, o günden beri "Bern Mucizesi" olarak anılıyor. Batı Almanya, 2-0 geriden gelerek Macaristan'ı 3-2 yendi; maçın bitimine dakikalar kala Puskas'ın attığı tartışmalı bir gol ise geçersiz sayıldı.

    Bu, on yıllar boyunca bu başarıyı sürdürecek olan Almanlar için belirleyici bir andı. Macaristan için ise, hiçbir zaman tam olarak atlatamadıkları yıkıcı bir darbe oldu.

    31Uruguay ilk turnuvayı kazandı (1930)

    İlk erkekler Dünya Kupası, FIFA’nın modern çağda yarattığı küresel devden oldukça uzaktı; ilk turnuvaya sadece 13 takım katılmıştı.

    1924 ve 1928 Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Uruguay, bu başarılarının ardından turnuvanın ev sahibi oldu. La Celeste, grup aşamasındaki iki maçını gol yemeden kazandıktan sonra yarı finalde Yugoslavya'yı 6-1 mağlup ederek finalde Güney Amerika rakibi Arjantin ile karşılaşmaya hak kazandı.

    Maç öncesinde hangi topun kullanılacağı konusunda yaşanan tartışmanın ardından maç başladı ve Uruguay, ilk yarıda 2-1 geriye düşmesine rağmen Montevideo'daki Estadio Centenario'da 4-2 galip gelerek şampiyon oldu. Takım, 20 yıl sonra Brezilya'da ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandı.

  • 30Beckham, Simeone'ye yaptığı tekme nedeniyle kırmızı kart gördü (1998)

    David Beckham’ın 1998’deki o çılgın anı, uzun ve genel olarak başarılı kariyerinde bir leke olarak kalmaya devam ediyor; zira İngiltere’nin orta saha oyuncusunun Arjantin maçında gördüğü kırmızı kartın yarattığı hayranların öfkesini yatıştırması yıllar aldı.

    Michael Owen'ın muhteşem golü ve Gabriel Batistuta'nın beraberliği sağlayan penaltısı, 16 turu maçını ikinci yarının ortasında 2-2'lik bir skorla dengeli bir hale getirdi. O anda, Diego Simeone'nin faulüyle yere yığılan Beckham, kendisine faul yapan oyuncuya doğru kramponunu fırlattı. Simeone'nin bu minimal temasa verdiği tepki abartılıydı, ancak hakem Kim Nielsen'i kırmızı kart göstermeye ikna etmeyi başardı.

    10 kişi kalan İngiltere, cesurca savunma yaptı ancak sonunda penaltılarda elendi. Beckham, ülkesinde kötülenmeye başladı ve Manchester United formasıyla gittiği her deplasman maçında yuhalandı. Ancak sonraki yıllarda Red Devils ve Three Lions formasıyla gösterdiği performanslar, İngiliz halkı nezdindeki itibarını geri kazanmasını sağladı.

  • 29James Rodriguez'in muhteşem golü (2014)

    2014 Dünya Kupası öncesinde James Rodriguez adını pek kimse bilmiyordu, ancak turnuva sona erdiğinde dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar bu yükselen Kolombiyalı süperstarı çok iyi tanıyordu. Sadece dört haftalık bir süre içinde James, turnuvanın en güzel golünü attı, Altın Ayakkabı ödülünü kazandı ve dünya futbolunun en çok aranan oyuncularından biri haline geldi.

    Uruguay ile oynanan son 16 turu maçında, orta saha oyuncusu topu göğsüyle kontrol etti ve aynı hareketle dönerek çapraz direğin içinden geçen bir vole vuruşu yaptı. Bu vuruş o kadar kaliteliydi ki, stadyumdaki rakip taraftarlar bile alkışladı.

    James, Brezilya'daki turnuvada beş maçta altı gol attı, ancak Kolombiya çeyrek finalde ev sahibi takıma yenildi. O andan itibaren birkaç hafta içinde Real Madrid, James'i 63 milyon sterlinlik dev bir transfer ücretiyle kadrosuna kattı.

    28Rijkaard, Voller'e tükürdü (1990)

    Batı Almanya ile Hollanda arasındaki şiddetli rekabet, 1990 yılında Frank Rijkaard’ın Rudi Voller’e tükürerek tüm yanlış nedenlerle manşetlere taşınmasıyla herkesin gözü önünde ortaya çıktı.

    Faullerle dolu gergin bir maçta, Rijkaard'ın Voller'e yaptığı faul nedeniyle sarı kart görmesiyle gerginlik doruğa ulaştı. Hollandalı oyuncu açıkça sinirlenmişti ve Voller'in yanından koşarken saçlarına tükürdü. Bunun sonucunda verilen serbest vuruşta Voller, Hollanda kalecisi Hans van Breukelen ile itişip kakıştı, bu da Rijkaard'ı daha da öfkelendirdi ve bir çatışmaya yol açtı. Hakem bu nedenle her iki oyuncuyu da oyundan attı ve Rijkaard, ikili sahadan çıkarken Voller'in kıvırcık saçlarına tekrar tükürdü.

    Gerçekten çirkin bir an, ancak iki oyuncu barıştı ve daha sonra bir Hollanda tereyağı reklamında birlikte rol aldı ve ücretlerini hayır kurumlarına bağışladı.

  • 27Diana Ross'un kaçırdığı penaltı (1994)

    Dünya Kupası yıllar boyunca pek çok gerçeküstü anlara sahne oldu, ancak 1994 turnuvasının açılış töreninde yaşanan bir olaya rakip olabilecek çok azı var.

    Oprah Winfrey, dünyaca ünlü şarkıcı Diana Ross'u takdim ettikten kısa bir süre sonra platformdan düşerek bileğini burktu ve Ross, açılış törenine katılmayı kabul ettiğinde Dünya Kupası tarihinin en komik anlarından birini yaratacağını muhtemelen tahmin etmemişti.

    Saha içinden ilerleyen şarkıcı, sahnelenen bir penaltı atışını gerçekleştirdi, ancak hedefi tamamen ıskaladı. Kale, sanki bir forvetin şutunun gücüyle parçalanmış gibi ikiye bölündü ve bu da komikliği daha da artırdı.

    26"Maracanazo" - Uruguay, finalde ezici üstünlüğü olan Brezilya'yı şaşkına çevirdi (1950)

    Ev sahibi Brezilya, 1950 turnuvası boyunca gücünü göstermiş, grup aşamasındaki üç maçından ikisini kazanmış ve bu süreçte sekiz gol atmıştı. Ardından İsveç’i 7-1, İspanya’yı ise 6-1 gibi ezici skorlarla mağlup ettikten sonra, Rio de Janeiro’daki efsanevi Maracana Stadyumu’nda Uruguay ile final maçına çıktı.

    Buna karşılık Uruguay, finale kadar zorlu bir yol katetmek zorunda kalmıştı; grup aşamasında Bolivya'yı 8-0 yendi, ancak turnuvadan çekilen Fransa ile oynamak zorunda kalmadı. Ardından İspanya ile 2-2 berabere kaldı ve İsveç'i 3-2 yenerek finale yükseldi.

    Maçtan sadece birkaç saat önce, Rio belediye başkanı şöyle demişti: "Sizler, birkaç saat içinde milyonlarca yurttaşınız tarafından şampiyon olarak selamlanacak olan oyuncular! Sizler, tüm yarımkürede rakibi olmayanlar! Sizler, diğer tüm rakipleri yenecek olanlar! Sizler, şimdiden zafer kazananlar olarak selamladığım kişiler!"

    Ancak bu kibir, ona ve pek çok kişiye pahalıya mal olacaktı, çünkü inanılmaz bir şekilde Uruguay, 170.000'den fazla hayretler içindeki taraftarın önünde maçı 2-1 kazandı ve belki de Dünya Kupası tarihinin en beklenmedik zaferini elde etti. 

    25Bebeto bebeği sallıyor (1994)

    Brezilya'nın yıldızları, Hollanda ile oynayacakları çeyrek final maçı öncesinde çaresizce rahatlamaya çalışıyor olmalıydılar, ancak forvet Bebeto takım arkadaşlarından daha fazla zorlanıyordu. Bunun nedeni, eşinin hamileliğinin son aşamalarında olması ve her an doğum yapabilecek durumda olmasıydı.

    Her şey yolunda gitti ve Bebeto, Hollanda'ya gol attığında sevincini tüm dünyayla paylaşma fırsatı buldu. Romario ve Mazinho ile birlikte bir bebeği sallıyormuş gibi yaparak unutulmaz bir sevinç gösterisi sergiledi ve Selecao, 3-2'lik dramatik bir galibiyetle yarı finale yükseldi.

    24Ronaldo, Rooney kırmızı kart gördüğünde göz kırptı (2006)

    2006 Dünya Kupası çeyrek finallerinde İngiltere ile Portekiz arasındaki karşılaşma, Üç Aslanlar’ın 2004 Avrupa Şampiyonası’nda Cristiano Ronaldo ve arkadaşları tarafından tartışmalı bir şekilde elenmiş olması nedeniyle biraz daha heyecanlı geçmişti. Dolayısıyla bu maç, bir intikam fırsatıydı.

    Sıkı ve gergin bir maç izlendi, ancak 62. dakikada Wayne Rooney, hangi takımı tuttuğunuza bağlı olarak, ya geri adım atıp yanlışlıkla Ricardo Carvalho'nun kasıklarına bastı ya da Portekizli defans oyuncusuna şiddetle tekme attı. Hakem bunu ikinci seçenek olarak değerlendirdi ve başta Ronaldo olmak üzere Portekiz takımının yoğun protestolarının ardından Rooney'e kırmızı kart gösterdi.

    Rooney sahadan ayrılırken, televizyon kameraları o dönem Manchester United'da takım arkadaşı olan Ronaldo'ya odaklandı. Ronaldo, İngiltere'nin yıldız forvetinin oyundan atılmasında oynadığı rol nedeniyle kendi takımının yedek kulübesine göz kırptı. Ardından, elbette, İngiltere'nin elenmesine neden olan galibiyet golünü penaltıdan attı. Böylece Ronaldo, bir gecede pantomim kötü adamı olarak yeniden doğdu.

  • 23Bergkamp'ın muhteşem golü Arjantin'i eve gönderdi (1998)

    1998 Dünya Kupası'nda Hollanda ile Arjantin arasında oynanan çeyrek final maçının bitimine saniyeler kalmışken ve skor 1-1'ken, Frank de Boer Hollanda yarı sahasının derinliklerinden ileriye doğru uzun bir pas attı.

    Dennis Bergkamp ilk dokunuşuyla topu göğsüne indirdi, ikinci dokunuşuyla Roberto Ayala'yı geçip üçüncü dokunuşuyla topu uzak köşeye gönderdi. Her şey bir anda bitti, ancak bu vuruş yine de muhteşemdi.

    Bergkamp, Fransa'daki turnuvaya uçmayı reddedip tren ve gemi ile seyahat etmesiyle ünlüydü, ancak Hollanda yarı finalde elense de bu sihirli anla sonsuza kadar hatırlanacak.

    22Ronaldo'nun durumu, final öncesindeki hazırlıkları gölgeliyor (1998)

    1998 Dünya Kupası’nda Brezilya ile Fransa arasında oynanan final maçı, turnuva tarihinin en kafa karıştırıcı olaylarından biri nedeniyle gölgelendi. Brezilya milli takımının yıldız forveti ve dünyanın en iyi futbolcusu olan Ronaldo Nazario, maçın ilk on birinde yer almamıştı, ancak maçın başlamasına kısa bir süre kala kadroya geri alındı.

    Haberlere göre, Inter'in yıldızı maçın oynanacağı öğleden sonra takımın kaldığı otelde bir nöbet geçirmiş ve bu olay takım arkadaşlarını derinden sarsmıştı. Brezilya Futbol Federasyonu konuyla ilgili çelişkili açıklamalar yaptı, ancak Ronaldo daha sonra herhangi bir suçu olmadığına dair aklanmıştı.

    Maç başladığında Ronaldo kendinde gibi görünmüyordu ve Fransa savunması üzerinde pek bir etki yaratamadı; sonunda o ve takım arkadaşları ikinci oldular.

    21Van Persie parladı; beş yıldızlı Hollanda, İspanya'yı şaşkına çevirdi (2014)

    İspanya, 2014 Brezilya Dünya Kupası’na son şampiyon olarak katıldı. Üç büyük turnuvayı arka arkaya kazanarak altın çağlarının ortasındaydılar; 2010 Dünya Kupası zaferinin hemen öncesinde ve sonrasında iki Avrupa Şampiyonası şampiyonluğu elde etmişlerdi.

    Bu durum, Hollanda'ya karşı 5-1'lik açılış mağlubiyetini daha da şok edici hale getirdi. Robin van Persie'nin devre bitmeden önce attığı uçan kafa golü, maçın dönüm noktası oldu. Hollandalı oyuncu, Arjen Robben'in uzun pasına tüm gücüyle atladı, havada topa vurdu ve efsanevi kaleci Iker Casillas'ın üzerinden topu ağlara gönderdi. Casillas ise çaresiz ve aşağılanmış bir şekilde kalakaldı.

    Bu sonuç, İspanya'nın hakimiyet döneminin sonunu getirdi ve İspanya grup aşamasında elendi. Van Persie'nin golü ise 2014 turnuvasının en unutulmaz görüntülerinden biri oldu.

  • 20Banks'ın mucizevi kurtarışı, Pelé'yi gol yapmaktan alıkoydu (1970)

    Her şey bir anda bitti, ancak 1970'teki İngiltere-Brezilya grup maçı sırasında Pele'nin müthiş kafa vuruşuna karşı Gordon Banks'ın yaptığı o efsanevi kurtarış, Three Lions taraftarlarının hafızalarında hâlâ sevgiyle yaşatılıyor.

    Guadalajara'nın kavurucu sıcağında, Pele, Jairzinho'nun ortasını karşıladı ve topu alt köşeye doğru gönderdi, her zamanki gibi kutlama yapacağını düşünerek. Banks, bir şekilde topun gidişatını tahmin etti, yere çöktü ve topu üst direğin üzerinden çıkardı.

    Pele, ellerini başına koyarak kalakaldı ve daha sonra İngiltere kalecisinin bu kurtarışını "gördüğüm en muhteşem kurtarış" olarak nitelendirdi.

    19Brezilya beşinci şampiyonluğunu kazanırken Ronaldo'nun geri dönüşü (2002)

    Ronaldo, Brezilya’nın Japonya ve Güney Kore’de düzenlenen Dünya Kupası’nı beşinci kez kazandığı 2002 yılında turnuvanın yıldızıydı. Bu süperstar forvet, finalde Fransa’ya yenilmeden önce geçirdiği nöbetle hatırlanan 1998’in kötü anılarını silip attı; üstelik Ronaldo, bir daha sahalara dönebileceği konusunda şüpheler uyandıran bir dizi diz sakatlığından da zorlu bir mücadeleyle geri dönmüştü.

    Tüm bunları geride bırakarak, futbol tarihinin en sansasyonel geri dönüşlerinden birini gerçekleştirdi. Ronaldo'nun göz kamaştırıcı becerileri ve hızı turnuva boyunca sergilendi, attığı sekiz gol ise ona Altın Ayakkabı ödülünü kazandırdı. 'O Fenomeno', finalde Almanya'yı ezip geçerek Dünya Kupası'nı taçlandırdı ve attığı iki golle Brezilya'yı yeniden dünyanın zirvesine taşıdı.

    18Mbappé, Fransa'ya ikinci yıldızını kazandıran muhteşem performans sergiledi (2018)

    Kylian Mbappé, Fransa’nın ikinci kez şampiyonluğa ulaştığı 2018 Dünya Kupası’nda bir dizi muhteşem performansla turnuvayı adeta ateşe verdi. O dönemde henüz 19 yaşında olan forvet, Les Bleus’u zafere taşıyarak gelecekteki dünya yıldızı olacağını kanıtladı.

    Mbappe, grup aşamasında Peru'ya gol attı, ardından heyecan verici bir son 16 maçı galibiyetinde Lionel Messi'nin Arjantin'ini elemek için iki gol attı ve bir penaltı kazandı. Mbappe bununla da yetinmedi; finalde Hırvatistan'ı 4-2 yendikleri maçta Fransa'nın dördüncü golünü atarak, Brezilya'dan Pele'den sonra Dünya Kupası finalinde gol atan en genç ikinci oyuncu oldu.

    17Iniesta, İspanya'ya ilk şampiyonluğunu kazandırdı (2010)

    Turnuva öncesinde favori gösterilen takımların bu beklentileri karşılayarak kupayı kaldırması nadiren görülür, ancak İspanya 2010’da bunu başardı. Gerçekten olağanüstü bir oyuncu nesli, ilk ve şu ana kadar tek erkekler Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanarak tarih kitaplarına adını yazdırdı; finalde Hollanda karşısında uzatmaların son dakikalarında Andrés Iniesta, unutulmaz bir an yaşattı. 

    Barcelona efsanesi, Cesc Fabregas'ın pasını aldı ve Maarten Stekelenburg'u geçen bir vole vuruşuyla Soccer City'de bulunan takım arkadaşları ve taraftarların inanılmaz sevinç gösterilerine neden oldu.

    Maçın bitmesine birkaç dakika kalmıştı, ancak Hollanda'da John Heitinga ikinci sarı kartla oyundan atılmıştı ve maçın son dakikalarında skoru eşitleyecek fırsatı yaratamadı.

  • 16Ronaldinho'nun serbest vuruşu İngiltere'yi mağlup etti (2002)

    2002 Dünya Kupası'nda Ronaldinho'nun sergilediği sihirli bir an, İngiltere'yi mağlup etti; ancak maçın ardından Brezilyalı oyuncunun bunu kasıtlı yapıp yapmadığı konusunda hararetli tartışmalar yaşandı!

    Galibiyet golü, Paul Scholes'un Kleberson'a yaptığı faulün ardından, sağ kanatta kaleye yaklaşık 35 metre mesafeden atılan bir serbest vuruştan geldi. Herkes Ronaldinho'nun topu ceza sahasına göndereceğini bekliyordu, ancak o başka bir planı vardı ve topu kaleye doğru uçurdu; çaresiz kalan David Seaman'ın üzerinden geçerek top ağlara gitti. Ronaldinho ikinci yarıda oyundan atıldı, ancak attığı gol İngiltere'yi turnuvadan elemeye yetti.

    Bunu kasıtlı mı yaptı? "Topa vurduğumda gol atmak istedim, ama belki de topun tam olarak gittiği yere değil," dedi maçtan sonra. "Tamamen dürüst olmak gerekirse, ağın diğer tarafını hedeflemiştim."

  • 15"Cruyff Dönüşü"nün Tanıtımı (1974)

    Maradona'nın "Spin"i ve Ronaldo'nun "Chop"undan önce, Hollanda'nın gelmiş geçmiş en büyük futbolcusunun adını taşıyan "Johann Cruyff Dönüşü" vardı; bu hareket, 1974 Dünya Kupası'nda İsveç ile oynanan maçta sergilediği muhteşem bir beceri gösterisinin ardından adını almıştı.

    Kanatta rakip savunma oyuncusu Jan Olsson'u uzak tutmaya çalışan Cruyff, bir takım arkadaşına pas verecekmiş gibi yaptıktan sonra topu ters yöne çekti, rakibini geride bırakarak geniş bir pozisyondan ceza sahasına girmeyi başardı.

    Bu hareket, günümüz futbolcularının sahip olması gereken temel bir beceridir. Hal Robson-Kanu, Euro 2016'da Galler'in Belçika'ya karşı attığı golde bu hareketi büyük bir ustalıkla sergilemişti.

    14Zidane'ın iki golüyle Fransa ilk şampiyonluğunu kazandı (1998)

    Zinedine Zidane, 1998'deki turnuvada pek göze çarpmamıştı. Ta ki finale yükselene kadar. Grup aşamasında Suudi Arabistan karşısında gördüğü kırmızı kart, Brezilya ile oynanacak final maçı öncesinde Zidane'ın turnuvadaki en belirleyici anı olmuştu; ancak o, en iyi performansını en kritik an için saklamıştı.

    Zidane, kupanın kaderinin belirleneceği anda iki gol attı; her ikisi de köşe vuruşlarından gelen kafa vuruşlarıydı. Emmanuel Petit uzatma dakikalarında üçüncü golü attı ve Fransa, ev sahibi seyircilerin önünde Dünya Kupası şampiyonu oldu.

    Zidane maçın en iyi oyuncusu seçildi ve milyonlarca taraftar Paris'te kutlama yaparken yüzü Zafer Takı'na yansıtıldı. Juventus'un orta saha oyuncusu daha sonra Real Madrid'e transfer oldu ve sonunda neslinin tartışmasız en iyi oyuncusu olarak emekli oldu.

    13Escobar'ın trajik kendi kalesine attığı gol (1994)

    Carlos Valderrama ve Faustino Aprilla gibi yıldızların liderliğinde Kolombiya, 1994 Dünya Kupası'nda büyük bir başarıya imza atmak için gerçek bir şansa sahipti. Pele, Kolombiya'nın yarı finale yükseleceğini bile öngörmüştü. Ancak, büyük umutlarla başlayan bu serüven, utanç ve trajediyle son buldu.

    Romanya'ya yenildikten sonra Kolombiya'nın ABD'yi yenmesi gerekiyordu, ancak Andres Escobar'ın kendi kalesine attığı golle ev sahibi takıma 2-1 yenildi.

    Takım, tur atlamak için son maçlarda ihtiyaç duyduğu sonuçları alamadı ve Escobar, eve döndükten kısa bir süre sonra Medellin'de şok edici bir şekilde vurularak öldürüldü. Bu olayın, takıma bahis oynayarak para kaybeden kartelin intikamı olduğu yönünde yaygın bir kanı vardı.

    12Hurst'un üç golü, İngiltere'yi tartışmalı bir final galibiyetine taşıdı (1966)

    İngiltere, 60 yıllık acıyı sona erdirmek için hâlâ bekliyor; ancak 1966’da Wembley’de muhteşem bir yaz gününde futbol gerçekten de “eve” dönmeyi başardı

    Batı Almanya ile oynanan finalin ilk 90 dakikası 2-2 berabere sona erdi - İngiltere adına Geoff Hurst ve Martin Peters, konuk takım adına ise Helmut Haller ve Wolfgang Weber gol attı - ancak Hurst, uzatmalarda Three Lions'ın efsanevi ismi oldu.

    Hurst, uzatmaların 11. dakikasında ikinci golünü attı; sert vuruşu üst direğe çarptı, aşağıya sekti ve İngilizlerin gözünde çizgiyi geçti. Yan hakem de buna katıldı, ancak Batı Almanya o günden beri itirazda bulunuyor ve topun ağlara girmediğini ısrarla savunuyor.

    Buna rağmen, Hurst normal süre bitmeden bir gol daha attı. Zaman kazanmak için topu tribünlere doğru vurmaya çalışırken, top üst köşeye gitti ve Hurst, Dünya Kupası finalinde hat-trick yapan ilk oyuncu oldu. İngiltere, Hurst, yan hakem ve o günden beri bir daha yakalayamadıkları biraz da şans sayesinde turnuvayı ilk ve şu ana kadar tek kez kazandı.

    11Suarez, Chiellini'yi ısırdı (2014)

    Luis Suarez’in rakiplerini ısırma geçmişi var. 2014 Dünya Kupası öncesinde, Uruguaylı forvet sırasıyla Ajax ve Liverpool formalarını giydiği dönemde benzer iki olaya karışmıştı.

    Uruguay'ın grup aşamasındaki son maçında, Suarez'in öfkesi onu ele geçirdi ve Giorgio Chiellini ile itişip kakışırken İtalyan savunmacının omzuna dişlerini geçirdi. Chiellini, kameralara bu izi göstermekte tereddüt etmedi.

    Hakem ilk kavgayı görmedi ve Uruguay maçı 1-0 kazanarak Azzurri'nin pahasına eleme turlarına yükseldi. Ancak FIFA görüntüleri inceledi ve Suarez'e dört aylık futbol cezası verdi; bu, bu tür bir suç için verilen en uzun cezaydı. Sonuç olarak, Uruguay turnuvanın geri kalanında yıldız forvetinden mahrum kaldı ve Güney Amerika rakibi Kolombiya'ya yenilerek son 16 turunda elendi.

  • 10Maradona'nın şeytani sevinci, doping yasağından önce gerçekleşti (1994)

    Efsanevi Diego Maradona, Dünya Kupası tarihinin en muhteşem gollerinden bazılarını atmıştı; bu nedenle Yunanistan karşısında Arjantin’in akıcı bir atağının sonunda attığı muhteşem gol, başlı başına tuhaf bir manzara değildi. Ancak eski Napoli yıldızının bu golü nasıl kutlamaya karar verdiği, kesinlikle öyleydi.

    Maradona takım arkadaşlarını beklemedi. Bunun yerine, saha kenarındaki bir televizyon kamerasına doğru koştu ve yüzünde histerik bir ifadeyle kameraya doğru bağırdı.

    Bu, dünya sahnesinde Maradona'nın son çılgın deha patlaması olacaktı. Maradona, maçtan sonra performans artırıcı ilaç efedrin testinde pozitif çıktı ve turnuvanın geri kalanında oynamaktan men edildi.

    9Suarez'in 'kurtarışı' Gana'yı eve gönderdi (2010)

    Bu, elit spor müsabakalarında şimdiye kadar yaşanan en sportmenlik dışı anlardan biri miydi, yoksa ülkesinin zafer umutlarını korumak için 2010'da Gana karşısında Luis Suarez'in yaptığını herkes yapar mıydı?

    Tartışmalar Uruguaylı forvetin peşini hiç bırakmadı, ancak en skandal hareketlerinden biri, takımının Gana ile oynadığı çeyrek final maçının uzatma dakikalarında, Suarez'in topu tehlike bölgesinden uzaklaştırmasıydı. Forvet, Stephen Appiah'ın kale çizgisinden attığı şutu kollarını kullanarak engelledi ve ardından oyundan atıldı. Asamoah Gyan'ın penaltı vuruşu üst direğe çarptı ve Suarez tünelde çılgınca kutlama yaptı.

    Uruguay, penaltı atışları sonucunda maçı kazanarak turnuvada kalan son Afrika takımını eve gönderdi ve Suarez daha sonra "Turnuvanın en iyi kurtarışını yaptım" dedi.

    8Milla'nın danslı gol sevinçleri (1990)

    Kamerunlu forvet Roger Milla, 1990 yılında unutulmaz bir turnuvaya damgasını vurarak Dünya Kupası tarihine adını yazdırdı.

    Milla, finallerden önce uluslararası futboldan emekli olmuştu, ancak ikna edilerek geri döndü ve 38 yaşında İtalya'da dört gol attı. Gol attıktan sonra köşe bayrağına koşma ve yaşlanan kalçalarını sallama eğilimi büyük yankı uyandırdı ve Milla dünya çapında manşetlere taşındı.

    Kamerun, uzatmaların ardından İngiltere'ye yenilerek çeyrek finalde elendi. Ancak Milla'nın hikayesi burada bitmedi; 1994'te 42 yaşında tekrar sahneye çıktı ve Rusya'ya attığı golle Dünya Kupası tarihinin en yaşlı golcüsü oldu.

    7Brezilya 1-7 Almanya (2014)

    Dünya Kupası tarihinde hiçbir sonuç, 8 Temmuz 2014'te Mineirão Stadyumu'nda yaşananlar kadar büyük bir şok yaratmamıştı. Yaralı Neymar ve cezalı Thiago Silva'nın yokluğunda ev sahibi Brezilya, yarı finalde acımasız bir Almanya takımının karşısında daha önce hiç görülmemiş bir şekilde çöktü.

    Thomas Muller maçın henüz 11. dakikasında gol attı, ardından Miroslav Klose skoru 2-0'a getirdi. Bu skor hala idare edilebilir bir durumdu, ancak Toni Kroos'un (iki kez) ve Sami Khedira'nın attığı gollerle Brezilya ilk yarıyı 5-0 geride kapattı.

    Stadyum ve içindeki taraftarlar şaşkın bir sessizliğe büründü ve ikinci yarıda Andre Schurrle'nin attığı iki gol daha, sarı formalı birçok oyuncuyu gözle görülür şekilde yıkmaya yetti. Maçın sonunda, hiçbir Brezilyalı futbolseverin asla unutamayacağı tarihi bir maçın parçası olan birçok oyuncunun yüzünden gözyaşları akıyordu. Bu sadece bir mağlubiyet değildi; ulusal bir travmaydı.

  • 6Baggio'nun kaçırdığı penaltı, kupayı Brezilya'ya kazandırdı (1994)

    Roberto Baggio, Serie A ve Calcio’nun gerçek anlamda hüküm sürdüğü 1994 yılında tartışmasız dünyanın en iyi oyuncusuydu.

    "İlahi At Kuyruğu", İtalya'yı Dünya Kupası eleme turlarından geçirdi; Azzurri'nin finalde Brezilya ile karşılaşmasından önce son 16, çeyrek final ve yarı finalde gol attı. Golsüz geçen maçın ardından final penaltılara gitti.

    Franco Baresi ve Daniele Massaro'nun penaltılarını kaçırmasının ardından, penaltı atışlarını devam ettirmek için gol atması gereken Baggio, İtalya'nın beşinci penaltısını kullanmak için öne çıktı. Ancak, vuruşu üstten dışarıya gitti ve penaltı atışını kaçırdıktan sonra olduğu yerde kalarak "ayakta ölen adam" olarak anılmaya başladı.

    5Genç Pele, Brezilya'nın ilk şampiyonluğuna katkıda bulundu (1958)

    Pele, parlak kariyeri boyunca üç Dünya Kupası şampiyonluğu kazanacaktı, ancak onu dünya çapında bir süperstar haline getiren, 1958’deki ilk şampiyonluğuydu.

    Brezilya'nın finale yükselmesine dört golle katkıda bulunan genç yıldız, yarı finalde attığı hat-trick'in ardından ev sahibi İsveç karşısında da yine belirleyici bir performans sergiledi. Forvet, finalde muhteşem bir vuruşla Brezilya'yı 3-1 öne geçirdi; topu bir savunma oyuncusunun üzerinden sektirip köşeye sert bir vole vurdu ve kaleci Kalle Svensson'u boşta bıraktı.

    İkinci golü, havada süzülen bir kafa vuruşuydu ve ilk golü kadar göz alıcı olmasa da, Brezilya'nın ilk Dünya Kupası zaferini kazandığı maçın son golü olması nedeniyle aynı öneme sahipti. Bu, Selecao'nun Avrupa topraklarındaki tek zaferi olarak kalmaya devam ediyor.

  • 4Maradona'nın 'Yüzyılın Golü' (1986)

    Diego Maradona’nın “Tanrı’nın Eli” golünün geçer sayılmasına yönelik İngiltere’nin öfkesi, Arjantinli efsane birkaç dakika sonra sergilediği sihirli hareketle tüm dünyayı hayrete düşürdüğünde, her bir Three Lions oyuncusunun yüzünde hâlâ okunuyordu.

    Kendi yarı sahasında topu alan Maradona, dönüp koşmaya başladı. Peter Beardsley'i, ardından Peter Reid'i geçtikten sonra, ceza sahası kenarında Terry Butcher ve savunma ortağı Terry Fenwick'i de dans eder gibi geçerek geride bıraktı. Sonunda Maradona, büyük kaleci Peter Shilton'ı slalom yaparak geçti ve son anda gelen baskıya rağmen topu ağlara gönderdi.

    Bu, onun dehasına özgü bir hareketti; tüm hareket 11 saniye sürdü ve 60 metrelik bir mesafeyi kapsadı. Çeyrek finaldeki bu golü, FIFA tarafından yapılan bir ankette Yüzyılın Golü seçildi ve bu anı, bunu gerçekleştiren adamla birlikte ölümsüzleştirdi.

    3Zidane, Materazzi'ye kafa attığı için kırmızı kart gördü (2006)

    Zinedine Zidane, tüm zamanların en efsanevi futbolcularından biridir; ancak belki de en çok hatırlandığı an, futbolun en büyük sahnesinde yaptığı kafa atma hareketidir.

    Real Madrid efsanesi, 2006 Dünya Kupası finalinin uzatma dakikalarında İtalya'nın savunma oyuncusu Marco Materazzi'den uzaklaşırken ikili arasında bir söz alışverişi yaşandı. Zidane dönüp, bir saniye bile tereddüt etmeden Materazzi'nin göğsüne kafa attı.

    Normal sürede Zidane'nin penaltısını eşitleyen Materazzi, maçın sonunda Fransız efsanenin kendisine formasını uzattığında, "Hayır, kız kardeşini tercih ederim" diye cevap verdiğini hatırlıyor. Materazzi bunun sadece "sataşma" olduğunu ısrarla savunsa da, İtalya penaltı atışlarını kazandı ve Fransa, yıldız oyuncusunun oyundan atılmasına neden olan bu çılgın hareketin şokunu yaşadı. 

    Zidane'ın başı eğik bir şekilde Dünya Kupası kupasının önünden geçmesi, turnuva tarihine kazınan silinmez bir görüntü olarak kalmıştır.

    2Messi, tarihin en muhteşem finalinin ardından futbolu taçlandırdı (2022)

    Maçın önemi göz önüne alındığında, Arjantin’in 2022 finalinde Fransa’ya karşı elde ettiği inanılmaz zafer, tarihin en iyi futbol maçlarından biri olarak tarihe geçecek. Katar’daki taraftarlar, dünyanın en iyi iki takımı arasında, her iki takımın süperstarları Kylian Mbappé ve Lionel Messi’nin karşılıklı atışmalarına sahne olan, heyecan verici, baştan sona yüksek kaliteli bir mücadeleye tanık oldu.

    Arjantin, Messi ve Angel Di Maria'nın golleriyle 2-0 öne geçti ve bu skoru maçın son 10 dakikasına kadar korudu. Ancak sonuç neredeyse kesinleşmişken, Randal Kolo Muani ceza sahasında faul aldı ve Mbappe penaltı noktasından golü attı, ardından 60 saniye sonra bir gol daha atarak Les Bleus'u eşitliğe taşıdı.

    Messi uzatmalarda ikinci golünü attı, ancak Mbappe sadece iki dakika kala bir penaltı daha atarak hat-trick'ini tamamladı. Kazananın belirlenmesi için penaltı atışlarına gidildi ve Arjantin, dört penaltısını da gole çevirirken, Kingsley Coman ve Aurelien Tchouameni Fransa adına penaltılarını kaçırdı.

    Messi nihayet dünya şampiyonu oldu ve mirası sonsuza kadar güvence altına alındı.

    1Maradona'nın "Tanrı'nın Eli" (1986)

    Dünya Kupası tarihinin en unutulmaz anı hangisi? Diego Maradona’nın 1986’da İngiltere ile oynanan çeyrek final maçında attığı efsanevi “Tanrı’nın Eli” golünü geçmek kolay olmayacak.

    Dört yıl önceki Falkland Savaşı'nın acısı hâlâ taze olan ülkesinde, Arjantin'in 10 numarası ikinci yarının başında topu ağlara gönderdi ve sol kolunu başının arkasına saklayarak hakem Ali Bin Nasser'i kandırdı. Gol geçerli sayıldı ve Maradona'nın golü "biraz Maradona'nın kafasıyla, biraz da Tanrı'nın eliyle" attığını söylemesi unutulmaz bir an olarak tarihe geçti.

    İngiltere'nin öfkelenmesi anlaşılabilir bir durumdu, özellikle de rakipleri turnuvayı kazanmaya devam ettiğinde.